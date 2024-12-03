03 Aralık MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.12.2024 - 13:38

Güncelleme: 03.12.2024 - 13:38

MANİSA ilinde 03 Aralık Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-03 2024-12-03 07:30:40.264-2024-12-03 13:30:54.228 saatleri arasında Tekeliler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 07:30:40.264-2024-12-03 13:30:54.228 saatleri arasında Veziroğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 07:30:40.264-2024-12-03 13:30:54.228 saatleri arasında Selimşahlar; , İsimsiz119 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 07:30:40.264-2024-12-03 13:30:54.228 saatleri arasında Çamköy; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz8, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 07:30:40.264-2024-12-03 13:30:54.228 saatleri arasında Yeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 09:00:10.674-2024-12-03 15:00:18.371 saatleri arasında Yeniharmandalı; İsimsiz13, Güzel Sk., Gediz Sk., Gediz Cd., 1.ÇIKMAZ, Doğu Cd. 2. Çk., Doğu Cd., Cumhuriyet Cd., HACIHALİLER YOLU SOKAK, İsimsiz11, hacıhaliller yolu, İsimsiz46, İsimsiz40, İsimsiz38, Şirin Sk., Kuruçay Çk., , İsimsiz10, İsimsiz14, İsimsiz27, çifte damlar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 09:00:10.674-2024-12-03 15:00:18.371 saatleri arasında Çavuşoğlu; İsimsiz6, İsimsiz42, İsimsiz15, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 09:00:32.364-2024-12-03 15:00:45.705 saatleri arasında Selimşahlar; İsimsiz46, Akif Çk., Akif Sk., Afyonlular Sk., İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz1, selvi, , İsimsiz47, İsimsiz66, İsimsiz72, İsimsiz48, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz45, Bilgin Sk., Cansu Sk., Eken Sk., Kenan Evren cad., Hocalar Sk., Konyalılar Sk., Selimşahlar Yolu, İsimsiz41, BELEDİYE, Selvi Sk., Tatarlar Sk., Zambak Sk., İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 09:00:50.428-2024-12-03 13:00:05.052 saatleri arasında Kalemli; İsimsiz10, İsimsiz7, KALEMLİ, , İsimsiz1, kalemli, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, kalemli, İsimsiz8, İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 09:00:50.428-2024-12-03 13:00:05.052 saatleri arasında Karayenice; , karayenice, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, karayenice , karayenice, KARAYENİCE, Karayenice Köy Yolu, karayenice elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 09:00:50.428-2024-12-03 13:00:05.052 saatleri arasında Sarıalan; , İsimsiz1, sarıalan, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, sarıbeyler, İsimsiz11, İsimsiz12, sarıbeyler iç yolu, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, MERKEZ, Sarıalan Köyü İç Yolu, sarıalan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 09:00:50.428-2024-12-03 13:00:05.052 saatleri arasında Tekeliler; , çınarlı kuyu sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 09:00:50.428-2024-12-03 13:00:05.052 saatleri arasında Çamköy; , İsimsiz1, çınarlı kuyu sk, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, çamköy, İsimsiz25, İsimsiz26, yeni sokak, yeni-2, yeni-2, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz35, Çamköy Köyü İç Yolu, çamköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 09:00:50.428-2024-12-03 13:00:05.052 saatleri arasında Çınarlıkuyu; , çınarlıkuyu, İsimsiz3, çınarlıkuyu, İsimsiz5, çınarlıkuyu, çınarlıkuyu, çınarlı kuyu, çınarlı kuyu sk, çınarlı kuyu iç yolu, Çınarlıkuyu Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 09:00:50.428-2024-12-03 13:00:05.052 saatleri arasında Kırançiftliği; , kırançiftliği sk., İsimsiz2, İsimsiz4, Kırançiftliği Caddesi, Kırançiftlik Köyü İç Yolu, KIRANÇİFTLİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 09:00:50.428-2024-12-03 13:00:05.052 saatleri arasında Belenyenice; , belenyenice, karayenice, BELENYENİCE, kalemli, BELENYENİCE, Kaan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 09:00:50.428-2024-12-03 13:00:05.052 saatleri arasında Gökbel; , Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 09:00:50.428-2024-12-03 13:00:05.052 saatleri arasında Halıtlı; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, halıtlı, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, halıtlı sk, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, halıtlı, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, halıtlı, Halıtlı Caddesi, HALITLI, halıtlı köy içi yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 09:00:50.428-2024-12-03 13:00:05.052 saatleri arasında Kağan; , İsimsiz1, İsimsiz2, kaan iç yolu, Kaan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 09:00:50.428-2024-12-03 13:00:05.052 saatleri arasında Kaleköy; , Kaleköy Caddesi, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, kaleöy, KALEKÖY, kale, kaleköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-03 2024-12-03 07:30:40.264-2024-12-03 13:30:54.228 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 07:30:40.264-2024-12-03 13:30:54.228 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 09:00:04.059-2024-12-03 15:00:11.825 saatleri arasında Koruköy; İsimsiz2, koruköy, Koruköy Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 09:00:50.428-2024-12-03 13:00:05.052 saatleri arasında Kocakoru; kocakoru, , İsimsiz3, kocakoru, kocakoru, İsimsiz11, Kocakoru Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 09:00:50.428-2024-12-03 13:00:05.052 saatleri arasında Sarma; , İsimsiz2, İsimsiz3, KALEKÖY SARMA, İsimsiz5, sarma, Sarma Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 09:00:50.428-2024-12-03 13:00:05.052 saatleri arasında Üçpınar; , İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 10:00:13.358-2024-12-03 16:00:22.454 saatleri arasında Müslih; İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Muslih Köyü İç Yolu, muslih, MÜSLİH, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 10:00:13.358-2024-12-03 16:00:22.454 saatleri arasında Örencik; örencik sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-03 2024-12-03 09:00:12.196-2024-12-03 15:00:21.205 saatleri arasında Sarıpınar; 1260. Sk., 1079. Sk., 1077. Sk., 1073. Sk., İsimsiz12, İsimsiz2, 1262. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.