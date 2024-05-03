03 Mayıs BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.05.2024 - 00:24

Güncelleme: 03.05.2024 - 00:24

BOLU ilinde 03 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTAKÖY, ORTAKÖY MERKEZ mahallelerinde ORTAKÖY KÖYÜ YOLU, ORTAKÖY MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÖRTDİVAN ilçesinde 03 Mayıs Cuma 14:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEMALLER MERKEZ mahallelerinde CEMALLER KÖYÜ YOLU, CEMALLER MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖZLER mahallelerinde GÖZLER MAHALLE YOLU, MEMECELER GÖZLER MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 03 Mayıs Cuma 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKİRLER mahallelerinde TEKİRLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖBELLER mahallelerinde GÖBELLER MAHALLESI YOLU, KIZILKUYU KÖYÜ GÖBELLERMAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIÇAYDURT MERKEZ, YENİÇAYDURT mahallelerinde ALIÇÖREN ORTAOKULU İÇİ YOLU, ANKARA BOLU YOLU, BÜRNÜK KÖYÜ, YENI ÇAYDURT MERKEZ, YENİ ÇAYDURT MERKEZ, YENİ ÇAYDURT MERKEZ KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEŞKAVAKLAR, BÜYÜKCAMİ, DAĞKENT, KARAKÖY, KASAPLAR mahallelerinde 1. SK., 1.SK., 15 TEMMUZ DEMOKRASİ BULVAR, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ., 2. SK., 6. ADA, ASAGI MAHALLE 1., ASAGI MAHALLE 3., Aşağı mah 1. sok, AŞAĞI MAH 6.SOK, AŞAĞI MAHALLE SK., AŞAĞI. SK., AŞAĞIKARAKÖY - GÖLKÖY YOLU, COŞKUN SK., E.5 CD., E-5, GÜÇÜKDERE SK., KARAKÖY 1.Sokak., KARAKÖY-1., KARAKÖY-1. SK., KARAKÖY-2 CD., KARAKÖY-3., KARAKÖY-HASTANE CD., PAMUKÇULAR SK., POLIKÖY EVLERI, POLİKÖY EVLERİ SK., YAŞAR ÇELİK SK., YUKARI KARAKÖY, YUKARI KARAKÖY 2., YUKARI MAH SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 03 Mayıs Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEDELER mahallelerinde DEDELER MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 03 Mayıs Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde ÖRENCIK KÖY YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 03 Mayıs Cuma 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI(OVA), ÇAVUŞDERESİ, ÇEVRELİ, TAŞKESTİ, TOSUNLAR, YUKARI mahallelerinde ABANTYOLU CAMİ SK., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ASAGI OVA MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, ÇEVRELİ KÖYÜ YOLU, KARAÇOMAK MH. MEVKİİ TAŞKESTİ, KÖY SOKAĞI, TOSUNLAR KÖYÜ YOLU, TOSUNLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 03 Mayıs Cuma 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACASUMANDIRA, KARAÇOMAK, MERKEZ, ORTA, TAŞKESTİ mahallelerinde ADA, ADA 1, ADA 2 SK., ADA 7 SK., ADA CD., ATATÜRK/2, BINBASI SABRI ACAR, bölükören, CUMHURIYET 1, CUMHURİYET 8, CUMHURİYET 8 SK., ÇATAL YOL KÜME EVLER, KARACASUMANDIRA, KARACASUMANDIRA SK., KİRAZLI SK., ORTAKÖY CD., ŞEHİT CEMİL KORKMAZ SK., TAŞKESTİ BELDESİ, TAŞKESTİ YOLÇATI MEVKİİ, TOSUNOGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 03 Mayıs Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TÜRKBEYLİ mahallelerinde ASÇILAR 2, DİVAN CAMİİ CD., MUHARREMBEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 03 Mayıs Cuma 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TABAKLAR YAZIYAKA, TÜRKBEYLİ mahallelerinde AYDIN YILMAZ CD., BÜYÜKDERE, GÖKCESU, GÖKCESU CD., NURİ BEY, SIRIN, ZONGULDAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 03 Mayıs Cuma 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TÜRKBEYLI, TÜRKBEYLİ mahallelerinde ATATÜRK CD., BAKIRLI, BAKIRLI SK., BAYRAK, ÇAVUSLAR, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DIVAN CAMII, MAHIR TATLI, SADIK UGUR, SADIK UĞUR CD., SAGLIK, YASAR KARBANCIOGLU, YAŞAR ERÖZ SK., ZONGULDAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.