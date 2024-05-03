03 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.05.2024 - 00:24

Güncelleme: 03.05.2024 - 00:24

İstanbul ilinde 03 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah CÖMERT sk bölgelerinde 03/05/2024 00:00:00 - 03/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BARBAROS sk bölgelerinde 03/05/2024 10:00:00 - 03/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah AYNALI KAVAK, ÇAKIRGÖZ sk bölgelerinde 03/05/2024 10:00:00 - 03/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -ALİBEYKÖY mah sk / ÇIRÇIR mah sk bölgelerinde 03/05/2024 00:05:00 - 03/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.ATA, 1.ATEŞ, 1.CİHAN, 1.GÖNÜL, 1.GÜNEŞ, 1.KEKLİK, 1.NEŞE, 1.PAPATYA, 1.SARNIÇ, 1.SELİN, 1.YILMAZ, 2.KARTAL, 2.KAYIN, 3.IHLAMUR, 3.MEŞE, 4.ÇINAR, ALTKÜME, AÇELYA, BAŞDERE, BELEDİYE, CAMİİ, DUMANLI YOL, GÖKTÜRK, HACI AHMET, HIZIR, IŞILDAR, KABAN, KIVRIM, MERİÇ, NAZLI, NEHİR, ORMANTEPE YOLU, PALMİYE, PANAYIR ÇAYIRI, PELİT, REYHANİ, SADIK, SALKIM, SANAT, TAN, TAŞÇI, TELEKOM, YEŞİL VADİ YOLU, YEŞİM, YÜCEL, YİĞİT, ÇAMGÜZELİ, ÇAMLIK, ÇEŞMEBAŞI, ÇOBANYILDIZI YOLU, İSTANBUL sk / MİTHATPAŞA mah DAVUTPAŞA, HİDAYET, KIZILAĞAÇ, KIZILÇAM, KURT KEMERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YOLU, SERİN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 03/05/2024 09:00:00 - 03/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ABDULHAMİT HAN, AYIŞIĞI sk bölgelerinde 03/05/2024 09:30:00 - 03/05/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah AŞİREFENDİ, BANKACILAR, BÜYÜK POSTANE, CELALBEY, FINDIKÇI REMZİ, KÖPRÜCÜ, MİMAR KEMALETTİN, POSTANEYANI, RAHVANCI, SULTAN HAMAMI, VAKIF HANI, YALIKÖŞKÜ, YENİ CAMİİ, ZAHİRE BORSASI, ŞEYHÜLİSLAM HAYRİEFENDİ sk / SURURİ mah VASIF ÇINAR sk / TAHTAKALE mah SABUNCUHANI sk bölgelerinde 03/05/2024 00:00:00 - 03/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 815., 816., 817., 818., 818/1., 820., 822., 823., 825., 825/1., 826., 827., 828., 829., 830., 831., 831/1., 859/3., 865., 930., DR. GÜRKAN CEYLAN, HEKİMSUYU, İMAM HATİP LİSESİ sk bölgelerinde 03/05/2024 00:05:00 - 03/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 804., 805., 805/1., 806., 806/1., 807., 808., 809., 810., 812., 813., 813/1., 813/2., 821., 824., 827., 915., 916., 928., ŞEHİT SEZER ÖNDER sk bölgelerinde 03/05/2024 09:00:00 - 03/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 261. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2129., 2130., 2131., 2132., 2133., 2134., 2135., 2288., 2324., I, MUHSİN YAZICIOĞLU, N sk bölgelerinde 03/05/2024 10:00:00 - 03/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDESTEN, BERHAN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, HACI MUSTAFA ÇAĞIRIR, HALİM ULUŞAHİN, KADİR, KATKI, KAYNAK, PEMBEGÜL, PINAR, TANDOĞAN, YELKEN ÇIKMAZI, ÇAĞAN, ÜLKÜ, İLKEM sk bölgelerinde 03/05/2024 09:00:00 - 03/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ÇAKIRCA sk / ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER sk bölgelerinde 03/05/2024 09:00:00 - 03/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -GÜMÜŞYAKA mah DORUKLAR sk bölgelerinde 03/05/2024 09:00:00 - 03/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL // SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah MUZAFFER sk / BÜYÜK SİNEKLİ mah AKVARYUM ÇIKMAZI, AKÇA ÇIKMAZI, AKŞEMSEDDİN, BATI ÇEŞME, BORDO, BOTANİK BAHÇE, DEDEOĞLU, DOĞU ÇEŞME, GALİP, GÖKBEN, GÖKTAŞI, GÜRLER, KARA, KARABEY, MUCİT, OKÇU, PAPATYA, PTT, RAKKAS, SEBİL, TABAN DERE, TÜRKER, YASA, ZORLU VİRAJ, ÇUKURCA, ÜZGÜNLER sk / KÜÇÜK SİNEKLİ mah PTT, SEBİL, TAŞOVA, ÇANAKPINAR, ÇUKURCA, ÇUÇURGA sk / ORTAKÖY mah SEZER sk / SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DANAMANDIRA, DUTLU, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KISMET ÇIKMAZI, KONFOR ÇIKMAZI, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, PEKMEZ, SERİNCE, TABYA, UZUNYOL, YEŞİLLİK, ÇEŞMELİ sk / ÇAYIRDERE mah AYÇA ÇIKMAZI, BAHARAT, BAHÇIVAN ÇIKMAZI, BAŞÖĞRETMEN, CANDAN, CENNET, CEVAHİR ÇIKMAZI, DEKOR, DELTA, DETAY, DÖNMEZLER, ELVAN, ELİT, GÜLSUYU, KAŞGARLI, KURUL, MALİYE ÇIKMAZI, MARUF ÇIKMAZI, MOHAÇ, MORAL, MÜEZZİN, MİLLİ ŞAİR, MİSAFİRPERVER, PEMBELİ, PITIRCIK, SADABAT, SEVENLER, TEKMEŞE ÇIKMAZI, ÇAMYOLU, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇÖL, ÇÖMLEKÇİ sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, AKINCILAR, AYDIN, BAŞKUMANDAN, CANER ÇIKMAZI, ERGÜN, HACI YILMAZ, KADI, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, LAMBA TARLA, METİN, MUCİZE, MUHABBET, MUHARREM ÇIKMAZI, MUHLİS ÇIKMAZI, MUHTEREM, MUKADDES, MURAT, MUTEBER, MUTLU, MUZAFFER, MÜBAREK, MÜCEVHER, MİLLİ ŞAİR, SAYAN, SEBAT, SERBEST, SEZER, VATAN, YUNUS, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 03/05/2024 09:00:00 - 03/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah CANKURTARAN ÇIKMAZI, CİCİ, DÜZENLİ, GARİPLER, KARAÇAM, KURMAY, LAİKLİK, MESNEVİ, MUSTAFA KEMAL, OKUTMAN, PAMUKLAR, TAŞLIK, TEPELER, VATANPERVER, YARYOL, YOKUŞLAR, ÇEMBERLİTAŞ, ÇUHADAR, İMAM sk bölgelerinde 03/05/2024 09:00:00 - 03/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah BADEM 1, BILDIRCIN 1, BÖĞÜRTLEN, BÜLBÜL 3, DAĞÇİÇEĞİ, GONCA 1, GÖKÇEÇİÇEK, GÜVERCİN 1, HURMA, KARTOPU 1, KASIMPATI 1, KAYIN 1, KIRLANGIÇ 1, KOZA, KRİZANTEM, KÜÇÜK ÇAMLICA, KİRAZ 1, LAVANTA 1, LİLYUM, MENEKŞE 5, MİNE 1, NİLÜFER 1, ORTANCA 1, SERVİ, SÜMBÜL 3, TUNABOYU, VİŞNEBAHÇESİ, YEDİTEPE, YOSUN 1, ÇAM 1, ÇAMLICA 2, ÇİTLENBİK 1, ÇİĞDEM 1, ÜZÜM 1 sk bölgelerinde 03/05/2024 09:00:00 - 03/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah ADALET 1, ATATÜRK, AYDIN 5, BAHADIR, ETKİN, EZGİ 2, GÜMÜŞLER, GÜRKENT, KARAKUŞ, MEHMET AKİF ERSOY, ÜNSAL 1, İZCİ 1 sk bölgelerinde 03/05/2024 09:00:00 - 03/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 03/05/2024 09:00:00 - 03/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah DOSTELİ, MUSTAFA KEMAL, ÇARMIKLI, ŞEHİT YZB. TEYYARECİ AHMET CEMAL sk bölgelerinde 03/05/2024 09:00:00 - 03/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AŞKIM, BEHZAT BUDAK, GÖKTAŞ, KAZIM, NEHİR, PETUNYA, YAPRAK sk bölgelerinde 03/05/2024 09:00:00 - 03/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AŞKIM, BEHZAT BUDAK, GÖKTAŞ, KAZIM, NEHİR, PETUNYA, YAPRAK sk bölgelerinde 03/05/2024 09:00:00 - 03/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TELSİZLER mah BAKIM, BENEK, BOĞAZKALE, BULUŞ, MISRA sk bölgelerinde 03/05/2024 09:00:00 - 03/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 227. sk bölgelerinde 03/05/2024 00:01:00 - 03/05/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 03/05/2024 00:01:00 - 03/05/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.IRMAK, 2304., 4.MUTLU, 6.FATİH, GÖREMEN, SARAY, YAKUT sk bölgelerinde 03/05/2024 09:00:00 - 03/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.ERDEM, 1.KARTAL, 2.EREN, 2.NAMIK KEMAL, 2.ORTA, 2.ŞEKER, ALTAN, BELEDİYE, GEÇİT, GÖNÜL, KARTALTEPE YAN YOLU, KESKİN, KISA, OTEL, PAMUK, SADIK, SÜVARİ, ÇARŞI, ŞENEL sk bölgelerinde 03/05/2024 09:00:00 - 03/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.BAYRAK, 4.FATİH, ZENGİN sk / TEVFİKBEY mah TEKİN sk bölgelerinde 03/05/2024 09:00:00 - 03/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2590., 2593., 2594., 2595., 2596., 2597., 2598., 2601., 2602., 2603., 2604., 2606., 2618., 2619., 2622., 2623., 2630., 2631., KARAOĞLANOĞLU, MOSTAR KÖPRÜSÜ sk bölgelerinde 03/05/2024 00:00:00 - 03/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah KURTULUŞ sk bölgelerinde 03/05/2024 00:00:00 - 03/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2623. sk bölgelerinde 03/05/2024 00:00:00 - 03/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2035., 2053., 2054., 2055., 2056., 2057., 2058. sk bölgelerinde 03/05/2024 00:01:00 - 03/05/2024 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2030., 2031., 2035., 2036., 2037., 2038., 2039., 2040., 2041., 2042., 2043., 2049., 2050., 2051., 2052., 2053., 2054., 2056. sk bölgelerinde 03/05/2024 02:30:00 - 03/05/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, EŞİTLER, SULHİ GARAN sk bölgelerinde 03/05/2024 09:00:00 - 03/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, EZHER, HAYAT, KURUL, LEYLEK sk bölgelerinde 03/05/2024 12:00:00 - 03/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2023., 2024., 2025., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 03/05/2024 09:30:00 - 03/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MEVLANA sk bölgelerinde 03/05/2024 09:00:00 - 03/05/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MEVLANA sk bölgelerinde 03/05/2024 11:00:00 - 03/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, CAHİT SITKI TARANCI, DR. SADIK AHMET, GAZİ PAŞA, MEVLANA, RUKİYE, SAİME sk bölgelerinde 03/05/2024 13:00:00 - 03/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1592., 3012., 3014., 3016., 3018., 3019., 3020., 3021., 3022., 3023., 3024., 3025., 3037., 3041., 3116., 319., AKÇABURGAZ, HALİL FAHRİ ORMAN sk / OSMANGAZİ mah 3115., 3117. sk bölgelerinde 03/05/2024 00:00:00 - 03/05/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah PAZARYOLU sk / ÜÇEVLER mah 904., 910. sk bölgelerinde 03/05/2024 09:00:00 - 03/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1401. sk / ÖRNEK mah 1369., 1373., 1375. sk bölgelerinde 03/05/2024 09:00:00 - 03/05/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 284., 287., OKURLAR sk / İNCİRTEPE mah 249., 252., 253., 279., 280., 281., 282., İNÖNÜ sk bölgelerinde 03/05/2024 09:00:00 - 03/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.