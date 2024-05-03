03 Mayıs İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.05.2024 - 00:24

Güncelleme: 03.05.2024 - 00:24

İZMİR ilinde 03 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-03 2024-05-03 01:00:47.79-2024-05-03 05:00:57.539 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:10.997-2024-05-03 15:00:46.266 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:13.077-2024-05-03 15:00:24.416 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:44.847-2024-05-03 12:00:51.343 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 11:00:32.162-2024-05-03 12:00:49.168 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 12:00:47.772-2024-05-03 13:00:58.115 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-03 2024-05-03 01:00:47.79-2024-05-03 05:00:57.539 saatleri arasında R. Şevket İnce; 2162. Sk., 2140/6. Sk., 2138/1. Sk., 2138. Sk., 2124. Sk., 2109/2. Sk., 2109. Sk., 2095. Sk., 2092. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 01:00:47.79-2024-05-03 05:00:57.539 saatleri arasında Osmangazi; İbrahim Galip Cd., İbrahim Etem Cd., Yavuz Cd., Osmangazi Cd., Dumlupınar Cd., 617. Sk., 616/8. Sk., 616/5, 616/3. Sk., 615/3. Sk., 615/2. Sk., 615/1. Sk., 614/1. Sk., 614. Sk., 601, 609. Sk., 608. Sk., 607. Sk., 606. Sk., 605. Sk., 604. Sk., 603/2. Sk., 603/1. Sk., 603. Sk., 600. Sk., 599. Sk., 598. Sk., 597. Sk., 596. Sk., 595. Sk., 594. Sk., 593. Sk., 592/9. Sk., 592/2. Sk., 592/16. Sk., 592/11. Sk., 592/10. Sk., 592/1. Sk., 592. Sk., 591. Sk., 587. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 01:00:47.79-2024-05-03 05:00:57.539 saatleri arasında Muhittin Erener; 2138/2. Sk., 2138/1. Sk., 2124. Sk., 2097. Sk., 2095. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 01:00:47.79-2024-05-03 05:00:57.539 saatleri arasında Çay; Şehit Hakan Uysal Cd., 2137. Sk., 2136. Sk., 2135. Sk., 2133. Sk., 2129/1. Sk., 2112. Sk., 2111. Sk., 2110. Sk., 2109. Sk., 2107. Sk., 2106. Sk., 2104. Sk., 2103. Sk., 2102. Sk., 2099. Sk., 2098. Sk., 2092. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 01:00:47.79-2024-05-03 05:00:57.539 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:58.145-2024-05-03 13:00:07.128 saatleri arasında Mansuroğlu; Ankara, 263. Sk., 263/4. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:58.145-2024-05-03 13:00:07.128 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-03 2024-05-03 01:00:47.79-2024-05-03 05:00:57.539 saatleri arasında Atatürk; Osmangazi Cd., 911. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 01:00:47.79-2024-05-03 05:00:57.539 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:08.638-2024-05-03 15:00:24.152 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:08.638-2024-05-03 15:00:24.152 saatleri arasında Atatürk; 893/3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:14.248-2024-05-03 14:00:29.782 saatleri arasında Atatürk; , 829/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:48.805-2024-05-03 14:00:51.847 saatleri arasında Atatürk; 829/2. Sk., 829. Sk., , Yavuz Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:48.805-2024-05-03 14:00:51.847 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 11:00:32.162-2024-05-03 12:00:49.168 saatleri arasında Barbaros; 5328. Sk., 5327. Sk., 5301/1. Sk., 5230. Sk., 5229. Sk., 5228. Sk., , 5216. Sk., Burak Reis, 5226. Sk., 5227. Sk., 5223. Sk., 5222. Sk., 5224. Sk., 5225. Sk., 5221. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 11:00:32.162-2024-05-03 12:00:49.168 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 11:00:32.162-2024-05-03 12:00:49.168 saatleri arasında Yıldırım Beyazıt; Burak Reis, 5144/1. Sk., 5142. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 12:00:47.772-2024-05-03 13:00:58.115 saatleri arasında Evka 3; 129/25. Sk., 129. Sk., 129/18. Sk., 129/22. Sk., 129/30. Sk., İsimsiz76, 129/32, 129/23. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 12:00:47.772-2024-05-03 13:00:58.115 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-03 2024-05-03 09:00:10.997-2024-05-03 15:00:46.266 saatleri arasında Çandarlı; Doğanköy Sitesi, DENİZKÖY ÇANDARLI YOLU, Yeni Dostlar Sitesi, Yaylayurt Yolu, Turgut Reis, 167, Tunçam Sitesi, Tolgar Sitesi, Talat Emmi Cd., Sümbül Sk., 1050, Sarıevler Sitesi, Sanayi Cd., Rafet Kayakıran Sk., Piri Reis, Pey-Ko Sitesi, Papatya Sk., Papatya Evleri, Palmiye Sk., Osman Pars Sk., Nergiz, Meltemköy Tatil Sitesi, Belde Koop 5, Belde Koop 4, Belde Koop 2, Ara Yol, Altınkent Sahil Sitesi, Altınkent, Alkoru Sitesi, Akasya Sk., Abaykunanbay Cd., 206/5. Sk., 206/1. Sk., 205/1. Sk., 204/1. Sk., 185. Sk., 184/1. Sk., 181. Sk., 174. Sk., 173. Sk., 171. Sk., 163/5. Sk., 163/4. Sk., 146. Sk., 14 Eylül Sk., 1063. Sk., 1060. Sk., 1058. Sk., 1055. Sk., 1054. Sk., 1053. Sk., 1052. Sk., 1051. Sk., 105. Sk., 1046. Sk., 1039. Sk., 1037. Sk., 102. Sk., 101. Sk., 1006. Sk., 1004. Sk., 1003. Sk., 1002. Sk., 1001. Sk., Deniz Sk., Burak Reis, 1011 Sk., 165 SK, 198 Sokak, 224 Sokak, 206 Sk., Eyko 81 Sk., 189/1 Sk., 1065 Sk., 164 SK, 209 Sk., 173/1, Eyko 21/1 Sk., EYKO 109 SK., 164 SK., 171 Sk., 210 Sk., Eyko 10, 164/1 Sk., 163 SK., 171/1 Sk., 225, 173/3 Sk., 204/1, 1039, 173, 172, 1062, İsimsiz771, İsimsiz770, İsimsiz768, İsimsiz745, İsimsiz733, İsimsiz731, İsimsiz725, Eyko 37 Sk., İsimsiz716, İsimsiz705, İsimsiz684, İsimsiz682, İsimsiz665, Eyko 36 Sk., İsimsiz657, İsimsiz655, İsimsiz652, İsimsiz645, Eyko 76 Sk., İsimsiz631, İsimsiz629, İsimsiz628, Eyko 105 Sk., İsimsiz569, İsimsiz561, İsimsiz555, İsimsiz522, İsimsiz500, İsimsiz498, İsimsiz497, İsimsiz495, İsimsiz473, İsimsiz467, İsimsiz466, İsimsiz465, İsimsiz463, İsimsiz460, İsimsiz458, İsimsiz457, Eyko 1, İsimsiz441, 1004, İsimsiz438, İsimsiz437, İsimsiz436, İsimsiz434, İsimsiz432, İsimsiz431, İsimsiz430, İsimsiz429, İsimsiz410, İsimsiz409, İsimsiz407, İsimsiz405, İsimsiz404, İsimsiz388, İsimsiz366, İsimsiz362, İsimsiz361, İsimsiz360, İsimsiz359, İsimsiz325, İsimsiz324, İsimsiz322, İsimsiz318, İsimsiz315, İsimsiz314, İsimsiz292, 205, İsimsiz290, Çağlayan Sk., İsimsiz193, EYKO 25, , 173/2 SK., Dumlupınar, Köroğlu Cd., Lise Sk., Manas Sk., Zambak Sk., 168, Çandarlı Belde Sitesi, Çandarlı Dikili Yolu, Çandarlı Küçük Sanayi Sitesi, Çağdaş İzmir Sitesi, Çağdaşlar Sitesi, Çağlayan, 176, 206, 221, 219, 220, eyko, 205/2, BELDE KOOP 3, Körfez Sitesi, Kardeş Villaları Sitesi, Karanfil Sk., Hoca Ahmet Yesevi Sk., Habib Unan Sk., Gül Sk., FERHAT UYSAL, Eyko Kooperatifi, Eyko 83, Eyko 8, Eyko 6, Eyko 5, Eyko 47, Eyko 4, Eyko 39, Eyko 38, Eyko 37, Eyko 36, Eyko 34, Eyko 33, Eyko 32, Eyko 3, Eyko 29, EYKO 28, Eyko 27, EYKO 26, Eyko 24, Eyko 22, EYKO 21, Eyko 20, Eyko 2, EYKO 18, Eyko 16, Eyko 15, Eyko 12, Eyko 115, Eyko 111, EYKO 11, Eyko 109, Eyko 107, Eyko 100 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:10.997-2024-05-03 15:00:46.266 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-03 2024-05-03 09:00:13.077-2024-05-03 15:00:24.416 saatleri arasında Gazi Mustafa Kemal; Kaynaklar Cd. 3. Çk., 4114. Sk., KAYNAKLAR, , SELANİK, 4125, 4114/1 Sk., 4114/2, 4114/3, 4112/3, 4112. Sk., 4112/1, 4112/2 Sk., 4126/2 Sk., 4126/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:13.077-2024-05-03 15:00:24.416 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 13:00:03.929-2024-05-03 16:00:12.876 saatleri arasında Kır; Çakıcı Sk., , İsimsiz8, Emiralem Kanal Yolu, İsimsiz11, Değirmendere Ova Küme Evleri, İsimsiz12, İsimsiz13, Emiralem Kanal Yolu Sk., İsimsiz17, İsimsiz27, Şehit Öğretmen Kubilay Caddesi, Karagöl Mevkii, Beyköy Küme Evler , İsimsiz31, İsimsiz145, 2808, topraksu, Arapdere küme evleri sokak, 2802, 2812, Gemibaşı Mevki Sk., Girgin Sk., Ilıcak Pınar Çk., Kahraman Sk., Kömürcü Sk., Kırmahalle Yolu Sk., Manisa Asfaltı Cd., Tepecik Sk., Şehit Öğretmen Kubilay Cd., kara göl küme evler mevki, beykoy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 13:00:03.929-2024-05-03 16:00:12.876 saatleri arasında Bağcılar; Bağcılar Yolu, Bağcılar, BAĞCILAR, İsimsiz15, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, , Manisa Asfaltı Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 13:00:03.929-2024-05-03 16:00:12.876 saatleri arasında Ayvacık; ayvacık küme ever, Manisa Asfaltı Cd., Ayvacık, 6514. Sk., 6513. Sk., 6512. Sk., 6511. Sk., 6510. Sk., 6509. Sk., 6508. Sk., 6507. Sk., 6506. Sk., 6505. Sk., 6503. Sk., 6502. Sk., 6501. Sk., İsimsiz14, Ayvacık Küme Evleri, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 13:00:03.929-2024-05-03 16:00:12.876 saatleri arasında Belen; 700. Sk., 701. Sk., 702. Sk., 703. Sk., 704. Sk., 705. Sk., 707. Sk., 708. Sk., 709. Sk., 710. Sk., 711. Sk., 712. Sk., 713. Sk., Ahmet Kahraman, Yaylaarası, Gazi Atatürk Cad., , İsimsiz13, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz14, 713, 713, İsimsiz17, 713/1, İsimsiz18, İsimsiz26, İsimsiz19, 713/1, 713 Sokak Küme Evleri , 713 Sokak Küme Evleri , DSİ KANAL YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 13:00:03.929-2024-05-03 16:00:12.876 saatleri arasında Çaltı; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz25, çaltı küme evler, İsimsiz30, Çaltı Küme Evler, İsimsiz37, Çaltı Küme Evler, İsimsiz45, İsimsiz46, çaltı küme evler, İsimsiz49, Çaltı Küme Evler, İsimsiz54, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, Çaltı, Çaltı Köyü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 13:00:03.929-2024-05-03 16:00:12.876 saatleri arasında Çukurköy; , İsimsiz1, İsimsiz2, çukur köy küme evler, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, Çukurköy Küme Evler, Çukurköy Küme Evleri, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz22, İsimsiz25, Çukurköy Küme Evleri, İsimsiz44, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz101, Çukurköy Küme Evler, Çukurköy Küme Evler , çukurköy küme evler , 6001. Sk., 6002. Sk., 6003. Sk., 6004. Sk., 6005. Sk., 6006. Sk., 6007. Sk., 6008. Sk., 6009. Sk., 6010. Sk., 6011. Sk., 6012. Sk., 6014. Sk., 6015. Sk., 6016. Sk., 6017. Sk., 6018. Sk., Çukur Köy Yolu, Çukurköy, affet evleri, çukurköy küme evleri, ÇUKURKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 13:00:03.929-2024-05-03 16:00:12.876 saatleri arasında Doğa; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz21, Adalar Küme Evleri, 601/2, İsimsiz24, Buruncuk Yanık Köy Yolu, 610/2, 610/2, 610/1 Sk., 601, 610/3, 600. Sk., 601. Sk., 601/1. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 607. Sk., 607/1. Sk., 608. Sk., 609. Sk., 610. Sk., 611. Sk., 612. Sk., 613. Sk., 614. Sk., 615. Sk., 615/1. Sk., 615/2. Sk., 616. Sk., 617. Sk., 618. Sk., 619. Sk., 620. Sk., 603/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 13:00:03.929-2024-05-03 16:00:12.876 saatleri arasında Göktepe; , İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz35, İsimsiz337, İsimsiz339, 2636, 930. Sk., 930/1. Sk., 935. Sk., 935/1. Sk., 935/2. Sk., 935/3. Sk., 935/4. Sk., 936. Sk., 937, 938. Sk., 939. Sk., 940. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 944. Sk., 945. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 950. Sk., 951. Sk., Kırmahalle Yolu Sk., Manisa Asfaltı Cd., Manisa Cd., 952 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 13:00:03.929-2024-05-03 16:00:12.876 saatleri arasında Görece; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 13:00:03.929-2024-05-03 16:00:12.876 saatleri arasında Hasanlar; , İsimsiz5, 900. Sk., 900/1. Sk., 901. Sk., 902. Sk., 903. Sk., 904. Sk., 904/1. Sk., 905. Sk., Hasanlar Köyü Eski Köy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 13:00:03.929-2024-05-03 16:00:12.876 saatleri arasında Haykıran; , İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz10, 800, 818, 826, 800. Cd., 800. Sk., 800/1. Sk., 800/2. Sk., 801. Sk., 802. Sk., 803. Sk., 804. Sk., 805. Sk., 806. Sk., 807. Sk., 808. Sk., 809. Sk., 810. Sk., 811. Sk., 812. Sk., 813. Sk., 813/1. Sk., 815. Sk., 817. Sk., 819. Sk., 821. Sk., 900. Sk., Ara Sokak, Gazi Atatürk Cad., Sarıkaya Mevki Yolu, Yol, İc Sokak, İc Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 13:00:03.929-2024-05-03 16:00:12.876 saatleri arasında Karaorman; İsimsiz71, Karaorman Küme Evler , İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz78, İsimsiz83, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz90, Karaorman Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 13:00:03.929-2024-05-03 16:00:12.876 saatleri arasında Yahşelli; , İsimsiz46, İsimsiz48, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz26, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz41, İsimsiz42, 6371, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz51, İsimsiz69, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz97, 6374, İsimsiz121, 6335/1, 6314. Sk., 6315. Sk., 6316. Sk., 6317. Sk., 6318. Sk., 6319. Sk., 6320. Sk., 6339. Sk., 6323. Sk., 6324. Sk., 6325. Sk., 6326. Sk., 6327. Sk., 6328. Sk., 6329. Sk., 6330. Sk., 6331, 6332. Sk., Köy, Manisa Asfaltı Cd., 6335, 6335/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 13:00:03.929-2024-05-03 16:00:12.876 saatleri arasında Değirmendere; , İsimsiz4, İsimsiz21, İsimsiz26, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz39, 2701/1, 2734, 2727, 23 Nisan Cd., 2718, 30 AĞUSTOS, Bahar Çk., DEĞİRMENDERE CAMİ, DEMİRTAŞ, Emir Çk., Gediz Sk., Kaygısız, Kaygısız Sk., KAŞIKÇI, ŞEHİT ER BARIŞ DEMİR, KONAK ÇIKMAZI, Mandıra Gç., MUHİTTİN SUCU, MÜFTÜLER, Seyit Bey Sk., Sinema Sk., Çınar Sk., ŞEHİT UZMAN JANDARMA MUSTAFA HAKAN AYDOĞMUŞ, 2713, 2720, 30 ağustos elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 13:00:03.929-2024-05-03 16:00:12.876 saatleri arasında Yayla; , 2547 Sk., İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, 2540, İsimsiz32, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz46, İsimsiz52, İsimsiz74, İsimsiz89, İsimsiz100, 2518/1, İsimsiz115, İsimsiz118, İsimsiz119, 2522, HAVA PİLOT YÜZBAŞI MURAT AYDIN, 2540/1, 2539, 2518/1, Çayıralanı Mevkii Küme Evleri, 2359. Sk., 2501. Sk., 2502. Sk., 2505. Sk., 2506. Sk., 2509. Sk., 2513, 2528. Sk., 2540. Sk., 2543. Sk., 9 EYLÜL KURTULUŞ, Faik Bey Sk., Hacı Hafız Sk., HASIR, KALENBEDEN ÇIKMAZI, Küçük Çay Sk., Manisa Asfaltı Cd., Muhtar Mehmet Özkur Sk., Mustafa Çavuş Sk., Nergiz Sk., Çınarlı Kuyu Cd., İkiz Mezar Sk., Şehit Mehmet Çağlar Sk., Şehit Ramazan Mancak Sk., 2519, 2542, 2533 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 13:00:03.929-2024-05-03 16:00:12.876 saatleri arasında Yanıkköy; , İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz85, 500. Sk., 501. Sk., 502. Sk., 503. Sk., 503/1. Sk., 503/2. Sk., 504. Sk., 505. Sk., 506. Sk., 507. Sk., 507/1. Sk., 508. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 511. Sk., 512. Sk., 513. Sk., 514. Sk., 515. Sk., 516. Sk., 516/1. Sk., 517. Sk., 518. Sk., 520. Sk., 521. Sk., 521/1. Sk., 522. Sk., 523. Sk., 524. Sk., Kumsal. Sk., Deniz, Kanal Yolu Dere, Nehir, Okyanus elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 13:00:03.929-2024-05-03 16:00:12.876 saatleri arasında Emiralem Merkez; , 2605, İsimsiz1, Eski Emiralem Küme Evleri Sk. , İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, Eski Emiralem Küme Evler, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz21, İsimsiz68, İsimsiz19, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz20, isimsizz111, Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz340, 2635/1 Sk., İsimsiz36, İsimsiz37, 2632, HAVA PİLOT YÜZBAŞI MURAT AYDIN, 2630, 2605, eski emiralrm yolu, Eski Emiralem Küme Evler Sk., 2623/1, 2627, 2624, 2633, 2629, 2620, 2601. Sk., 2603. Sk., 2625. Sk., 2628. Sk., 9 EYLÜL KURTULUŞ, Alşen Sk., Atıcı Çk., Defne Sk., Emek Sk., Fabrika Önü Sk., Geçit Bir Sk., Geçit İki Sk., Hasan İlhan, Hasan İlhan Cd., Kemal Atatürk Cd., Koy Yolu, Koçak Çk., Köy İçi, Küçük Çay Sk., Mor Menekşe Sk., Rabia Hızmay Sk., Samancı Hasan Ersoy Sk., Sümbül Sk., Türker Sk., Yeni Camii Sk., Çaylı Sk., İcyol, İstasyon Sk., 2635/1, eski emiralem küme evler, ESKİ EMİRALEM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 13:00:03.929-2024-05-03 16:00:12.876 saatleri arasında Alaniçi; Alaniçi, 6223. Sk., 6222. Sk., 6221. Sk., 6220. Sk., 6219. Sk., 6218. Sk., 6217. Sk., 6216. Sk., 6215. Sk., 6213. Sk., 6212. Sk., 6210. Sk., 6209. Sk., 6208. Sk., 6207. Sk., 6205. Sk., 6204. Sk., 6203. Sk., 6202. Sk., Alaniçi Küme Evler , Alaniçi Küme Evleri, İsimsiz8, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 13:00:03.929-2024-05-03 16:00:12.876 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-03 2024-05-03 09:00:34.693-2024-05-03 13:00:20.679 saatleri arasında Yeni; RUMELİ, MEHMET AKİF, Hastane Cd., 600. Sk., 595. Sk., 530. Sk., 529. Sk., 528. Sk., 525. Sk., 524. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:34.693-2024-05-03 13:00:20.679 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 10:00:40.58-2024-05-03 16:00:56.228 saatleri arasında Bozköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 10:00:40.58-2024-05-03 16:00:56.228 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-03 2024-05-03 09:00:44.847-2024-05-03 12:00:51.343 saatleri arasında Basın Sitesi; 215. Sk., Gazeteci Hasan Tahsin Cd., Egeli Sabah Parkı İçi Yolu, 177/4. Sk., 177/5. Sk., 177/7. Sk., , 177/3. Sk., 216. Sk., Şehit Ceysu Ceylan, Polat Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:44.847-2024-05-03 12:00:51.343 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:44.847-2024-05-03 12:00:51.343 saatleri arasında Kazım Karabekir; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-03 2024-05-03 09:00:57.221-2024-05-03 15:00:26.318 saatleri arasında Dokuz Eylül; Atatürk Cd., Sarnıç Yolu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:57.221-2024-05-03 15:00:26.318 saatleri arasında Fatih; Ege Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:57.221-2024-05-03 15:00:26.318 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-03 2024-05-03 09:30:25.15-2024-05-03 12:30:36.718 saatleri arasında Yağcılar; İsimsiz38, RÜZGAR, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz27, RÜZGAR, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz10, NEHİR, İsimsiz8, İsimsiz7, , İsimsiz28, YASEMİN, İsimsiz43, İsimsiz42, RÜZGAR, İsimsiz37 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:30:25.15-2024-05-03 12:30:36.718 saatleri arasında Sarıkaya; İsimsiz233 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:30:25.15-2024-05-03 12:30:36.718 saatleri arasında Halıköy; İsimsiz238, İsimsiz237, İsimsiz236, İsimsiz235, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz8, İsimsiz6, DAMLA, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:30:25.15-2024-05-03 12:30:36.718 saatleri arasında Alakeçili; İsimsiz51, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:30:25.15-2024-05-03 12:30:36.718 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:30:25.15-2024-05-03 12:30:36.718 saatleri arasında Yukarıtosunlar; GÜVEN, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz21, GÜVEN, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, GÜVEN, Yukarıtosunlar Koyü İç Yolu, Güven, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-03 2024-05-03 09:30:25.15-2024-05-03 12:30:36.718 saatleri arasında Kızılcaavlu; İsimsiz29, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:30:25.15-2024-05-03 12:30:36.718 saatleri arasında Alaşarlı; İsimsiz134, İsimsiz77, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:30:25.15-2024-05-03 12:30:36.718 saatleri arasında Emirli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:30:25.15-2024-05-03 12:30:36.718 saatleri arasında Çaylı; Çaylı köy yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:30:25.15-2024-05-03 12:30:36.718 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-03 2024-05-03 09:30:33.321-2024-05-03 15:30:02.475 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:30:33.321-2024-05-03 15:30:02.475 saatleri arasında Camikebir; , İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz15, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz3, İsimsiz8, 191, 192, 174 sokak , 193, 174, 182, 170, 192/1, 173 Sk., 173/1, 176 Sk., 177, 177 Sk., 181 Sk., 183 Sk., 190 Sk., 192 Sk., 193. Sk., 194 Sk., 182 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:30:33.321-2024-05-03 15:30:02.475 saatleri arasında Sığacık; , İsimsiz4, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, 137/34, 137. Sk., 137/1. Sk., 137/13. Sk., 137/15. Sk., 137/2. Sk., 137/25 Sk., 137/25. Sk., 137/27 Sk., 137/28, 137/29 Sk., 137/3. Sk., 137/31 Sk., 137/34. Sk., 137/37. Sk., 137/38 Sk., 137/5, 173, 173/2, 137/26 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 10:00:53.339-2024-05-03 16:00:07.977 saatleri arasında Camikebir; Öksüzler Cd., , İsimsiz26, İsimsiz31, İsimsiz35, İsimsiz42, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz28, İsimsiz6, İsimsiz55, İsimsiz60, İsimsiz61, SIĞACIK CADDESİ , 83/8, 185, 82/2. Sk., 83/2 Sk., 83/2. Sk., 83/3. Sk., 83/7. Sk., 83/8 Sk., 83/8. Sk., 84/3. Sk., 84/5. Sk., ESKİ SIĞACIK YOLU, Sığacık, SIĞACIK, sığacık cd., Taşdibi Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 10:00:53.339-2024-05-03 16:00:07.977 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 10:00:53.339-2024-05-03 16:00:07.977 saatleri arasında Hıdırlık; 83/2. Sk., 100/3 Sk., 100/2. Sk., 100/2 Sk., İsimsiz7, , Tuzla Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 10:00:53.339-2024-05-03 16:00:07.977 saatleri arasında Sığacık; Tuzla Cd., Sığacık Cd. 3. Çk., SIĞACIK, Sazlıgöl Küme Evler Sk., Pandalaki Yolu, Karagöl Küme Evler Sk., ESKİ SIĞACIK YOLU, 3. Sk., 185, 139/9 Sk., 139/8. Sk., 139/7. Sk., 139/6. Sk., 139/5, 139/3, 139/10. Sk., 138/1. Sk., İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-03 2024-05-03 09:30:33.321-2024-05-03 15:30:02.475 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-03 2024-05-03 10:00:12.448-2024-05-03 16:00:18.498 saatleri arasında Trakya; 2445. Sk., Selimiye elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 10:00:12.448-2024-05-03 16:00:18.498 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 10:00:12.448-2024-05-03 16:00:18.498 saatleri arasında Anadolu; Selimiye Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 10:00:13.565-2024-05-03 16:00:22.615 saatleri arasında Trakya; Plevne Cd., 2418. Sk., 2446. Sk., 2451. Sk., Meltem, Meltem Cd., Şehit Mahmut Türkön Cd., Tunalıgil Cd., Selimiye, 2417. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 10:00:13.565-2024-05-03 16:00:22.615 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 10:00:13.565-2024-05-03 16:00:22.615 saatleri arasında Anadolu; Selimiye Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 10:00:13.565-2024-05-03 16:00:22.615 saatleri arasında Huzur; 2418. Sk., 2425. Sk., 2446. Sk., Meltem, Plevne Cd., Selimiye Cd., Yeni Plevne elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-03 2024-05-03 10:00:23.987-2024-05-03 16:00:38.107 saatleri arasında Çürükbağlar; Pireveliler Köyü İç Yolu, , Çürükbağ Köyü, Çürükbağ Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 10:00:23.987-2024-05-03 16:00:38.107 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-03 2024-05-03 10:00:53.538-2024-05-03 11:00:05.067 saatleri arasında Yalı; 75. Yıl Cumhuriyet Blv., 75. Yıl Cumhuriyet, 360. Sk., 358. Sk., 304. Sk., 183. Sk., 179/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 10:00:53.538-2024-05-03 11:00:05.067 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 11:00:59.644-2024-05-03 13:00:16.284 saatleri arasında Yalı; 306. Sk., 298. Sk., 169. Sk., 332. Sk., 330. Sk., 165. Sk., 310. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 11:00:59.644-2024-05-03 13:00:16.284 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.