03 Mayıs KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KOCAELİ'da 03 Mayıs Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KOCAELİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ ilinde 03 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARAMÜRSEL ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK, KILIÇARSLAN, OLUKLU mahallelerinde 2255. SK., 2256. SK., 2257., 2257. SK., 2258. SK., 228. CD., 230. CD., 231. CD, 231. CD., 235. CD., AHMET ÖZHAN SK., AMİRAL CD., EVLİYA SK., FUZULİ SK., GÜRBÜZ, GÜRBÜZ SK., KIRAHMETOGLU, KIRAHMETOĞLU CD., MADALYA SK., MUZAFFER AKGÜN SK., ÖNDER SK., PAŞA SK., ŞAHİN SK., TOSUNKAPTAN SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KANDIRA ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARDÜZÜ, PINARLI mahallelerinde PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI KARSI MEVKII, PINARLI KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKII, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI YUKARI MEVKII, PINARLI YUKARI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KERPE, KINCILLI mahallelerinde KERPE CAMI, KERPE CD., KERPE NUR, KERPE NUR SK., KERPE ÖZGÜR, NUR SK., ÖZDEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BABAKÖY mahallelerinde SARISU, SARISU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İZMİT ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EGERCILI, EĞERCİLİ, HACISEYH, HACIŞEYH, KARADİVAN mahallelerinde EGERCILI MERKEZ MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GÖLCÜK ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde AKASYA SK., AYAZMA, AYAZMA CD., BASÖGRETMEN, BORA SK., CENGIZ TOPEL, EMİR SK., ERSOY SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GEDİKLİ SK., GİRNE CD., HAYDARPAŞA CD., ILICA, İBNİSİNA SK., KABAYAKALI SK., KANUNI, KANUNİ CD., KESTANE SK., LEYLEK SK., MEDENİYET CD., MELDA SK., OSMANBEY, OSMANBEY SK., OSMANLI CD., PELİN SK., RAHIM, SAĞLAM SK., SARDUNYA SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SOMUNCU SK., VALİDE SK., YENIÇERI, YENİÇERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, MERKEZ, YAZLIK MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 50. SK., ALBAYRAK SK., ASIK VEYSEL, ASIM ÇAVUŞ SK., AŞIK VEYSEL CD., ATATÜRK BULVAR, AYDIN, AYDIN SK., BURAK, BURAK SK., CENGİZ TOPEL SK., CEVİZ SK., DERVİŞSUYU CD., DOSTLUK CD, FIRAT CD., GELİBOLU CD., GÜZEL, ILICA CD., KAMİL İKİZ CD., KARINCADERE CD., KUVAYİ MİLLİYE CD., MAHMUTOĞLU CD., MURAT PİR SK., NURSEDA, NURSEDA SK., RESUL SK., SELAMOĞLU SK., SEMIH ÜLPER, SERCAN SK., SEYİT GAZİ CD., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., ŞEHİT ZAFER SK., TOSUNLAR CD., YAZLIK, YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1047. SK., 1048., 1048. SK., 1053. SK., 1056., 1057. SK., AKÇAKOCA, AKÇAKOCA CD, CİHAN CD., ULASLI KAZIM KARABEKIR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 03 Mayıs Cuma 10:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1001. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1006., 1006. SK., 1007. SK., 1008. SK., 1009., 1009. SK., 1010., 1010. SK., 1012., 1012. SK., 1013. SK., 1014. SK., 1016., 1017. SK., 1018. SK., 1019. SK., 1020. SK., 1022. SK., 1023., 1023. SK., 1034. SK., 1037., 1037. SK., 1038. SK., 1039., 1039. SK., 1040. SK., 1042. SK., 1043. SK., 1044. SK., 1050. SK., 1052. SK., 1053., 1054., 1054. SK., 1061. SK., 1084., 1084. SK., 1098., 1098. SK., 1100. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103. SK., 1104., 1104. SK., 1105., 1106., 1106. SK., 1113., 1113. SK., 1114., 1115. SK., 1118., 1119., 1137., 1137. SK., 1142., 1142. SK., 1144. SK., 1147. SK., 1148., 1148. SK., ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., ADEMOGLU, ADEMOĞLU SK., AVCI, AYHAN BERMEK CD, AYHAN BERMEK CD., CIHAN, EGLENCEDERE, EĞLENCEDERE CD., HAZERFEN, KALKAN SK., KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KISIK KAYA CD., KONCA YOLU CD., RAUF ORBAY CD., SAHİL YOLU SK, ULASLI ATATÜRK, ULASLI SAHIL CD., ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., YILDIRIM, YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE mahallelerinde 4623., HAMİDİYE, KANPARA, SIYRETIYE MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DERİNCE ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULDUK, ÇAVUSLU, GEREDELI, GEREDELİ, KAYNARCA, SÜVERLER, TAHTALI, TERZILER, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde A.SOFULAR MEVKII, A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, BALKANCILAR MEVKII, BALKANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BARAJ KENARI MEVKII, BARAJ KENARI MEVKİİ KÜME EVLER, BEYZADE SK., BULDUK MERKEZ MEVKII, DAVULCULAR MEVKII, DAVULCULAR MEVKİİ, DAVULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, GEREDELI YAGCILAR MEVKII, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖLLÜ MEVKII, GÖLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, HOCAKÖY MEVKII, HOCAKÖY MEVKİİ, HOCAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, KAYNARCA MERKEZ MEVKII, KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KOÇOGLU MEVKII, KOÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, OMURLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, OTMANLI MEVKII, OTMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, SENTEPE MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII, TURGUTLU MEVKII, TURGUTLU MEVKİİ KÜME EVLER, Y.SOFULAR MEVKII, Y.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KÖRFEZ ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DIKENLI, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ mahallelerinde ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KÖRFEZ ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR, BARBAROS, FATIH, FATİH, GÜNEY, İBNİSİNA, KUZEY, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, SARIMEŞE mahallelerinde 10., 10. SK., 12. SK., 4., 6., 6. SK., 7. SK., 8., 8. SK., 9. SK., A.DİLEK SK., ABDURRAHMAN GAZİ SK., ADIL ATHAN, ADİL ATHAN, ADNAN ACARLAR, ADNAN ACARLAR SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., AFACAN SK., AHMET AYIK SK., AHMET BİLEK SK., AHMET PETROLCÜ SK., AKAR, AKAR SK., AKASYALI SK., AKIN GEMİCİ SK., AKIN SK, AKIN SK., AKSEMSETTIN, AKSU SK., AKŞEMSETTİN CD., ALAADDIN YÜKSEL, ALAADDİN YÜKSEL CD., ALACA, ALACA SK., ALBAY SK., ALIBEY, ALİBEY SK., ALTAY SK., ALTIN SK., ARIKAN SK., ARPACI, ARPACI SK., ASİL SK., ASKERİ YOL SK, ASLI SK., ASMA SK., ATA, ATA CD., ATAKAN SK., ATALAY SK., ATATÜRK, ATİK SK., ATLAS SK., ATLI SK., ATMACA, ATMACA SK., AVCI SK., AY, AY SK., AYIK SK., AZİZ SK., BAGLAR, BAĞLAR CD., BAHADIR, BAHADIR SK., BARIŞ SK., BAŞAK SK., BATI SK., BAYRAKLI SK., BENNA, BENNA SK., BEYAZIT SK., BILGE, BİRLİK SK., BODUR SK., BONCUK SK., BOYACI SK., BULUT, BURCU, BURCU SK., BURÇ, BURÇ SK., BÜLBÜL SK., BÜSRA, BÜŞRA SK., BÜTÜN, BÜYÜK KONAK SK., CANAN SK., CANBAY SK., CANDARLI SK., CELAL ATİK SK., CEVHER DUDAYEV, CEVHER DUDAYEV CD., CEYHAN, CEYHAN SK., COŞKUNER SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇAĞLAYAN SK., ÇAKIL SK., ÇAKILLI SK., ÇAKMAKLI, ÇAKMAKLI SK., ÇALDIRAN SK., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇELİKEL SK., ÇERKEZ SK., ÇEŞMECİ SK., ÇİĞDEM SK., ÇİM SK., ÇÖMLEKÇI, ÇÖMLEKÇİ SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., DADAŞ SK., DALBASTI SK., DAMLA SK., DEMIRKOL, DEMİRCİ SK., DEMİRKAYA SK, DEMİRKOL SK., DEMİRYOLU SK., DENİZ SK., DENİZCİLER CD., DERYA, DERYA CD., DERYALAR SK., DILMEN, DİCLE SK., DİK SK., DİLAVER SK., DİLMEN SK., DOST SK., DURMAZ SK., DURMUŞ SK., DUYGULU SK., DÜZ SK., EBABİL SK., EFENDİLER SK., ELIFLI, ELİFLİ SK., EMEK SK., EMEL, EMEL SK., ENGIN, ENGİN SK., ERIS, ERISIR, ERİŞ SK., ESREF BITLIS, ESREF BITLIS CD., EŞREF BİTLİS CD., EVRENSEL, EVRENSEL SK., FENER SK., FETİH CD., FIRAT SK., FULYA SK., FUNDA SK., GARP SK., GAYE SK., GİZEM SK., GONCA, GONCA SK., GÖKALP SK., GÖKNAR, GÖKNAR SK., GÜL, GÜL SK., GÜLDEN SK., GÜLSÜM, GÜLSÜM SK., GÜLÜM SK., GÜMRÜKÇÜLER, GÜMRÜKÇÜLER CD., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜN SK., GÜNCE, GÜNCE SK., GÜR SK., GÜRKAN SK., GÜVERCİN SK., HACI MUHARREM SK., HAFIZ SK., HAMAM SK., HASAN ÖZSOY SK., HICRET, HIKMET, HILAL, HİCRET CD, HİCRET CD., HİKMET SK., HİLAL SK., HÜNKAR SK., HÜR SK., HÜRRİYET BULVAR, HÜSEYIN AKBAS SK., HÜSEYİN AKBAŞ SK., IHLAMURLU, IHLAMURLU SK., ILGIN, ILGIN SK., ISILAY, ISTASYON, ISTIKLAL, IŞILAY SK., İ.OZAN SK., İBNİ SİNA CD., İLKBAHAR SK., İNCİ SK., İNKILAP SK., İSTASYON CD., İSTİKLAL CD., KALEMLİ SK., KANAL SK., KANDİL SK., KAPLAN, KAPLAN SK., KARANFİL SK., KARANİ SK., KARINCA, KARINCA SK., KAZIM AYVAZ, KAZIM AYVAZ SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KEMAL, KEMAL SK., KENDİR SK., KENT, KENT CD., KILIÇ SK., KIRAZ, KIRCI, KIRCI SK., KIYAK SK., KİRAZ CD., KİREÇÇİ SK., KONAK SK., KÖRFEZ, KÖRFEZ CD., KUĞU SK., KURŞUN SK., KURTULUS, KURTULUŞ SK., KUZEY SK., LALE SK., LIMAN YOLU, LİMAN SK., LİMAN YOLU SK., M.OKTAY SK., MANOLYA, MARTI, MARTI SK., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., MEHTAP, MEHTAP CD., MENDERES, MENDERES CD., MERA SK., MERİÇ SK., MERİH SK., MERT SK., MEYDAN, MEYDAN SK., MITHAT BAYRAK, MİTHAT BAYRAK SK., MUHARREM CANDAS, MUHARREM CANDAŞ SK., MURAT SK., MUTLU SK., MÜRVET SK., NADAS, NADAS SK., NAIP, NAİP SK., NAZAR SK., NAZIM ATEŞ SK., NAZIR SK., NECİP FAZIL CD., NENE HATUN CD., NEYZEN SK., OĞUZHAN SK., OKTAY UZUNER, OKTAY UZUNER SK., ONUR SK., OYMAK, OYMAK SK., ÖMERAGA, ÖMERAĞA SK., ÖZCAN SK., ÖZENİR SK., ÖZGÜN SK., ÖZNUR SK., PAPATYA SK., PARLAK, PARLAK SK., PAZAR, PAZAR CD., PETKIMLILER, PETKİM DOLUM TESİSİ SK, PETKİMLİLER CD., PETROL CD., POLIS, POLİS SK., PREVEZE, PREVEZE SK., RIHTIM, RIHTIM CD., RIZA, RIZA DOĞAN SK., RIZA SK., SAATÇI, SAATÇİ SK., SAHIL, SAHIL CD., SAHİL CD, SAHİL CD., SALIM, SALİM SK., SALKIM, SALKIM SK., SAN, SAN SK., SANCAK, SANCAK SK., SANLI, SARI ÇAM, SARI ÇAM SK., SARMAŞIK SK., SAYGIN SK., SEDİR SK., SEFA CD., SEFER BAYGIN SK., SEFER SK., SEHER SK., SEHIT ERDOGAN ÇÖPOGLU, SENLI, SENLIK, SERÇE SK., SERHAT SK., SEVINÇ, SEVİNÇ SK., SEYHAN, SEYHAN SK., SEYMEN SK., SEZENLER CD., SIPAHI, SIRRI ACAR SK., SITE, SİPAHİ SK., SİTE SK., SOLMAZ SK., SÖĞÜT SK., SÖNMEZ, SÖNMEZ SK., SUNA SK., SÜLÜN, SÜLÜN SK., ŞAKİR SK., ŞAN SK., ŞANLI SK., ŞEBNEM SK., ŞEHİT ERDOĞAN ÇÖPOĞLU SK., ŞEHİT HALİL İBRAHİM SK., ŞEHİT HÜSEYİN SK., ŞEHİT YUSUF SK., ŞENLİ SK., ŞENLİK SK., ŞİMAL SK., TAN, TAN SK., TANER, TANER SK., TARİH SK., TARLA SK., TAYFUN, TAYFUN CD., TAYFUR SK., TEK KAPI, TEK KAPI SK., TINAZTEPE, TINAZTEPE SK., TOLGA SK., TOPEL, TOPEL SK., TOPRAK SK., TUGRUL, TUĞRUL CD., TUNCAY, TUNCAY SK., TÜPRAŞ SOSYAL TESİSLERİ YOLU S, ULUBATLI HASAN CD., UMUT SK., UZUN, UZUN SK., ÜÇYILDIZ CD., ÜSTÜN CD., ÜSTÜNER SK., VARAN, VARAN SK., VOLKAN SK., YALI CD., YASAR ERKEN, YASEMİN SK., YAŞAR ERKEN SK., YAY SK., YAYLA, YAYLA SK., YEŞİLÇINAR SK., YILDIRIM BEYAZIT CD., YILDIRIMLI SK., YILDIZ, YILDIZ CD., YILMAZ SK., YONCA SK., YUVA SK., YÜCE SK., YÜCEL SK., ZAYİMOĞLU SK., ZEYBEK SK., ZEYTIN, ZEYTİN SK., ZIRVE, ZİRVE SK., ZÜBEYDE, ZÜBEYDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KÖRFEZ ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR, ÇAMLITEPE, ESENTEPE, GÜNEY, HACI OSMAN, ILIMTEPE, İLİMTEPE, KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, KUZEY, MIMAR SINAN, SIRINYALI, ŞİRİNYALI, YAVUZ, YENIYALI, YENİYALI mahallelerinde 19 MAYIS, 19 MAYIS SK., 2 HAZİRAN SK., 23 NISAN, 23 NİSAN SK., 230., 29 EKİM SK., 30 AĞUSTOS SK., 9 EYLÜL SK., ABDİ İPEKÇİ SK., ADATEPE SK., AFYONKARAHİSAR SK., AGADERE, AĞAÇLI SK., AĞADERE CD., AKABE SK., AKBAYIR SK., AKÇA AĞAÇ SK., AKÇA SK., AKDENİZ SK., AKGÜL SK., ALEV, ALEV SK., ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., ALPASLAN BULVAR, AMASYA SK., ANITTEPE SK., ANT SK., ARAS SK., ARI SK., ARKA, ARKA SK., ARMA, ARMA SK., AŞIK MEVLÜT İHSANİ SK., AVCILAR, AVCILAR SK., AYAZMA SK., AZİZİYE ZAFERİ SK., BABALI SK., BAG, BAGDAT, BAGDAT CD., BAGDATLI, BAĞ SK., BAĞDAT CD., BAĞDATLI CD., BAHRİYE ÜÇOK CD., BAKÜ SK., BALABAN, BALLI, BALLI SK., BANDIRMA SK., BAŞÇAVUŞ SK., BAYDAR ALT SK., BAYRAKTAR CD., BAYRAM SIT, BAYRAM ŞİT SK., BEDRETTİN KARAFAKIOĞLU CD., BEGONYA SK., BELEDİYE YOKUŞU SK., BELEN CD., BENLİ SK., BEREKET SK., BEYAZ SK., BİLGİ SK., BİLLUR SK., BİŞKEK SK., BOSTAN, BOSTAN SK., BOZDAĞ SK., BOZKURT SK., CABİR TOKER SK., CAHİT KAYRA SK., CAHİT ZARİFOĞLU CD., CAMI, CAMİ SK., CANDAŞ SK., CEMAL GÜRSEL CD., CEMAL YANILMAZ SK., CENK SK., CEVAT YURDAKUL, CEVAT YURDAKUL CD., CEYLAN SK., CIHANER, CİHANER SK., CİVA SK., CÖMERT SK., ÇAG, ÇAĞ SK., ÇAKABEY SK., ÇAKI SK., ÇALIŞKAN SK., ÇANAKKALE, ÇANAKKALE SK., ÇAVUS, ÇAVUŞ SK., ÇENEDAG, ÇENEDAĞ CD., ÇEŞME SK., ÇETIN EMEÇ, ÇETİN EMEÇ CD., ÇIÇEKÇI, ÇIGDEMLI, ÇIMEN, ÇINAR, ÇINARLIYOL SK., ÇİÇEKÇİ SK., ÇİĞDEMLİ SK., ÇİĞİLTEPE SK., ÇOBAN SK., DALYAN, DALYAN SK., DAMAR SK., DEDE KORKUT SK., DEDEOGLU, DEDEOĞLU SK., DEĞİRMEN SK., DEPO, DEPO SK., DERE, DERELİ SK., DERLİ SK., DEVA SK., DEVİR SK., DOĞAN CD., DOĞANAY SK., DORUK CD., DUATEPE SK., DUMLUPINAR SK., DUT SK., DUYGU, DÜZGÜN SK., EBRU SK., EDIRNE, EDİRNE SK., EFE, EFE SK., EGE SK., EGEMEN SK., ELMA, ELMA SK., EMİROĞLU SK., EMRE SK., ENSAR SK., ERDAL BEY, ERDAL BEY SK., EREN, EREN SK., ERGUVAN SK., ERIK, ERIKLI, ERİK SK., ERİKLİ SK., ERMAN SK., ERZURUM, ERZURUM SK., ESEN SK., ESENTEPE, ESENTEPE CD., ESER SK., ESKİŞEHİR SK., EVRİM SK., EYÜP SK., FELEK SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., GAZANFER BİLGE SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZILER, GAZİ CD., GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GEDİZ SK., GLÜCKAUF SK., GÖÇER SK., GÖKSU SK., GÜLAĞACI SK., GÜLBAHAR SK., GÜLCAN SK., GÜLÇIN SK., GÜLÇİN SK., GÜLER, GÜLİSTAN SK., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., GÜNDÜZ CD., GÜNEY SK., GÜRGEN SK., GÜVEN SK., GÜVENIR, GÜVENİR SK., GÜZEL SK., H.AKAR, H.AKAR SK., HACI SK., HALİDE EDİP ADIVAR CD., HAMIT KAPLAN, HAMİT ÇAVUŞ SK., HAMİT KAPLAN CD., HAMİT KAPTAN SK., HANIMELI, HANIMELI SK., HANIMELİ SK., HARMAN SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., HASAN ALİ YÜCEL CD., HASAN GENÇ, HASAN GENÇ SK., HASAN KESKİN SK., HASAN SEVİNÇ SK., HASAN TAHSİN SK., HAYAT SK., HAYDAR ZAFER SK., HAYRAT, HAYRAT SK., HAYRI KULUMBUR, HAYRİ KULUMBUR CD., HAZAR, HAZAR SK., HELAL SK., HIZIRREIS, HIZIRREİS CD., HOŞGÖR SK., HUZUR, HÜRRIYET, HÜSEYİN KARAYAMAÇ SK., IBNI SINA, IKIZLER ÇESME, IKIZLIÇESME, IMREN, IRFAN, IRMAK, IRMAK SK., ISMET ATLI, IŞILAY SK, IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İKİZLER ÇEŞME SK., İKİZLER SK., İKİZLİÇEŞME SK., İLK KURŞUN SK., İMREN SK., İNAN SK., İNCİR SK., İNÖNÜ CD., İRFAN CD., İSMET ATLI SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KADIR, KAHYA SK., KALBURCU KÖY YOLU, KALBURCU KÖY YOLU SK., KALBURCU YOLU, KALBURCU YOLU SK., KALEM SK., KALYON SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KANYON SK., KAPTAN, KAPTAN MUSTAFA SK., KAPTAN SK., KARA HÜSEYİN SK., KARABEKİR SK., KARAMÜRSEL SK., KARDESLER, KARDEŞ SK., KARDEŞLER SK., KARLI, KARLI SK., KARTAL, KARTAL SK., KAVAK SK., KAYISI SK., KAYNARCA SK., KELEBEK, KELEBEK SK., KEMAL NEHROZOĞLU CD., KESER SK., KESKİN SK., KINALI SK., KIŞLA SK., KIZILDAG, KIZILDAĞ SK., KİRAZCI SK., KOCA YUSUF CD., KOCATEPE, KOCATEPE CD., KOÇAK SK., KONUK SK., KORDON SK., KORKMAZ SK., KORU SK., KÖPRÜ CD., KUTLU SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., KUYU DIBI, KUYU DİBİ SK., KÜÇÜK SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., LİDER SK., LOJMAN, LOJMAN SK., M.DAGISTANLI, M.DAĞISTANLI SK., MALIK AKBAS, MALİK AKBAŞ CD., MARMARA SK., MEDİNE SK., MEHMET YÜKSEL, MEHMET YÜKSEL CD., MELEK SK., MENEKSE, MENEKŞE SK., MENZIL, MENZİL SK., MERCAN SK., MERDIVENLI, MERDİVENLİ SK., MESCİT SK., METİN SK., MEVLEVİ SK., MILLI EGEMENLIK, MİDİLLİ SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., MİNE ATALAY SK., MORLALE, MORLALE SK., MUAMMER AKSOY, MUDANYA SK., MUHLİS YİĞİT CD., MUSTAFA OKTAY SK., NAGİHAN SK., NALAN SK., NAME SK., NASIFLAR SK., NASUH AKAR SK., NASUH SK., NAZIM HİKMET CD., NAZMİ OĞUZ SK., NEBİ SK., NECATİ ÖKSE CD., NEHİR SK., NİHAL ADSIZ SK., NİLÜFER SK., NİŞAN SK., NİZAM SK., NURİ EFENDİ SK., OBA SK., OCAK SK., OKUL SK., ORHAN KARABULUT, ORHAN KARABULUT CD., OSMAN ENGIN, OYA SK., OZANLAR, OZANLAR SK., ÖĞRETMENLER CD., ÖMER TOPUZ SK., ÖMÜR SK., ÖNDER, ÖZDEMİR SK., ÖZEL SK., ÖZENLER CD., ÖZER SK., ÖZGÜR SK., ÖZLEM SK., PALA SK., PİR SULTAN SK., RAŞİT BEY SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SAKA, SAKA SK., SAKIZ SK., SAKİNLER SK., SAMSUNLU AHMET SK., SANAYİ CD., SANCAR SK., SAPAN SK., SARI GÜL SK., SARI SK., SAYAR SK., SEBAT, SEBAT SK., SEDAT YENIGÜN, SEDAT YENIGÜN CD., SEDAT YENİGÜN CD., SEHIT BILGIN VARLI, SEHIT KUBILAY, SEKER SK., SELİMAĞA SK., SELVILI, SELVİLİ SK., SEREFIYE, SEREFIYE CD., SERHATLI SK., SERIF ÇANGA, SEYDA, SEZER SK., SİVAS SK., SÖKÜN, SÖKÜN SK., SÜLEYMAN DEMIREL, SÜLEYMAN DEMİREL CD., SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., ŞADIRVAN SK., ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞAMİL SK., ŞANTİYE YOLU SK, ŞARK SK., ŞEHİT BİLGİN VARLI SK., ŞEHİT ERHAN ATAŞ SK., ŞEHİT KUBİLAY CD., ŞEHİT MEHMET SK., ŞEHİT MUSTAFA SK., ŞEHİT RAMİS SK., ŞEHİT RIFAT SK., ŞEKER SK., ŞEN SK., ŞENEL SK., ŞEREFİYE CD., ŞERİF ÇANGA CD., ŞEYDA CD., ŞİNASİ KUŞ SK., ŞİRİNYER SK., ŞÜKRAN SK., TAFRAN, TAFRAN SK., TAŞOCAKLARI KÜME EVLER, TEPE SK., TUĞRA SK., TUNAHAN, TUNAHAN CD., TUNCU SK., TUNÇ, TUNÇ SK., TURGUT SK., TURNA, TURNA SK., TÜRKELI, TÜRKELİ CD., UGURLU, UĞURLU SK., ULUS, ULUS SK., UYGUN, UYGUN SK., ÜMİT SK., ÜNÜSAN SK., ÜRÜN SK., ÜZENGİ SK., ÜZÜM SK., VATAN SK., VEFA, VEFA SK., VİŞNE SK., YAKUT SK., YAPRAK SK., YAŞAR KEMAL SK., YAŞAR YILMAZ SK., YAVUZ SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAYLI SK., YENIYOL, YENİYOL SK., YEŞİL SK., YEŞİLTEPE SK., YOSUN, YOSUN SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD., YURT SK., ZEMZEM SK., ZEYTINDALI, ZEYTİNDALI SK., ZEYTİNLİ SK., ZIRAAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DİLOVASI ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS, ŞİRİNYALI, YUKARI HEREKE mahallelerinde ABA SK, BORAN, BORAN SK., BUDAKLI SK., ÇARŞI CD., EMINE, EMİNE SK., ERDEMLI, ERDEMLİ SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., HEREKE YOLU SK, KARDELEN SK., KUMRULU SK., ÖZGÜ SK., RADAR CD., YEDITEPE, YEDİTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DİLOVASI ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER, DEMİRCİLER mahallelerinde AHLAT SK., ALIVELI YOKUSU, ALİVELİ YOKUŞU SK., ARSLAN AĞACI SK., BEZIRHANE, BEZİRHANE SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., ÇIKRIK SK., HACI ALİ SK., HAFIZE HANIM, HAFİZE HANIM SK., KAYAPINARI SK., KEKLİK SK., KOCA ÇEŞME SK., KONAK, KÖPRÜ, KÖPRÜ SK., KUYU SK., MUS, MUŞ SK., SUDEPOSU SK., SUYOLU, SUYOLU SK., TEKKE SK., YALAKDERE, YALAKDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
BAŞİSKELE ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKBAŞ SK., ALI AYGÜN, ALPEREN SK., BAGIN, BİLGE SK., ÇİÇEKLER SK., ÇİFTLİK SK., D-130 KARAYOLU CD., D-130 YAN YOL CD, DÜLGER, DÜLGER SK., ELMALI SK., EMRE, ERMİŞ SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FASIL SK., FURUNCU SK., HACI BEKIR, HACI BEKİR SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HALIL, HALİL SK., ILIM, İLİM SK., KALDIRIM, KALDIRIM SK., KISA SK., KOCA SK., KORGAN SK., KÖRFEZ SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., NERGİZ SK., ORDULU, ORDULU CD., ORDULULAR, ORDULULAR SK., OZAN, OZAN SK., ÖZGENÇ SK., TÜRKMEN SK., ÜÇÜNCÜOGLU, ÜÇÜNCÜOĞLU SK., YALKIM, YALKIM SK., YONCALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde ALİ AYGÜN SK., BAĞIN SK., BUHARA SK., GÜLDESTE SK., ULUCAMI, ULUCAMİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖPRÜ, SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde DENIZ, ISMAIL HAKKI ZEYTINOGLU, KARTOPU SK., TAŞIL SK., TENA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BILIM, BİLİM, DERE SK., ERKUT, ERKUT SK., FULYA, GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, KAYALI SK., KORHAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, SALİM DERVİŞOĞLU CD., SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde ALSANCAK, DEGIRMENLI, DEREBOYU, HACIOĞLU, İNCİRDİBİ SK., KANALYOLU CD., KARAKUŞ SK., KARSLI SK., ÖZTONGA SK., PAY SK., ŞENSES SK., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER mahallelerinde ZİRAAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENİZLİLER, MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde ALİ İSLAM CD., ALSANCAK CD., DEĞİRMENLİ SK., DEREBOYU SK., EZGI, FINDIK SK., KANALYOLU, KULLAR, MUHACİR SK., ÖNCÜ SK., ÖZYURT SK., SENSES, ŞEHİTLİK SK., YIRMIBES, YİNELEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, PAŞADAĞ, YAYLACIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, ARDA, ARDA SK., BELEDİYE SK., BELGIN, BELGİN SK., CEM SK., CÖMERT, ÇAYIRLAR, ÇELİKİZ SK., ECEGÜL SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., EROL, EROL SK., FEVZİ PAŞA CD., GALIP ERENOGLU, GALİP ERENOĞLU CD., HACI SÜLEYMAN, HACI SÜLEYMAN SK., HICRI, HİCRAN SK., HİCRİ SK., HÜRLER, HÜRLER CD., IMSAK SK., İMSAK SK., KADİR SK., KARA, KARA SK., MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MANOLYA SK., MEHMET AKİF CD., MÜGE SK., NANE, NEVZAT SK., ORHAN, ORHAN SK., ÖMER, ÖMER SK., ÖYKÜ, ÖYKÜ SK., PERÇEM SK., PERVIN, PERVİN SK., SAADET, SAADET SK., SENYURT, SILA, SILA SK., ŞENYURT SK., TÜRKLER SK., YARISALANI CD., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YILDIRAY, YURTSEVER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GEBZE ilçesinde 03 Mayıs Cuma 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELLER mahallelerinde 901. SK., 905. SK., 914. SK., 916. SK., 917. SK., 918. SK., 919. SK., 921. SK., 922. SK., 952. SK., 954. SK., BAHAR, BAHAR CD., BÜLBÜL CD., DOGAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 03 Mayıs Cuma 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER, MEVLANA mahallelerinde 1701. SK., 1702., 1702. SK., 1703., 1703. SK., 1704. SK., 1705. SK., 1706., 1706. SK., 1706/1., 1706/1. SK., 1706/2. SK., 1707., 1707. SK., 1708. SK., 1709. SK., 1709/1. SK., 1709/2. SK., 1709/3. SK., 1710. SK., 1711., 1711. SK., 1713. SK., 1732., 1732. SK., 1733. SK., 1735., 1735. SK., 1736., 1736. SK., 1737. SK., 1738., 1738. SK., 1739. SK., 1740. SK., 1741., 1741. SK., 1744. SK., 1744/1. SK., 1744/2. SK., 1745. SK., 1749. SK., 1750. SK., 1750/1., 1750/1. SK., 851. SK., 853., 853. SK., 853/1. SK., 854. SK., 855., 855. SK., 855/1. SK., CEM, IBRAHIM AGA, IBRAHIM AGA CD., ISSIKGÖL, ISSIKGÖL CD., İBRAHİM AĞA CD., MUAMMER AKSOY CD., ŞEHİT ERDEM DEMİR CD., ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1801., 1801. SK., 1807/1., GÜNEY YANYOL CD., KOŞU YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARTEPE ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ mahallelerinde ALPERLER ÇIKMAZI, ÇÖRTLENCE SK., DEGIRMEN, HOCA ALİ EFENDİ SK., MESUDİYE CD., NAZİF OKUMUŞ CD., ÜÇYOL SK., YONCALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, ÇEPNI, ÇEPNİ, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK., 10.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 6.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ACARLAR ÇIKMAZI SK., ADALAR SK., AHATLI SK., AKÇAKOCA CD., AKÇASU SK., ALAYLI SK., ALBAY HÜSEYİN ÇIKMAZI SK., ALIOGULLARI, ALİOĞULLARI SK., ALPERLER ÇIKMAZI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ASKERCİK SK., ATABAY SK., ATILAY, ATILAY SK., AYDINLIK, AYDINLIK SK., AYDINTEPE, AYVALAR SK, AYVAZ SK., BAHÇELİEVLER SK., BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSEYIN TOP, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BSK.MEHMET SEZGIN, BLD.BŞK.HÜSEYİN TOP SK., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., BLD.BŞK.MEHMET SEZGİN SK., BLD.BŞK.MUAMMER ERHAN CD., BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., BLD.BŞK.SADIK YILMAZ SK., BLD.BŞK.VEYSEL KANYILMAZ SK., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., CEYDA SK, ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., ÇELEBI ÇIKMAZI, ÇELEBİ ÇIKMAZI SK., ÇELEBİLER SK., ÇEPILLER, ÇEPİLLER SK., ÇEPNI, ÇEPNİ CD., ÇİLİNGİR SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENCİ SK., DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DIZDAROGLU, DIZGE, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOGAL, DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ, DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., DUTLUK, DUTLUK SK., EĞİTİM SK, ELÇİ SK., EMENGEN ÇIKMAZI SK., EMİNBEY SK., ERDOĞAN SK., ERENLER, ERENLER CD., ERGÜL ÇIKMAZI SK., ERİŞİM SK, EROĞLU SK., ERTUG, ERTUĞ SK., ESKI IZMIT YOLU, ESKİ İZMİT YOLU CD., FAHRİ SK., FAZİLET SK., FERHAT AĞA SK., FIKIR, FILIZLER, FİKİR SK, FİLİZLER SK, GALYANÇLAR SK., GEDE SK., GÖZTEPE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLER SK, GÜLLİCE SK., GÜLLÜCE, GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., GÜNEYBAĞ SK., HACI RECEP SK., HAFIZ YUSUF SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HALİLOĞLU ÇIKMAZI SK., HALK SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HARMANLIK SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HASTANE SK., HİZMET SK, HOCA ALI EFENDI, HOCALAR SK., İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, İRFAN, İZMİT CD., KABAKOZ SK., KADEM, KADEM SK., KADIMEZARI CD., KADIR ASLAN, KADİR ASLAN SK, KANAAT, KANAAT SK., KARABALIK SK., KARADERE, KARADERE CD., KARAKADILAR CD., KARALAR SK., KARALI SK., KARPUZLUK, KARPUZLUK SK., KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KEMERLİ SK., KERMANLAR SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KİRAZLIK EVLERİ SİTE YOLU SK, KORCAN, KORCAN CD., KORUCU SK., KOZLU SK., KUPLAY SK., MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MEMISLER, MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., MEYVELIK, MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., MÜEZZINOGLU, MÜEZZİN MEHMET SK., MÜEZZİNOĞLU SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NUSRETIYE IZMIT CD., NUSRETİYE İZMİT CD., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., OKUMUŞLAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERLİ SK., ÖZKANLI SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., PESTİLLER ÇIKMAZI SK., RAUF EFENDİ SK., RUMELİ SK., SAKARYA SK., SALMANKURT ÇIKMAZI SK., SARMAŞIKLAR SK., SERT SK., SEVIL, SEVİL SK, SEVİL SK., SEYMENBAŞI SK., SIRINTEPE, SIRINYOL, SOBACI, SOBACI SK., SÖGÜTLÜK, SÖNMEZLER SK., SUADİYE BAĞDAT CD., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNAĞA CD., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TABAY, TALIP, TALİP SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELI, TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPÇULAR SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, TUZLA SK., UZAK, UZAK SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK., VAROL, VAROL SK., YAKIN, YAKIN SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK., YUDUM, YUDUM SK., YUSUF DEDE SK, ZINCIRLIKUYU, ZİNCİRLİKUYU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BALABAN SK., BİNDALLI SK., ÇAMLIBEL SK., DİNÇ SK., FERAH, FERAH SK., GÜRÜN, GÜRÜN SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., NADİR SK., ÖZBILEN, SENER SK., ŞAŞMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 03 Mayıs Cuma 08:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde ADALET, ADALET SK., ALAZLI, ALAZLI SK., ANKARA. CD., AYBALA SK., BILGEHAN, BİLGEHAN SK., BİLGİÇ SK., CEVİZLİ SK., ÇILEM, ÇİLEM SK., DARI SK., DEMOKRASİ CD., DUYGU SK., EGEMEN, ERGÜN SK., GÜNDÜZ SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., HÜSNÜ EFE CD., İLİM CD., KAHRAMAN SK., KUMLUK SK., MENDERES BULVAR, METİN, NAZLI, NAZLI SK., OSMAN GAZİ. CD., PLEVNE, PLEVNE SK., RÜYA SK., SELIMIYE, SELİMİYE CD., SENER, SEZGİ SK., SUBASI, SUBAŞI SK., SÜRMELİ, YASA SK., YAZMALI SK., YEL SK., YURT, YURT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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