03 Mayıs MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.05.2024 - 00:24

Güncelleme: 03.05.2024 - 00:24

MANİSA ilinde 03 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-03 2024-05-03 09:00:02.821-2024-05-03 15:00:15.195 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:02.821-2024-05-03 15:00:15.195 saatleri arasında Tepecik; , tepecik, TEPECİK, Tepecik Köyü İç Yolu, Tepecik Köyü Yolu, tepecik sk, İsimsiz17, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz3, tepecik sokak, İsimsiz7, tepecik sokak, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:02.821-2024-05-03 15:00:15.195 saatleri arasında Tekeliler; Tekeller Köyü İç Yolu, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:02.821-2024-05-03 15:00:15.195 saatleri arasında Selimşahlar; İsimsiz70, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:02.821-2024-05-03 15:00:15.195 saatleri arasında Halıtlı; halıtlı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:02.821-2024-05-03 15:00:15.195 saatleri arasında Tilkisüleymaniye; tilki süleymaniye, TİLKİSÜLEYMANİYE, tilkisüleymaniye, tilki süleymaniye sk, tilki süleymaniye sk, tilkisüleymaniye, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:04.249-2024-05-03 15:00:13.772 saatleri arasında Hacıhaliller; İsimsiz26 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:04.249-2024-05-03 15:00:13.772 saatleri arasında Hamzabeyli; , İsimsiz6, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz19, Ara Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:04.249-2024-05-03 15:00:13.772 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:20.909-2024-05-03 15:00:37.049 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:20.909-2024-05-03 15:00:37.049 saatleri arasında Güzelköy; İsimsiz91, İsimsiz89, İsimsiz88, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz82, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, , güzelköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:20.909-2024-05-03 15:00:37.049 saatleri arasında Veziroğlu; , İsimsiz5, Sakallı Yolu, 1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-03 2024-05-03 09:00:02.821-2024-05-03 15:00:15.195 saatleri arasında Sarıçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:02.821-2024-05-03 15:00:15.195 saatleri arasında Paşaköy; İsimsiz59, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:02.821-2024-05-03 15:00:15.195 saatleri arasında Şehitler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:02.821-2024-05-03 15:00:15.195 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-03 2024-05-03 09:00:02.821-2024-05-03 15:00:15.195 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:10.997-2024-05-03 15:00:46.266 saatleri arasında Bağyolu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:20.909-2024-05-03 15:00:37.049 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; İsimsiz42, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:20.909-2024-05-03 15:00:37.049 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 10:00:43.018-2024-05-03 16:00:51.074 saatleri arasında Pelitalan; pelitalan, Ara Sk., İsimsiz4, PELİTALAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 10:00:43.018-2024-05-03 16:00:51.074 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 12:00:27.992-2024-05-03 15:00:36.098 saatleri arasında Güzelyurt; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 13:00:03.929-2024-05-03 16:00:12.876 saatleri arasında Uzunburun; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-03 2024-05-03 09:00:07.208-2024-05-03 15:00:16.702 saatleri arasında Şehitler; 845. Sk., , , İsimsiz6, İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz9, İsimsiz13, İsimsiz13, 101. Sk., 101. Sk., 103. Sk., 103. Sk., 105. Sk., 105. Sk., 107. Sk., 107. Sk., 109. Sk., 109. Sk., 113. Sk., 113. Sk., 131. Sk., 131. Sk., 66. Sk., 66. Sk., Çiçek Cd., Çiçek Cd., DERBENT, DERBENT, 99. Sk., 99. Sk., 93. Sk., 93. Sk., 91. Sk., 91. Sk., 89. Sk., 89. Sk., 845. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:07.208-2024-05-03 15:00:16.702 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:22.598-2024-05-03 15:00:30.843 saatleri arasında Yeşilyurt; 870 Sk., 874. Sk., 886. Sk., Dr. Sadık Ahmet Cd., KÖPRÜ, 823. Sk., , 866. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:22.598-2024-05-03 15:00:30.843 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-03 2024-05-03 09:00:07.208-2024-05-03 15:00:16.702 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-03 2024-05-03 09:00:11.179-2024-05-03 12:00:22.278 saatleri arasında Seyit Ahmet; İsimsiz81, İsimsiz107, 300. Sk., İsimsiz139, 300sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:11.179-2024-05-03 12:00:22.278 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:44.742-2024-05-03 12:00:54.023 saatleri arasında Seyit Ahmet; İsimsiz75, İsimsiz81, İsimsiz134, İsimsiz138, İsimsiz139, 300sk, 300. Sk., 300 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 09:00:44.742-2024-05-03 12:00:54.023 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-03 2024-05-03 09:00:40.602-2024-05-03 12:00:52.641 saatleri arasında 4 Eylül; 305., 297., 303, İsimsiz63, İsimsiz61, 303. Sk., 300. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 14:00:01.295-2024-05-03 17:00:22.175 saatleri arasında 4 Eylül; 302., 297., , 294., 296., 298., 299., 301., AKASYA, MENEKŞE, ŞHT.DURMUŞ GÜÇLÜ, 296 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 14:00:01.295-2024-05-03 17:00:22.175 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-03 2024-05-03 10:00:36.913-2024-05-03 16:00:43.928 saatleri arasında Türkali; , İsimsiz1, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, Kısacıklar Cad., İsimsiz13, Patika, Türkali Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 10:00:36.913-2024-05-03 16:00:43.928 saatleri arasında Yayladalı; , Patika, Yayladalı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 10:00:36.913-2024-05-03 16:00:43.928 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 10:00:36.913-2024-05-03 16:00:43.928 saatleri arasında Çatalçam; , Çatalcam Köyü İç Yolu, Çatalçam Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 10:00:36.913-2024-05-03 16:00:43.928 saatleri arasında Duğla; , Duğla Köyü İç Yolu, Patika, İsimsiz1, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 10:00:36.913-2024-05-03 16:00:43.928 saatleri arasında Kiraz; , Kiraz Sk., Kiraz Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz12, İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 10:00:36.913-2024-05-03 16:00:43.928 saatleri arasında Kobaklar; , Kobaklar Köyü Yolu, Kobaklar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-03 2024-05-03 10:00:50.406-2024-05-03 16:00:04.499 saatleri arasında Yakaköy; KÖY YOLU, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-03 2024-05-03 10:00:50.406-2024-05-03 16:00:04.499 saatleri arasında Balıklı; , Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı elektrik kesintisi yaşanacaktır.