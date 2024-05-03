03 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.05.2024 - 00:24

Güncelleme: 03.05.2024 - 00:24

SAKARYA ilinde 03 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 03 Mayıs Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGALI HANBABA, SEYHLER, ŞEYHLER, UZUNCAORMAN, YAGBASAN, YUKARIÇALICA mahallelerinde 1101., 1102., 1103. CD., 1103/1, 1105. CD., 1105. SK., 1107. SK., 1108., 1108. CD., 1108. SK., 1108./1, 1109., 1109. SK., 1111. SK., 1112. SK., 1113. CD., 13716, 1545. SK., 6152 SK., 6153 SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, CAMI/3, CAMI/7, CAMI/9, CAMI_1, CAMI_11, CAMI_13, DEGIRMEN/3, KARGALI DERESİ KÖPRÜSÜ, MACIR SK., MERKEZ SK., MERKEZ_18 SK., PARK İÇİ YOLU, PINAR SK., SAKARYA 2. OSB YOLU, SAKARYA_1, SEYHLER, SIRT, SIRT SK., UZUNCAORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, UZUNCAORMAN ORTA, UZUNCAORMAN ORTA SK., UZUNCAORMAN ORTA/1, UZUNCAORMAN ORTA/2, UZUNCAORMAN ORTA/3, UZUNCAORMAN ORTA/4, UZUNCAORMAN/CAMI/10, YAĞBASAN MERKEZ, YUKARIÇALICA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, BAŞPINAR, PINARLI, SARIDEDE, TURANLAR, YENI, YENİ mahallelerinde 1082. SK., 1117 SK., 1124. SK., 1125 SK., 1159 SK., 1159. SK., 1161 SK., 1163 SK., 1177 SK., 1178 SK., 159. SK., 2123. SK., 2254 SK., 2258 SK., 2262 SK., 2275, 2276 SK., 3019. SK., 3021. SK., 3022 SK., 3022. SK., 3023, 3024. SK., 3035 SK., 3035. SK., 3036, 3036. SK., 3037, 3037. SK., 3038, 3038 SK., 3038. SK., 3039 SK., 3041. SK., 3050, 3052, 3061, 3061. SK., 3066, 3066 SK., 3066. SK., 3068. SK., 3072, 3072 SK., 3074. SK., 3076. SK., 3077. SK., 3078, 3078. SK., 3079, 3079. SK., 3115 SK., 3504 SK., 4057, 4058, 4061, 4064, 4066, 4067 SK., EKREM GÜNAY, EKREM GÜNAY CD., MERKEZ /1, OSMAN GAZİ CD., PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMANLAR mahallelerinde KARAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU, MANAVLAR, MANAVLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 131 SK., 166, 166 SK., 172 SK., 172/2 SK., 180 SK., 183 SK., 184/1 SK., 185 SK., 186, 186 SK., 187 SK., 188, 188 SK., 189 SK., 190 SK., 191 SK., 192 SK., 193 SK., 196 SK., 196/1 SK., 224 SK., 227, 227 SK., 228, 228 SK., 229 SK., 231 SK., 232 SK., 233, 233 SK., 234 SK., 235, 236, 236 SK., ANKARA, BARBAROS, BARBAROS CD., BATI KARADENİZ CD., DOĞU KARADENİZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGALAR, ALANDERE, HIZAR, YAYLA mahallelerinde 306 SK., 379, 382., 388., 397., 399., 505 SK., 505., 512. SK., 635., 683., AKÇAKOCA KARASU YOLU, ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, ASLIHAN, BARBAROS SK., BAYRAKTAR, ÇELIK, ÇELİK SK., ÇINAR SK., ÇINAR. SK., ÇİMEN SK., DEDEKORKUT, DEDEKORKUT SK., DEFNE, DEFNE SK., DEMİR, DEMİR SK., DENIZDAGI, DENIZDAGI CD., DENIZDAGI/1, DENİZDAĞI, DENİZDAĞI CD., DENİZDAĞI/1, DENİZDAĞI/2, DUTLU SK., EMİR SULTAN SK., ERENLER SK., EVLIYA EVREN, EVLİYA EVREN, EVREN SK., EYÜP SULTAN SK., FINDIKLIK EVLERİ(6), FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), habibe hatun, HACI MEHMET ŞIK PARKI İÇİ YOLU, HUNLUBEY SK., HUZUR SK., KENAN TURAL, KENAN TURAL CD., KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, KÖPRÜBAŞI SK., KÖROĞLU SK., KUDÜS SK., MARANGOZ, MARANGOZ SK., MEHMETCIK, MEHMETCİK SK., MIMAR SINAN, MIMAR SINAN SK., MIMAR SINAN/2, MİMAR SİNAN, MİMAR SİNAN SK., MİMAR SİNAN/1, MİMAR SİNAN/2, NENE HATUN, NENE HATUN SK., NİNE HATUN SK., ORHANBEY, ORHANBEY CD., SAHILYOLU, SAHIN BEY, SAHİL YOLU CD., SAHİLYOLU, SAKARYA, SAKARYA CD., SELÇUKBEY, SELÇUKBEY SK., ŞAHİN BEY SK., ŞEHİT TUNCAY ALTAY SK., ŞHT.TUNCAY ALTAY, TARAKÇI, TARAKÇI SK., VATAN, VATAN CD., ZAFER MEYDAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜCEK İSTİKLAL mahallelerinde BAHÇE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 03 Mayıs Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADIKEN, KARADİKEN, KEMALPASA, KEMALPAŞA, YENI, YENİ mahallelerinde 101 SK., 106, 115 SK., 116 SK., 117, 117 SK., 118 SK., 119 SK., 120 SK., 121 SK., 122 SK., 123 SK., 125 SK., 126, 126 SK., 127, 129 SK., 130, 130 SK., 131, 132 SK., 134, 135, 135 SK., 136 SK., 137 SK., 139 SK., 140 SK., 141 SK., BEKAROGLU, BEKAROĞLU, ÇENGEL SK., HALIT MOLLA, HALİT MOLLA CD., HALİT MOLLA/1, HASAN POLATKAN, KARADIKEN, KARADIKEN SK., KARADİKEN SK., KEMALPASA 2, MEŞE SK., ŞEHİT HAKAN BAYRAM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.