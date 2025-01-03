03 Ocak İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.01.2025 - 10:04

Güncelleme: 03.01.2025 - 10:04

İZMİR ilinde 03 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-03 2025-01-03 09:00:00.319-2025-01-03 17:00:00.635 saatleri arasında Gölova; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 09:00:00.319-2025-01-03 17:00:00.635 saatleri arasında Ahmetbeyli; 4151, 4129, 4107, 4175, 4091, 4087, 4095, 4093, 4171, 4070, 4102, 4163, 4100, 4121, 4080, 4135, 4161, 4103, 4141, 4109, 4110, Nation Cd., 4183. Sk., 4181, 4179, 4177. Sk., 4173. Sk., 4169. Sk., 4167. Sk., 4165. Sk., 4159. Sk., 4157. Sk., 4155. Sk., 4153. Sk., 4151. Sk., 4149. Sk., 4147. Sk., 4145. Sk., 4143. Sk., 4139. Sk., 4137. Sk., 4133. Sk., 4131, 4127. Sk., 4125. Sk., 4123. Sk., 4119. Sk., 4118. Sk., 4117. Sk., 4116. Sk., 4115. Sk., 4113. Sk., 4112. Sk., 4111. Sk., 4106. Sk., 4104. Sk., 4101. Sk., 4099. Sk., 4098. Sk., 4097. Sk., 4095/1. Sk., 4089. Sk., 4086. Sk., 4084. Sk., 4082. Sk., 4078/1. Sk., 4076. Sk., 4074. Sk., 4072. Sk., 4068. Sk., 4066. Sk., İsimsiz195, İsimsiz193, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-03 2025-01-03 09:00:00.319-2025-01-03 17:00:00.635 saatleri arasında Zeytinköy; İsimsiz40, İsimsiz37, Kazangöl Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-03 2025-01-03 09:00:00.424-2025-01-03 17:00:00.679 saatleri arasında İnönü; , 145 Sk., 147. Sk., 154. Sk., 145/1 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 09:00:00.476-2025-01-03 17:00:00.093 saatleri arasında Kırbaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 09:00:00.476-2025-01-03 17:00:00.093 saatleri arasında Arslanlar; İsimsiz197, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 13:00:00.378-2025-01-03 16:00:00.736 saatleri arasında Pamukyazı; İsimsiz23, 2009/1 Sk., 2010/1. Sk., 2011/1. Sk., 2013/1. Sk., 7402 Sk., İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz24, 2000. Sk., 2000/1. Sk., 8, 7433. Sk., 7432 Sk., 7431. Sk., 7429. Sk., 7428. Sk., 7427. Sk., 7426. Sk., 7425. Sk., 7424. Sk., 7423. Sk., 7422. Sk., 7420. Sk., 7419. Sk., 7417. Sk., 7415. Sk., 7413. Sk., 7412. Sk., 7410. Sk., 7409. Sk., 7408. Sk., 7407. Sk., 7405. Sk., 7403. Sk., , İsimsiz14, İsimsiz21, İsimsiz22, 2002/1. Sk., 2003/1 Sk., 2007/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 13:00:00.378-2025-01-03 16:00:00.736 saatleri arasında 19 Mayıs; , İsimsiz19 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 13:00:00.378-2025-01-03 16:00:00.736 saatleri arasında Eğerci; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 13:00:00.378-2025-01-03 16:00:00.736 saatleri arasında Subaşı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-03 2025-01-03 09:00:00.476-2025-01-03 17:00:00.093 saatleri arasında Çırpı Cami; İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 09:00:00.476-2025-01-03 17:00:00.093 saatleri arasında Havuzbaşı; İsimsiz52, İsimsiz11, İsimsiz35, , İsimsiz6, İsimsiz47, İsimsiz27, İsimsiz39 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 09:00:00.476-2025-01-03 17:00:00.093 saatleri arasında Mektep; İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 09:00:00.476-2025-01-03 17:00:00.093 saatleri arasında İbrahimçavuş; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-03 2025-01-03 09:00:00.622-2025-01-03 15:00:00.217 saatleri arasında Fatih; , 1129, Sanayi, 1149/2. Sk., 1149/1. Sk., 1148. Sk., 1128. Sk., 1127. Sk., 1126/1. Sk., 1126. Sk., 1099. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 09:00:00.622-2025-01-03 15:00:00.217 saatleri arasında Menderes; Sarnıç yolu cad., 1163. Sk., 1162. Sk., 1161. Sk., 1149/1. Sk., 1125. Sk., 1120. Sk., 1119. Sk., 1118. Sk., 1099. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-03 2025-01-03 09:00:00.918-2025-01-03 15:00:00.589 saatleri arasında Ahmet Taner Kışlalı; 6762. Sk., 6762/3. Sk., 6794. Sk., 6794/1. Sk., 6794/3. Sk., 6794/4. Sk., 6807/1. Sk., 6845. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 09:00:00.918-2025-01-03 15:00:00.589 saatleri arasında Evka - 2; , 6800. Sk., 6808, 6819. Sk., 6850/1. Sk., 6853. Sk., 6850. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 09:00:00.999-2025-01-03 15:00:00.258 saatleri arasında Ahmet Taner Kışlalı; 6762/1. Sk., , 6762. Sk., 6762/2. Sk., İsimsiz9, 6851. Sk., 6848/2. Sk., 6843. Sk., 6841. Sk., 6799/1. Sk., 6799. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 09:00:00.999-2025-01-03 15:00:00.258 saatleri arasında Aydınlıkevler; 6799. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-03 2025-01-03 09:00:00.936-2025-01-03 17:00:00.897 saatleri arasında Kürdüllü; İsimsiz12, İsimsiz14, , İsimsiz18, Kürdüllü Köyü İç Yolu, EKİNLİK, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 09:30:00.127-2025-01-03 15:30:00.993 saatleri arasında Adnan Menderes; İsimsiz32, , İsimsiz157, İsimsiz67, İsimsiz35 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 09:30:00.127-2025-01-03 15:30:00.993 saatleri arasında Toki; , İsimsiz26, İsimsiz17, İsimsiz14, İsimsiz11, İsimsiz7, İsimsiz18, Tire Toki elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 09:30:00.127-2025-01-03 15:30:00.993 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-03 2025-01-03 09:00:01.98-2025-01-03 12:00:09.361 saatleri arasında Karaçam; Gelincik, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 09:00:01.98-2025-01-03 12:00:09.361 saatleri arasında Kayadibi; Kayadibi Cd., , Gelincik, Gelincik Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-03 2025-01-03 09:00:26.148-2025-01-03 15:00:40.248 saatleri arasında Adalet; , 1643. Sk., 1645. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 09:00:26.148-2025-01-03 15:00:40.248 saatleri arasında Tepekule; İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-03 2025-01-03 09:00:47.477-2025-01-03 15:00:59.569 saatleri arasında Kalabak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 09:00:47.477-2025-01-03 15:00:59.569 saatleri arasında Karaköy; , Eski Karaköy Köy Yolu, Karaköy Köyü İç Yolu, Çoraklar-Eski Karaköy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 09:00:47.477-2025-01-03 15:00:59.569 saatleri arasında Çoraklar; , İsimsiz3, İsimsiz4, Aydoğdu Sk., Gül 2. Sk., Menekşe Sk., Mercan Sk., ÇORAKLAR OKUL, Çoraklar Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 09:00:47.477-2025-01-03 15:00:59.569 saatleri arasında Çaltılıdere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 10:00:00.889-2025-01-03 16:00:00.206 saatleri arasında B. Hayrettin Paşa; 6110. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-03 2025-01-03 09:00:52.386-2025-01-03 15:00:00.641 saatleri arasında Kır; , Karagöl Mevkii, kara göl küme evler mevki elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 09:00:52.386-2025-01-03 15:00:00.641 saatleri arasında Göktepe; Arapdere Mevkii Küme Evler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 10:00:00.376-2025-01-03 16:00:00.963 saatleri arasında Hatundere; 6126. Sk., , İsimsiz8, 6123. Sk., 6125. Sk., 6124. Sk., Barış Blv., HATUNDERE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 10:00:00.889-2025-01-03 16:00:00.206 saatleri arasında Hatundere; HATUNDERE, , İsimsiz1, İsimsiz2, 6131, 6131/2 Sk., 6101. Sk., 6103. Sk., 6104. Sk., 6106. Sk., 6107. Sk., 6108. Sk., 6109. Sk., 6110. Sk., 6111. Sk., 6112. Sk., 6113. Sk., 6114. Sk., 6115. Sk., 6116. Sk., 6117. Sk., 6118. Sk., 6119. Sk., 6120. Sk., 6121. Sk., 6122. Sk., 6131/1, 6128, 6132 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 10:00:00.889-2025-01-03 16:00:00.206 saatleri arasında Fatih; , 1/9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-03 2025-01-03 10:00:47.12-2025-01-03 13:00:52.219 saatleri arasında Alaçatı; 14008. Sk., , 12094, İsimsiz160, İsimsiz161, İsimsiz328, İsimsiz329, İsimsiz331, 12088, İsimsiz360, İsimsiz361, İsimsiz363, İsimsiz364, İsimsiz373, 12080 Sk., İsimsiz387, İsimsiz388, 18026/4, 1058. Sk., 11015. Sk., 11016. Sk., 11018. Sk., 11019. Sk., 11020. Sk., 11021. Sk., 11022. Sk., 11023. Sk., 11024. Sk., 11025. Sk., 11028. Sk., 11029. Sk., 11031. Sk., 11033. Sk., 11035. Sk., 11054. Sk., 11057. Sk., 11058. Sk., 11059. Sk., 11500. Sk., 12001. Sk., 12002. Sk., 12003. Sk., 12005. Sk., 12006. Sk., 12072. Sk., 12073. Sk., 12074. Sk., 12075. Sk., 12077. Sk., 12078. Sk., 12079. Sk., 12080. Sk., 12080/1. Sk., 12081 Sk., 12082. Sk., 12083. Sk., 12084. Sk., 12085. Sk., 12086. Sk., 12095. Sk., 12096. Sk., 12500. Sk., 14000 Sk., 14000. Sk., 14001. Sk., 14007. Sk., 14009. Sk., 14012. Sk., 14013. Sk., 14016. Sk., 14017. Sk., 14017/1. Sk., 14018. Sk., 14019. Sk., 14019/1. Sk., 14020. Sk., 14020/1. Sk., 14021. Sk., 2079. Sk., 2080. Sk., 2085. Sk., 2500. Sk., Kemalpaşa, Serinler Çiftliği, 12084 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 13:00:25.841-2025-01-03 16:00:32.804 saatleri arasında Alaçatı; 15038. Sk., 15039. Sk., 11500. Sk., 14000. Sk., , İsimsiz304, İsimsiz326, 14045, İsimsiz509, İsimsiz511, İsimsiz512, İsimsiz514, 15035. Sk., 14052. Sk., 14051. Sk., 14050. Sk., 14048. Sk., 14046. Sk., 14042/1. Sk., 14042. Sk., 14041/1. Sk., İsimsiz515, 14041. Sk., 14040. Sk., 14039. Sk., 14038. Sk., 14037. Sk., 14036. Sk., 14035. Sk., 14034. Sk., 14032. Sk., 14031. Sk., 14030. Sk., 14029. Sk., 14027. Sk., 14026. Sk., 14025. Sk., 14024. Sk., 14023. Sk., 14022. Sk., 14020. Sk., 14001. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-03 2025-01-03 12:00:21.082-2025-01-03 14:00:35.022 saatleri arasında Yenice; , SILA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-03 2025-01-03 12:00:21.082-2025-01-03 14:00:35.022 saatleri arasında Çamlı; Alaca, alaca sk, İsimsiz16, İsimsiz1, İzmir-Seferihisar Yolu, Çağdaş, Zirve, Yağmur, Yaldız, Yakut, Yaka Sk., Ufuk, Söğüt, Pınar, Palamut, Nergiz, Nehir, Kent, Karaca, Irmak, Güneş, Derya, Deniz, Dadaşkent, Başak, Ay, elektrik kesintisi yaşanacaktır.