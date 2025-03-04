04 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.03.2025 - 09:30

Güncelleme: 04.03.2025 - 09:30

KOCAELİ ilinde 04 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde ÇIFTLIK, ÇİFTLİK SK., FURUNCU, FURUNCU SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HALIL, HALİL SK., İLİM SK., YENİÇERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, OVACIK mahallelerinde ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., ERKUT, GAFUR, GAFUR SK., KULLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde ANKA, ARPALIK CD., BASARAN, BAŞARAN SK., BEREN, BEREN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., CAMILI SK., D-130 KARAYOLU CD., DADAŞ SK., FEZA, FEZA SK., KAÇKARLAR SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., PETEK, PETEK SK., SOYSAL SK., SÜMBÜL SK., ŞİMAL SK, TATAR, TATAR SK., YAVUZ ÖZER, YETİM SK., ZİYARET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Mart Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGEL mahallelerinde ANDAÇ, ANDAÇ SK., BAHADIR, BAHADIR SK., ÇELENK SK., ÇİSEM SK., ELFIDA, ELMAS HANIM SK., ENDER SK., ERKIN, ERKİN SK., KADİFE ÇİÇEĞİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Mart Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde 17. SK., DOGANTEPE ISTIKLAL, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Mart Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SEYMEN mahallelerinde ADNAN KORAL SK., BAGCI, BAĞCI SK., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD., BASKÖY, DAR SK., DİLMEN SK., EFENDILER, EFENDİLER SK., ERİM SK., ESKI BAGDAT, HATMI ÇIÇEGI, HATMİ ÇİÇEĞİ SK., LİMAN CD., MESAN SK., NEDİM AVCI SK., OSMAN KAHYA SK., PREVEZE, PREVEZE CD., SALİH OSMANLI SK., TERTİP SK., TUNABOYU CD., YENİ YALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Mart Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARSIYAKA, SEYMEN mahallelerinde CUMA SK., D-130 KARAYOLU, HACIBEY, HACIBEY SK., İMECE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Mart Salı 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULLAR TEPECIK, KULLAR TEPECİK, KULLAR YAKACIK mahallelerinde AHMET YESEVI, AHMET YESEVİ SK., BEYAZ ZAMBAK SK., GÜLŞENİ SK., GÜNDOĞAN SK., HAYME ANA CD., KARANİ SK., MEKTEP, MEKTEP SK., ÖZEN SK., VELİ SK., YAKACIK CD., YARIŞALANI CD., ZORLU, ZORLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 04 Mart Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BALABAN, ÇISE, FERAH SK., KUZGUN, ÖZBİLEN SK., SELİMİYE CD., ULUIŞIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Mart Salı 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMIR, AKSEMSEDDIN, ARZUM, BAĞDAT CD., BALLICA, BALLICA SK., BEYLERBEYI, BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇIRACI SK., DEREBEY SK., DİNAMİK SK., ENGINAR, EREN, EREN SK., FETIH, FETİH SK., GENÇLIK, HANIMAĞA CD., HAVAİ SK., HIPODRUM, HİPODROM CD., HİPODRUM CD., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARTEPE KENT, KARTEPE KENT SK, KAYALAR, KESER, KESER CD., KETEN, KETEN SK., KORLU SK., LAÇİN SK., MACERA, MUALLİM SK., OLGUN, PUMA SK., SEHERYELİ SK., SOLMAZ SK., TAÇ SK., TAŞ SK., TURNA, UYGAR, UYGAR SK., YAKACIK SK., ZERDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Mart Salı 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde AKDEMİR SK., GAZI YENER TASKIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, 7 HAZİRAN CD., ADACIK SK., AHENK SK., AKBABA SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARALIK SK., ASIL SK., ASIR SK., AŞİNA SK., ATAN SK., ATIF ERÇIKAN CD., ATLAS, ATLAS SK., AY SK., AYAZKÖY SK., AYAZMA SK., AYBASTI SK., BADEMCİ SK., BAĞLARYOLU SK., BAHÇE SK., BAHÇELER, BAHÇELER SK., BALLI SK., BASRA SK., BAYINDIR SK., BERRAK SK., BÖĞÜRTLEN SK., CESUR SK., ÇAKIL SK., DAĞHAN SK., DERNEK SK., DESTAN, DESTAN SK., DİCLE CD., DOGUKAN, DOGUS, DORUK SK., EBEGÜMECİ SK., ELMALI SK., ERCİYES SK., FUNDALIK SK., GELİŞİM SK., GEVREK SK., GÜLSÜN SK., GÜMÜŞ SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEYSU SK., HAKİKAT SK., HAS SK., HATIRA SK., HAZİNE SK., ILICA SK., İLKE SK., İRİS SK., KAMU, KAMU CD., KARASU SK., KARLI SK., KERVANSARAY CD., KIRGIZLAR SK., KUYTU SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., MASHAR, MASHAR SK., MELEK SUYU CD., MİROĞLU CD., MİSLER SK., NEŞE SK., NEVRUZ SK., ORKİDE SK., ÖZER SK., ÖZGÜ SK., ROKA SK., SAHINTEPE, SAHRA SK., SARMAŞIKLI SK., SEDEFLİ SK., SEMT, SEMT SK., SERIN, SERİN SK., SICIM, SIRAT SK., SİCİM SK., SOYCAN SK., ŞEBBOY SK., ŞELALE SK., ŞİFA SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNAĞA CD., YAPRAK SK, YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, YEŞİLVADİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Mart Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde AHMET LÜTFÜ ARAT BULVAR, AHUDUDU SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKÇAAĞAÇ SK., ALA SK., ALİ EFENDİ SK., ANADOLU SK., ARKA SK., ATAN, ATIF ERÇIKAN, AYDINKENT SİTE YOLU SK, BAKIR SK., BAKKAL SK., BALCILAR SK., BARUT, BARUT SK., BAŞAKLI SK., BAYINDIR, BEGONYA, BERGAMA SK., BESTEKAR SK., BUKET SK., CESUR, DEĞİRMEN VADİSİ SK., DEMET SK., DEMIRKAPI, DEMİRKAPI SK., DEMİRLİ SK., DEMİRYOLU ALTI. CD., DERBENT FATİH CD., DERMAN SK., DERNEK, DİLBER SK., DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., DOST, EKVATOR, EKVATOR SK., ELVEDA SK., ERIKLI, FISTIK SK., FLORYA SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELISIM, GÜLTEKİN SK., GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., GÜNEYSU, GÜRGEN SK., HALK, HALK SK., HASKÖY SK., HEYBE, HEYBE SK., HUŞ SK., ILGAZ SK., İNCİR. SK., KADEM, KADEM SK., KAFDAĞI SK., KARAAĞAÇ SK., KARDESLER, KARPUZLUK, KARPUZLUK SK., KARTEPE 2000 VİLLALARI SİTE YO, KEHRIBAR, KEHRİBAR SK., KINIK SK., KIRMALAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KIZIL SK., KOOPERATİF CD., KUŞBURNU SK., KUŞKONMAZ SK., KUZGUNDERE CD., LEVENT SK., MAZİ SK., MECİT SK., MEHTAP, MEHTAP SK., MESCİT SK., MIMAR SINAN, MİLLİ EGEMENLİK CD., MORGÜL SK., MUAZZAM SK., MUHTESEM, MUHTEŞEM SK., MÜGE SK., MÜLAYİM SK., NUSRETİYE İZMİT CD., ÖĞRETMENLER SK., ÖMER YALÇIN CD., ÖMERAĞA SK., ÖZKOÇ SK., ROKA, RUMELI, RUMELİ SK., SAKA SK., SAKIZ SK., SARI SK., SARMASIKLAR, SARMAŞIKLAR SK., SEFERAĞA SK., SELALE, SIRINAGA, SIRINSULHIYE IZMIT, SIRINYOL, SİMSAR SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÖNMEZLER SK., SÜSEN SK., TAFLAN SK., TARÇIN SK., TEĞMEN SK., TURCAN, TURCAN SK., TURKUAZ SK., TUZLA SK., UFUK SK., ULUDAĞ SK., UMUTLU SK., UZAK, UZAK SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK., ÜÇGEN SK., ÜRKMEZ SK., YASEMİN SK., YENİ SK., YEŞİLALAN SK., ZEGAN YOLU, ZERDECAL SK., ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Mart Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde BAHARDALI, BAHARDALI SK., BALDIRAN, ÇINAR CD., KAVAK SK., MADIMAK SK., MILLI EGEMENLIK, TEŞBİH SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EŞME, UZUNTARLA mahallelerinde 424., 424. SK., SERA SK., YENI MAH. KAMP YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde CAMI MEVKII, CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, CEVIZLIK MEVKII, CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATEPE mahallelerinde AMİRAL SK., KARATEPE CUMHURIYET, KARATEPE CUMHURİYET CD., KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., MERA SK., ORUÇ SK., ÖZDEMİRLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATEPE mahallelerinde ADALI, KARATEPE ATATÜRK CD., KARATEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 04 Mart Salı 05:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, ÇAMÇUKUR, DONANMA, DUMLUPINAR, EREGLI, EREĞLİ, HALIDERE YALI, KÖRFEZ, PAZARKÖY, TEPEKÖY, TOPÇULAR, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI, YENİ, YUKARI mahallelerinde 1001. SK., 1006. SK., 1007., 1008. SK., 1012., 1012. SK., 1013. SK., 1016., 1018. SK., 1019. SK., 1020. SK., 1034., 1037., 1039., 1039. SK., 1040., 1044. SK., 1053., 1053. SK., 1054., 1054. SK., 1057., 1084., 1084. SK., 109., 1094. SK., 1098. SK., 1099., 1099. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103., 1103. SK., 1104., 1104. SK., 1105., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1108. SK., 1109., 1109. SK., 1111. SK., 1113., 1113. SK., 1114., 1115., 1115. SK., 1118., 1119., 1137., 1137. SK., 1142., 1142. SK., 1144., 1144. SK., 1147. SK., 1148., 1148. SK., 190/A SK., 202. CD, 2072., 2074. SK., 2080., 2080. SK., 2098. SK., 2099., 2099. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2109., 2109. SK., 2110. SK., 2113., 2113. SK., 2133., 2136. SK., 2139., 2419., 3089., 3141. SK., 3236, 341. SK., 344. SK., ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., ADEMOGLU, AKÇAKOCA, AKÇAKOCA CD., AKKAYALAR SK., ALI HAYDAR AKGÜN, ALİ HAYDAR AKGÜN SK., ALİ İHSAN PAŞA CD., ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, ANEMON, ANEMON SK., ANIL, ASIRLIK SK., AVCI SK., AVLANBAG, AVLANBAĞ SK., AYHAN BERMEK CD, AYHAN BERMEK CD., AYNALI SAZAN SK., BAGLAR, BAĞLAR SK., BAHRIYE, BAHRİYE CD., BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BARBUNYA SK., BEGONYA SK., BORA SK., BOYAOVA SK., BURCU SK., CAN SK., CEVHER, CIHAN, CİHAN CD., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇAMLIK SİTESİ YOLU SK, ÇESMEALTI, ÇİNEKOP SK., ÇİPURA SK., ÇOBANYILDIZI, ÇOBANYILDIZI SK., DALGA SK., DAR, DAROVA SK., DEBRELİ SK., DEDE KORKUT, DEFNE CD., DEMİR SK., DENİZ SK., DENİZ YILDIZI SK., DENİZGÜLÜ SK., DEVLET KARAYOLU (D130), DÜLGER SK., EGLENCEDERE, EGLENCEDERE CD., EĞLENCEDERE CD., EKİN SK., ERGÜL SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ CD., ESEN YALI SK., ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD., FIDAN, FIRUZE, GÖKÇE SK., GÜLLÜK SK., GÜNES, GÜZELYALI, GÜZELYALI CD., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., HAZERFEN, HILAL, HÜSEYIN YILMAZ, HÜSEYİN YILMAZ SK., ILHAN TUBA, IPEK, ISPARI, IŞIK SK., İLHAN TUBA CD., İNCİ SK., İPEK SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., İSTİRİDYE SK., İŞKİNE SK., İZMİT CD., KADİFE SK., KALKAN SK., KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KARABAS, KARABAŞ SK., KARAGAÇ, KARAGÖZ, KARAGÖZ SK., KARAĞAÇ SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KARBEYAZ SK., KARTOPU, KARTOPU SK., KELEBEK SK., KEVSER SK., KIRLANGIÇ SK., KISIK KAYA CD., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KİRAZ SK., KONCA CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD., KORDONBOYU, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., LEVREK SK., LÜFER, LÜFER SK., MANDIRA CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MERT, MIMOZA, MORSALKIM, MORSALKIM SK., MURATÇIKLI SK., MÜMIN YILDIZ, MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., NARLI SK., NEJAT TÜMER SK., ORFOZ, ORFOZ SK., ORKINOS, ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., OSMANGAZI, PAPALİN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARLIDERE CD., PELTEK, PELTEK SK., PETUNYA SK., PIR SULTAN, PİYALE PAŞA BULVAR, RAUF ORBAY CD., REYHAN SK., REZENE, REZENE SK., RÜZGAR SK., SAHİL YOLU SK, SAMYELİ SK., SARIGÖZ SK., SARIKANAT SK., SARISALKIM, SARISALKIM SK., SARMAŞIK SK., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SİNERİT SK., SOKULLU CD., SUNNI BABA, SUNNİBABA SK., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., ŞERİF SK., TEKİR SK., TOMURCUK SK., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULASLI SAHIL, ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., UMUT REIS, UYURSU CD., YABANGÜLÜ SK., YAHYA ÇAVUŞ CD., YAKAMOZ SK., YAVUZ SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAYIN SK., YENİBAHAR SK., YILDIRIM CD., YUKARI KONCA YOLU, YUNUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde BAYRAK, ÇALKÖY SEKER, ÇALKÖY-SEYREK YOLU, KARADENİZ SK., KAYALI SK., MEŞE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALKÖY mahallelerinde BESTE SK., ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., DOĞA SK., ŞEKER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARDÜZÜ mahallelerinde PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, HÜDAVERDILER, HÜDAVERDİLER, KARADIVAN, KARADİVAN, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 04 Mart Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU mahallelerinde 6026, AKTAŞ SK., ATEŞ SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI SK., BERİL SK., CAMİ SK., ÇAM SK., ÇESME, ÇEŞME SK., ÇINAR SK., DINÇ, DİNÇ SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HAKIM, HAKİM SK., HÜNER SK., KANDIRA CD., KARTAL SK., LIMAN, LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MERT SK., NAZ, NAZ SK., NILÜFER, OZAN SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., SAHIL, SAHİL CD., SİTE SK., ŞENOL SK., TUNÇ SK., YUKARI MAHALLE, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, GEREDELI, GEREDELİ, KASIKÇI, KAYNARCA, TAHTALI mahallelerinde AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, ÇARMUKLAR MEVKII, DAVULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, GEREDELI YAGCILAR MEVKII, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYALAR MEVKII, KEPEKLI MEVKII, KEPEKLİ MEVKİİ, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, OTMANLI MEVKII, OTMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKII, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SENTEPE MEVKII, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLBAHÇE KADRIYE, GÜLBAHÇE KADRİYE, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde AYAN, AYAN SK., ÇOBAN SK., GÖKAY, HASIR SK., ISTIKLAL., KADRIYE MERKEZ MEVKII, KADRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MECIDIYE ATATÜRK, MECIDIYE İSTIKLAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURHASAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR SK., CENGIZ, CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., ESELER, ESELER CD., FATİH SK., HACI MAHMUT SK., KESKİN SK., LALE SK., MENEKŞE SK., MEZARLIK SK, MEZARLIK SK., MİHRİBAN, PORTAKALLAR SK., SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, EMIRHAN, EMİRHAN mahallelerinde BARAJ, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HABİL, HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KAYACIK SK., KIŞ, MİRA, MÜCAHİT SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SERRA, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DIKENLI, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ mahallelerinde ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, GÜZELLER mahallelerinde 1001., 1001/1. SK., 1001/2. SK., 1002. SK., 1003. SK., 1004., 1004. SK., 1005. SK., 1008., 1009., 1009. SK., 1010., 1010. SK., 1011., 1011. SK., 1013., 1013/1. SK., 1013/2. SK., 1013/3., 1013/3. SK., 1013/4. SK., 1013/6. SK., 1014. SK., 1014/1., 1014/1. SK., 1014/10. SK., 1014/2. SK., 1014/4., 1014/4. SK., 1014/5. SK., 1014/6. SK., 1014/7., 1014/7. SK., 1014/9., 1014/9. SK., 1015., 1015. SK., 1015/1. SK., 1016. SK., 1016/1. SK., 1016/2. SK., 1016/4. SK., 1017., 1017. SK., 1018., 1018/1. SK., 1019/3., 1019/4. SK., 1019/5. SK., 1020/1. SK., 1020/2., 1020/2. SK., 1021., 1021. SK., 1021/1. SK., 1021/2. SK., 1022., 1022/1., 1022/1. SK., 1022/2. SK., 1022/3., 1022/3. SK., 1022/4. SK., 1023., 1023. SK., 1023/1., 1023/1. SK., 1024. SK., 1025., 1025. SK., 1025/1. SK., 1025/2. SK., 1026., 1026. SK., 1027. SK., 1028., 1029., 1029. SK., 1030. SK., 1031. SK., 1032. SK., 1033. SK., 1033/1. SK., 1034. SK., 1035. SK., 1036., 1036. SK., 1037. SK., 1038/2. SK., 1040. SK., 1041. SK., 1042. SK., 1043. SK., 1044/1., 1044/1. SK., 1044/2. SK., 1044/3., 1044/3. SK., 1044/4. SK., 1045. SK., 1046/1., 1046/1. SK., 1046/2., 1046/2. SK., 1047. SK., 1047/1. SK., 1048., 1048. SK., 1049. SK., 1050. SK., 1050/1. SK., 1051. SK., 1051/1., 1051/1. SK., 1051/2. SK., 1052. SK., 1052/2. SK., 1052/3. SK., 1055. SK., 1058. SK., 1059. SK., 1060. SK., 1061. SK., 1062. SK., 1080., 914/1., 917. SK., 918. SK., 920., 920. SK., 920/1. SK., 921. SK., 922., 922. SK., 923. SK., 926., 926. SK., 926/1., 927., 927. SK., 927/2. SK., 927/3. SK., 928. SK., 929. SK., 930., 930. SK., 931. SK., 932., 932. SK., 939., 939. SK., 939/1. SK., 939/2. SK., 939/3., 939/3. SK., 942. SK., 944. SK., 944/1. SK., 945., 945. SK., 946. SK., 946/1. SK., 947. SK., 947/1. SK., 949. SK., 949/1. SK., 950. SK., 951. SK., 952., 952. SK., 953. SK., 955., 955. SK, 956., 956. SK., 956/1. SK., 957. SK., 957/1. SK., 958. SK., 959. SK., 960. SK., 961. SK., BAHAR, BAHAR CD., DOKTOR İLHAMİ KARAGÖZ CD., EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN CD., GENÇLİK CD., İBRAHİM AĞA CD., KAVAK, KAVAK CD., MEVLANA CD., NAMIK KEMAL CD., SEHIT MÜLAZIM KARATAY, ŞEHİT MEVLÜT DURU CD., ŞEHİT MÜLAZIM KARATAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 04 Mart Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde ASIROGLU, ASMA SK., AŞIROĞLU CD., BAKİ SK., BİNDALLI SK., BİNNUR SK., BUKET, CANBEY, CANBEY SK., CENGIZHAN, CENGİZHAN SK., CIVAN, CİVAN SK., CÜRETKAR, CÜRETKAR SK., ÇALIŞKAN SK., DADALOĞLU SK., DAL SK., DEMET, DERİN SK., DİLAN SK., EDA SK., ERBAB SK., ERDINÇ, ERDİNÇ SK., ERENGÜL, ERENGÜL SK., ERKUL SK., ESMA, ESMA SK., ESNAF SK., FARABI, FARABİ SK., FERDA SK., GÜLBAHAR SK., GÜLÜM, GÜLÜM SK., HACI ARIF BEY, HACI ARİF BEY SK., HACI BEKİR SK., HALI SAHA, HALI SAHA SK., HALİM SK., HAZAR, HİDAYET SK., HOCA AHMET YASEVI, HOCA AHMET YASEVİ CD., HÜRMÜZ, HÜRMÜZ SK., ILKADIM, ITIBAR, ITIBAR SK., İLKADIM SK., KARACAOĞLAN SK., KAVAKLI SK., KESMETAŞ SK., KINALI, KINALI SK., KOZAN, KOZAN SK., LIMON, LİMON SK., LOKMAN HEKIM, LOKMAN HEKİM CD., LÜGAT SK., LÜTUF SK., MAKUL SK., MEHTER, MEHTER SK., MELİH SK., MERTCAN SK., METEHAN, METEHAN SK., MISVAK, MİRAY SK., MİSVAK SK., MORAL SK., MUHABBET, MUHABBET SK., MUMCULAR SK., NAZLI, NAZLI SK., NÜKHET, NÜKHET SK., OGUZHAN, OĞUZHAN SK., OKUR, OKUR SK., OKUTAN SK., OZAN, ÖZHAN SK., RECEP YAZICIOGLU, RECEP YAZICIOĞLU CD., RÜSTÜYE, RÜŞTÜ SK., RÜŞTÜYE SK., SERVET SK., SEVCAN, SEVCAN SK., ŞAHADET SK., TEFSİR SK., TERMAL SK., TIRYAKI SK., TİRYAKİ SK., TUGÇE, TUĞÇE SK., TURGUT REİS CD., TUZLA, TUZLA CD., ÜNVER SK., ZEKİ SK., ZEYTIN DALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.