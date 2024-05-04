04 Mayıs DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.05.2024 - 00:17

Güncelleme: 04.05.2024 - 00:17

DÜZCE ilinde 04 Mayıs Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR, N KENDISI mahallelerinde 1014, EDILLI., KARASU ŞİLE YOLU, MESEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇAR, N KENDISI mahallelerinde KOÇAR, KOÇAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde NİGAR SK., SITE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 08:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde DERVİŞOĞLU SK., DÖNGELLİ CD., EREGLI, EREĞLİ CD., PALMIYE, TEKİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde AKÇAKOCABEY, CEVAHİR SK., ÇAVLAN, GÖKTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BASYAZICIOGLU, BAŞYAZICIOĞLU mahallelerinde BAŞYAZICIOĞLU BOLU DAĞI EVLERİ, DARIYERİBAKACAK KÖYÜ İÇ YOLU, KÖKNAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMLUCA, MERKEZ mahallelerinde FENER SK., HILMI ÇIÇEK, HÜRRİYET CD., KAYALAR, MEVLANA, MEVLANA SK., PINAR, PINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIYERİBAKACAK, MERKEZ mahallelerinde ANKARA CD., D-100 KENARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAPOGLU, CAPOĞLU, IZMIRLI, KABALAK, MERKEZ mahallelerinde CAPOGLU, DINLER, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, IZMIRLI, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, KABALAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde TEKIRPINAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, BAHÇELİEVLER, BEYCİLER, GÜZELBAHÇE, KÖRPESLER, KÖRPEŞLER, MERGİÇ, SANCAKLAR, SARAYYERI, SARAYYERİ, UZUN MUSTAFA mahallelerinde 1.GÜZELBAHÇE CD., 1425., 1464. SK., 1467. SK., 1468. SK., 1475. SK., 1476., 1483. SK., 1493., 1493. CD., 1510., 1536., 1538. SK., 1547., 1547. SK., 1552. SK., 2180. CD., 2426., 2427., 2427. SK., 2428. SK., 2429. SK., 2431. SK., 2434., 2441., 2454. SK., 2456., 2456. SK., 2458. SK., 2461. SK., 2462. SK., 2465. SK., 2466., 2466. SK., 2467. SK., 2498. SK., 2500. SK., 2506. SK., 2514. SK., 2515. SK., 2516. SK., 2518. SK., 2519. SK., 2520. SK., 2527., 2528. SK., 2820., 2826., 2869. SK., 2870. SK., 2871. SK., 2887. SK., 2889. SK., 2890. CD., 2893., 2893. SK., 2894. SK., 2905., 2906. SK., 2910., 2926., 2930., 2930. SK., 2932., 2932. SK., 2933. SK., 2936., 2936. SK., 2939., 2939. SK., 2941., 2944., 2945. SK., 2946. SK., 2948., 2948. CD., 2949., 2949. SK., 2952. SK., 2956., 2957, 2961., 2961. SK., 2962., 2962. SK., 2964. SK., 2965. SK., 2968., 2968. SK., 2971., 2971. CD., 2972., 2974., 2977. SK., 2979. SK., 2980., 2980. SK., 2981. SK., 2986., 2988. SK., 3039., 48. SK., 4960. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU, AKÇAKOCA KARAYOLU CD., ATASEVEN, ATASEVEN SK., BEYCİLER KAVŞAĞI, ÇİLİNGİR SK., ESKI AKÇAKOCA, ESKİ AKÇAKOCA CD., HALİL AĞA ÇK., KALMAK, KALMAK SK., KARADENİZ SK., KOÇLAR, KOÇLAR SK., KUYUMCU, KUYUMCU CD., NEŞET KUYUMCU CD., NOBELFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCA, TORLAK SK., Uavtede Yok, UZUNMUSTAFA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde YUKARI YÖRÜK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, ŞIRALIK mahallelerinde 163. SK., 5500. CD., 5563. CD., BOLU, BOLU CD., D 100 KARAYOLU, D 100 KARAYOLU CD., MUSA SK., PREFABRİK EVLER, SEHIT SELIM KIRAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 1079. SK., 889. SK., 894., 894. SK., 896. SK., 951., DURU SK., HIDIRELLEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde KONURALP 330. CD., KONURALP 442., KONURALP 500. CD., KONURALP 502., KONURALP 507., KONURALP 512., KONURALP 519., KONURALP 521. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100, BASYAZICIOGLU, MERKEZ mahallelerinde ÇINAR CD., D-100 BOLU DAĞIKARAYOLU KÜME EVLER, DARIYERİBAKACAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 116. SK., 118., 153., ADAPAZARI BOLU YOLU, ÇEVRE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde KONURALP 514., KONURALP 525., KONURALP 532. SK., KONURALP 533., KONURALP 534. SK., KONURALP 536. SK., KONURALP 537., KONURALP 549., KONURALP 550., KONURALP 550. SK., KONURALP 560., PROFESÖR DR. NECMETTİN ERBAKAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde BIÇKIYANI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIÇKIBAŞI, N KENDISI mahallelerinde BIÇKIBASI, BIÇKIBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇÖRTLEN mahallelerinde KARAÇÖRTLEN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 14:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde KARAÇÖRTLEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, N KENDISI, SELAMLAR mahallelerinde 20. SOK, 202 SK., SIFALI SU, ŞİFALI SU CD., YILDIZTEPE, YILDIZTEPE CD., YONGALIK, YONGALIK KÖYÜ YOLU, ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 06:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IMAMLAR, İMAMLAR, KÜLTÜR, YAZIPINAR, YENİ mahallelerinde 105., 306. SK., 603., 606. SK., 611., AHMET NİYAZİ TONYA SK., ARAPKİRLİ SK., ATATÜRK SK., BARBAROS CD., BAYRAM SENGÜL, CAN SK., CENGİZ TOPEL SK., COŞKUN SK., FATİH CD., GAZİ OSMANPAŞA SK., GÖLYAKA ŞEHİR PARKI İÇİ YOLU, HASAN ÇAVUŞ SK., HASTANE SK., KALICI KONUTLAR KÜME EVLER, KÜLTÜR SK., MEHMET ALİ ATASOY SK., METİN SÖNMEZ SK., NİSAN 17. SK., OKUL SK., SİVİLOĞLU SK., YAVUZSELIM, YAVUZSELİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.