04 Mayıs İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.05.2024 - 00:17

Güncelleme: 04.05.2024 - 00:17

İZMİR ilinde 04 Mayıs Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-04 2024-05-04 09:00:00.028-2024-05-04 15:00:08.733 saatleri arasında Adnan Menderes; Rasulzade Bulvarı, Remzi Güleç Sk., Resulzade Blv., İpek, ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR, faik tokluoğlu bulvarı, gonca sk., nadir suldur, , KAPTAN, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz67, İsimsiz88, İsimsiz92, İsimsiz93, palmiye, PALMİYE , gonca, Billur Sk., Bursa, Demet Cd., Ergenekon Sk., ERTUĞRUL GAZİ, Esat Kamil Ertürk Cd., Faik Tokluoğlu Blv., General Nahit Tunasar Sk., Geçit Sk., Harman Sk., Kadife Sk., Mevlana, Nadir Süldür Cd., Necip Paşa Cd., RAFET SAYGILI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:00.028-2024-05-04 15:00:08.733 saatleri arasında Atatürk; İsimsiz12, , İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz43, FATİH SULTAN MEHMET, Arzu Sk., Ayhan Gülcüoğlu Cd., Bülent Ecevit Cd., Gençlik Cd., GÖLET, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, Güven Cd., Güven Sk., HALİL ÇULHAOĞLU, Halk, Sabiha Gökten Cd., Sabiha Gökçen Cd., Samanyolu Sk., Turgut Reis Sk., Yaprak Sk., İnönü Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:00.028-2024-05-04 15:00:08.733 saatleri arasında Hürriyet; Piri Reis Cd., RAFET SAYGILI, Site İçi Yol, Süleyman Şah Cd., Uygar Sk., Vatan Cd., Çimen Sk., Çoban Yıldızı Sk., İhsan Özmaden Sk., İnan Cd., İnci Sk., İpek Yolu Sk., ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR, Maltepe Cd., Mehmet Akif Cd., Melehat Aksoy Cd., Mithatbey Sk., Nadir Süldür Cd., Orhan Aksay Cd., İsimsiz18, İSTASYON, Akşemseddin Cd., Ali Okan Cd., Arda Sk., Ayhan Gülcüoğlu Cd., Azerbaycan Cd., Bülent Ecevit Cd., Ceylan Sk., Dinç Sk., Dispanser Sk., Dr. Hadi Menzilcioğlu Cd., Dr. Mustafa Sakarya Cd., Ergenekon Sk., Faik Toğluoğlu Blv., Fuat Menzi Sk., General Nahit Tunasar Sk., Gençlik Cd., Güneşli Cd., Gürne Sk., Güven Cd., Güven Sk., HALİL ÇULHAOĞLU, Kumru Sk., Mahmut Aşık Cd., , İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:00.028-2024-05-04 15:00:08.733 saatleri arasında Toki; FATİH SULTAN MEHMET elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:00.028-2024-05-04 15:00:08.733 saatleri arasında 4 Eylül; , Doğan Cd., FATİH, Fatin Rüştü Zorlu Cd., Hasan Polatkan Cd., ORTAOKUL, Oruç Reis Cd., SABUNHANE, Yunus Emre Cd., Şehit Yzb. Gültekin Başergen Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:00.028-2024-05-04 15:00:08.733 saatleri arasında Bahariye; , İsimsiz5, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz21, İsimsiz23, BÖREKÇİBAĞI, 2. Havuzlu Sk., 2. Küp Sk., 3. Havuzlu Sk., Arabacı Halil Ağa Sk., Atlanbac Sk., Buğday Dede Cd., Buğdaydede Cd., Buğdaydede Türbesi Sk., BÜYÜKKÜP, Depo Sk., Eflatun Sk., ERTUĞRUL, Havuzlu Sk., Kakaçlar Sk., Katırcılar Sk., Kup Sk., Narin Gç., Neşe, Neşe Sk., Sire Hatun Sk., Sirehatun Sk., Sofu Yokuşu Sk., Sofuyokusu Cd., Topal Sk., UZUNİRİM, Çeşme Sk., Ünlü Gç., Ünlü Sk., İnci Yokuşu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:00.028-2024-05-04 15:00:08.733 saatleri arasında Cumhuriyet; , İSTASYON, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, BEDESTAN, 1. Ülkü Sk., 2. Karahasan Sk., Akkup Sk., Alaybey Sk., Alaybey Çk., Ali Okan Cd., AYDINOĞLU, AĞA, Cumhuriyet Cd., Debboy Cd., Dörtyol Sk., Enstitü Cd., FATİH, Gazazhane Sk., Mithat Paşa Cd., Namık Kemal Cd., Nişancı Paşa Cd., ORTAOKUL, Tahtakale Cd., Yahşibey Sk., Yalın Ayak Sk., Yamukağa Sk., Yanık Konak Sk., YASSIYOL, Yassıyol Çk., Yeşil İmaret Sk., Ziya Gökalp Cd., Çağaloğlu Sk., Çağaloğlu Çk., İbni Melek Cd., İbni Sina Sk., Şehit Yzb. Gültekin Başergen Cd., KAPLANÇEŞME, Karahasan Cd., Lise Cd., Namazgah Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:00.028-2024-05-04 15:00:08.733 saatleri arasında Dumlupınar; Üzüm Gç., , İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz13, İsimsiz17, İsimsiz18, 2. Yavan Çeşme Sk., 3. Yavan Çeşme Sk., AĞA, Dibek Meydan Sk., Gine Sk., Harlak Sk., KALFA, KAPLANÇEŞME, KÜTÜKMİNARE, Kıvrık Sk., Sanızade Çk., Yavan Çeşme Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:00.028-2024-05-04 15:00:08.733 saatleri arasında Ertuğrul; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, BEDESTAN, Akarsu Sk., Ankara Cd., Aslan Sk., AYDINOĞLU, Börekçi Bağı Sk., DAR, Emirgan Sk., Eski Yeni Hamam Sk., Gine Sk., KALFA, Kanbur Sk., KAPLAN YOLU, KAPLANÇEŞME, Kaziroğlu Sk., Konak Sk., Kuyumcu Ali Sk., Külhan Sk., KÜTÜKMİNARE, Kısa Sk., Nuh Efendi Sk., UZUNİRİM, Yalın Ayak Sk., Yamaçlı Sk., YASSIYOL, Yayla Sk., Çukur Sk., Öncü Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:00.028-2024-05-04 15:00:08.733 saatleri arasında Dere; BAHÇEKAHVE, Baloğlu Sk., Ceritoğlu Sk., Sucu Sk., TÜRKOCAĞI, Yıldız Cd., Ömeroğlu Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:00.028-2024-05-04 15:00:08.733 saatleri arasında Yeni; İsmailağa Sk., İsmail Taşlı , Çit Pazarı Sk., Çatal Pazar Sk., Yeni Kahve Sk., Yeni Han Geçidi Sk., Uzun Çarşı Sk., Unkapanı Sk., Ulucami Sk., TÜRKOCAĞI, Tahtakale Gç., Tahtakale Cd., Tahtakale, Soğan Pazar Sk., Sakarya Cd., Portakal Sk., Paşa Suyu Sk., Paşa Cami Geçidi Sk., Pamukpazarı Sk., Pabuçcular Sk., Merve Çarşı Sk., Menekşe Sk., Mektep Cd., Lütfü Paşa Cd., Küçük Sk., Ketenköprü Sk., Kendir Pazar Sk., Kavaflar Sk., Karapınar Sk., Karanlık Çarşı Sk., Hasır Pazarı Sk., Gündüz Sk., Gün Pazarı Gç., Gün Pazar Sk., Gümüş Pala Cd., Gazazhane Sk., Ömeroğlu Sk., Fevzi Paşa Cd., Eski Hallaçlar Sk., Enstitü Cd., Ekmekçi Ali Sk., Cumhuriyet Cd., Ceritoğlu Sk., Berberler Sk., Belediye Hanı Cd., Bedestan Geçidi Sk., BEDESTAN, Baloğlu Sk., Balcı Cd., Bakırhan Cd., AYDINOĞLU, Atatürk Cd., Ali Okan Cd., Alayhan Sk., Akyol Cd., Adnan Menderes Blv., İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İSTASYON, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:00.028-2024-05-04 15:00:08.733 saatleri arasında Kurtuluş; ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR, İsmail Taşlı , Çınar Sk., Zeytin Sk., Yıldız Cd., Yıldırım Beyazıt Cd., Yeşil Sk., Site Cd., Stad Cd., Tahtakale Cd., TÜRKOCAĞI, Ussaki Sk., Yeni Kahve Sk., Yeni Park Sk., Yenipark Sk., , İsimsiz2, İsimsiz8, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz5, Keten köprü Sk., İsimsiz13, 23 Nisan Cd., Adnan Menderes Blv., Akyol Cd., Akyol Çk., BAHÇEKAHVE, Bahçe Sk., Balcı Cd., Celal Bayar Blv., Ertürk Sk., Fidan Sk., Gelin Sk., Gül Sk., Gümüş Pala Cd., Gündüz Sk., Güvercin Sk., Hafize Hatun Sk., Hakimiyet Cd., HASTANE, Karaefe Sk., Kiraz Sk., Köprülü Cd., Küçük Menderes Cd., Mehmet Akif Cd., Mis Sk., Nergiz Sk., Portakal Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:00.028-2024-05-04 15:00:08.733 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:00.028-2024-05-04 15:00:08.733 saatleri arasında Ketenci; , İBNİMELEK, İsimsiz2, İsimsiz6, Baruthane Cd., FATİH, Filiz Sk., Kavaklaraltı Cd., Leylak Sk., ORTAOKUL, SABUNHANE, ŞANİZADE, Tekin Gç., Tekin Çk., Yeniceköy Sk., Şehit İsa Yüksel Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:00.028-2024-05-04 15:00:08.733 saatleri arasında İpekçiler; , GÖKÇEN EFE, İsimsiz20, Adnan Menderes Blv., Celal Bayar Blv., Cihan Cd., Emek Sk., Ereğli Cd., Güçlüler Cd., Kalfalar Cd., Karabük Cd., Kendir Lonca Gç., Kendirciler Sk., Maden Sk., Mutlu Cd., Sanatkarlar Cd., Ulubatlı Hasan Cd., USTALAR, Çıraklar Cd., İşçiler Cd., Şehit Mehmet Çoban Blv., ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:44.689-2024-05-04 15:00:55.902 saatleri arasında Adnan Menderes; İsimsiz128, , İsimsiz16, İsimsiz137, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz157, gumusyolu kozalan kume evlerı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:44.689-2024-05-04 15:00:55.902 saatleri arasında Karateke; , İsimsiz49, İsimsiz48, KARATEKE-ATATÜRK, İsimsiz45, İsimsiz4, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:44.689-2024-05-04 15:00:55.902 saatleri arasında Mahmutlar; isimsiz, İsimsiz16, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:44.689-2024-05-04 15:00:55.902 saatleri arasında Kürdüllü; İsimsiz19 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:44.689-2024-05-04 15:00:55.902 saatleri arasında Kireli; İsimsiz137, İsimsiz66, İsimsiz41, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:44.689-2024-05-04 15:00:55.902 saatleri arasında Atatürk; Kıbrıs Cd., Maltepe Cd., Sabiha Gökçen Cd., Samanyolu Sk., Site İçi Yolu, İnönü Blv., , İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz51, İSTASYON, Bayrak Cd., Erol Furtına Cd., HALİL ÇULHAOĞLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:44.689-2024-05-04 15:00:55.902 saatleri arasında Hürriyet; , İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz39, İSTASYON, Akşemseddin Cd., Azerbaycan Cd., Dr. Mustafa Sakarya Cd., Faik Toğluoğlu Blv., General Nahit Tunasar Sk., Gençlik Cd., Güven Cd., Hacı Remziyebey Sk., HALİL ÇULHAOĞLU, Kardelen Sk., Kumru Sk., Kuğu Sk., Maltepe Cd., Pamuk Sk., Piri Reis Cd., Serdengeçti Cd., Süleyman Şah Cd., Türkistan Cd., Yahya Kemal Cd., Zafer Cd., Çamlık Cd., İnci Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:44.689-2024-05-04 15:00:55.902 saatleri arasında Toki; , FATİH SULTAN MEHMET elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:44.689-2024-05-04 15:00:55.902 saatleri arasında Fatih; İSTASYON elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:44.689-2024-05-04 15:00:55.902 saatleri arasında Kahrat; , İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz46, İsimsiz49, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz56, İsimsiz60, İsimsiz63, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz69, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İzmir Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:44.689-2024-05-04 15:00:55.902 saatleri arasında Gökçen; , Site İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:44.689-2024-05-04 15:00:55.902 saatleri arasında Peşrefli; İsimsiz47 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:44.689-2024-05-04 15:00:55.902 saatleri arasında Boynuyoğun; İsimsiz36 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:44.689-2024-05-04 15:00:55.902 saatleri arasında Çiniyeri; İsimsiz6, İsimsiz19 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:44.689-2024-05-04 15:00:55.902 saatleri arasında Derebaşı; , İsimsiz3, İsimsiz127, İsimsiz133, İsimsiz140, İsimsiz143 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:44.689-2024-05-04 15:00:55.902 saatleri arasında Doyranlı; İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:44.689-2024-05-04 15:00:55.902 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Kahrat; İsimsiz14, , CAĞDAS SK., İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz37, İsimsiz41, İsimsiz43, İsimsiz45, İsimsiz47, İsimsiz54, İsimsiz56, Tamer, Ecevit, Şimşek, GAZİ ATATÜRK, Aslan Çk., Bahar Çıkmazı, Barbaros Hayrettin, Barış Çıkmazı, Bayaz Çıkmazı, Beyazıt, Bilge, Birlik Çıkmazı, Buldanlı Çıkmazı, Doğu, Esnaf, Evrim, Eğri, Genç, Gonca Çıkmazı, Gurbet, Gültekin, Gürgen, Hakim Çıkmazı, Hasret Çıkmazı, Huzur Çıkmazı, Hürriyet, Irmak, Kahraman, Kemal, Kocaoğlan Çıkmazı, Kooperatif Çıkmazı, Kostak, Kuru, Köprü, Medet Çıkmazı, Mehmet Şerif Kılınç, Mimar, Nur, Serdar, Sevgi Çıkmazı, Sultan, Tekeli, Tevfik Özer, Tuna Çıkmazı, Türkmen, Uğur Mumcu Çıkmazı, Yalçın Çıkmazı, Yağız Çıkmazı, Yonca, Yıldırım, Zeybek, Çağdaş, Çilek, Çınar Çıkmazı, Özden, Özgen, Öğretmen Orhan Aksay Çıkmazı, Ümit, İlkokul, İstiklal, İzzet Halil Çıkmazı, İşlek Çıkmazı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Adnan Menderes; , İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz32, İsimsiz35, İsimsiz44, İsimsiz50, İsimsiz52, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, KİRECTEPE, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, Patlıcan Çukuru Mvki., İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz74, İsimsiz89, İsimsiz95, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz109, KİREÇTEPE, İsimsiz157, ara yol, ara ova yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Atatürk; , Maltepe Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Toki; , TİRE TOKİ, İsimsiz18, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz63, İsimsiz11, İsimsiz14, İsimsiz17, İsimsiz32, İsimsiz26, KİREÇTEPE, FATİH SULTAN MEHMET, Tire Toki elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Çobanköy; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, çobanköy merkez, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, SARILAR KÖY YOLU, ÇİMENLİK KÜMEEVLER, köy ici mevkii elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Dereli; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz7, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, Dereli Köyü, Dereli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Eğridere; , ARA YOL, eğridere Üççınar Mevkii, EGRİDERE ARA YOL, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz4, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, ova yolu, Camiüstü, Eğridere Köyü İç Yolu, Eğridere Yolu, Serap, PATIKA YOL, EGRIDERE ARA YOL, ara, egridere, ara sk, eğridere ara yol, agıl sokak, EGRİDERE PATIKA YOL, KOYUNCU, AMBARKAVAK, OSMANCIK EĞRİDERE YOLU, ÇAYIR, Eğridere elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Gökçen; , MOLLA SK, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz27, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz10, İsimsiz38, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, Arifs, Ayaz, Ballı Çıkmazı, Beste, Beyaz, Bostan, Can, Dilek Çıkmazı, Gökçen Köyü İç Yolu, Göldere, Hacı Ali, Hal, Hamiyet, Karabekir, Kemer Sk., Mehmet Akif Ersoy, Melek, Mesut, Mine, Sabir Çıkmazı, Saka, Sakar, Saruhanlı Yolu, Sude, Sıla, Tire Ödemiş Yolu, Umut Çıkmazı, Yasemin, Yaşar Çınarlı, Yeşim, İncir, Şahin, Şehit Seyhan Kafalı, ecevit elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Kırtepe; , İsimsiz13, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz37, KÖY ALTI, HAKAN ERTUĞRUL SOK., Kırtepe Köyü İç Yolu, Kırtepe Yolu, Tire Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Kızılcahavlu; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz4, İsimsiz35, İsimsiz18, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz45, İsimsiz46, Kızılcahavlu Köyü İç Yolu, KIZILCAHAVLU CUMHURİYET elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Kocaaliler; , İsimsiz30, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, Kocaaliler Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Osmancık; , ARA OVA YOLU, OSMANCIK OYU IC YOL, OSMANCIK KOY YOLU, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, Osmancık Köyü, Osmancık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Peşrefli; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz42, İsimsiz11, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz39, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz53, İsimsiz40, Peşrefli Köyü İç Yolu, Peşrefli Yolu, ova yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Sarılar; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, Sarılar Köyü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Saruhanlı; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz6, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, SARUHANLI MERKEZ, gölderesi küme evler köy içi yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Yeğenli; , İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, Üç Kuyular Mevkii , İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz38, TEMSİL , Cumhuriyet Yolu, Tire Ödemiş Yolu, Yeğenli Köyü İç Yolu, Yeğenli Yolu, Yeşenli Yolu, ova yolu, önder sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Yenişehir; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, OVA YOLU, Yenişehir Köyü İç Yolu, Yenişehir Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Akkoyunlu; , ara yol, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz7, Eğercili Küme Evler, İsimsiz2, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz17, İsimsiz23, AZMAKALTI, TİRE YOLU, çavdar tepe kümeevler , çavdartepe kümeevleri , Akkoyunlu Köyü İç Yolu, Akkoyunlu Yolu, Eğercil Mevki, AKKOYUNLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Alacalı; , İsimsiz2, İsimsiz9, Harmantepe , HARMANTEPE, Alacalı Köyü İç Yolu, Alacalı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Ayaklıkırı; , İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, AYAKLIKIRI CUMHURİYET, Ayaklıkırı Köyü, Ayaklıkırı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Boynuyoğun; , CUKURYER KUME EVLERI, boynuyoğun köyü, koreli sokak, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz7, İsimsiz22, İsimsiz8, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz36, Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol, Eyrek, Boynuyoğun Köyü İç Yolu, Boynuyoğun Köy içi yol, pınarlar kume evleri, EĞREK SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Büyükkemerdere; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz2, İsimsiz28, YELLİKTEPE, İNCİRLİOVA YOLU, Büyükkemerdere Köyü İç Yolu, Büyükkemerdere Yolu, büyükkemerdere ara yol, buyukkemerdere elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Büyükkömürcü; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, Büyükkömürcü Köyü İç Yolu, Büyükkömürcü Yolu, BÜYÜKKÖMÜRCÜ DÜNDARLI YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Cambazlı; , bozuk bahce sk., İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, Büyükkömürcü Köyü İç Yolu, Cambazlı Köyü, patıka yol, halil bahçeli , halılbahcelı, PATIKA YOL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Çeriközü; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, Çeriközü Köyü İç Yolu, GÜLTEPE, Çeriközü köyü iç yolu, pınarbasşı sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Çiniyeri; , İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz19, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, Ağaçlı kümeevler , İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, IŞIKLI ATATÜRK, TURK GECER SK, Çiniyeri köy içi yol, Çiniyeri Yolu, ova yolu, agaclı kume evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Dağdere; , İsimsiz1, DARI DERESİ , Dağdere Köyü İç Yolu, Dağdere Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Dallık; , İsimsiz1, İsimsiz24, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Dallık Köyü İç Yolu, Dallık Yolu, sogulcaksu kume evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Dibekçi; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, Dibekçi Köyü İç Yolu, Dibekçi Yolu, yamandere dıbekcı yolu, dibekçi ara yol patıka elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Dündarlı; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz3, Dündarlı Köyü İç Yolu, BÜYÜKKÖMÜRCÜ DÜNDARLI YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Eskioba; , ESKIOBA KUME EVLERİ, İsimsiz1, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz9, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz24, TİRE YOLU, Eskioba Köyü, Eskioba Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Işıklar; , DOĞANLAR KÜME EVLER, İsimsiz11, İsimsiz12, hasancavuslar yolu, AYAKLIKIRI YOLU, Işıklar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Işıklı; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, Yol Kümeevler, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, IŞIKLI ATATÜRK, IŞIKLI CUMHURİYET, GÖKÇEN YOLU, Işıklı Köyü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Karateke; , İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, NAZİLLİ KUYUSU, SALİH SELİFE SK. , İsimsiz33, SALİH SELİFE SK., İsimsiz37, NAZİLLİ KUYUSU , NAZİLLİ KUYUSU, NAZİLLİ KUYUSU, KARATEKE-ATATÜRK, İsimsiz56, KARATEKE ATATÜRK, KARATEKE ZİHNİ TUTKAÇ SK., SALİH SELİFE SK., İsimsiz62, Zihni Tutkaç Sk. , Zihni Tutkaç Sk. , SALİH SELİFE , Zihni Tutkaç Sk. , HACI MEHMET SK., KARATEKE-ATATÜRK, TİRE YOLU, 6.Sokak , 6.sokak, Halil Çulhaoğlu Sk., Işılay Saygın Cd., Karateke Köyü İç Yolu, KARATEKE-ATATÜRK CD., İbrahim Öztürk, egriazmak yolu, halil culhaoğlu, 5sok., HACI MEHMET SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Kireli; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz4, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, Kireli Köyü İç yolu , İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz19, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz43, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz31, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz33, İsimsiz44, Kireli Yolu, kırelı ova yolu, istiklal sk, Kireli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Küçükburun; , KÜÇÜKBURUN YAYLA, Küçükburun Köyü, Küçükburun Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Küçükkemerdere; , İsimsiz15, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, ılıcak yolu, İsimsiz16, Küçükkemerdere Köyü, Küçükkemerdere Köyü İç Yolu, küçükkemerdere atatürk, KÜÇÜKKEMERDERE DERE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Küçükkömürcü; , küçükkömurcu dag yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz9, İsimsiz3, İsimsiz5, Küçükkömürcü Köyü İç Yolu, Küçükkömürcü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Kürdüllü; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz43, İsimsiz45, İsimsiz46, Kürdüllü Köyü İç Yolu, EKİNLİK, kurdullu mah. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Mahmutlar; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz19, TİRE YOLU, Mahmutlar Köyü, Mahmutlar Köyü İç Yolu, CAMİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Dere; YELLİKTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Duatepe; YELLİKTEPE, İNCİRLİOVA YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında İhsaniye; , CAYIRARASI MEVKII, İsimsiz10, İsimsiz34, İsimsiz25, İsimsiz71, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz41, İsimsiz43, İsimsiz45, İsimsiz47, İsimsiz50, GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE, pınarlar küme evleri, GÖKÇEN YOLU-BENLİ TEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Karaca Ali; , kızcesmesı kume evler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Somak; , İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Somak Köyü, Somak Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Turgutlu; , Eğercili Küme Evler, İsimsiz6, İsimsiz7, yolaltı, Turgutlu Köyü İç Yolu, YOL ÜSTÜ, YOL ALTI, turgutlu mh dam içi yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Yamandere; , İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz1, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, NİYAZİ BOZKURT, Yamandere Köyü İç Yolu, Yamandere Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Yenioba; , İsimsiz1, İsimsiz11, Yenioba Köyü, Yenioba Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-04 2024-05-04 09:00:00.028-2024-05-04 15:00:08.733 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:11.073-2024-05-04 13:00:40.702 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:44.689-2024-05-04 15:00:55.902 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:59.652-2024-05-04 15:00:09.004 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 10:00:18.917-2024-05-04 16:00:24.884 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 10:00:31.959-2024-05-04 13:00:42.725 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 13:00:02.241-2024-05-04 16:00:16.281 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 13:00:39.273-2024-05-04 17:00:50.644 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-04 2024-05-04 09:00:11.073-2024-05-04 13:00:40.702 saatleri arasında Yeni; 596. Sk., 595. Sk., 594. Sk., 533. Sk., 532/1. Sk., 532. Sk., 573, , 598, RUMELİ, Hastane Cd., CENGİZ TOPEL, Anadolu Cd., 608. Sk., 602. Sk., 599. Sk., 597. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:11.073-2024-05-04 13:00:40.702 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 13:00:02.241-2024-05-04 16:00:16.281 saatleri arasında Yeni; 515. Sk., , 520, 517/1, DEĞİRMENDERE, MEHMET AKİF, CENGİZ TOPEL, ABDİ İPEKÇİ, 537. Sk., 518. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 13:00:02.241-2024-05-04 16:00:16.281 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-04 2024-05-04 09:00:19.338-2024-05-04 15:00:31.458 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:19.338-2024-05-04 15:00:31.458 saatleri arasında Mevlana; Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel, 1768/1. Sk., 1768. Sk., 1767. Sk., 1766. Sk., 1765/1. Sk., 1765. Sk., 1760. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:31.282-2024-05-04 15:00:40.844 saatleri arasında Işıklar; 6028. Sk., 6034. Sk., 6036. Sk., 6037. Sk., 6039. Sk., 6040. Sk., 6041. Sk., 6042. Sk., 6051. Sk., Salih Omurtak Cd., 6029. Sk., 6030. Sk., 6032. Sk., 6038, 6033. Sk., 6021. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:31.282-2024-05-04 15:00:40.844 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:31.282-2024-05-04 15:00:40.844 saatleri arasında Egemenlik; , 6051. Sk., 6052. Sk., Salih Omurtak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:59.652-2024-05-04 15:00:09.004 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:59.652-2024-05-04 15:00:09.004 saatleri arasında Işıklar; 6018. Sk., 6019. Sk., 6017/1. Sk., 6017. Sk., 6016/1. Sk., 6016. Sk., 6014/1. Sk., 6014. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 13:00:39.273-2024-05-04 17:00:50.644 saatleri arasında Karacaoğlan; 6159. Sk., , , 6159. Sk., Bornova, Bornova, Bornova Cd., Bornova Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 13:00:39.273-2024-05-04 17:00:50.644 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 15:00:38.638-2024-05-04 17:00:49.304 saatleri arasında Mevlana; 1770. Sk., 1769. Sk., 1765/1. Sk., 1765. Sk., , Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 15:00:38.638-2024-05-04 17:00:49.304 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-04 2024-05-04 09:00:25.957-2024-05-04 12:00:32.601 saatleri arasında Tekeli Atatürk; İsimsiz30, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:25.957-2024-05-04 12:00:32.601 saatleri arasında Karakuyu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:25.957-2024-05-04 12:00:32.601 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-04 2024-05-04 09:00:42.236-2024-05-04 15:00:51.162 saatleri arasında Gülbahçe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:43.593-2024-05-04 15:00:52.182 saatleri arasında Zeytineli; CUMHURİYET, , İsimsiz160, SAHİL, NARLIKUYU, ŞAHİN BAYHAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:43.593-2024-05-04 15:00:52.182 saatleri arasında Uzunkuyu; 7502, 7501, İzmir Çeşme Yolu, İnönü Cd., Ondört Eylül Cd., Kuşalan, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz225, İsimsiz222, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz10, , İsimsiz59, İsimsiz63, İsimsiz68, İsimsiz74, İsimsiz78, İsimsiz82, İsimsiz85, İsimsiz87, KIZIL ÇAM, 7652, 7650, 7520, ATATÜRK, Bağlar Sk., 7521, ARDIÇ, İSTİKLAL, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz54, İsimsiz52, İsimsiz46, İsimsiz39, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz33, İsimsiz26 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:43.593-2024-05-04 15:00:52.182 saatleri arasında Zeytinler; İsimsiz161, İsimsiz168, İsimsiz172, İsimsiz174, İsimsiz175, İsimsiz176, İsimsiz177, İsimsiz182, İsimsiz184, 7604, İsimsiz225, İsimsiz227, İsimsiz231, ŞEHİT MEHMET CANER, 7600, 7601, Ali Caner Sk., GAZİ MUSTAFA KEMAL, Kenan Erdinç Sk., Mustafa Ercan Sk., Ondört Eylül Cd., KURTULUŞ, Öztürk Sk., Şehit Özkan Elçi Sk., 7615, İsimsiz159, İsimsiz154, 7605, İsimsiz150, İsimsiz149, İsimsiz147, İsimsiz144, 7602, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:43.593-2024-05-04 15:00:52.182 saatleri arasında Birgi; 7506, 7507, DOKTORLAR SİTESİ, 7500, KÖYİÇİ MEVKİİ, İzmir Çeşme Yolu, ÇİMEN, 7513 Sk., 7511, 7510 Sk., 7519, PETUNYA, 7501, 7504, 7505, 7516, 7501, ÇETİN SİTESİ, SAVRAN KULE, KÖYİÇİ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:43.593-2024-05-04 15:00:52.182 saatleri arasında Barbaros; 7028 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:43.593-2024-05-04 15:00:52.182 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.294-2024-05-04 15:00:10.694 saatleri arasında Barbaros; 7010, 7000, 7035/1, 7021, 7022, İsimsiz69, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz15, 7030, , 7009, 7039, 7019, 7023, 7030/2, 7032, 7031/1 Sk., 7029. Sk., 7029 Sk., 7028/1 Sk., 7028, 7026, 7019. Sk., 7012, 7013 Sk., 7011. Sk., 7008. Sk., 7007. Sk., 7001. Sk., 7004, 7003, BARBAROS, 7037, 7018, 7015, 7020, 7005, 7021/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.294-2024-05-04 15:00:10.694 saatleri arasında Kadıovacık; ESKİ ÇINAR, VATAN, 9501, , LEYLAK, Çakıroğlu Sk., Vatan Sk., Tepe Sk., ŞEBBOY, 7032, 9507, HURMA, 9500, KEMAL TUĞRUL, İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz60, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz51, 9507/1, LEYLAK, İsimsiz25 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.294-2024-05-04 15:00:10.694 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.294-2024-05-04 15:00:10.694 saatleri arasında Birgi; 7514, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.294-2024-05-04 15:00:10.694 saatleri arasında Zeytinler; KIZILKAYA, 7613, 7609, KÖYALTI, 7612, 7610, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.294-2024-05-04 15:00:10.694 saatleri arasında Nohutalan; 7803, ENGİNAR, KAVUN, ÖĞRETMEN, EROĞLU, 7800, 7802, 7801, İzmir Çeşme Yolu, AŞAĞI NOHUTALAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-04 2024-05-04 09:00:43.593-2024-05-04 15:00:52.182 saatleri arasında Germiyan; İzmir Çeşme Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.294-2024-05-04 15:00:10.694 saatleri arasında Germiyan; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-04 2024-05-04 09:00:44.689-2024-05-04 15:00:55.902 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:44.689-2024-05-04 15:00:55.902 saatleri arasında Fırınlı; , İsimsiz22, Furunlu Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:44.689-2024-05-04 15:00:55.902 saatleri arasında Fatih; , İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz114, İsimsiz116, İsimsiz127, Arapkirli, Ova Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:44.689-2024-05-04 15:00:55.902 saatleri arasında Sadıkpaşa; İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:44.689-2024-05-04 15:00:55.902 saatleri arasında Tokatbaşı; , İsimsiz18, İsimsiz21, İsimsiz23, Ova Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:44.689-2024-05-04 15:00:55.902 saatleri arasında Yakacık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:44.689-2024-05-04 15:00:55.902 saatleri arasında Yusuflu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Fatih; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-04 2024-05-04 09:00:57.438-2024-05-04 16:00:04.037 saatleri arasında Gedik; İsimsiz69, İsimsiz72, İsimsiz72, Merkez, Merkez, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz31, MERKEZ, MERKEZ, İsimsiz38, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz39, İsimsiz41, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz28, İsimsiz23, İsimsiz30, İsimsiz41, İsimsiz49, İsimsiz49, İsimsiz69, , , İsimsiz18, İsimsiz18, İsimsiz21, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz22 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:57.438-2024-05-04 16:00:04.037 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Seyrekli; , İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz41, İsimsiz60, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz89, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz95 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Balabanlı; , İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz36, İsimsiz39, İsimsiz42, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz82, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz93, İsimsiz95, İsimsiz97, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz41, İsimsiz111, Balabanlı Köyü İç Yolu, Tire Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Bozcayaka; Tire Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Çamlıca; , İsimsiz1, Köşk Ödemiş Yolu, Çamlıca Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Çayır; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, Ataman, Köşk Ödemiş Yolu, Çayırköy, İsimsiz176 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Demirdere; , İsimsiz242, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Demirdere Köyü İç Yolu, Köy İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Güney; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Güney Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Hamam; , mendegüme küme evler, melcek, çukur, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Demirdere Köyü İç Yolu, Hamamköy Köyü İç Yolu, Köşk Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Kazanlı; , İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz43, İsimsiz46, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz54, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz61, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz73, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz91, Kazanlı Köyü İç Yolu, Tire Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Küçükören; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ, Köşk Ödemiş Yolu, KÜÇÜKÖREN, başören elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Küre; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, KÜRE KÜME EVLERİ, Köşk Ödemiş Yolu, Küre Köyü, KÜRE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-04 2024-05-04 09:00:58.566-2024-05-04 15:00:08.839 saatleri arasında Bülbüldere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-04 2024-05-04 10:00:18.917-2024-05-04 16:00:24.884 saatleri arasında Kibar; 3788. Sk., 3788. Sk., 3787. Sk., 3787. Sk., 3784. Sk., 3784. Sk., Eskiizmir, Eskiizmir, Eski İzmir Cd., Eski İzmir Cd., 3800. Sk., 3800. Sk., 3795. Sk., 3795. Sk., 3794. Sk., 3794. Sk., 3793. Sk., 3793. Sk., 3792. Sk., 3792. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 10:00:18.917-2024-05-04 16:00:24.884 saatleri arasında Umut; Öğretmen Rasime Şeyhoğlu, Öğretmen Rasime Şeyhoğlu, Eskiizmir, Eskiizmir, Eski İzmir Cd., Eski İzmir Cd., 3832. Sk., 3832. Sk., 3829. Sk., 3829. Sk., 3828. Sk., 3828. Sk., 3827. Sk., 3827. Sk., 3826. Sk., 3826. Sk., 3825/1. Sk., 3825/1. Sk., 3825. Sk., 3825. Sk., , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 10:00:18.917-2024-05-04 16:00:24.884 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 14:00:43.897-2024-05-04 16:00:50.062 saatleri arasında Umut; , Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk., Öğretmen Rasime Şeyhoğlu, 3826. Sk., 3823. Sk., 3822. Sk., 3822/2. Sk., 3821. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 14:00:43.897-2024-05-04 16:00:50.062 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 14:00:43.897-2024-05-04 16:00:50.062 saatleri arasında Kibar; Eskiizmir, Eski İzmir Cd., 3785. Sk., 3784. Sk., , 3781. Sk., 3782. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 14:00:43.897-2024-05-04 16:00:50.062 saatleri arasında Ali Fuat Cebesoy; Eski İzmir Cd., Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk., 9197. Sk., 9197/3. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-04 2024-05-04 10:00:26.853-2024-05-04 16:00:35.534 saatleri arasında İnönü; 6660. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 10:00:26.853-2024-05-04 16:00:35.534 saatleri arasında Cumhuriyet; Anadolu Cd., 6718. Sk., , 6681. Sk., 6681/1. Sk., 6688. Sk., 6689. Sk., 6690/1. Sk., 6692. Sk., 6692/1. Sk., 6692/3. Sk., 6692/4. Sk., ÖĞRETMEN TUĞBA ÖZBEK, 6701. Sk., 6705. Sk., 6710 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 10:00:26.853-2024-05-04 16:00:35.534 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-04 2024-05-04 10:00:31.959-2024-05-04 13:00:42.725 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 10:00:31.959-2024-05-04 13:00:42.725 saatleri arasında 29 Ekim; , 7303/3, 1. Cd., 7312. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 10:00:31.959-2024-05-04 13:00:42.725 saatleri arasında 30 Ağustos; 7203, 7215. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-04 2024-05-04 10:00:33.733-2024-05-04 16:00:42.313 saatleri arasında Arpaseki; elektrik kesintisi yaşanacaktır.