04 Mayıs KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.05.2024 - 00:17

Güncelleme: 04.05.2024 - 00:17

KOCAELİ ilinde 04 Mayıs Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, HACILAR mahallelerinde TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGBOLU MEVKII, YAĞBOLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KERPE, KINCILLI mahallelerinde GÜL SK., KERPE CAMI, KERPE CD., KERPE NUR, KERPE NUR SK., KERPE ÖZGÜR, ÖZDEN SK., ÖZGÜR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEBESLER, GEBEŞLER, HACIŞEYH mahallelerinde GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLI, DÖNGELLİ, FERIZLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ mahallelerinde BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKII, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜKÜRLER MEVKII, SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, GEREDELI, GEREDELİ, KAYNARCA mahallelerinde AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, GEREDELI YAGCILAR MEVKII, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KEPEKLI MEVKII, KEPEKLİ MEVKİİ, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, OTMANLI MEVKII, OTMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKII, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SENTEPE MEVKII, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 14, 14. SK., 16. SK., 4. CD., 5. CD., GÜLTEPE, GÜLTEPE SK., KUYUBAŞI SK., SÜKÜRTEPE, SÜKÜRTEPE SK., ŞÜKÜRTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIK, TEPECİK mahallelerinde AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAĞ İÇİ SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIK, TEPECİK mahallelerinde ESKİ İSTANBUL YOLU CD., KUZEY MARMARA OTOYOLU, PAKOVA, PAKOVA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 2405. SK., 2424. SK., 2430. SK., 2431., 2432., 2433. SK., 2448. SK., DİCLE CD., ISSIKGÖL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKBAŞ SK., ALPEREN SK., BAGIN, BUHARA SK., ÇİÇEKLER SK., ÇİFTLİK SK., D-130 KARAYOLU CD., D-130 YAN YOL CD, DÜLGER, DÜLGER SK., ELMALI, EMRE, EMRE SK., ERMİŞ SK., FAKÜLTE, FASIL SK., FURUNCU SK., HACI BEKIR, HACI BEKİR SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HALIL, HALİL SK., İLİM SK., KALDIRIM, KALDIRIM SK., KISA SK., KOCA SK., KORGAN SK., KÖKLÜ, KÖRFEZ SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., NERGİZ SK., ORDULU, ORDULU CD., ORDULULAR, ORDULULAR SK., OZAN, OZAN SK., ÖZGENÇ SK., TÜRKMEN SK., UZUN SK., ÜÇÜNCÜOGLU, ÜÇÜNCÜOĞLU SK., YALKIM, YALKIM SK., YENİÇERİ SK., YONCALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde ALI AYGÜN, ALİ AYGÜN SK., BAĞIN SK., FAKÜLTE CD., GÜLDESTE SK., İNANÇ SK., ULUCAMI, ULUCAMİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BILIM, BİLİM, DERE SK., ERKUT, ERKUT SK., FULYA, GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, KAYALI SK., KORHAN SK., KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR, NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde DEGIRMENLI, DEREBOYU SK., KANALYOLU, KANALYOLU CD., KARAKUŞ SK., KARSLI SK., KULLAR CD., ÖZYURT SK., SENSES, ŞEHİTLİK SK., ŞENSES SK., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENİZLİLER, MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., ALSANCAK, ALSANCAK CD., DEĞİRMENLİ SK., DEREBOYU, EZGI, HACIOĞLU, İNCİRDİBİ SK., MUHACİR SK., ÖZTONGA SK., PAY SK., YIRMIBES, YİNELEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, PAŞADAĞ, YAYLACIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, AKAR SK., ARDA, ARDA SK., BELEDİYE SK., BELGIN, BELGİN SK., CÖMERT, ÇAYIRLAR, ÇELİKİZ SK., ECEGÜL SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., EROL, FEVZİ PAŞA CD., GALIP ERENOGLU, GALİP ERENOĞLU CD., HACI SÜLEYMAN, HACI SÜLEYMAN SK., HICRI, HİCRAN SK., HİCRİ SK., HÜRLER, HÜRLER CD., IMSAK SK., İMSAK SK., KARA, KARA SK., MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MEHMET AKİF CD., MÜGE SK., NANE, NEVZAT SK., ORHAN, ORHAN SK., ÖMER, ÖMER SK., ÖYKÜ, ÖYKÜ SK., PERÇEM SK., PERVIN, PERVİN SK., SAADET, SAADET SK., SENYURT, SILA SK., ŞENYURT SK., TÜRKLER SK., YARISALANI CD., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YILDIRAY, YURTSEVER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 555/2. SK., 556., 556. SK., 556/1. SK., 556/2., 556/2. SK., 556/3. SK., 558., 558. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEVLANA mahallelerinde 844. SK., 844/1. SK., 845. SK., 846. SK., 847., 848. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4429, 4429., GÖLCÜK SK., MADEN CD., PELITLI YOLU, PELİTLİ YOLU CD., YENİ MEZARLIK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEBZE, MİMAR SİNAN, TAVSANLI, TAVŞANLI, YAVUZ SELİM mahallelerinde 4508., 4542., 4546., 4551., 4552., 4553., 623. MYD, AKŞEMSEDDİN SK., AYVALIK SK., BALLIKAYALAR, BALLIKAYALAR CD., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK CD., D-100 KARAYOLU CD, DEĞİRMEN ALTI SK., DEĞİRMEN BAYIRI SK., ELMACIK DERE YOLU SK., GÜNDOĞAN CD., KARABIYIK SK., KİRAZ SK., KOVALIK SK., KÖMÜRCÜOGLU, KUĞU SK., ÖMER COŞKUN SK., SANİYE SK., TAVSANLI ATATÜRK, VADİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4442., 4443., 4464, AY SK., HANIMNİNE SK., NİLÜFER SİTESİ YOLU SK, TAVŞANLI YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANLI mahallelerinde 11. SK., 12. SK., 2. SK., 4502., 4505. SK, 4509. SK., 4510. SK., 4511, 9. SK., KÖMÜRCÜOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİLER, GÜZELLER, MEVLANA, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 1701. SK., 720/1. SK., 721. SK., 722. SK., 724., 724. SK., 724/1. SK., 725., 725. SK., 726. SK., 855/1., 911. SK., 911/1. SK., 914. SK., 918. SK., 921. SK., 922., 922. SK., 923., 923. SK., 924. SK., 925. SK., 926., 926. SK., 927. SK., 928. SK., BAHAR, BAHAR CD., IBRAHIM AGA, İBRAHİM AĞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR, TAVŞANLI mahallelerinde 2727. SK., 2740. SK., 2742. SK., 2744., 2744. SK., 2744/2. SK., 2746., 2748. SK., 2752., 4570., EMLAKKONUT1 CD, KIRAZPINAR EVLERI 5797 ADA, KİRAZPINAR EVLERİ 5784 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5785 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5797 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5800 ADA KÜME EVLER, YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 5101. SK., 5101/1. SK., 5101/2. SK., 5101/3., 5101/5. SK., 5101/6. SK., 5102., 5102. SK., 5103. SK., 5103/2. SK., 5104. SK., 5105., 5105. SK., 5106., 5106. SK., 5107., 5107. SK., 5137. SK., 5138. SK., 5140. SK., ALI HAYDAR EFENDI, ALİ HAYDAR EFENDİ CD., ÖĞRETMENLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 1., AHU, AKDENIZ, ALTINAY, ALTINAY SK., ARDINÇ SK., ATLAS SK., AVCI SK., AYÇA, AYÇA SK., BADEM SK., BAĞLARBAŞI CD., BAHAR SK., BALKAYA SK., CİHAN SK., ÇAĞATAY SK., ÇALIŞKAN SK., ÇAYIR SK., ÇİĞDEM SK., ÇİLEK SK., DAMLA SK., DİLARA SK., DOLUNAY SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., ECE, ECE SK., ELİF SK., ESENKAYA, ESENKAYA SK., EYLÜL SK., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FETİYE CD., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., GÖKÇE SK., GÜLİZAR SK., GÜNBATI SK., GÜZEL SK., HÜSEYİN DEMİR CD., ILGAZ SK., IRMAK SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, KAMER SK., KANARYA SK., KARANFIL, KASIMPATI, KASIMPATI SK., KOYUNCU, KUMSAL SK., LALE SK., LEYLA, MEVLANA CD., MUHSIN YAZICIOGLU, NEHİR SK., NERGIS, NERGİS SK., NESLIHAN, NESLİHAN SK., ORKİDE SK., ÖZCAN SK., PETEK SK., POYRAZ SK., RÜZGAR SK., SADIK SK., SEDEF SK., SEHER SK., SELMA SK., SUDENAZ, SUDENAZ SK., SÜLEYMAN DEMİREL CD., ŞİRİN SK., TANRIKULU SK., TANYELİ SK., TEVFİK FİKRET CD., TURGUT SK., TURKUAZ SK., ULUÇ SK., ULUS SK., ÜLKER SK., YAGMUR, YAĞMUR SK., YAPRAK, YENİ BAHAR SK., YEŞİL SK., YILDIZ ÇİÇEĞİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde SUSAM SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR, BARBAROS, ÇAMLITEPE, ESENTEPE, GÜNEY, HACI OSMAN, ILIMTEPE, İLİMTEPE, KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, KUZEY, MIMAR SINAN, SIRINYALI, ŞİRİNYALI, YAVUZ, YENIYALI, YENİYALI mahallelerinde 19 MAYIS, 19 MAYIS SK., 2 HAZİRAN SK., 23 NISAN, 23 NİSAN SK., 230., 29 EKİM SK., 30 AĞUSTOS SK., 9 EYLÜL SK., ABDİ İPEKÇİ SK., ADATEPE SK., AFYONKARAHİSAR SK., AGADERE, AĞAÇLI SK., AĞADERE CD., AKABE SK., AKBAYIR SK., AKÇA AĞAÇ SK., AKÇA SK., AKDENİZ SK., AKGÜL SK., ALEV, ALEV SK., ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., ALPASLAN BULVAR, AMASYA SK., ANITTEPE SK., ANT SK., ARAS SK., ARDIÇ SK., ARI SK., ARKA, ARKA SK., ARMA, ARMA SK., AŞIK MEVLÜT İHSANİ SK., ATA CD., AVCILAR, AVCILAR SK., AYAZMA SK., AZİZİYE ZAFERİ SK., BABALI SK., BAG, BAGDAT, BAGDAT CD., BAGDATLI, BAĞ SK., BAĞDATLI CD., BAHRİYE ÜÇOK CD., BAKÜ SK., BALABAN, BALLI, BALLI SK., BANDIRMA SK., BAŞÇAVUŞ SK., BAYDAR ALT SK., BAYRAKTAR, BAYRAKTAR CD., BAYRAM SIT, BAYRAM ŞİT SK., BEDRETTİN KARAFAKIOĞLU CD., BEGONYA SK., BELEDİYE YOKUŞU SK., BELEN CD., BENLİ SK., BEREKET SK., BEYAZ SK., BİLGİ SK., BİLLUR SK., BİŞKEK SK., BOSTAN, BOSTAN SK., BOZDAĞ SK., BOZKURT SK., CABİR TOKER SK., CAHİT KAYRA SK., CAHİT ZARİFOĞLU CD., CAMI, CAMİ SK., CANDAŞ SK., CEMAL GÜRSEL CD., CEMAL YANILMAZ SK., CENK SK., CEVAT YURDAKUL, CEVAT YURDAKUL CD., CEYLAN SK., CIHANER, CİHANER SK., CİVA SK., CÖMERT SK., ÇAG, ÇAĞ SK., ÇAKABEY SK., ÇAKI SK., ÇANAKKALE, ÇANAKKALE SK., ÇAVUS, ÇAVUŞ SK., ÇENEDAG, ÇENEDAĞ CD., ÇEŞME SK., ÇIÇEKÇI, ÇIGDEMLI, ÇIMEN, ÇINAR, ÇINAR SK., ÇINARLIYOL SK., ÇİÇEKÇİ SK., ÇİĞDEMLİ SK., ÇİĞİLTEPE SK., ÇİMEN SK., ÇOBAN SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., DALYAN, DALYAN SK., DAMAR SK., DEDE KORKUT SK., DEDEOGLU, DEDEOĞLU SK., DEĞİRMEN SK., DEPO, DEPO SK., DERE, DERELİ SK., DERLİ SK., DEVİR SK., DOĞAN CD., DOĞANAY SK., DOĞU SK., DORUK CD., DUATEPE SK., DUMLUPINAR SK., DUT SK., DUYGU, DÜZGÜN SK., EBRU SK., EDIRNE, EDİRNE SK., EFE, EFE SK., EGE SK., ELMA, ELMA SK., EMİROĞLU SK., ENSAR SK., ERDAL BEY, ERDAL BEY SK., EREN, EREN SK., ERGUVAN SK., ERIK, ERIKLI, ERİK SK., ERİKLİ SK., ERMAN SK., ERZURUM, ERZURUM SK., ESENTEPE, ESENTEPE CD., ESER SK., ESKİŞEHİR SK., EVRİM SK., EYÜP SK., FELEK SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., FINDIK SK., GAZANFER BİLGE SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZILER, GAZİ CD., GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GAZİLER CD., GEDİZ SK., GLÜCKAUF SK., GÖÇER SK., GÖKSU SK., GÜLAĞACI SK., GÜLCAN SK., GÜLÇIN SK., GÜLÇİN SK., GÜLER, GÜLİSTAN SK., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., GÜNDÜZ CD., GÜNEY SK., GÜRGEN SK., GÜVEN SK., GÜVENIR, GÜVENİR SK., H.AKAR, H.AKAR SK., HACI SK., HALİDE EDİP ADIVAR CD., HALK SK., HAMIT KAPLAN, HAMİT ÇAVUŞ SK., HAMİT KAPLAN CD., HAMİT KAPTAN SK., HANIMELI, HANIMELI SK., HANIMELİ SK., HARMAN SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., HASAN ALİ YÜCEL CD., HASAN GENÇ, HASAN GENÇ SK., HASAN KESKİN SK., HASAN SEVİNÇ SK., HASAN TAHSİN SK., HAYDAR ZAFER SK., HAYRAT, HAYRAT SK., HAYRI KULUMBUR, HAYRİ KULUMBUR CD., HAZAR, HAZAR SK., HELAL SK., HIZIRREIS, HIZIRREİS CD., HOŞGÖR SK., HUZUR, HÜRRIYET, HÜSEYİN KARAYAMAÇ SK., IBNI SINA, IKIZLER ÇESME, IKIZLIÇESME, IMREN, IRFAN, IRMAK, ISMET ATLI, IŞILAY SK, IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İKİZLER ÇEŞME SK., İKİZLER SK., İKİZLİÇEŞME SK., İLK KURŞUN SK., İMREN SK., İNAN SK., İNCİR SK., İNÖNÜ CD., İRFAN CD., İSMET ATLI SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KADIR, KADİR SK., KAHYA SK., KALBURCU KÖY YOLU, KALBURCU KÖY YOLU SK., KALBURCU YOLU, KALBURCU YOLU SK., KALEM SK., KALYON SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KANYON SK., KAPTAN, KAPTAN MUSTAFA SK., KAPTAN SK., KARA HÜSEYİN SK., KARABEKİR SK., KARAMÜRSEL SK., KARDESLER, KARDEŞ SK., KARDEŞLER SK., KARLI, KARLI SK., KARTAL, KARTAL SK., KAVAK SK., KAYISI SK., KELEBEK, KELEBEK SK., KEMAL NEHROZOĞLU CD., KESER SK., KESKİN SK., KINALI SK., KIŞLA SK., KIZILDAG, KIZILDAĞ SK., KİRAZCI SK., KOCA YUSUF CD., KOCATEPE, KOCATEPE CD., KOÇAK SK., KONUK SK., KORDON SK., KORKMAZ SK., KORU SK., KÖPRÜ CD., KUMRU SK., KUTLU SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., KUYU DIBI, KUYU DİBİ SK., KUYU SK., KÜÇÜK SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., LİDER SK., LOJMAN, LOJMAN SK., M.DAGISTANLI, M.DAĞISTANLI SK., MALIK AKBAS, MALİK AKBAŞ CD., MARMARA SK., MEDİNE SK., MEHMET YÜKSEL, MEHMET YÜKSEL CD., MELEK SK., MENEKSE, MENEKŞE SK., MENZIL, MENZİL SK., MERCAN SK., MERDIVENLI, MERDİVENLİ SK., MESCİT SK., METİN SK., MEVLEVİ SK., MILLI EGEMENLIK, MİDİLLİ SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., MİNE ATALAY SK., MORLALE, MORLALE SK., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., MUDANYA SK., MUHLİS YİĞİT CD., MUSTAFA OKTAY SK., NAGİHAN SK., NALAN SK., NAME SK., NASIFLAR SK., NASUH AKAR SK., NASUH SK., NAZIM HİKMET CD., NAZMİ OĞUZ SK., NEBİ SK., NECATİ ÖKSE CD., NİHAL ADSIZ SK., NİLÜFER SK., NİŞAN SK., NİZAM SK., NURİ EFENDİ SK., OBA SK., OCAK SK., ORHAN KARABULUT, ORHAN KARABULUT CD., OSMAN ENGIN, OYA SK., OZANLAR, OZANLAR SK., ÖMER TOPUZ SK., ÖMÜR SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZDEMİR SK., ÖZEL SK., ÖZENLER CD., ÖZER SK., ÖZLEM SK., PALA SK., PETROL CD., PİR SULTAN SK., RAŞİT BEY SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SAKA, SAKA SK., SAKARYA CD., SAKIZ SK., SAKİNLER SK., SAMSUNLU AHMET SK., SANAYİ CD., SANCAR SK., SAPAN SK., SARI GÜL SK., SAYAR SK., SEBAT, SEBAT SK., SEDAT YENIGÜN, SEDAT YENIGÜN CD., SEDAT YENİGÜN CD., SEHIT BILGIN VARLI, SEHIT KUBILAY, SEKER SK., SELİMAĞA SK., SELVILI, SELVİLİ SK., SEREFIYE, SEREFIYE CD., SERHATLI SK., SERIF ÇANGA, SEYDA, SEZER SK., SİVAS SK., SÖKÜN, SÖKÜN SK., SÜLEYMAN DEMIREL, SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., ŞADIRVAN SK., ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞAMİL SK., ŞANTİYE YOLU SK, ŞARK SK., ŞEHİT BİLGİN VARLI SK., ŞEHİT ERHAN ATAŞ SK., ŞEHİT KUBİLAY CD., ŞEHİT MEHMET SK., ŞEHİT MUSTAFA SK., ŞEHİT RAMİS SK., ŞEHİT RIFAT SK., ŞEKER SK., ŞEN SK., ŞENEL SK., ŞEREFİYE CD., ŞERİF ÇANGA CD., ŞEYDA CD., ŞİNASİ KUŞ SK., ŞİRİNYER SK., ŞÜKRAN SK., TAFRAN, TAFRAN SK., TAŞOCAKLARI KÜME EVLER, TEPE SK., TUĞRA SK., TUNAHAN, TUNAHAN CD., TUNCU SK., TUNÇ, TUNÇ SK., TURNA, TURNA SK., TÜRKELI, TÜRKELİ CD., UGURLU, UĞURLU SK., ULUS, UYGUN, UYGUN SK., ÜMİT SK., ÜNÜSAN SK., ÜRÜN SK., ÜZENGİ SK., ÜZÜM SK., VATAN SK., VİŞNE SK., YAPRAK SK., YAŞAR KEMAL SK., YAŞAR YILMAZ SK., YAVUZ SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAYLI SK., YENIYOL, YENİYOL SK., YEŞİLTEPE SK., YILDIRIM SK., YOSUN, YOSUN SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD., YURT SK., ZEMZEM SK., ZEYTINDALI, ZEYTİNDALI SK., ZEYTİNLİ SK., ZIRAAT, ZİRAAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI, HAMIDIYE, HAMİDİYE, ICADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, LÜTFIYE, MESRURİYE, SELİMİYE, ŞEVKETİYE mahallelerinde 4336. SK., 4426. SK., 4429. SK., 4601., 4610., 4625., AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FILIZ, FİLİZ SK., HAMIDIYE, HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE, HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ICADIYE ASAGI MEVKII, ICADIYE YUKARI MEVKII, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, MESRURIYE, MESRURİYE KÜME EVL, MESRURİYE KÜME EVLER, ÖZDEMİRLER CD., SELIMIYE YUKARI MEVKII, SEVKETIYE MERKEZ MEVKII, SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, ŞEVKETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE mahallelerinde 4623., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ, KANPARA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖRCÜN, SARAYLI, YUNUS EMRE mahallelerinde 3302., 3312., 3324., 3328., 3331., 839. SK., 850., 850. SK, 860. SK., 862. SK., BAĞLAR CD, ÖRCÜN MERKEZ MEVKII, ÖRCÜN YOLU, SARAYLI, SARAYLI CD, SARAYLI CD., SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, NÜZHETIYE, PANAYIR mahallelerinde ATİLLA SK, HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN mahallelerinde ATILLA, FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANELIK, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BALABAN SK., BİNDALLI SK., ÇAMLIBEL SK., DİNÇ SK., FERAH, FERAH SK., GÜRÜN, GÜRÜN SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., NADİR SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., ÖZBILEN, SELIMIYE, SELİMİYE CD., SENER SK., SUBASI, ŞAŞMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 08:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde ADALET, ADALET SK., ALAZLI, ALAZLI SK., ANKARA. CD., AYBALA SK., BILGEHAN, BİLGEHAN SK., BİLGİÇ SK., CEVİZLİ SK., ÇILEM, ÇİLEM SK., DEMOKRASİ CD., DUYGU SK., EGEMEN, EGEMEN SK., ERGÜN SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., HÜSNÜ EFE CD., ILIM, İLİM CD., KAHRAMAN SK., KUMLUK SK., MENDERES, MENDERES BULVAR, METİN, NAZLI, NAZLI SK., OSMAN GAZİ. CD., PLEVNE, PLEVNE SK., RÜYA SK., SENER, SEZGİ SK., SUBAŞI SK., SÜRMELİ, YASA SK., YAZMALI SK., YEL SK., YURT, YURT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENİZLİLER, YAHYAKAPTAN, YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde AGAH SK., ALPASLAN SK., ARKAN, ARKAN SK., ATEŞ BÖCEĞİ SK., BAKİ SK., BEYAZIT SK., DEMİRALAY SK., DINAMIK, DÜZEN SK., ELZEM, ERSOY SK., FIRATLI, FIRATLI SK., GÜNEYLİ SK., GÜNGÖREN SK., HUZURLU SK., IZMIT KANDIRA YOLU, IZMIT TEM BAGLANTI KANDIRA GISELERI YOLU, İSKEFİYE CD., İZMİT DOĞU TEM BAĞLANTI YOLU CD., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KARA ASMA SK., KUZEY KUTPU SK., MANOLYALI SK., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NEZİH SK., ÖZYILDIRIM SK., SEVGILI, SEVGİLİ SK., ŞEHİT ENDER GÜVEN SK., TURAN GÜNEŞ CD., VEFA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde AHUDUDU, AHUDUDU SK., AKPINAR SK., AKTOP, AKTOP SK., AKYILDIZ SK., ASIL, ASİL SK., ATAKAN, ATEŞ SK., ATMACA, ATMACA SK., BAHÇE SK., BAHTİYAR SK., BAYRAKLI, BAYRAKLI SK., BAYRAKTEPE, BAYRAKTEPE SK., BEYİT SK., BEYLIK, BEYLİK SK., BİLGEN SK., BİLİM SK., BOSNA, BOSNA SK., BÖLÜK, BÖLÜK SK., BÜLENT, BÜLENT SK., BÜYÜK, BÜYÜK SK., CANSEVER, CANSEVER SK., CEDIT, CEDİT SK., ÇETIN, ÇETIN EMEÇ, ÇETİN EMEÇ CD., ÇETİN SK., DADAŞ SK., DINAMIT, DİNAMİT SK., DUMANBEY SK., ECEHAN SK., ELDEM, ELDEM SK., ELVAN SK., EMRAH, EMRAH SK., ENDÜLÜS SK., ERENLER SK., ERKİN SK., EROL SK., ESENGÜL SK., ESER, ESRA, ESRA SK., EVLIYA, EVLİYA SK., EVRIM, EYLEM, EYLEM SK., FANI, FANİ SK., FETİH SK., GÖREN SK., GÖRGÜLÜ SK., GÜLBANU, GÜLBANU SK., GÜNER, GÜNER SK., GÜNGÖR SK., GÜRAY, GÜRAY SK., GÜRCAN, GÜRCAN SK., GÜVENLİ SK., HACI, HAKTAN, HAKTAN SK., HAYAT, HAYAT SK., HAZAN SK., INÖNÜ, ITINA, İLKİN SK., İSTANBUL SK., İTİNA SK., KADI SK., KADİFE SK., KENAR SK., KÖRFEZ CD., LEVENT, MEZARLIK SK., MİRAÇ SK., MUHARREM, MUHARREM SK., MURTAZA, MURTAZA SK., MÜCADELE SK., MÜCAHİDE SK., NIYET, NİYET SK., NURŞEN SK., OBEN SK., OGÜN SK., ÖZGE, ÖZGE SK., ÖZGÜN, ÖZGÜN SK., ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., RAMAZAN SK., RIZA SK., SABIR SK., SAĞLAM SK., SALKIM SK., SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SELAM SK., SEYRAN SK., SITKI SK., SOKULLU CD., SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., ŞAİR SK., TOPÇU, TOPÇU SK., TUGBA, TUĞBA SK., TURAN, TURAN SK., TUZLA, TUZLA CD., ÜLKÜ, ÜLKÜ SK., ÜSTÜN SK., VEFA SK., YAKUT, YAKUT SK., YARDIM, YARDIM SK., YENIDEVIR, YENİDEVİR SK., YENİGÜN SK., YERLI, YERLİ SK, YERLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 04 Mayıs Cumartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, ISTASYON, İSTASYON, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, KÖŞKLÜ ÇEŞME, NENEHATUN, SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1409/2. SK., 1410/1. SK., 1411. SK., 1412., 1412. SK., 1413. SK., 1414. SK., 1415., 1415. SK., 1416., 1416. SK., 1417. SK., 1418. SK., 1421. SK., 1421/2. SK., 1421/3. SK., 1426., 1426. SK., 1426/1. SK., 1426/2. SK., 1426/3., 1426/3. SK., 1427. SK., 1427/1. SK., 1427/2. SK., 1427/3., 1427/3. SK., 1428. SK., 1429., 1429. SK., 1430. SK., 1431., 1431. SK., 1432. SK., 1433., 1433. SK., 1434. SK., 1435. SK., 1436., 1436. SK., 1437. SK., 1438., 1438. SK., 1438/1. SK., 1438/2. SK., 1439. SK., 1440., 1440. SK., 1441., 1441. SK., 1442. SK., 1443., 1443. SK., 1444., 1444. SK., 1444/1. SK., 1445. SK., 1445/10. SK., 1445/11. SK., 1445/12. SK., 1445/13., 1445/13. SK., 1445/14., 1445/14. SK., 1445/15. SK., 1445/17. SK., 1445/2., 1445/2. SK., 1445/3. SK., 1445/4., 1445/4. SK., 1445/5. SK., 1445/6. SK., 1445/7. SK., 1445/8. SK., 1445/9. SK., 1447. SK., 1448., 1448. SK., 1449., 1449. SK., 1450. SK., 1451. SK., 1452., 1452. SK., 1454. SK., 1456., 1456. SK., 1461. SK., 1495/2. SK., 1496/1., 1519. SK., 1520., 1520. SK., 1521., 1521. SK., 1522. SK., 1523/1. SK., 1524. SK., 1525. SK., 1526. SK., 1526/2., 1526/2. SK., 1526/3. SK., 1527., 1527. SK., 1528. SK., 1528/1., 1528/1. SK., 1529., 1529. SK., 1529/1., 1529/1. SK., 1529/2. SK., 1530., 1530. SK., 1530/1. SK., 1531. SK., 1532. SK., 1533. SK., 1533/1. SK., 1534. SK., 1535. SK., 1535/1. SK., 1535/2. SK., 1536. SK., 1537. SK., 1537/1. SK., 1538., 1539. SK., 1540., 1540. SK., 1541. SK., 1541/1. SK., 1542., 1542. SK., 1542/1., 1542/1. SK., 1542/2., 1542/2. SK., 1543. SK., 1544. SK., 1544/1. SK., 1545., 1545. SK., 1545/1., 1545/1. SK., 1549. SK., 1554. SK., 1554/1. SK., 1601/1., 1601/1. SK., 1601/2. SK., 1602. SK., 1603. SK., 1604., 1604. SK., 1604/1. SK., 1604/2. SK., 1605., 1605. SK., 1605/1., 1605/1. SK., 1606. SK., 1607. SK., 1608., 1608. SK., 1609. SK., 1610. SK., 1611., 1611. SK., 1612., 1612. SK., 1612/1. SK., 1612/2. SK., 1613. SK., 1613/1. SK., 1613/2., 1613/2. SK., 1614. SK., 1614/1. SK., 1615. SK., 1616. SK., 1617. SK., 1618., 1618/1. SK., 1618/2. SK., 1619. SK., 1619/1. SK., 1620. SK., 1621. SK., 1622. SK., 1622/1. SK., 1623. SK., 1624. SK., 1625. SK., 1626. SK., 1626/1., 1626/1. SK., 1626/2. SK., 1626/3., 1626/3. SK., 1627. SK., 1628. SK., 1628/1., 1628/1. SK., 1629. SK., 1630., 1630. SK., 1631. SK., 1632. SK., 1632/1. SK., 1633. SK., 1633/1. SK., 1634., 1634. SK., 1634/1., 1634/1. SK., 1635. SK., 1636., 1636. SK., 1637., 1637. SK., 1637/1. SK., 1637/2. SK., 1638. SK., 1639. SK., 1639/1. SK., 1640. SK., 1641., 1641. SK., 1642., 1642. SK., 1642/1. SK., 1642/2. SK., 1642/3. SK., 1643. SK., 1644. SK., 1645. SK., 1645/1. SK., 1646. SK., 1647. SK., 1647/1. SK., 1647/2. SK., 1647/4. SK., 1648. SK., 1649. SK., 1650., 1650. SK., 1654. SK., 1654/2. SK., 1655., 1655. SK., 1655/1., 1655/1. SK., 1656., 1656. SK., 1657. SK., 1657/1., 1657/1. SK., 1657/2., 1657/2. SK., 1658. SK., 1659. SK., 1659/1., 1659/1. SK., 1659/2., 1659/2. SK., 1660. SK., 1661. SK., 1662. SK., 1663. SK., 1663/1., 1663/1. SK., 1663/2. SK., 1663/3. SK., 1663/4. SK., 1663/5. SK., 1663/7. SK., 1664. SK., 1664/2., 1664/2. SK., 1664/3., 1664/3. SK., 1664/4., 1664/4. SK., 1665., 1665. SK., 1665/2., 1665/2. SK., 1665/3. SK., 1666. SK., 1666/1., 1666/1. SK., 1666/2., 1666/2. SK., 1666/3., 1666/3. SK., 1667., 1667. SK., 1668., 1668. SK., 1668/1. SK., 1669., 1669. SK., 1670., 1670. SK., 1671., 1671. SK., 1672., 1672. SK., 563. SK., AKŞEMSETTİN CD., ATATÜRK CD., AYDINLAR, AYDINLAR CD., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BEYAZIT, BEYAZIT CD., BIZIM, BURCU SK., ÇELIKOGLU CD., ÇELİKOĞLU CD., DARI SK, DARI SK., ESATBEY, ESATBEY CD., ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., ETHEM BEY, ETHEM BEY CD., FIRAT, FIRAT SK., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., GÜZERGAH, GÜZERGAH SK., KARAKUS, NANELİ SK., OKUL, OKUL CD., ÖKSÜZ, ÖKSÜZ SK., SEHIT GAFFAR OKKAN, SEHIT MÜCAHIT OKUR, SIRA SÖGÜTLER, SIRA SÖĞÜTLER CD., ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞEHİT MURAT KAYA CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.