04 Mayıs MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.05.2024 - 00:17

Güncelleme: 04.05.2024 - 00:17

MANİSA ilinde 04 Mayıs Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-04 2024-05-04 09:00:06.692-2024-05-04 15:00:17.053 saatleri arasında Yeniharmandalı; Doğu Cd., Doğu Cd. 2. Çk., Doğu Cd. 2. Çk., 1.ÇIKMAZ, 1.ÇIKMAZ, Gediz Cd., Gediz Cd., Gediz Sk., Gediz Sk., Güzel Sk., Güzel Sk., Kuruçay Çk., Kuruçay Çk., Şirin Sk., Şirin Sk., , , İsimsiz10, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz13, hacıhaliller yolu, hacıhaliller yolu, HACIHALİLER YOLU SOKAK, HACIHALİLER YOLU SOKAK, Cumhuriyet Cd., Cumhuriyet Cd., Doğu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:06.692-2024-05-04 15:00:17.053 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:20.363-2024-05-04 09:30:29.047 saatleri arasında Halıtlı; , halıtlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:20.363-2024-05-04 09:30:29.047 saatleri arasında Tilkisüleymaniye; İsimsiz4, tilki süleymaniye, TİLKİSÜLEYMANİYE, tilkisüleymaniye, tilki süleymaniye sk, tilki süleymaniye sk, tilkisüleymaniye, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:20.363-2024-05-04 09:30:29.047 saatleri arasında Tepecik; Tepecik Köyü İç Yolu, Tepecik Köyü Yolu, tepecik sk, İsimsiz17, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz3, tepecik sokak, İsimsiz7, tepecik sokak, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, , tepecik, TEPECİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:20.363-2024-05-04 09:30:29.047 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:20.363-2024-05-04 09:30:29.047 saatleri arasında Tekeliler; Tekeller Köyü İç Yolu, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:20.363-2024-05-04 09:30:29.047 saatleri arasında Selimşahlar; İsimsiz70, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:30.809-2024-05-04 15:00:41.082 saatleri arasında Tepecik; TEPECİK, Tepecik Köyü İç Yolu, Tepecik Köyü Yolu, tepecik sk, İsimsiz17, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz3, tepecik sokak, İsimsiz7, tepecik sokak, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, , tepecik elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:30.809-2024-05-04 15:00:41.082 saatleri arasında Selimşahlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:30.809-2024-05-04 15:00:41.082 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-04 2024-05-04 09:00:20.363-2024-05-04 09:30:29.047 saatleri arasında Sarıçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:20.363-2024-05-04 09:30:29.047 saatleri arasında Paşaköy; İsimsiz59, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:20.363-2024-05-04 09:30:29.047 saatleri arasında Şehitler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:20.363-2024-05-04 09:30:29.047 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:30.809-2024-05-04 15:00:41.082 saatleri arasında Sarıçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:30.809-2024-05-04 15:00:41.082 saatleri arasında Paşaköy; İsimsiz59, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 09:00:30.809-2024-05-04 15:00:41.082 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-04 2024-05-04 09:00:20.363-2024-05-04 09:30:29.047 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 10:00:29.664-2024-05-04 16:00:40.282 saatleri arasında Pelitalan; İsimsiz4, Ara Sk., PELİTALAN, pelitalan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 10:00:29.664-2024-05-04 16:00:40.282 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-04 2024-05-04 10:00:02.207-2024-05-04 16:00:11.546 saatleri arasında Kurtuluş; İsimsiz46, 52 sokak, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz28, İsimsiz64, İsimsiz50, İsimsiz47, İsimsiz45, İsimsiz43, İsimsiz40, İsimsiz29, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz12, İsimsiz11, ADNAN MENDERES, HAMAM, Patika, Halil Zıraman Sk., Ergenekon Sk., 1 Nolu Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 10:00:02.207-2024-05-04 16:00:11.546 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-04 2024-05-04 10:00:29.678-2024-05-04 16:00:35.098 saatleri arasında Eğnez; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 10:00:29.678-2024-05-04 16:00:35.098 saatleri arasında Kozanlı; , İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz28, ÇAĞLAYAN KONUT KOOP. , İsimsiz27 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 10:00:29.678-2024-05-04 16:00:35.098 saatleri arasında Turgutalp; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 10:00:29.678-2024-05-04 16:00:35.098 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 10:00:29.678-2024-05-04 16:00:35.098 saatleri arasında Adil; , Kısrakdere Mvk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 10:00:29.678-2024-05-04 16:00:35.098 saatleri arasında Dereköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 10:00:33.733-2024-05-04 16:00:42.313 saatleri arasında Eğnez; İsimsiz11, İsimsiz14, İsimsiz15, , Eğnez Köyü İç Yolu, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 10:00:33.733-2024-05-04 16:00:42.313 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-04 2024-05-04 10:00:33.733-2024-05-04 16:00:42.313 saatleri arasında Dereköy; , Dereköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.