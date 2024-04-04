04 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.04.2024 - 11:22

Güncelleme: 04.04.2024 - 11:22

İZMİR ilinde 04 Nisan Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-04 2024-04-04 09:00:00.994-2024-04-04 15:30:10.913 saatleri arasında Yeşildere; İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz50, İsimsiz55, İsimsiz55, İsimsiz58, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz59, Bayraklı Sk., Bayraklı Sk., İsimsiz50, , , İsimsiz23, İsimsiz24 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:00.994-2024-04-04 15:30:10.913 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-04 2024-04-04 09:00:04.197-2024-04-04 12:00:14.052 saatleri arasında Küçük Çiğli; Anadolu, 8786. Sk., 8785/1. Sk., 8784/1. Sk., 1671. Sk., , 8786/6, 8786/17, 8786/8. Sk., 8786/7. Sk., 8786/16. Sk., 8786/14. Sk., 8786/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:04.197-2024-04-04 12:00:14.052 saatleri arasında Balatçık; 8963. Sk., Park İçi Yolu, İsimsiz44, 8786/17, MURAT KARAYALÇIN, 8961. Sk., 8960/2. Sk., 8960/1. Sk., 8960. Sk., 8950. Sk., 8786/9, 8786/7. Sk., 8786/27. Sk., 8786/26. Sk., 8786/24. Sk., 8786/19. Sk., 8786. Sk., , 8960/4. SK, 8962/1, 8962. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:04.197-2024-04-04 12:00:14.052 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:30:29.202-2024-04-04 16:30:39.259 saatleri arasında İnönü; Çocuk Parkı İçi Yolu, 9213. Sk., 9211. Sk., 9205. Sk., 9204. Sk., 9202. Sk., 8981/4. Sk., 8981/3. Sk., , 09.Eyl Cd., Şehitler Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:30:29.202-2024-04-04 16:30:39.259 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:30:29.202-2024-04-04 16:30:39.259 saatleri arasında Uğur Mumcu; 8790/5. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-04 2024-04-04 09:00:04.197-2024-04-04 12:00:14.052 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:41.767-2024-04-04 14:00:47.333 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:45.455-2024-04-04 13:00:50.452 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:46.147-2024-04-04 15:00:54.547 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:30:29.202-2024-04-04 16:30:39.259 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 10:00:22.49-2024-04-04 16:00:36.644 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-04 2024-04-04 09:00:22.901-2024-04-04 11:00:32.486 saatleri arasında Karacaoğlan; 6242. Sk., 6246. Sk., 6241. Sk., 6236. Sk., 6234. Sk., 6245. Sk., 6243. Sk., 6244. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:22.901-2024-04-04 11:00:32.486 saatleri arasında Yeşilova; 6244. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:22.901-2024-04-04 11:00:32.486 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:41.767-2024-04-04 14:00:47.333 saatleri arasında Beşyol; Yamaç, İsimsiz30, BEŞYOL, 8001, YAMAÇ, Badem, Beşyol, Beşyol Cd., , Burçak Sk., Sardunya, Sarnıç Cd., Yamaç Sk., Çelik, Çelik Sk., İsimsiz13, İsimsiz25 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:41.767-2024-04-04 14:00:47.333 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:41.767-2024-04-04 14:00:47.333 saatleri arasında Çamiçi; , İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz35, çam sokak, Sedir Sk., Çam Sk., Çamiçi Cd., Çağla Sk., Çilek Sk., Çimen Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:41.767-2024-04-04 14:00:47.333 saatleri arasında Eğridere; , İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz24, İsimsiz27, İsimsiz30, ZERDALİ, 8750 Sk., GONCA, HARDAL, 1020. Sk., Ardıç, Armut Sk., Armutlu, Armutlu Sk., Defne, Defne Sk., Elmalı, Elmalı Sk., Eğridere, Eğridere Cd., Gürgen, Gürgen Sk., Kooparatif, Meşe, Meşe Sk., Palamut, Salkım Sk., Sarmaşık, Sarmaşık Sk., Servi, Söğütlü, Söğütlü Sk., Sümbül, Zeytinli, Çınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:41.767-2024-04-04 14:00:47.333 saatleri arasında Karaçam; , İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz25, Gelincik, Doğan, Doğan Sk., Fesleğen Sk., Fide Sk., Karaçam, Karaçam Cd., Karaçam Yolu, Kültür Sk., Palmiye, Palmiye Sk., Çağlayan Sk., Çiftlik Sk., İstanbul Otoyolu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:41.767-2024-04-04 14:00:47.333 saatleri arasında Kayadibi; , 9751, Funda Sk., Gelincik, Gelincik Sk., Gündoğdu Sk., Kayadibi Cd., Zakkum Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:41.767-2024-04-04 14:00:47.333 saatleri arasında Kurudere; , Doğa, Kartal, Kurudere Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:41.767-2024-04-04 14:00:47.333 saatleri arasında Sarnıçköy; , Akyar, Filiz, Kordelya, Sarnıç Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:41.767-2024-04-04 14:00:47.333 saatleri arasında Yakaköy; , Özbek, Özbek Cd., Özbek Sk., İsimsiz169 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:57.347-2024-04-04 14:00:04.276 saatleri arasında Erzene; 130/5. Sk., 130. Sk., , 130/6. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:57.347-2024-04-04 14:00:04.276 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 10:00:10.573-2024-04-04 13:00:27.362 saatleri arasında Koşukavak; 4193. Sk., Kamil Tunca Blv., Abdi İpekçi Cd., 4218/1. Sk., 4216/1. Sk., 4216. Sk., 4214/1. Sk., 4214. Sk., 4212. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 10:00:10.573-2024-04-04 13:00:27.362 saatleri arasında Yeşilova; 4143. Sk., Abdi İpekçi Cd., Kamil Tunca Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 10:00:10.573-2024-04-04 13:00:27.362 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-04 2024-04-04 09:00:41.767-2024-04-04 14:00:47.333 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:41.767-2024-04-04 14:00:47.333 saatleri arasında Sancaklı; , İsimsiz56, İsimsiz23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:41.767-2024-04-04 14:00:47.333 saatleri arasında Yamanlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-04 2024-04-04 09:00:41.767-2024-04-04 14:00:47.333 saatleri arasında Kır; İsimsiz104 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:46.147-2024-04-04 15:00:54.547 saatleri arasında 29 Ekim; 155, 153. Sk., 166, 166 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:46.147-2024-04-04 15:00:54.547 saatleri arasında 30 Ağustos; , 7221. Sk., 7206/2. Sk., 4. Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:46.147-2024-04-04 15:00:54.547 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-04 2024-04-04 09:00:45.455-2024-04-04 13:00:50.452 saatleri arasında Atıfbey; Malazgirt Cd., Önder Cd., Çolak Molla Mümin Hoca Sk., Prof. Dr. Türkan Saylan Cd., Kemal Reis Cd., Etiler Cd., Akçay Cd., Akadlar Cd., 681. Sk., 680. Sk., 5/2. Sk., 5/1. Sk., 5. Sk., 5 Çıkmazı, 4. Sk., 3. Sk., 2. Sk., 1. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:45.455-2024-04-04 13:00:50.452 saatleri arasında Irmak; 705. Sk., 703. Sk., 702. Sk., 700. Sk., 43/10. Sk., 39/2. Sk., 39/1. Sk., 39. Sk., 38/6. Sk., 38/37. Sk., 38/32. Sk., 38/23. Sk., 38/21. Sk., 38/20. Sk., 38/2. Sk., 38/1. Sk., 38. Sk., 37. Sk., 36/6. Sk., 36/5. Sk., 36/4. Sk., 34/4. Sk., 34/5. Sk., 35. Sk., 36. Sk., 36/1. Sk., 36/2. Sk., 36/3. Sk., 34/3. Sk., 34/2. Sk., 34/1. Sk., 34. Sk., 29/1. Sk., 29. Sk., , 706, 727, 717 Sk., 725, 700, 36/3, İsimsiz38, İsimsiz31, 36/7, Metin Henkoğlu Cd., 93. Sk., 719. Sk., 713. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:45.455-2024-04-04 13:00:50.452 saatleri arasında Sevgi; 956. Sk., 902/1, 957, MENDERES, 957 Sk., 957. Sk., İsimsiz52, 908, Akçay Cd., Abdülhamit Yavuz Cd., 958. Sk., 957/1. Sk., 955. Sk., 954. Sk., 953. Sk., 952. Sk., 951. Sk., 950. Sk., 907. Sk., 902. Sk., 901. Sk., 668. Sk., 667. Sk., 666. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:45.455-2024-04-04 13:00:50.452 saatleri arasında Gazikent; 677. Sk., , Atatürk Blv., Akçay Cd., 679. Sk., 678. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:45.455-2024-04-04 13:00:50.452 saatleri arasında Gazi; Önder Cd., Önder, Sinema Sk., Millet Cd., Mehmet Emin Gürkan Cd., Mehmet Emin Gürkan, Kemal Reis Cd., 27/1. Sk., 27. Sk., 26. Sk., 25/2. Sk., 25/1. Sk., 25. Sk., 16. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:45.455-2024-04-04 13:00:50.452 saatleri arasında Dokuz Eylül; Akçay Cd., 308. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:45.455-2024-04-04 13:00:50.452 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:45.455-2024-04-04 13:00:50.452 saatleri arasında Zafer; 821 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:45.455-2024-04-04 13:00:50.452 saatleri arasında Yeşil; 43/10. Sk., Metin Henkoğlu, Hasan Güven Cd., Cengizhan Cd., Cengizhan, 55/1. Sk., 55. Sk., 54. Sk., 52. Sk., 50. Sk., 46. Sk., 45. Sk., 43/2. Sk., 43/1. Sk., 43. Sk., 41. Sk., 40/1. Sk., 40 sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-04 2024-04-04 09:00:45.455-2024-04-04 13:00:50.452 saatleri arasında Görece Cumhuriyet; 5009. Sk., 5011. Sk., 5012. Sk., 5016. Sk., 5025. Sk., 5026. Sk., 5031. Sk., 5032. Sk., , İsimsiz72, 43. Sk., 50. Sk., 5003. Sk., 5006. Sk., 5007. Sk., 5008. Sk., 5033. Sk., 5034. Sk., 5036. Sk., 5037. Sk., 5038. Sk., 5039. Sk., 5040. Sk., 5044. Sk., 5046. Sk., 5051. Sk., 5052. Sk., 5056. Sk., 5058. Sk., 5059. Sk., 5060. Sk., 5062. Sk., 5065. Sk., 5066. Sk., 5068. Sk., 5069. Sk., 5070. Sk., 5071. Sk., 5072. Sk., 5073, 5075, 5078. Sk., 5079. Sk., 5080. Sk., 5081. Sk., 5114. Sk., 5076, Ahmet Kaçkınoğlu Cd., Ahmet Necdet Sezer Blv., AHMET YESEVİ, GAZİ, Koy Yolu, Köy Yolu, Mehmet Ali Metin Cd., Muhtar Nihat Sertel Cd., Vali Kazım Dirik Cd., 5068, ÇEVRE YOLU, 5015, Vali Kemal Hadımlı Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:45.455-2024-04-04 13:00:50.452 saatleri arasında Ata; Yavuz Sultan Selim Sk., Fatih Sultan Mehmet Han Sk., Halide Edip Adıvar Sk., Ata Cd., Beyazıt Cd., ATA, 5109. Sk., , İsimsiz7, İsimsiz14, İsimsiz21, İsimsiz47, TURGUT ÖZAL, ALPASLAN, 5104, 5103 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:45.455-2024-04-04 13:00:50.452 saatleri arasında Gazipaşa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:45.455-2024-04-04 13:00:50.452 saatleri arasında Hürriyet; ÇEVRE YOLU, İsimsiz58, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:45.455-2024-04-04 13:00:50.452 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-04 2024-04-04 10:00:20.531-2024-04-04 12:30:37.811 saatleri arasında Alaçatı; Alaçatı Surf Paradise Club, Seaside Sitesi, , İsimsiz244, 18018, İsimsiz249, İsimsiz250, İsimsiz253, İsimsiz255, İsimsiz258, İsimsiz269, 18015, İsimsiz283, Süzer Sun Dreams Hotel elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 10:00:20.531-2024-04-04 12:30:37.811 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-04 2024-04-04 10:00:22.49-2024-04-04 16:00:36.644 saatleri arasında Yelki; 2373, , 2379. Sk., 2387. Sk., 2389. Sk., 2401. Sk., 2409. Sk., 2421. Sk., 2425. Sk., 2427. Sk., 2427/1. Sk., 2427/2. Sk., 2447. Sk., 2449. Sk., 2452. Sk., 2453. Sk., 2455. Sk., 2460. Sk., 2461. Sk., 2467. Sk., 2468. Sk., 2469. Sk., 2471. Sk., 2474. Sk., 2476. Sk., 2481. Sk., 2482. Sk., 2484. Sk., 2485. Sk., 2487. Sk., 2487/1. Sk., 2487/3. Sk., 2487/4. Sk., 2494. Sk., 2495. Sk., 2497. Sk., 2499. Sk., 2500. Sk., 2506. Sk., 2701. Sk., 2702. Sk., 2703. Sk., 2703/1. Sk., 2704. Sk., 2706. Sk., 2716. Sk., 2730. Sk., 2732. Sk., 2701, Adnan Menderes Cd., İzmir-Seferihisar Yolu, 2701, İsimsiz16, İsimsiz21, İsimsiz31, İsimsiz43, 2723, 2701, 2701 sk., 2701 SK, 2701, 2468, 2705 sk, 2718, 2458, 2482/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 10:00:22.49-2024-04-04 16:00:36.644 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 10:00:22.49-2024-04-04 16:00:36.644 saatleri arasında Çamlı; , Ay, Başak, Dadaşkent, Defne, Deniz, Derya, Güneş, Irmak, Karaca, Kent, Nehir, Nergiz, Okyanus, Palamut, Pınar, Söğüt, Ufuk, Yaka Sk., Yakut, Yaldız, Yaren, Yağmur, Zirve, Çağdaş, İzmir-Seferihisar Yolu, İsimsiz1, İsimsiz16, alaca sk, Alaca elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 10:00:22.49-2024-04-04 16:00:36.644 saatleri arasında Kahramandere; 2369. Sk., 827. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-04 2024-04-04 10:00:22.49-2024-04-04 16:00:36.644 saatleri arasında Yenice; SILA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 10:00:53.258-2024-04-04 14:00:06.877 saatleri arasında Bademler; 15074, , İsimsiz10, İsimsiz31, İsimsiz48, İsimsiz49, KORE ÇİFTLİĞİ KÜME EVLERİ, 15002. Sk., 15005 Sk., 15060 Sk., 15061 Sk., 15062, 15063 Sk., 15064 Sk., 15065 Sk., 15066 Sk., 15068 Sk., 15069 Sk., 15070 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 10:00:53.258-2024-04-04 14:00:06.877 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-04 2024-04-04 10:00:40.63-2024-04-04 14:00:46.979 saatleri arasında Mansuroğlu; , 295. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-04 2024-04-04 10:00:40.63-2024-04-04 14:00:46.979 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 10:00:40.63-2024-04-04 14:00:46.979 saatleri arasında Çınarlı; Manas elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-04 2024-04-04 12:00:42.204-2024-04-04 13:00:09.894 saatleri arasında Kazım Karabekir; , 6914. Sk., 6913. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 12:00:42.204-2024-04-04 13:00:09.894 saatleri arasında Pancar; İsimsiz44, İsimsiz39, İsimsiz33, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 12:00:42.204-2024-04-04 13:00:09.894 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.