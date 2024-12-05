05 Aralık İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.12.2024 - 10:07

Güncelleme: 05.12.2024 - 10:07

İZMİR ilinde 05 Aralık Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-05 2024-12-05 09:00:00.035-2024-12-05 17:00:00.421 saatleri arasında Sarılar; İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, Sarılar Köyü, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-05 2024-12-05 09:00:00.035-2024-12-05 17:00:00.421 saatleri arasında Kocaaliler; İsimsiz22, Kocaaliler Yolu, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz30, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-05 2024-12-05 09:00:00.035-2024-12-05 17:00:00.421 saatleri arasında Çobanköy; ÇİMENLİK KÜMEEVLER, SARILAR KÖY YOLU, çobanköy merkez, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-05 2024-12-05 09:00:00.425-2024-12-05 17:00:00.424 saatleri arasında Işıklar; , İsimsiz17, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz13, İsimsiz14, TİRE YOLU, Rahmanlar küme evleri, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-05 2024-12-05 09:00:00.425-2024-12-05 17:00:00.424 saatleri arasında Yeniçiftlik; , İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-05 2024-12-05 09:00:00.035-2024-12-05 17:00:00.421 saatleri arasında Demirdere; İsimsiz3, İsimsiz1, İsimsiz242, , Köy İçi Yolu, Demirdere Köyü İç Yolu, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-05 2024-12-05 09:00:00.035-2024-12-05 17:00:00.421 saatleri arasında Çayır; İsimsiz176, Çayırköy, Köşk Ödemiş Yolu, Ataman, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-05 2024-12-05 09:00:00.035-2024-12-05 17:00:00.421 saatleri arasında Küre; İsimsiz1, , KÜRE, Küre Köyü, Köşk Ödemiş Yolu, KÜRE KÜME EVLERİ, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-05 2024-12-05 09:00:00.035-2024-12-05 17:00:00.421 saatleri arasında Küçükören; başören, KÜÇÜKÖREN, Köşk Ödemiş Yolu, KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-05 2024-12-05 09:00:00.035-2024-12-05 17:00:00.421 saatleri arasında Hamam; Köşk Ödemiş Yolu, Hamamköy Köyü İç Yolu, Demirdere Köyü İç Yolu, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, çukur, melcek, mendegüme küme evler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-05 2024-12-05 09:00:00.035-2024-12-05 17:00:00.421 saatleri arasında Güney; Güney Köyü İç Yolu, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-05 2024-12-05 09:00:00.035-2024-12-05 17:00:00.421 saatleri arasında Çamlıca; , İsimsiz1, Köşk Ödemiş Yolu, Çamlıca Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-05 2024-12-05 09:00:00.081-2024-12-05 14:00:00.943 saatleri arasında Cüneytbey; Cüneyt Bey Sk., DOĞAN, Eski Camii Sk., TUNÇ, TAN, Sarıçay Sk., Tunç Sk., İBRAHİM TURAN, , 607/1, 607. Sk., 613. Sk., 614. Sk., KARAKOL, HÜKÜMET elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-05 2024-12-05 09:00:00.425-2024-12-05 17:00:00.424 saatleri arasında Yeşilova; İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz38, İsimsiz4, , İsimsiz40, İsimsiz41 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-05 2024-12-05 09:00:00.425-2024-12-05 17:00:00.424 saatleri arasında Kızılcaova; İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-05 2024-12-05 09:00:00.425-2024-12-05 17:00:00.424 saatleri arasında Çırpı Cami; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-05 2024-12-05 09:00:00.425-2024-12-05 17:00:00.424 saatleri arasında Hasköy; , İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-05 2024-12-05 09:00:00.425-2024-12-05 17:00:00.424 saatleri arasında Yakapınar; , İsimsiz9, Yakapınar Çayır Küme Evler, İsimsiz58 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-05 2024-12-05 09:00:03.223-2024-12-05 15:00:18.162 saatleri arasında Çaltılıdere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-05 2024-12-05 09:00:03.223-2024-12-05 15:00:18.162 saatleri arasında Kalabak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-05 2024-12-05 09:00:06.358-2024-12-05 15:00:17.892 saatleri arasında Zeytindağ; Atatürk Cd., 18 Mart Sk., Celal Bayar Cd., Barbaros Sk., Atanak Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-05 2024-12-05 09:00:33.726-2024-12-05 15:00:45.297 saatleri arasında Zeytindağ; Hakkı Korkmaz Sk., Barbaros Sk., 18 Mart Sk., İsimsiz13, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz26, İsimsiz11, İsimsiz10, , İsimsiz9, Toprakçı Sk., Hasan Erdem Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-05 2024-12-05 09:00:22.625-2024-12-05 15:00:29.652 saatleri arasında Alaçatı; 13010. Sk., 13006. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-05 2024-12-05 09:00:40.785-2024-12-05 15:00:46.621 saatleri arasında Alaçatı; 13046. Sk., 13048. Sk., 13049. Sk., 13051. Sk., 13052. Sk., , 13057. Sk., 13058. Sk., 13060. Sk., 13061. Sk., 13062. Sk., 13080/1. Sk., 13081. Sk., 13082. Sk., 13083. Sk., 13084. Sk., 13087. Sk., 13089. Sk., 13091. Sk., İsimsiz101, 13002. Sk., 13003. Sk., 13004. Sk., 13008. Sk., 13009. Sk., 13010. Sk., 13038/1. Sk., 13039. Sk., 13040. Sk., 13041. Sk., 13042. Sk., 13044. Sk., 13045. Sk., 13047. Sk., 3007. Sk., Fahrettin Altay, Kemalpaşa, İnönü Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-05 2024-12-05 09:00:48.157-2024-12-05 12:00:52.753 saatleri arasında Kahramanlar; Can Kulduk Sk., 1424/1. Sk., 1427. Sk., Can Kulduk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-05 2024-12-05 09:00:48.157-2024-12-05 12:00:52.753 saatleri arasında Mimar Sinan; , 1405. Sk., 1420. Sk., 1429. Sk., 1430. Sk., Can Kulduk Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-05 2024-12-05 09:00:48.157-2024-12-05 12:00:52.753 saatleri arasında Yenişehir; Mürselpaşa Blv., İşçiler Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-05 2024-12-05 09:00:48.157-2024-12-05 12:00:52.753 saatleri arasında Hilal; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-05 2024-12-05 09:30:00.822-2024-12-05 16:00:00.921 saatleri arasında Çamlık; Patika, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, Çamlık Yolu, Çamlık Köyü İç Yolu, Yonca, Patıka, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-05 2024-12-05 09:30:00.822-2024-12-05 16:00:00.921 saatleri arasında Yukarıaktepe; İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz38, İsimsiz52, İsimsiz64, İsimsiz62, İsimsiz60, İsimsiz57, İsimsiz55, İsimsiz54, DUTDİBİ, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz45, PLAMUTÇUK, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz39, İsimsiz37, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz2, Hacıeliler, HACIALİLER, PALAMUTÇUK, Yukarıaktepe Köyü İç Yolu, Yukarıaktepe Köyü, Camii Yolu, B, , İsimsiz74, İsimsiz76, İsimsiz78, İsimsiz85, İsimsiz87, İsimsiz89, İsimsiz90, İsimsiz91, İsimsiz92, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz95 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-05 2024-12-05 09:30:00.822-2024-12-05 16:00:00.921 saatleri arasında Yeşiltepe; İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, DERİN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-05 2024-12-05 09:30:00.822-2024-12-05 16:00:00.921 saatleri arasında Palamutçuk; İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Patıka, Patika, Palamutçuk Köyü İç Yolu, Palamutcuk Yolu, ÇAĞLAR, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-05 2024-12-05 09:30:00.822-2024-12-05 16:00:00.921 saatleri arasında Mutaflar; DEĞİRMEN, İsimsiz53, PALAMUTÇUK, İsimsiz51, İsimsiz49, DUTDİBİ, İsimsiz44, İsimsiz41, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz22, SÜLEYMANLAR, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, YÖRÜKLER, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, YUKARI, İsimsiz7, YUKARI, YUKARI, YUKARI, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Yörükler, Patıka, Patika Yol, Patika, Mutaflar Yolu, Mutaflar Köyü İç Yolu, Mutaflar Köyü İç Yol, Mutaflar Köyü, Mutaflar Koyu İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-05 2024-12-05 09:30:00.822-2024-12-05 16:00:00.921 saatleri arasında Aktepe; İsimsiz160, İsimsiz137, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-05 2024-12-05 09:30:00.822-2024-12-05 16:00:00.921 saatleri arasında Erikli; İsimsiz16, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-05 2024-12-05 09:30:00.822-2024-12-05 16:00:00.921 saatleri arasında Çomaklar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.