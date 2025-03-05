05 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.03.2025 - 10:03

Güncelleme: 05.03.2025 - 10:03

İZMİR ilinde 05 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-05 2025-03-05 09:00:00.053-2025-03-05 17:00:00.548 saatleri arasında Çeriközü; , İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-05 2025-03-05 09:00:00.053-2025-03-05 17:00:00.548 saatleri arasında Büyükkemerdere; buyukkemerdere, büyükkemerdere ara yol, Büyükkemerdere Yolu, , İsimsiz5, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, Büyükkemerdere Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-05 2025-03-05 09:00:00.053-2025-03-05 17:00:00.548 saatleri arasında Yamandere; İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz2, , İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Yamandere Yolu, Yamandere Köyü İç Yolu, NİYAZİ BOZKURT, İsimsiz17, İsimsiz1, İsimsiz8, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-05 2025-03-05 09:00:00.053-2025-03-05 17:00:00.548 saatleri arasında Küçükkemerdere; KÜÇÜKKEMERDERE DERE, küçükkemerdere atatürk, Küçükkemerdere Köyü İç Yolu, Küçükkemerdere Köyü, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-05 2025-03-05 09:00:00.053-2025-03-05 17:00:00.548 saatleri arasında Dibekçi; yamandere dıbekcı yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-05 2025-03-05 09:00:00.053-2025-03-05 17:00:00.548 saatleri arasında Dallık; sogulcaksu kume evleri, Dallık Yolu, Dallık Köyü İç Yolu, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz24, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-05 2025-03-05 09:00:00.053-2025-03-05 17:00:00.548 saatleri arasında Boynuyoğun; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-05 2025-03-05 09:00:00.542-2025-03-05 15:00:00.707 saatleri arasında Ahmetbeyler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-05 2025-03-05 09:00:00.542-2025-03-05 15:00:00.707 saatleri arasında Çitköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-05 2025-03-05 09:00:00.542-2025-03-05 15:00:00.707 saatleri arasında Avunduruk; Avunduruk Köyü Yolu, Avunduruk, İsimsiz1, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-05 2025-03-05 09:00:00.542-2025-03-05 15:00:00.707 saatleri arasında Yukarıkırıklar; Yukarıkırıklar Köyü İç Yolu, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-05 2025-03-05 09:00:00.542-2025-03-05 15:00:00.707 saatleri arasında Üçtepe; Üçtepe Köyü İç Yolu, İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-05 2025-03-05 09:00:00.542-2025-03-05 15:00:00.707 saatleri arasında Mahmudiye; Mahmudiye Köyü İç Yolu, Mahmudiye, İsimsiz6, İsimsiz2, İsimsiz7, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-05 2025-03-05 09:00:00.542-2025-03-05 15:00:00.707 saatleri arasında Kaleardı; Kaleardı Yolu, Kaleardı Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-05 2025-03-05 09:00:00.542-2025-03-05 15:00:00.707 saatleri arasında Hamzalısüleymaniye; Hamzalısüleymaniye Köyü İç Yolu, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-05 2025-03-05 09:00:00.542-2025-03-05 15:00:00.707 saatleri arasında Gökçeyurt; Gökçeyurt Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-05 2025-03-05 09:00:00.667-2025-03-05 17:00:00.213 saatleri arasında Fırınlı; İsimsiz19, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-05 2025-03-05 09:00:00.667-2025-03-05 17:00:00.213 saatleri arasında Karahalilli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-05 2025-03-05 09:00:00.866-2025-03-05 17:00:00.103 saatleri arasında Ulucak Mustafa Kemal Atatürk; 9200. Sk., CELAL BAYAR BULVARI, Mustafa İsmet İnönü Caddesi, Necdet Bukey Cd., , Mehmet Akif Ersoy Cd., CELAL BAYAR BULVARI, 200/1. Sk., 9171. Sk., 9196. Sk., 9237. Sk., 9251. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-05 2025-03-05 09:00:06.802-2025-03-05 15:00:18.585 saatleri arasında Atatürk; Sevgi Cd., Site İç Yolu, İsimsiz93, İsimsiz90, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz84, Büyük Deniz Sahil Cd., İsimsiz83, İsimsiz30, , İMBAT, 52. Sk., 42. Sk., 39. Sk., 38. Sk., 37. Sk., 36. Sk., İsimsiz95, İsimsiz97, İsimsiz100, 26. Sk., 28. Sk., 29. Sk., İsimsiz41, 33. Sk., 32. Sk., 34. Sk., 27, İsimsiz32, İsimsiz31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-05 2025-03-05 11:00:36.504-2025-03-05 14:00:46.137 saatleri arasında Fevzi Çakmak; Çağrı Sk., , Ali Stair Cd., Cengiz Topel Cd., Değirmendere Cd., Doğan Çingil Sk., GÖNÜL, Hilal Sk., Kardelen Sk., İsmet İnönü Blv., İsmet Paşa Sk., ORUÇ REİS, Pembe Sk., Soğuksu Sk., Susam Sk., Sıcakdere Cd., Yüzon Bıçak Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-05 2025-03-05 09:00:19.641-2025-03-05 15:00:29.502 saatleri arasında Hürriyet; Vatan Cd., 1104. Sk., 1061. Sk., 1060. Sk., 1059. Sk., 1058. Sk., 1057. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-05 2025-03-05 09:00:37.586-2025-03-05 17:00:44.662 saatleri arasında Yalı; Mithatpaşa Cd., 220. Sk., 224. Sk., 226. Sk., 230. Sk., 232. Sk., 236. Sk., 238. Sk., 240. Sk., 242. Sk., 248. Sk., 75. Yıl Cumhuriyet, 99. Sk., Güzelbahçe Fidanlığı, İsimsiz16, İsimsiz14, Mithatpaşa, , 101. Sk., 105. Sk., 111. Sk., 113. Sk., 115. Sk., 117. Sk., 121. Sk., 125. Sk., 127. Sk., 129. Sk., 189. Sk., 204. Sk., 210. Sk., 218. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-05 2025-03-05 09:00:39.942-2025-03-05 15:00:03.599 saatleri arasında Uzunhasanlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-05 2025-03-05 09:00:46.166-2025-03-05 16:00:04.498 saatleri arasında Hürriyet; 462. Sk., 460. Sk., 458. Sk., 456. Sk., , 464. Sk., 501/1. Sk., 464/1. Sk., 499. Sk., 497. Sk., 495. Sk., 486. Sk., 480. Sk., 501. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-05 2025-03-05 10:00:00.041-2025-03-05 16:00:00.127 saatleri arasında Çınartepe; 2636. Sk., 2645. Sk., 2647/1. Sk., 2648. Sk., Dicle Cd., 2643. Sk., 2638. Sk., , 2637. Sk., 2639. Sk., 2640. Sk., 2641. Sk., 2622. Sk., 2622/1. Sk., 2623. Sk., 2624. Sk., 2627. Sk., 2628. Sk., 2629. Sk., 2630. Sk., 2631. Sk., 2632. Sk., 2633. Sk., 2634. Sk., 2635. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-05 2025-03-05 10:00:00.098-2025-03-05 16:00:00.393 saatleri arasında Çınartepe; 2649. Sk., 2619. Sk., 2652. Sk., 2653. Sk., Dicle Cd., 2620. Sk., 2621. Sk., 2623. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-05 2025-03-05 10:00:00.802-2025-03-05 16:00:00.644 saatleri arasında Çınartepe; Güneş Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-05 2025-03-05 10:00:00.248-2025-03-05 16:00:00.589 saatleri arasında Cumhuriyet; 6695. Sk., 6700/1. Sk., 6687. Sk., 6660. Sk., , Anadolu Cd., 6697. Sk., 6696. Sk., 6693. Sk., 6694. Sk., 6700/2. Sk., 6698. Sk., 6699. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-05 2025-03-05 10:00:00.248-2025-03-05 16:00:00.589 saatleri arasında Şemikler; Anadolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-05 2025-03-05 10:00:00.287-2025-03-05 16:00:00.292 saatleri arasında Çağdaş; 8050. Sk., 8824. Sk., 8825. Sk., 8826. Sk., 8828. Sk., , 8819. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-05 2025-03-05 10:00:00.642-2025-03-05 13:00:00.903 saatleri arasında Muratbey; 3658 Sk., 3652 Sk., 3658. Sk., 3660. Sk., 3693 Sk., 3699. Sk., 3646, İsimsiz49, 3689 sk., , 3701 Sk., 3648 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-05 2025-03-05 10:30:00.968-2025-03-05 13:30:00.969 saatleri arasında Kabakum; , Güldalı, GÜLDALI, GRUPKENT 1, 562 Sk., İsimsiz76, İsimsiz75 elektrik kesintisi yaşanacaktır.