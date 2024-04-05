05 Nisan BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

BOLU ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. BOLU'da 05 Nisan Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte BOLU mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Yayınlanma: 05.04.2024 - 10:27
05 Nisan BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
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BOLU ilinde 05 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 05 Nisan Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACAAĞAÇ mahallelerinde 3632 SoK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZARMUT, ÇETİKÖREN MANDIRALARI, FIRINLIK, IŞIKLAR, MERKEZ, TEKKEDERE, YENİPELİTCİK mahallelerinde BOZARMUT KÖY YOLU, BOZARMUT KÖYÜ YOLU, ISIKLAR KÖY YOLU, IŞIKLAR KÖYÜ, IŞIKLAR KÖYÜ YOLU, TEKKEDERE KÖY YOLU, TEKKEDERE KÖYÜ YOLU, TEKKEDERE YENİ YERLEŞİM, YENIPELITÇIK KÖY YOLU, YENİPELİKÇİK KÖYÜ FIRINLIK MAH, YENİPELİTCİK KÖYÜ YOLU, YENİPELİTÇİK KÖYÜ MERKEZ MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 05 Nisan Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOKLAR mahallelerinde ANKARA BOLU YOLU, SÜLLERTOKLAR KÖYÜ İÇ YOLU, TOKLAR MAHALLESI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.


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