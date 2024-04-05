05 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.04.2024 - 10:27

Güncelleme: 05.04.2024 - 10:27

İZMİR ilinde 05 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-05 2024-04-05 09:00:02.856-2024-04-05 16:00:11.937 saatleri arasında Çobanköy; İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, köy ici mevkii, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, çobanköy merkez, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:02.856-2024-04-05 16:00:11.937 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:12.262-2024-04-05 16:00:43.989 saatleri arasında Çobanköy; İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, çobanköy merkez, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:12.262-2024-04-05 16:00:43.989 saatleri arasında Yenişehir; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:12.262-2024-04-05 16:00:43.989 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:12.272-2024-04-05 16:00:21.658 saatleri arasında Halkapınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:12.272-2024-04-05 16:00:21.658 saatleri arasında Hasançavuşlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:12.272-2024-04-05 16:00:21.658 saatleri arasında Kurşak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:12.272-2024-04-05 16:00:21.658 saatleri arasında Çayırlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:12.272-2024-04-05 16:00:21.658 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:34.727-2024-04-05 16:00:46.125 saatleri arasında Mehmetler; , İsimsiz10, ara ova yolu, Güney Batı, ara yol, Mehmetler Köyü iç yol, Mehmetler Köyü, İsimsiz25, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:34.727-2024-04-05 16:00:46.125 saatleri arasında Küçükkale; İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:34.727-2024-04-05 16:00:46.125 saatleri arasında Üzümler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:34.727-2024-04-05 16:00:46.125 saatleri arasında Hasançavuşlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:34.727-2024-04-05 16:00:46.125 saatleri arasında Halkapınar; Halkapınar Yolu, Halkapınar Köyü İç Yolu, BELEVİ YOLU, İsimsiz3, , İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:34.727-2024-04-05 16:00:46.125 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-05 2024-04-05 09:00:20.458-2024-04-05 15:30:18.574 saatleri arasında Yeşildere; KABAKLI, KABAKLI, İsimsiz32, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz29, KABAKLI, KABAKLI, , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-05 2024-04-05 09:00:22.583-2024-04-05 11:00:32.251 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:22.583-2024-04-05 11:00:32.251 saatleri arasında Çağdaş; 8050. Sk., 8822. Sk., 8823. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:22.583-2024-04-05 11:00:32.251 saatleri arasında Egekent; , 8050. Sk., 8830. Sk., 8831. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-05 2024-04-05 09:00:33.192-2024-04-05 16:00:45.539 saatleri arasında Kızılcaağaç; İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:39.028-2024-04-05 16:00:48.274 saatleri arasında Kızılcaağaç; , İsimsiz10, Kızılcaağaç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:39.028-2024-04-05 16:00:48.274 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:39.028-2024-04-05 16:00:48.274 saatleri arasında Yenice; ALANKIYI KÖY YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-05 2024-04-05 10:00:27.964-2024-04-05 14:00:36.235 saatleri arasında Çamlıçay; 5198. Sk., , 5189, 5186, 5172, 5195, İsimsiz5, İsimsiz11, İsimsiz14, 5219, İsimsiz18, İsimsiz20, 5206, 5222/3, 5207, 5155/2, 4160, 5155, 5155/1. Sk., 5162. Sk., 5164. Sk., 5168. Sk., 5170. Sk., 5174 Sk., 5176, 5178 Sk., 5178, 5180. Sk., 5182. Sk., 5184, 5185. Sk., 5187, 5188. Sk., 5193. Sk., 5194, 5196. Sk., 5196/1. Sk., 5197 Sk., 5199. Sk., 5200 Sk., 5200. Sk., 5201, 5202. Sk., 5204, 5205, 5207/1 Sk., 5207/2 Sk., 5208. Sk., 5209, 5210, 5211. Sk., 5212. Sk., 5213. Sk., 5214. Sk., 5216 Sk., 5216. Sk., 5217 Sk., 5218. Sk., 5220, 5221, 5222, 5222/2. Sk., 5223. Sk., 5224. Sk., 5225. Sk., 5226. Sk., 5231. Sk., 5235. Sk., 5239. Sk., 5243. Sk., 5247, 5298, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, İSMET İNÖNÜ, İsmet İnönü Blv., 5200 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 10:00:27.964-2024-04-05 14:00:36.235 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 10:00:27.964-2024-04-05 14:00:36.235 saatleri arasında Kalabak; , 3002/1, 3005, İsimsiz10, 3289, 3066, 3072, 3074, 3001, 3003, 3007. Sk., 3012. Sk., 3022. Sk., 3023. Sk., 3024. Sk., 3025. Sk., 3026. Sk., 3028. Sk., 3029. Sk., 3030, 3034. Sk., 3036, 3037. Sk., 3043. Sk., 3045. Sk., 3047. Sk., 3049. Sk., 3060. Sk., 3064. Sk., 3068. Sk., 3076, 3275. Sk., 3279. Sk., 3281. Sk., 3288. Sk., 3290. Sk., 3298. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, Mustafa Kemal Blv., Pakize Hanım Cd., ŞEHİT KEMAL, MUSTAFA KEMAL, 3070 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 10:00:27.964-2024-04-05 14:00:36.235 saatleri arasında M. Fevzi Çakmak; , 4067/1, 4073, 4125, 4117, İsimsiz1, İsimsiz8, İsimsiz14, İsimsiz17, 4113, 4094, 4097, 4123, 4187, 4189, 4114, 3076, 4065, 4067, 4077, 4078, 4079. Sk., 4080 Sk., 4080. Sk., 4081, 4082, 4083. Sk., 4085. Sk., 4086. Sk., 4088, 4090. Sk., 4092. Sk., 4093. Sk., 4095, 4096. Sk., 4098. Sk., 4099. Sk., 4100. Sk., 4101. Sk., 4102. Sk., 4103. Sk., 4105, 4105/2. Sk., 4107. Sk., 4109. Sk., 4110. Sk., 4111. Sk., 4112. Sk., 4115. Sk., 4119. Sk., 4121. Sk., 4124, 4129. Sk., 4135. Sk., 4153, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL, İsmet İnönü Blv., 4082/1, 4190 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 10:00:27.964-2024-04-05 14:00:36.235 saatleri arasında Zeytinalanı; , 4297, 4191, İsimsiz5, İsimsiz10, 4139, 4105, 4124, 4126, 4126/1. Sk., 4128. Sk., 4130. Sk., 4132. Sk., 4135. Sk., 4137. Sk., 4143. Sk., 4144. Sk., 4146, 4148. Sk., 4150, 4155. Sk., 4156. Sk., 4157. Sk., 4157/1 Sk., 4160, 4161, 4163, 4165. Sk., 4167 Sk., 4167, 4183. Sk., 5298, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MUAMMER AKSOY, MUSTAFA KEMAL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 13:00:33.957-2024-04-05 17:00:43.696 saatleri arasında Naipli; İris, , İLKE, MUSTAFA KEMAL PAŞA, AHMET BESİM UYAL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 13:00:33.957-2024-04-05 17:00:43.696 saatleri arasında Camiatik; AHMET BESİM UYAL, Yeşim Sk., Çakmak Sk., Şiir Sk., , İsimsiz9, İsimsiz10, ERGUVAN, DEFNE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 13:00:33.957-2024-04-05 17:00:43.696 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-05 2024-04-05 10:00:27.964-2024-04-05 14:00:36.235 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 10:00:37.968-2024-04-05 16:00:46.652 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 10:30:15.494-2024-04-05 14:30:26.109 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 12:00:43.758-2024-04-05 13:00:55.689 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-05 2024-04-05 10:00:37.968-2024-04-05 16:00:46.652 saatleri arasında Musabey; TAŞBURUN, 1610/1, , İsimsiz49, Menemen Maltepe Yolu Sokak, 1610 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 10:00:37.968-2024-04-05 16:00:46.652 saatleri arasında Camiikebir; İsimsiz64, 313, 1611, Thaem Tarımsal Eğitim Mrk. Girişi, Uluyol Mevki Yolu, Çanakkale Asfaltı, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz8, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz33, İsimsiz38, 313, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz62, İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 10:00:37.968-2024-04-05 16:00:46.652 saatleri arasında Çavuş; , İsimsiz10, İsimsiz15, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 10:00:37.968-2024-04-05 16:00:46.652 saatleri arasında Mermerli; , 1451, İsimsiz25, İsimsiz32, İsimsiz62, İsimsiz99, Eski Haykıran Yolu Sk., Kumtepe Mevki 1. Bağ Yolu Sk., Kumtepe Mevki 2. Yol Sk., Pekenti Yolu Sk., Çanakkale Asfaltı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 10:00:37.968-2024-04-05 16:00:46.652 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 10:00:37.968-2024-04-05 16:00:46.652 saatleri arasında Doğa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 10:00:37.968-2024-04-05 16:00:46.652 saatleri arasında Yahşelli; , Eski Haykıran Yolu Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-05 2024-04-05 10:00:45.649-2024-04-05 11:00:59.379 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 10:00:45.649-2024-04-05 11:00:59.379 saatleri arasında Fevzipaşa; , 264 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 10:00:45.649-2024-04-05 11:00:59.379 saatleri arasında İsmetpaşa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 12:00:43.758-2024-04-05 13:00:55.689 saatleri arasında Yenibağarası; 1008. Sk., , 1018, SÜMBÜL, 1050, 1001/2, KAZANCILI KÜME EVLER, İsimsiz2, İsimsiz7, 1002/1, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz32, İsimsiz33, KAZANCILI MEVKİİ KÜME EVLER, İsimsiz44, İsimsiz47, İsimsiz1, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, ZEYTİNDEDE MEVKİİ KÜME EVLER, İsimsiz57, KAZANCILI KÜME EVLERİ, İMAMTEPE KÜME EVLER, LADEN, REYHAN, ORTANCA, 1008/1, 1010 /1, ŞEBBOY, 1020, 1054, 1001. Sk., 1001/1, 1001/2. Sk., 1002. Sk., 1003, 1004. Sk., 1005. Sk., 1006, 1007. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., 1010/1. Sk., 1010/2, 1011. Sk., 1011/1. Sk., 1012. Sk., 1013. Sk., 1014. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1017. Sk., 1018. Sk., 1019. Sk., GARDENYA, Adaçayı Sk., GECE SEFASI, HEZAREN, Böğürtlen Sk., Cuha Sk., ADAÇAYI, Erguvan Sk., Foça Köy Yolu Sk., Foça İzmir Karayolu Cd., YENİBAHAR, Hanımeli Sk., Hezaren Sk., ÇAY, Çuha Sk., KASIMPATI, Killik M. Yolu Kümesi Sk., Lilyum Sk., Limon Sk., Melisa Sk., ERGUVAN, Mine Sk., PİYAN, ŞAKAYIK, Palmiye Sk., Piyan Sk., Sedir, YENİ FOÇA, Zerrin, Zerrın, Zeytindede Yolu Kümesi Sk., Çuhask., İmam Tepe Yolu, Şebboy, FUNDA, 1036, 1033, Kazancılı Mevkii Küme Evler, 1040, 1010/1, KAZANCILI KÜME EVLERİ, ZEYTİNDEDE MEVKİİ KÜME EVLER, BAHÇECİK MEVKİİ KÜME EVLER, AZELYA, İRİS, 1034, 1035, KİLLİK MEVKİİ KÜME EVLER, MOR MENEKŞE, 20/4. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 12:00:43.758-2024-04-05 13:00:55.689 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 12:00:43.758-2024-04-05 13:00:55.689 saatleri arasında Fevzi Çakmak; Sadullah Sever elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 12:00:43.758-2024-04-05 13:00:55.689 saatleri arasında Hacıveli; , 481, 414/1, İsimsiz1, 434, 415, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz5, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, 39/1, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz15, 412/2, 412/1, 422/1, 431, 431/1, 431/2, 423/1, 433/1, 30/4, 438, 481/1, 426/1, 20. Sk., 20/4. Sk., 24. Sk., 30/1. Sk., 30/2. Sk., 30/3. Sk., 30/4. Sk., 31. Sk., 31/1. Sk., 32/1. Sk., 33/2. Sk., 33/3, 33/4, 39/1. Sk., 40/1. Sk., 40/2. Sk., 407. Sk., 409. Sk., 411, 411/1. Sk., 412, 413. Sk., 414. Sk., 415. Sk., 416. Sk., 418. Sk., 422. Sk., 422/2. Sk., 423. Sk., 423/3. Sk., 425. Sk., 426. Sk., 428. Sk., 434/2. Sk., 435. Sk., 436. Sk., 438. Sk., 439. Sk., 440. Sk., Foça İzmir Karayolu Cd., 423/2, 33/5, 30/5, 482, 482/1, 434, 433. Sk., 432. Sk., 430. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 12:00:43.758-2024-04-05 13:00:55.689 saatleri arasında Kazım Dirik; , 7/3, İsimsiz2, İsimsiz9, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, 403, İsimsiz22, 407. Sk., 469, 467, 402/2, 444, 477/1, 1/1. Sk., 1/2. Sk., 1/6. Sk., 10. Sk., 10/1, 10/2. Sk., 10/3. Sk., 10/5. Sk., 417/3, 419/2, 419/4. Sk., 2/1. Sk., 2/3. Sk., 2/4. Sk., 2/5. Sk., 27/1. Sk., 29/1. Sk., 3. Sk., 3/1. Sk., 3/3. Sk., 4/1. Sk., 401. Sk., 402. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 408. Sk., 417. Sk., 417/1, 417/2. Sk., 419. Sk., 419/3. Sk., 421, 427. Sk., 429. Sk., 442. Sk., 443. Sk., 445. Sk., 453. Sk., 454. Sk., 455, 456/1. Sk., 461 Sk., 462 Sk., 463 Sk., 477, 5/1. Sk., 6. Sk., 6/1. Sk., 7/1. Sk., 7/2. Sk., 7/3, 8/1, 8/2. Sk., 8/3. Sk., Foça İzmir Karayolu Cd., 472, 466, 4/2, 456, 468, 446, 448, 460. Sk., 441, 449/1, 457, 453/1, 454/1, 452, 460/2, 460, 460/1, 471, 470, 474, 476, 475, 479, 464, 465, 401/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 12:00:43.758-2024-04-05 13:00:55.689 saatleri arasında Koca Mehmetler; İsimsiz5, 491, 40/5, 40/5 Küme Evler, 494, 492, 20/4. Sk., Şaht. Er Veli Yılmaz Sk., Şehit Er Veli Yılmaz Sk., İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 12:00:43.758-2024-04-05 13:00:55.689 saatleri arasında Mustafa Kemal Atatürk; SADULLAH SEVER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 12:00:43.758-2024-04-05 13:00:55.689 saatleri arasında Yeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-05 2024-04-05 10:30:15.494-2024-04-05 14:30:26.109 saatleri arasında Ulucamii; Soğandere, Eski Kozak Cd., Halil Okka Sk., Kale Eteği Sk., Kale Çeşme Sk., Kılıçaslan Sk., Menekşe Çk., Soğan Dere Sk., , İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz24, Kozak Bergama Yolu, 1. Türkeli Sk., Akropol Cd., İttihati Terraki Cd., Beyazıt Çk., Vakıf Bahçe Sk., Ulucamii Yokuşu, Sıtkıye Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 10:30:15.494-2024-04-05 14:30:26.109 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 10:30:15.494-2024-04-05 14:30:26.109 saatleri arasında Atmaca; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz12, İsimsiz16, 3. Sk., 7. Sk., Ergun Şenlendirici Cd., Hacı İlyas Cd., Hacı İlyas Mescit Cd., Helvacı Çk., Karaca Ahmet Cd., Karaca Ahmet Sk., Karaveliler Çk., Karcı Çk., Kışla Cd., Laleli Camii Sk., Müsella Bayırı Yolu, Serdar Çk., Tiyelti Cd., Virankapı Sk., Çakırağa Sk., Çıban Dede Sk., Çınarlı Hamam Sk., İncirli Mescit Cd., Şadırvan Cami Ar., Şadırvan Cd., Şerif Bey Çk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 10:30:15.494-2024-04-05 14:30:26.109 saatleri arasında Barbaros; , İsimsiz1, İsimsiz8, İsimsiz13, İsimsiz14, 2. Çk., Bankalar Cd., Cami Kebir Cd., Cami Kebir Sk., Kadızade Sk., Karabey Çk., Kasapoğlu Cd., Kozak Cd., Marufhan Sk., Mescit Altı Cd., Mescit Altı Sk., Onyedi Çk., Osman Bayatlı Cd., Papuçcular Arastası Sk., Saraçlar Çarşısı Sk., Sebil Sk., Tuz Pazar Sk., Ulucami Köprüsü, Yonca Alt Sk., Yılanlı Sk., Çizmeciler Arastası Sk., Şadırvan Cd., Şeftali Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 10:30:15.494-2024-04-05 14:30:26.109 saatleri arasında Ertuğrul; , İsimsiz2, Ahmet Kuduğ Çıkmazı, Bağlar Cd., Ertuğrul Cd., Eski Belediye Cd., Kayhan Cd., Murat Çk., Paçalı Çk., Sıra Evler Çk., İsmet İnönü Cd., CUMHURİYET elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 10:30:15.494-2024-04-05 14:30:26.109 saatleri arasında Gazipaşa; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, 3. Çk., Arif Ağa Çk., Ay Sk., CUMHURİYET, Doğancı Cd., Hacı İlyas Cd., Külahbaş Sk., Müftü Çk., Osman Bayatlı Cd., Saray Sk., Yılanlı Sk., İncirli Mescit Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 10:30:15.494-2024-04-05 14:30:26.109 saatleri arasında İnkılap; Bankalar Cd., Bağlar Cd., Harputlu Cd., Karadut Cd., Kayhan Cd., Su Yolu Çk., Yeni Cami Çk., İnkılap Müftü Çk., İsmet İnönü Cd., Şeref Çeşme Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 10:30:15.494-2024-04-05 14:30:26.109 saatleri arasında Selçuk; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz9, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz24, İsimsiz27, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz25, 1. Tavuk Kümesi Sk., 1. Tekkeboğazı Sk., 1. Çk., 1. Çukurbağ Cd., 2. Tavuk Kümesi Sk., 2. Tekkeboğazı Sk., 2. Çukurbağ Cd., Ansarlı Camii Sk., Ansarlı Çk., Darphane Mevki, Ergun Şenlendirici Cd., Gündoğdu Çk., Hacı Beyazıt Cd., Hacı Beyazıt Çk., Hacı Çk., Konyalı Çk., Kozak Bergama Yolu, Kozak Cd., Mahkeme Ardı Sk., Mahkeme Ardı Çk., Müsella Bayırı Tepesi Küme Evleri, Müsella Bayırı Yolu, Müsella Bayırı Yolu Küme Evleri, Sarı Ağa Çk., Tavuk Kümesi Tepesi Küme Evleri, Telli Dede 2. Sk., Telli Dede Sk., Tellidede, Uzunyol Ar., UZUNYOL, Uzunyol Üstü Sk., Zeytinli Ar., İmam Hatip Üstü Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 10:30:15.494-2024-04-05 14:30:26.109 saatleri arasında Zafer; Hacı İlyas Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 10:30:15.494-2024-04-05 14:30:26.109 saatleri arasında Turabey; 1. Hacı Okka Çk., Hacı Okka Sk., Hacı Yamak Sk., Karadut Cd., İsmet İnönü Cd., Şeref Çeşme Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-05 2024-04-05 14:00:25.062-2024-04-05 18:00:34.283 saatleri arasında İskele; İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz52, İsimsiz89, KUYUCAK, Fener Sk., Hisarcık Sk., Hükümet Cd., İskele Cd., İsimsiz46, İsimsiz47, İsmet Kırant Sk., 2175, İsimsiz48, DEĞİRMEN, 2180, Fehim Aytekin Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 14:00:25.062-2024-04-05 18:00:34.283 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 14:00:54.559-2024-04-05 18:00:00.502 saatleri arasında İskele; İsimsiz38, BURGAZ, Piri Reis Sk., Oruç Reis Sk., Fener Sk., Burgaz Cd., İsimsiz40, İsimsiz39, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 14:00:54.559-2024-04-05 18:00:00.502 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.