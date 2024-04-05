05 Nisan MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.04.2024 - 10:27

Güncelleme: 05.04.2024 - 10:27

MANİSA ilinde 05 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-05 2024-04-05 07:30:00-2024-04-05 12:00:22.893 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 07:30:00-2024-04-05 12:00:22.893 saatleri arasında Güzelyurt; 5789, 5785, 5783. Sk., 5774, 5740. Sk., 5770, 5783, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:43.882-2024-04-05 15:00:54.069 saatleri arasında Demirci; demirci, Demirci Köyü İç Yolu, İsimsiz9, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, demirdi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:43.882-2024-04-05 15:00:54.069 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:43.882-2024-04-05 15:00:54.069 saatleri arasında Sümbültepe; sümbültepe, Sümbültepe Köyü İç Yolu, SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI, sümbülte yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:43.882-2024-04-05 15:00:54.069 saatleri arasında Pelitalan; pelitalan, PELİTALAN, Ara Sk., PELİTALAN ÖRENCİK, PELİTALAN, İsimsiz4, PELİTALAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:43.882-2024-04-05 15:00:54.069 saatleri arasında Örencik; Örencik Köyü İç Yolu, İsimsiz10, örencik sk, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:43.882-2024-04-05 15:00:54.069 saatleri arasında Müslih; muslih, MÜSLİH, Muslih Köyü İç Yolu, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:43.882-2024-04-05 15:00:54.069 saatleri arasında Mollasüleymanlı; Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu, molla süleymanlı sk, molla süleymanlı, İsimsiz3, molla süleymanlı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:43.882-2024-04-05 15:00:54.069 saatleri arasında Karayağcıhacılar; Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu, karayağcılar, ARAZİ, İsimsiz3, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:43.882-2024-04-05 15:00:54.069 saatleri arasında Karaveliler; Karaveliler Köyü İç Yolu, karaveliler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:43.882-2024-04-05 15:00:54.069 saatleri arasında Karakılıçlı; Karakılınçlı Köyü İç Yolu, karakılıçlı sk., karakılıçlı sk, karakışıçlı, karakılınçlı sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:43.882-2024-04-05 15:00:54.069 saatleri arasında Davutlar; Davutlar Köyü İç Yolu, davutlar, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:43.882-2024-04-05 15:00:54.069 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:56.039-2024-04-05 15:00:05.202 saatleri arasında Yaylaköy; İsimsiz5, Yaylaköy Köyü İç Yolu, İsimsiz11, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:56.039-2024-04-05 15:00:05.202 saatleri arasında Türkmen; türkmen, Türkmen Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, türkmen, Türkmen, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:56.039-2024-04-05 15:00:05.202 saatleri arasında Seyitli; seyitli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:56.039-2024-04-05 15:00:05.202 saatleri arasında Otmanlar; OTMANLAR, Otmanlar Köyü Yolu, otmanlar, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz20, İsimsiz18, ARAZİ, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, otmanlar küme evleri, İsimsiz11, İsimsiz2, İsimsiz10, otmanlar, İsimsiz6, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:56.039-2024-04-05 15:00:05.202 saatleri arasında Osmancalı; 307, Osmancalı Yolu, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz120, İsimsiz119, İsimsiz116, İsimsiz113, İsimsiz111, İsimsiz110, 307, 307, İsimsiz102, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz94, ARAZİ, İsimsiz92, İsimsiz90, İsimsiz89, ARAZİ, İsimsiz85, ARAZİ, İsimsiz83, İsimsiz81, 307, İsimsiz77, ARAZİ, İsimsiz75, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz62, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, Osmancalı Yolu, İsimsiz54, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, 307, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, 307, büyüksümbüller, 307, 307, 307, 307, 307, 307, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:56.039-2024-04-05 15:00:05.202 saatleri arasında Ortaköy; ORTAKÖY, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:56.039-2024-04-05 15:00:05.202 saatleri arasında Küçüksümbüller; küçük sümbüller, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:56.039-2024-04-05 15:00:05.202 saatleri arasında Kışlaköy; Kışlaköy Köyü İç Yolu, YAYLAKÖY KIŞLAKÖY, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:56.039-2024-04-05 15:00:05.202 saatleri arasında Düzlen; DÜZLEN, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, ARAZİ, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:56.039-2024-04-05 15:00:05.202 saatleri arasında Durasıllı; Durasıllı Köyü İç Yolu, DURASILLI, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:56.039-2024-04-05 15:00:05.202 saatleri arasında Dazyurt; DAZYURT, dazyurt iç yolu, dazyurt, dazyurt, DAZYURT, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:56.039-2024-04-05 15:00:05.202 saatleri arasında Büyüksümbüller; BÜYÜKSÜMBÜLLER, büyüksümbüller, Büyüksümbüller, Büyüksümbüller, BÜYÜKSÜMBÜLLER, büyüksümbüller, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:56.039-2024-04-05 15:00:05.202 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:58.936-2024-04-05 15:00:00.004 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-05 2024-04-05 07:30:00-2024-04-05 12:00:22.893 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:30.189-2024-04-05 10:00:37.653 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:41.524-2024-04-05 15:00:51.481 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:56.039-2024-04-05 15:00:05.202 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 13:00:58.986-2024-04-05 15:00:16.389 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 16:00:00.59-2024-04-05 17:00:07.073 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-05 2024-04-05 09:00:30.189-2024-04-05 10:00:37.653 saatleri arasında Cuma; Yeni Cami Sk., Namık Kemal Cd., Ara Sk, Ara Sk., Şahan Sk., Aydoğanhoşer Sk., İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, Şahan Sk., İsimsiz7, İsimsiz6, Şahan, ÜNSAL, OZAN, MÜRVER, KAYISI, Üstün Sk., Ümit Sk., Özge Sk., Özen Sk., Çakır Efe Sk., Ziya Gökalp Cd, ZİYA GÖKALP, Ziya Gökalp, YILDIRIM BEYAZIT, Yurduseven Sk., YETKİN, Yemişciler Sk., Yassı Tepe Sk., Uzay Sk., TURNA, Tepe Sk., SUFİ, Sergen Sk., Sebzeciler Sk., Ozan Sk., Müge Sk., MUZAFFER TEZCAN, Mustafa Sk., Mordoğan Sk., Mimar Sk., MEHTAP, Kurşunlu Sk., KAZIM KARABEKİR, KAYALIK, Karcılar Sk., KANARYA, KALENDER, Işıklar Sk., Haznedar Çk., Hatipoğlu Sk., Hamam Sk., Hal Sk., Göktaşlı Sk., Gazhane Sk., FEVZİ ÇAKMAK, Duygulu Sk., Dilek Sk., Derviş Sk., DAR, CEZAEVİ, CENGİZ, Cemalettin Çandarlı Cd., CEMALETTİN CANDARLI, Cami Sk., Bülbül Sk., BİLGE, Benli Sk, Bayramoğlu Sk., BALCI OĞLU, Aydın Sk., ATLI, ALİ YÖRÜK, ALEYNA, AKPINAR, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:30.189-2024-04-05 10:00:37.653 saatleri arasında Hürriyet; YAVUZ SELİM, ULUS, TÜRKMEN, Tarakçı Sk., SUNDA ÜN, SİNEM, Simge Sk., SELÇUKLU, Seda Sk., REYHAN, PETEK, Patika, Onbaşıoğlu Sk., Necati Akmaz Sk., NAZIM YAVUZ, MUZAFFER TEZCAN, Mustafa Sk., Mimar Sk., MUSA EFENDİ, KÜTAHYA, Kuzey Sk., KAYI, Kaymakam Selami Teker Sk., Karayel Sk., Karataş Sk., Maden Şehitleri Cad., GÜREL, Gündoğan Sk., ERGUVAN, Emrah Sk., EKİN, Ebru Sk., Doğuş Sk., Doruk Sk., Derya Sk., Derviş Sk., Deniz Sk., CEZAEVİ, Buğday Sk., Burak Sk., Bozkurt Sk., AŞIKLAR, AYDOĞDU, Ayan Sk., Adak Sk., Ada Sk., , İPEK, Lalezar Sk., İsimsiz68, İsimsiz78, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz71, İsimsiz66, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, AYDOĞDU, Hüseyin Özkılınç Cad., İsimsiz49, İsimsiz47, RÜZGAR SK., İsimsiz41, İsimsiz40, Maden Şehitleri Cad., Maden Şehitleri Cad., İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, Öğretmen Hayati Bozkurt Sk., Öncü Sk., Önal Sk., ÇINAR, Çeltek Sk., Çakır Efe Sk., Yıldırım Sk., YETKİN, Yener Sk., Yeliz Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:30.189-2024-04-05 10:00:37.653 saatleri arasında Cumhuriyet; Ömür Sk., Yavuz Selim Cad., Yavuz selim cad., NİYAZİ ERAKINCI, Zambak Sk., YAVUZ SELİM, SUNDA ÜN, SOMAK, Soma Kamyon Garajı İç Yolu, Serhat Sk., MİMOZA, MENEKŞE, Madenci Sk., KÜTAHYA, Gürkök Sk., GÖKŞEN, GONCA, Emir Sk., Emek Sk., Didem Sk., Bora Sk., Bayraktar Sk., BAHATTİN METİN, AĞAR, Avcı Sk., Atmaca Sk., AKDOĞAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:30.189-2024-04-05 10:00:37.653 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:30.189-2024-04-05 10:00:37.653 saatleri arasında Samsacı; ÇERKEZ OSMAN, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz35, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz15, Üstün Sk., Özver Sk, Ziya Gökalp Cd, ZİYA GÖKALP, Yıldıray Sk., Yankılıç Sk., Varlık Sk., Söüğütlü Çeşme Caddesi, Söğütlü Çeşme Sk., Söğütlü Sk., Meram Sk., Laleli Sk., Kurşunlu Çıkmazı Sk., Kurşunlu Sk., Kelebek Sk., Kartal Sk., Karcılar Sk., Göktaşlı Sk., Filiz Sk., FEVZİ ÇAKMAK, Dübek Sk., Devran Sk., Devecioğlu Sk., Derin Sk., Demir Sk., Darkale Sk., Cevher Sk., Cemalettin Çandarlı Cd., Cemalettin Çandarlı, Aydınlık Sk., Arı Sl., Anıt Sk, Ant Sk., Alpaslan Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:30.189-2024-04-05 10:00:37.653 saatleri arasında Kurtuluş; İsimsiz28, Şehitekmel Özpolat Sk., İSTİKLAL, İnkılap Sk., YILDIRIM BEYAZIT, Yeşil Tuna Sk., Tahsin Baykal Sk., Selvili Sk., MEVSİM, KAZIM KARABEKİR, Gençlik Sk., FEVZİ ÇAKMAK, Bülent Ecevit Parkı İçi , BASIN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:30.189-2024-04-05 10:00:37.653 saatleri arasında Karamanlı; İsimsiz8, Şehit Haluk İnay Cd., fulya, Cemalettin Çandarlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 16:00:00.59-2024-04-05 17:00:07.073 saatleri arasında Kurtuluş; Şehitekmel Özpolat Sk., İsimsiz28, İSTİKLAL, İnkılap Sk., YILDIRIM BEYAZIT, Yeşil Tuna Sk., Tahsin Baykal Sk., Selvili Sk., MEVSİM, KAZIM KARABEKİR, Gençlik Sk., FEVZİ ÇAKMAK, Bülent Ecevit Parkı İçi , BASIN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 16:00:00.59-2024-04-05 17:00:07.073 saatleri arasında Cuma; İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz38, İsimsiz39, , AKPINAR, ALEYNA, ALİ YÖRÜK, ATLI, Aydın Sk., BALCI OĞLU, Bayramoğlu Sk., Benli Sk, BİLGE, Bülbül Sk., Cami Sk., CEMALETTİN CANDARLI, Cemalettin Çandarlı Cd., CENGİZ, CEZAEVİ, DAR, Derviş Sk., Dilek Sk., Duygulu Sk., FEVZİ ÇAKMAK, Gazhane Sk., Göktaşlı Sk., Hal Sk., Hamam Sk., Hatipoğlu Sk., Haznedar Çk., Işıklar Sk., KALENDER, KANARYA, Karcılar Sk., KAYALIK, KAZIM KARABEKİR, Kurşunlu Sk., MEHTAP, Mimar Sk., Mordoğan Sk., Mustafa Sk., MUZAFFER TEZCAN, Müge Sk., Ozan Sk., Sebzeciler Sk., Sergen Sk., SUFİ, Tepe Sk., TURNA, Uzay Sk., Yassı Tepe Sk., Yemişciler Sk., Yeni Cami Sk., YETKİN, Yurduseven Sk., YILDIRIM BEYAZIT, Ziya Gökalp, ZİYA GÖKALP, Ziya Gökalp Cd, Çakır Efe Sk., Özen Sk., Özge Sk., Ümit Sk., Üstün Sk., KAYISI, MÜRVER, OZAN, ÜNSAL, Şahan, İsimsiz6, İsimsiz7, Şahan Sk., İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, Namık Kemal Cd., Ara Sk, Ara Sk., Şahan Sk., Aydoğanhoşer Sk., İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz31, İsimsiz33 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 16:00:00.59-2024-04-05 17:00:07.073 saatleri arasında Samsacı; ÇERKEZ OSMAN, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz35, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz15, Üstün Sk., Özver Sk, Ziya Gökalp Cd, ZİYA GÖKALP, Yıldıray Sk., Yankılıç Sk., Varlık Sk., Söüğütlü Çeşme Caddesi, Söğütlü Çeşme Sk., Söğütlü Sk., Meram Sk., Laleli Sk., Kurşunlu Çıkmazı Sk., Kurşunlu Sk., Kelebek Sk., Kartal Sk., Karcılar Sk., Göktaşlı Sk., Filiz Sk., FEVZİ ÇAKMAK, Dübek Sk., Devran Sk., Devecioğlu Sk., Derin Sk., Demir Sk., Darkale Sk., Cevher Sk., Cemalettin Çandarlı Cd., Cemalettin Çandarlı, Aydınlık Sk., Arı Sl., Anıt Sk, Ant Sk., Alpaslan Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 16:00:00.59-2024-04-05 17:00:07.073 saatleri arasında Hürriyet; Hüseyin Özkılınç Cad., İsimsiz49, İsimsiz47, RÜZGAR SK., İsimsiz41, İsimsiz40, Maden Şehitleri Cad., Maden Şehitleri Cad., İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, Öğretmen Hayati Bozkurt Sk., Öncü Sk., Önal Sk., ÇINAR, Çeltek Sk., Çakır Efe Sk., Yıldırım Sk., YETKİN, Yener Sk., Yeliz Sk., YAVUZ SELİM, ULUS, TÜRKMEN, Tarakçı Sk., SUNDA ÜN, SİNEM, Simge Sk., SELÇUKLU, Seda Sk., REYHAN, PETEK, Patika, Onbaşıoğlu Sk., Necati Akmaz Sk., NAZIM YAVUZ, MUZAFFER TEZCAN, Mustafa Sk., Mimar Sk., MUSA EFENDİ, KÜTAHYA, Kuzey Sk., KAYI, Kaymakam Selami Teker Sk., Karayel Sk., Karataş Sk., Maden Şehitleri Cad., GÜREL, Gündoğan Sk., ERGUVAN, Emrah Sk., EKİN, Ebru Sk., Doğuş Sk., Doruk Sk., Derya Sk., Derviş Sk., Deniz Sk., CEZAEVİ, Buğday Sk., Burak Sk., Bozkurt Sk., AŞIKLAR, AYDOĞDU, Ayan Sk., Adak Sk., Ada Sk., , İPEK, Lalezar Sk., İsimsiz68, İsimsiz78, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz71, İsimsiz66, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, AYDOĞDU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 16:00:00.59-2024-04-05 17:00:07.073 saatleri arasında Cumhuriyet; Cebeci Sk., Ömür Sk., İsimsiz42, İsimsiz27, İsimsiz25, Yavuz Selim Cad., Yavuz selim cad., NİYAZİ ERAKINCI, İLBEY, Öğretmen M. Reşat Çınarlı Sk., ÇELEBİ, Zambak Sk., YAVUZ SELİM, Uygur Sk., TELLİ, SUNDA ÜN, SOMAK, Soma Kamyon Garajı İç Yolu, Serhat Sk., Sağlam Sk., Oğuz Sk., MİMOZA, MENEKŞE, Madenci Sk., KÜTAHYA, Gürkök Sk., Gülbey Sk., GÖKŞEN, GONCA, GENERAL EMİN SEZGİN, Emir Sk., Emek Sk., Didem Sk., Cumhur Sk., Bora Sk., Bayraktar Sk., BAHATTİN METİN, AĞAR, Avcı Sk., Atmaca Sk., ALİ EMRİ, AKDOĞAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 16:00:00.59-2024-04-05 17:00:07.073 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 16:00:00.59-2024-04-05 17:00:07.073 saatleri arasında Karamanlı; İsimsiz8, Şehit Haluk İnay Cd., fulya, Cemalettin Çandarlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-05 2024-04-05 09:00:41.524-2024-04-05 15:00:51.481 saatleri arasında Seyit Ahmet; 303. Sk., 309 Sk., 309. Sk., 310. Sk., 316.(RUMELİ), 312. Sk., 313. Sk., 314. Sk., İsimsiz103 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:41.524-2024-04-05 15:00:51.481 saatleri arasında Reşat Bey; 322. Sk., 324. Sk., 321. Sk., 320. Sk., İsimsiz104, 316.(RUMELİ), 323., 325. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:41.524-2024-04-05 15:00:51.481 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 13:00:58.986-2024-04-05 15:00:16.389 saatleri arasında Reşat Bey; 323., İsimsiz39, 316.(RUMELİ), 604. Sk., 602. Sk., 601 Sk., 600. Sk., 598. Sk., 587. Sk., 366. Sk., 365. Sk., 363. Sk., 362. Sk., 361. Sk., 360. Sk., 331. Sk., 329. Sk., 328. Sk., 327. Sk., 326. Sk., İsimsiz38, İsimsiz120, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, 325. Sk., 324. Sk., 322. Sk., 321. Sk., İsimsiz20, 320. Sk., 316.(Rumeli) Cd., 316 sk, İsimsiz110, 316sk sonu serpme evler, İsimsiz19, , İsimsiz104, İsimsiz142, İsimsiz43, 316/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 13:00:58.986-2024-04-05 15:00:16.389 saatleri arasında Seyit Ahmet; İsimsiz115, İsimsiz113, İsimsiz112, İsimsiz109, İsimsiz107, İsimsiz103, 316.(RUMELİ), 316/1. Sk., 315. Sk., 314. Sk., 313. Sk., 312. Sk., 310. Sk., 309. Sk., 309 Sk., 305. Sk., 303. Sk., İsimsiz150, İsimsiz118, İsimsiz116 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 13:00:58.986-2024-04-05 15:00:16.389 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-05 2024-04-05 09:00:58.936-2024-04-05 15:00:00.004 saatleri arasında Tepecik; İsimsiz7, tepecik sokak, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, , tepecik sokak, İsimsiz3, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz17, tepecik sk, Tepecik Köyü Yolu, Tepecik Köyü İç Yolu, TEPECİK, tepecik elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:58.936-2024-04-05 15:00:00.004 saatleri arasında Tekeliler; Tekeller Köyü İç Yolu, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:58.936-2024-04-05 15:00:00.004 saatleri arasında Selimşahlar; İsimsiz70, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:58.936-2024-04-05 15:00:00.004 saatleri arasında Halıtlı; halıtlı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:58.936-2024-04-05 15:00:00.004 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:58.936-2024-04-05 15:00:00.004 saatleri arasında Tilkisüleymaniye; , İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, tilkisüleymaniye, tilki süleymaniye sk, tilki süleymaniye sk, tilkisüleymaniye, TİLKİSÜLEYMANİYE, tilki süleymaniye elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-05 2024-04-05 09:00:58.936-2024-04-05 15:00:00.004 saatleri arasında Sarıçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:58.936-2024-04-05 15:00:00.004 saatleri arasında Paşaköy; İsimsiz59, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:58.936-2024-04-05 15:00:00.004 saatleri arasında Şehitler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:58.936-2024-04-05 15:00:00.004 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-05 2024-04-05 10:00:13.481-2024-04-05 16:00:39.657 saatleri arasında Kızılkaya; Çağlar Sk., İsimsiz2, Atatürk Blv., 163., 164. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 10:00:13.481-2024-04-05 16:00:39.657 saatleri arasında Seyitali; , 195., 197., 200., Atatürk Blv., Barış Sk., Irmak Sk., Pamuk Sk., İsimsiz30, İsimsiz35, İsimsiz36 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 10:00:13.481-2024-04-05 16:00:39.657 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.