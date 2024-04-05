05 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.04.2024 - 10:27

Güncelleme: 05.04.2024 - 10:27

SAKARYA ilinde 05 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 267., 281. SK., 282., 283., 299., 802. SK., 804., 805., 815., 816., 820., 831., ALIGAFFAROKAN, ALİ GAFFAR OKAN CD., ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, ALMAATA, ALMAATA SK., ANKARA CD., AVŞAR SK., AYDENIZ, AYDENİZ, AYKUT, BAĞCIOĞLU SK., BARIŞ SK., BEDİR, BEDİR SK., BISKEK, BİŞKEK SK., BOSNA, BOSNA SK., ÇIGDEM, DR. OZAN SK., ELBURUNİ SK., ELÇİBEY, ELÇİBEY CD., EŞME SK., FERAH SK., G.HAYDAR DOĞAN SK., GAZİ HAYDAR DOĞAN SK., GEYVE DEVLET HASTANESİ, GÜMÜŞ, GÜMÜŞ SK., HAFIZ FUAT ÇELEBİ SK., HARUN REŞİT SK., HIRA, HİRA, HİRA SK., ISTANBUL, ISTIKLAL SK., IŞIK, İSTANBUL, İSTANBUL CD., İSTİKLAL SK., KANBUR, KANBUR SK., KAŞGAR, KAŞGAR SK., KAYI SK., KINIK, KINIK SK., KONYALI ALIBEY, KONYALI ALİ BEY CD., KONYALI ALİBEY CD., KONYALI ALİBEY ÇIKMAZI SK., KÖKSAL SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, MEHMET AKİF SK., MELIHSAH, MELİHŞAH SK., MERCAN, MESCİD-İ AKSA SK., MOLLA GÜRANI, MOLLA GÜRANİ, MOLLA GÜRANİ SK., MÜFTÜ SK., NUR SK., ORKIDE, ORMAN SK., PAPATYA SK., RAUF DENKTAS, RAUF DENKTAŞ CD., SAADET SK., SARI ALI, SARI ALİ, SARI ALİ SK., SEFA SK., SELVI, SOMUNCU BABA SK., TARAKÇI, TARAKÇI SK., TARIK BİN ZİYAD SK., UHUD SK., VAHDET SK., VILDAN, VİLDAN, VİLDAN SK., YAVUZ_1, YIMAZ SK., YURT, YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 05 Nisan Cuma 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ mahallelerinde 201 NOLU, 201 NOLU SK., 202 NOLU SK., 203 NOLU, 203 NOLU SK., 204 NOLU SK., 205 NOLU, 205 NOLU SK., 206 NOLU, 206 NOLU SK., 207 NOLU, 207 NOLU SK., 208 NOLU SK., 209 NOLU SK., 210 NOLU, 211 NOLU SK., 2140. SK., 313 NOLU SK., 314 NOLU SK., 315 NOLU, 315 NOLU SK., 316 NOLU SK., ÇİFTLİK CD., ENKA YOLU, ENKA YOLU CD., GIZEM, GİZEM CD., SEFEROGLU SK., SEFEROĞLU SK., SEHIT IBRAHIM GÜNES, SEHIT IBRAHIM GÜNES/1, ŞEHİT İBRAHİM GÜNEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADERE mahallelerinde ADAPAZARI KANDIRA YOLU, KAYNARCA KANDIRA CD., SEZGIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 05 Nisan Cuma 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, TEKELER mahallelerinde 1002 NOLU SK., 45 NOLU, 45 NOLU CD., 45. CD., ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ATIK SK., EMİRDAĞ MEZARLIĞI, GÜÇLÜ, GÜÇLÜ SK., HIZAR, HIZAR SK., KALEM, KALEM SK., KAVACIK, KERESTECILER, KERESTECİLER CD., MARANGOZCULAR, MARANGOZCULAR CD., NESELI, NEŞELİ SK., TOMRUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde 7 NOLU, ORGANİZE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, HATIPLER, HATİPLER, KONAK, MERKEZ, ORTA mahallelerinde ACAR SK., ADLIYE SK., ADLİYE SK., AKARSU SK., AKASYA, AKIN, AKIN SK., AKINCI, AKSOY, AKSOY SK., ALI NUR GEBES, ALİ NUR GEBEŞ, ALİ NUR GEBEŞ CD., ARDIÇ, AYAN, AYAN SK., AYDIN, AZIZ DURAN CD., AZİZ DURAN CD., BALTAOĞLU SK., BAŞAK SK., BIÇER SK., BÜLBÜL SK., CAMİİ SK., ÇAKALLAR SK., ÇARŞIİÇİ MEYDAN, ÇELİK, ÇEVİK SK., ÇINAR SK., ÇUKURKUYU SK., DAR, DOGAN SK., DOĞAN SK., DR. HASAN AKGÜN, DR. HASAN AKGÜN BULVAR, DR.ALAATTİN DURAN CD., DR.HASAN AKGÜN BULVAR, EDIPPASA, EDİPPAŞA CD., ERCAN, ESİNTİ, FILIZ, GONCA, GÖKTAŞ SK., GÜLER SK., GÜNDÜZ SK., HACI OGLU, HACIKÖY, HACIKÖY CD., HAFIZ NURETTIN, HAFIZ NURETTİN SK., HALIT MOLLA, HALİT MOLLA, HALİT MOLLA CD., HALİT MOLLA PARKI İÇİ YOLU, HAMAMCILAR SK., HOCAOGLU, HOCAOGLU SK., HOCAOĞLU SK., HÜRRİYET CD., HÜSNÜ AYDIN, HÜSNÜ AYDIN CD., IKLIM, ISIL, ITIR, İKLİM, İSMAİL EFENDİ SK., KADIR KOÇ, KADİR KOÇ, KADİR KOÇ CD., KADİROĞLU SK., KAHVECİOĞLU SK., KANDEMİR SK., KANDIRA CD., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KARABOĞAZ CD., KARAYEL SK., KAYNARCA İLÇE DEVLET HASTANESİ, KAYNARCA YOLU, KIZMAZ SK., KONAK 10, KONAK 4, KÖSE, KURTOĞLU SK., KÜLTÜR SK., LALE SK., MEŞE BAYIRI SK., MOLLA MUSTAFA SK., MURAT SK., MÜRTEZA YÜKSEL CD., NALBANTLAR SK., NECATİBEY CD., NİSAN 17. SK., NUR, ORKİDE SK., ÖZÇELİK SK., ÖZGÜR SK., PAHADIR, SAKA SK., SANER SK., SARIÖZ, SARIÖZ SK., SAVAŞ SK., SEDEF, SERÇE, SEYFETTIN SELIM, SEYFETTIN SELIM CD., SEYFETTİN SELİM, SEYFETTİN SELİM CD., SHT.ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK 1, SHT.YILMAZ VURAL CD., SOYSAL SK., SÖĞÜT SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ CD., ŞEHİT GÜRKAN TÜRK CD., ŞENTÜRK SK., ŞHT.ERCAN KARADAĞ CD., ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., ŞHT.YILMAZ VURAL CD., TEZCAN SK., TEZER SK., Uavtede Yok, VEDAT YAZGAN, VEDAT YAZGAN CD., YEL SK., YENI MAHALLE, YENI MAHALLE 4, YENI MAHALLE 5, YENI MAHALLE SK., YENİ MAHALLE 1 SK., YENİ MAHALLE 2 SK., YENİ MAHALLE 3 SK., YENİ MAHALLE SK., YERLİKAYA SK., YILDIZ 1 SK., YILDIZ 2, YILDIZ 2 SK., YONCA 1., YONCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTIL, ORTA, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16001, 16006, 16007, 16009, 16010, 16016, 16018, 16020, 34002, 34003, 34005, 34009, 34010, 34014, 34016, 34018, 34020, 34021, 34023, 34025, akmeşe, ASAGIKARAÇALI, ASAGINEVRIN, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., AŞAĞINEVRİN, BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇETİN, DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/7, GÜVEN, GÜVEN SK., HAYALLER SK., HAYELLER, HUNLAR, KARAÇALI MERKEZ, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KOVA SK., KURUDERE, KUZULUK, KUZULUK SK., MANAV, MANAV SK., MERKEZ SK., MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., NEVRİN SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANCI, KEMALPASA, KEMALPAŞA, SEYIFLER, SEYİFLER mahallelerinde 109, 1902, 1904, SEBİLLER SK., SEYIFLER, SEYIFLER SK., SEYİFLER SK., ŞEHİT HACI UZUN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 05 Nisan Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYİÇİ, GÜLDİBİ, MAHMUDIYE, MAHMUDİYE mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU, GÜLDİBİ KÖŞKLERİ İÇİ YOLU, GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU CD., KURUÇAY, KURUÇAY CD., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜCEK İSTİKLAL mahallelerinde KIŞLAALANI CD., SAKARYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 8008 SK., 8017 SK., 8019 SK., 8020, 8020 SK., 8021, 8021 SK., 8023 SK., 8025 SK., 8027 SK., 8029 SK., 8042 SK., 8046, 8071 SK., ATATÜRK, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ CD., ORHAN GAZI, ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 05 Nisan Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YEŞİLTEPE mahallelerinde 8016 SK., 8033 SK., 8037 SK., 8039 SK., 8041, 8041 SK., 8043 SK., AÇELYA SK., İNÖNÜ CD., KIRÇİÇEĞİ SK., MODERN SANAYİ, ORHAN GAZİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.