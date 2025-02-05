05 Şubat SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.02.2025 - 09:40

Güncelleme: 05.02.2025 - 09:40

SAKARYA ilinde 05 Şubat Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU, POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde ERSİN CD., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, MEHTER CD., MEZARLIK İÇİ YOLU, NEVZAT, OKUL 1, PUSULA SK., ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, YAMAÇ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR HASANPAŞA, MAHMUDIYE, MAHMUDİYE mahallelerinde BAYIR 1 SK., ÇİÇEK SK., HASAN PAŞA, HÜSNÜ ÇİL SK., İZMİT CD., MENEKŞE SK., SAPANCA GREEN EVLERİ İÇİ YOLU, SARI ÇİÇEK ÇK. SK., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUDIYE mahallelerinde HASAN PASA 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUDIYE, MAHMUDİYE mahallelerinde AND SİTESİ İÇİ YOLU, ARAPOGLU 1, BAYIR SK., BÜLBÜL SK., ÇAMLIK KÖY SİTESİ İÇİ YOLU, ÇIÇEKLI, DEMİRCİOĞLU SİTESİ İÇİ YOLU, ENGIN 1, ENGİN SK., HASAN PAŞA CD., MAHMUDİYE KONAKLARI İÇİ YOLU, MENEKSE 3 SK., NEŞE, ÖZGÜR YOKUŞU CD., PROFESÖRLER SİTESİ İÇİ YOLU, PROFESÖRLER SK., PROFOSÖRLER, PROFOSÖRLER SK., SOGUKSU 1, SOĞUKSU SK., YESIL 2, YILDIZ 2, YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR HASANPASA, KIRKPINAR HASANPAŞA, KIRKPINAR SOGUKSU, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde AÇELYA 1, AÇELYA SK., AKIN SİTESİ İÇİ YOLU, AKTAR, ALAGÖZ 2 SİTESİ İÇİ YOLU, ALİ AĞA EVLERİ İÇİ YOLU, ALTAN SK., ARAPOĞLU SK., ARCADİA EVLERİ İÇİ YOLU, ARDINÇ, ARDINÇ SK., ATİLLA SK., BAGDAT, BAGDAT CD., BAĞDAT, BAĞDAT CD., BALABAN, BARBAROS CD., BEREKET, ÇIMEN 1, ÇİĞDEM SK., ÇİMEN, ÇİMEN SK., DEMİRYOLU CD., DOĞA KÖY EVLERİ İÇİ YOLU, ECEM SİTESİ İÇİ YOLU, EK DETAY SAPANCA KONAKLARI İÇİ, FATIH/1, FEVZI ÇAKMAK 2, FEVZİ ÇAKMAK CD., GÖLGE, GÖLGE SK., GÜNES 1, GÜVEN 1, IPEKYOLU, IRMAK, IRMAK SK., İPEKYOLU CD., İSTANBUL DERE TATİL KÖYÜ İÇİ Y, İSTASYON CD., KADIR EFENDI, KADİR EFENDİ CD., KAMER, KAMER SK., KARANFIL 2, KARDELEN SK., KEDİKAYA EVLERİ İÇİ YOLU, KIRKPINAR EVLERİ İÇİ YOLU, KIRKPINAR MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KORUKÖY EVLERİ İÇİ YOLU, LALE 2, MEHMET REMZI, MEHMET REMZİ SK., MELIH KIBAR SAHIL YOLU, MELİH KİBAR SAHİL YOLU CD., MESELI, MEŞELİ, MEŞELİ SK., METEHAN KONAKLARI İÇİ YOLU, MİMOZA SK., NERGİZ SK., OKUMUŞ SK., ORTANCA 2, PALMIYE 1, PALMİYE SİTESİ İÇİ YOLU, PALMİYE SK., PINAR, PINAR 1, PINAR SK., RÜYAM TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, RÜZGAR 1 SK., RÜZGAR SK., SAHIL, SAHİL CD., SALKIM, SALKIM SK., SANDAL SK., SEHIT CEVDET KOÇ, SENA SİTESİ İÇİ YOLU, SERA KENT SİTESİ İÇİ YOLU, TOPUZ SK., VILLA, YAMAN, YAMAN CD., YESILMEYDAN, YEŞİL MEYDAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYIRAKÇASEHIR, BAYIRAKÇAŞEHİR mahallelerinde BAYIRAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, ÇESME sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIYE, FEVZİYE mahallelerinde FEVZIYE, FEVZIYE-, FEVZIYE- SK., FEVZIYE/1, FEVZIYE/13, FEVZIYE/14, FEVZIYE/3, FEVZIYE/4, FEVZIYE/5, FEVZIYE/6, FEVZIYE/7, FEVZİYE SK., İsimsiz139 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENICE, YENİCE mahallelerinde 14. SK., GÖREDENLER, GÖREDENLER KÜME EVLER, GÖREDENLER SK., GÖREDENLER/1, SELÇUK SK., TURGUTLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENICE, YENİCE mahallelerinde CIHADIYE- SK., CIHADIYE/100, CİHADİYE SK., ESTERGON SK., SELÇUK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARDIÇBELİ, KURUMESE, KURUMEŞE, LIMANDERE, LİMANDERE, ORTAKÖY, SINANOGLU, SUBATAĞI, TEPETARLA, YASSIGEÇIT, YASSIGEÇİT, YENİDOĞAN, YUVALIDERE mahallelerinde 1 NOLU, 1 NOLU SK., 2 NOLU, 3 NOLU, 3 NOLU SK., 4 NOLU SK., ADAPAZARI KARASU YOLU, ASAGI_18, AŞAĞI, AŞAĞI SK., ÇINARALTI, ÇINARALTI SK., ÇOBAN, ÇOBAN SK., DEGIRMEN, DERE-, DERE SK., DERE/2, DEREKÖY İÇ YOLU, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ SK., F.SULTAN MEHMET, FATIH1, FATİH SULTAN MEHMET SK., FEVZI PASA (MERKEZ), FEVZI PASA1, FEVZİ PAŞA CD., GÖL YOLU, GÖL YOLU CD., GÜL SK., GÜL_4, GÜNEY TEPE, GÜNEY TEPE SK., HACI ALİ SK., HACILAR, HILAL, HİLAL SK., İsimsiz95, KANARYA SK., KARASU-, KARASU (MERKEZ), KARASU CD., KURUMESE KÖYÜ IÇ YOLU, KURUMEŞE KÖYÜ İÇ YOLU, LALE_2, LİMANDERE YOLU, MENDERES CD., MENEKŞE SK., MERKEZ SK., MERKEZ SOK., MERKEZ/13, MERKEZ/14, MERKEZ/15, MERKEZ/3, MERKEZ14, MEZARLIK SK., MEZARLIK_3, NEHİR SK., NERGIS, NERGİS SK., NILÜFER, OKUL, PAPATYA, SAKARYA CD., SAKARYA_3, SAZ SK., SELVI-, SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM CD., YENI, YENİ, YUKARI 9 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAKOZ, KUZULUK mahallelerinde 620, 800 SK., 801, 801 SK., 802 SK., 803, 803 SK., 804 SK., 805 SK., 807 SK., 808 SK., 810, 810 SK., 811 SK., 812 SK., 813 SK., 815 SK., 817 SK., 833 SK., ISTIKLAL CD., İSTİKLAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLA mahallelerinde 397., ÇINAR. SK., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., habibe hatun, MARANGOZ SK., SAHİLYOLU, SAKARYA, TARAKÇI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, CAFERIYE, CAFERİYE, KADIKÖY, MELENAĞZI mahallelerinde 338 SK., 532., 538., 545., 549., 550., 551., 552., 555., 557., 557. SK., 559. SK., 560., 561., 563., 564., 565., 566., 567., 568., 569., 569. SK., 571. SK., 575., 577., 579., 579. SK., 580., 583., 585., 585. SK., 589., 590., 590. SK., 592., 593. SK., 595., 595. SK., 596. SK., 597. SK., 599 SK., 600. SK., 601., 602. SK., 603., 604 SK., 606., 608. SK., 612., 614, 615 SK., 617, 618, 619, 621, 622, 622 SK., 623, 624 SK., 625, 626, 627, 628, 628 SK., 629, 629 SK., 693./1, 699., 707, 707-, 708, 708 SK., AKÇAKOCA KARASU YOLU, ATATÜRK, BEKTAŞI SK., BEYOGLU_1, BEYOĞLU, BEYOĞLU SK., CUMAYERİ YOLU, ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESENTEPE_1, FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), KARASU ŞİLE YOLU, KENAN TURAL, MERKEZ SK., MERKEZ/36, MERKEZ/37, MERKEZ/4, MERKEZ/4_9, MERKEZ/60, MERKEZ/68, MERKEZ_3, MERKEZ_96, SAHIL YOLU/1, SAHIL YOLU/2, SAHIL YOLU/3, SAHILYOLU/1, SAHİL YOLU, TATLICAK, TATLICAK SK., TATLICAK/1, TOKI ORTAKÖY, TOKİ ORTAKÖY, YALI, YALI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, HIZAR, YAYLA mahallelerinde 505 SK., 505., 512. SK., 541., 635., 639., ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, ALİ FUAT CEBESOY, ÇELİK, ÇINAR, ÇINAR SK., DEDEKORKUT, DEDEKORKUT SK., DENIZDAGI, DENIZDAGI/1, DENİZDAĞI, DENİZDAĞI CD., DENİZDAĞI/1, DENİZDAĞI/2, DUTLU SK., ERENLER SK., EVLIYA EVREN, EVLİYA EVREN, FINDIKLIK EVLERİ(3), FINDIKLIKLIK EVLERI(1), HACI MEHMET ŞIK PARKI İÇİ YOLU, HUNLUBEY SK., KENAN TURAL CD., KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, KÖROĞLU SK., KUDÜS, KUDÜS SK., MIMAR SINAN, MIMAR SINAN SK., MIMAR SINAN/2, MİMAR SİNAN, MİMAR SİNAN/1, MİMAR SİNAN/2, NENE HATUN, NENE HATUN SK., NİNE HATUN SK., ORHANBEY, SAHILYOLU, SAHIN BEY, SAHİL YOLU CD., SELÇUKBEY, SELÇUKBEY SK., ŞAHİN BEY SK., ŞEHİT TUNCAY ALTAY SK., ŞHT.TUNCAY ALTAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, YAYLA mahallelerinde 306 SK., 337 SK., EMİR SULTAN SK., EVREN SK., EYÜP SULTAN SK., FATİH SK., KÖPRÜBAŞI SK., ORHANBEY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMETLER, CUMHURIYET, CUMHURİYET, INÖNÜ, İNÖNÜ, MALTEPE, MECIDIYE mahallelerinde 12001, 12007, 12008, 3007, 8005, 8007, AHMEDIYE, AHMEDIYE SK., AKÇE, BABALI, CEYLAN, CEYLAN SK., COSKUN, COŞKUN SK., ÇAKIRLAR SK., DÜĞLEN SK., GEDİK SK., HALI SAHA SK., HARMANLI SK., HÜRRİYET CD., ISIK SK., KANARYA, MARMARA, MENEKSE SK., MERKEZ, NALBANT, OSMANLI, ÖZÇAKIR SK., SAHIN, SU ARITMA TESİSİ, SÜLEYMANİYE SK., ŞİFALI SK., ULUDERE, ULUDERE SK., VİLLA SK., YAGMUR, YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AHMETLER, CUMHURIYET, CUMHURİYET, INÖNÜ, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde 12009, 3003, 8003, 8008, AHMEDİYE SK., AK SK., ARSLAN, DOGAN, DÜGLEN, GAZİ SK., HACI MAHMUT, HANIMELI, HANIMELİ SK., ISTIKLAL, IŞIK SK., İPEK SK., İsimsiz138, KARACA SK., MECIDIYE/1, MECİDİYE SK., MERKEZ_1, MİMAR SİNAN SK., MÜFTÜLÜK SK., SIFALI SK., SONER CD., TEPE, TOPÇULAR SK., ULUDERE/1, YAVUZ, YILDIRIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HOCAKÖY, MESUDIYE, MESUDİYE mahallelerinde 13001, 13002, 13003, 13004, 13005, 13006, 13007, 13008, 13010, ÇİFTLİK SK., DEĞİRMEN SK., MESUDİYE, MESUDİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AHMETLER, CUMHURIYET, CUMHURİYET, INÖNÜ, İNÖNÜ, MECIDIYE mahallelerinde 12003, 12004, 12005, 12006, 8006, 8009, AHMEDİYE, AL SK., ALTINTAS, ARSLAN SK., CİRİTÇİ SK., ÇIRACILAR, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ÇORUHLU SK., GARIPLER, GARİPLER SK., GÜLYAPI, GÜLYAPI SK., HUZUR, HUZUR SK., HÜRRIYET, KANAL SK., KANLIÇAY, KARTAL SK., KÜÇÜK SK., MECİDİYE CD., MEYDAN, MÜFTÜLÜK, OSMANLI CD., PİRENLİ SK., SERÇE SK., SIFALI, ULU, ULU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, HOCAKÖY, KANLIÇAY, MESUDIYE, MESUDİYE mahallelerinde 13011, ADA, ADA CD., ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, AKIN SK., ÇAMURLUBAYIR, ÇAMURLUBAYIR SK., İsimsiz146, KANLIÇAY/3, MESUDIYE, MESUDIYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMETLER, CUMHURIYET, CUMHURİYET, INÖNÜ, İNÖNÜ, MECIDIYE mahallelerinde 12010, 8004, AKINCI, ALTINTAŞ SK., ARABACI SK., AVCILAR SK., BAHAR SK., CEYLAN/1, CIRITÇI-, COŞKU SK., ÇORUHLU, DEFNE, DEFNE SK., DEĞİRMENDERE, GEDIK, HUZUR/1, KAYA, KEPEKLİ KÖYÜ İÇ YOLU, MARMARA CD., MECIDIYE, MECIDIYE/1 SK., MECİDİYE, MEHMET AKİF ERSOY SK., MENEKSE, MEYDAN SK., MUTLU SK., NİSAN 17. SK., PARK İÇİ YOLU, PIRENLI, SONER, SONER/2, SONER/3, ŞAHİN SK., TOPÇULAR, UGUR, ULUDERE/2, YAVUZ SK., YESIL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİNE, ESENKÖY, İHSANİYE, SUÇATI mahallelerinde 3351., 4451., ÇİNE, ESENKÖY, ESENKÖY SK., SUÇATI, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INCIKSUYU, İNCİKSUYU, UMURBEY mahallelerinde 1002., 4301., 4703., 4718., 4722., 4727., İsimsiz131, UMURBEY, UMURBEY CD., UMURBEY SK., UMURBEY_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 521. SK., 525., 525. SK., 538. SK., 542 SK., 544., ATİOĞLU SİTESİ İÇİ YOLU, ESKİ KAZIMPAŞA CD., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., MEHMET AKİF ERSOY CD., SERHAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 2033, 2040, KARASU YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNEŞLER MERKEZ, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1390 NOLU SK., 1392 NOLU SK., 1393 NOLU SK., 1394 NOLU SK., 1395 NOLU SK., 1396 NOLU SK., 1397 NOLU SK., 1398 NOLU SK., 1399 NOLU SK., 5019 NOLU, 5019 NOLU SK., 5020 NOLU, 5020 NOLU SK., ANKARA CD., ARAR SK., BURCU SK., DÜZGÜN SK., GAZELLER, GAZELLER CD., GONCA SK., GONCA_1, GÖNÜL SK., GÜZELLER SK., KIBRIS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, ORTA, TIĞCILAR mahallelerinde 1.GEÇİT SK., 1213 NOLU, 1213 NOLU SK., ACUN SK., ANKARA. CD., AYNALIKAVAK ÇARŞISI SK., KAVAKLAR CD., PAZAR GEÇİDİ SK., SEBZECİLER ÇARŞISI SK., SOĞAN PAZARI CD., ŞEHİT ATIF ŞENEL SK., TEKİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEMERCİLER mahallelerinde 1. GEÇİT, 2.GEÇIT SK., BAKIRCILAR ÇARŞISI SK., ÇARK CD., POSTAHANE SK., UZUN ÇARŞI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15 mahallelerinde 1602-, 2017 NOLU, 2027 NOLU, 2127 NOLU, 2175 NOLU, 226, 226. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.