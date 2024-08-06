06 Ağustos KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.08.2024 - 09:27

Güncelleme: 06.08.2024 - 09:27

KOCAELİ ilinde 06 Ağustos Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde AYVALI MEVKII, AYVALI MEVKİİ KÜME EVLER, ISLAMKÖY MEVKII, İSLAMKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEVFİKİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE mahallelerinde SÜLEYMANIYE MERKEZ MEVKII, SÜLEYMANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET, KARAABDÜLBAKI, SAPAKPINAR mahallelerinde 5102. SK., 5103. SK., 5104. SK., 5105. SK., 5106., 5106. SK., 5107. SK., 5108. SK., 5109. SK., 5110. SK., 5111. SK., 5112. SK., 5113. SK., 5114. SK., 5115. SK., 5116. SK., 5118. SK., 5121. SK., 5122. SK., 5123. SK., 5124., 5125. SK., 5126. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5130., 5130. SK., 5131., 5131. SK., 5132. SK., 5133. SK., 5134., 5134. SK., 5136. SK., 5144. SK., 5145., 5145. SK., 5147, 5147., 5151., 5152., 5153., 5154, BENT, BENT SK., IBRAHIM KARAKURT, İBRAHİM KARAKURT CD., KAPAKLI YOLU SK., KARAABDÜLBAKI MERKEZ MEVKII, KARAABDÜLBAKİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUSÇUBASI ESREF SENCER, KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MECİDİYE KÖYÜ YOLU SK, MENDERES CD., NIZAMOGLU ISMAIL, NİZAMOĞLU İSMAİL, NİZAMOĞLU İSMAİL CD., ÖZSOY AĞRASI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI KONUTLAR MEVKII, PINARLI KONUTLAR MEVKİİİ KÜME EVLER, PİR AHMET YOLU SK., SAPAKPINAR MERKEZ MEVKII, SAPAKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YELKEN KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, YENI YERLESIMLER MEVKII, YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ, YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 06 Ağustos Salı 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAĞIRGAN mahallelerinde ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ, ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 06 Ağustos Salı 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAKANIYE, HAKANİYE, KAYNARCA mahallelerinde HAKANIYE MERKEZ MEVKII, HAKANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYNARCA MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN mahallelerinde SADIKLAR MEVKII, SADIKLAR MEVKİİ, SADIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, 7 HAZİRAN CD., AHENK SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKBABA SK., ALA SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM, ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARALIK SK., ARKA SK., ASIL, ASIL SK., ASIR SK., AŞİNA SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN CD., AY SK., BADEMCİ SK., BAĞLARYOLU SK., BAHÇE SK., BAHÇELİK SK., BAKIR SK., BALLI SK., BARUT SK., BASRA SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BERGAMA SK., BERRAK SK., BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., CESUR SK., DAĞHAN SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATİH CD., DERNEK, DESTAN, DESTAN SK., DİLBER SK., DOGUKAN, DOGUS, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., DORUK SK., DOST SK., EBEGÜMECİ SK., ELMALI SK., ERCİYES SK., FISTIK SK., FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELİŞİM SK., GEVREK SK., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEY SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., GÜNGÖREN SK., HAKIKAT, HAKİKAT SK., HAS SK., HATIRA SK., HEYBE SK., HUŞ SK., ILGAZ SK., ILICA, ILICA SK., İLKE SK., İNCİR. SK., İRİS SK., KADIOGLU, KAFDAĞI SK., KAMU, KAMU CD., KARASU SK., KARDEŞLER SK., KARLI SK., KERVANSARAY CD., KIRGIZLAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KİVİ SK., KOOPERATIF, KOOPERATİF CD., KUYTU SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., LEVENT SK., MASHAR SK., MAZİ SK., MELEK SUYU CD., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MORMENEKŞE SK., MUAZZAM SK., NAR SK., NEVRUZ SK., ORKİDE SK., ÖZER SK., ÖZGÜ SK., ROKA, ROKA SK., SAHRA, SARI SK., SARMAŞIKLI SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SELALE, SEMT, SEMT SK., SERIN, SERİN SK., SIRAT, SIRAT SK., SIRINAGA, SİCİM SK., SOYCAN SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜSEN SK., ŞEBBOY SK., ŞELALE SK., ŞİFA SK., ŞİMŞİR SK., TAFLAN SK., TUGBA, TUĞBA SK., UFUK SK., ULUDAĞ SK., UMUTLU SK., YAPRAK SK, YASEMİN SK., YEŞİLALAN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, YEŞİLVADİ SK., ZEGAN YOLU, ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde CAMI MEVKII, CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde AKKONAK SK., BAĞDAT CD., GÜLDESTE SK., GÜLVEREN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY mahallelerinde DAMLALI SK., FERMAN SK., HAZAL SK., MUSA KAZIM, ÖZKAN, ÖZKAN SK., ÜLKÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ADALAR SK., AHATLI SK., AKÇASU SK., ALAYLI SK., ALIOGULLARI, ALİOĞULLARI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ATILAY SK., AYDINLIK, AYDINLIK SK., AYDINTEPE, BAHÇELİEVLER SK., BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DERELİ SK., DIZDAROGLU, DIZGE, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ, DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., ERTUG, ERTUĞ SK., FAHRİ SK., FERHAT AĞA SK., FILIZLER, FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., GÜLLÜCE, GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HALK SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HARMANLIK SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HİZMET SK, HOCALAR SK., İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, KABAKOZ SK., KADEM, KADEM SK., KADIMEZARI CD., KADIR ASLAN, KADİR ASLAN SK, KANAAT, KANAAT SK., KARADERE, KARADERE CD., KARAKADILAR CD., KARALAR SK., KARALI SK., KARPUZLUK, KARPUZLUK SK., KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KİRAZLIK EVLERİ SİTE YOLU SK, KORUCU SK., KOZLU SK., KUPLAY SK., MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MEMISLER, MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., MEYVELIK, MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NUSRETIYE IZMIT CD., NUSRETİYE İZMİT CD., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERAĞA SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., ÖZKANLI SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., RUMELİ SK., SARMAŞIKLAR SK., SERT SK., SEVIL, SEVİL SK, SEVİL SK., SIRINTEPE, SIRINYOL, SÖNMEZLER SK., SUADİYE BAĞDAT CD., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNAĞA CD., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TALIP, TALİP SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELI, TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, TUZLA SK., UZAK, UZAK SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK., VAROL, VAROL SK., YAKIN, YAKIN SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, GEDIKLI, GEDİKLİ, UZUNBEY, ZEYTINBURNU, ZEYTİNBURNU mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., ALACAHAN SK., ATATÜRK CD, ATMACA SK, ATMACA SK., BAGDAT, BAĞDAT SK., BAHAR SK., BAŞER SK., BATIHAN SK., BAYRAKTAR YOLU, BAYRAKTAR YOLU SK., BODUROGLU MEVKII, BODUROĞLU MEVKİİ, BODUROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CELAL, CELAL SK., CEYHAN, CIVCIVOGLU MEVKII, CİHANGİR SK., CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CUMHURIYET, CUMHURİYET. CD., ÇENGEL CD., ÇİMEN SK., DONBAYCI MEVKII, DONBAYCI MEVKİİ KÜME EVLER, ELİSA, ELMACI MEVKII, ELMACI MEVKİİ KÜME EVLER, ERBAB SK., ERKİN SK., FENERLİ SK., GÜLSER SK., GÜNAY SK., HARA, HARA SK., HASEKİ, KABAKÇI MEVKII, KABAKÇI MEVKİİ KÜME EVLER, KANGAL SK., KIVILCIM SK., KİBAR SK., KÖYYOLU SK., KUŞDİLİ SK., LALE SK., MANCARCI MEVKII, MANCARCI MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAOGLU MEVKII, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVL, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MÜSLIM SK., MÜSLİM SK., PERÇEM SK., REFORM CD., SABAH, SABAH SK., SADAKAT SK., SAYDAM SK., SAYGIN, SONBAHAR SK., SUBAY SK., TAN SK., TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TESKERE SK., UZUN SK., ÜMİT SK., VURALLAR SK., YURTERİ SK., YÜCELEN SK., ZÜBEYDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY mahallelerinde DAMLALI, GAZİ OSMAN PAŞA CD., KARAGÖZ SK., MUSA KAZIM SK., YAMAN, YAMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 2. SK., 22., 22. SK., 23. SK., 24. SK., 25. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 31. SK., 32., 32. SK., 33. SK., 34. SK., 35. SK., 36. SK., 37. SK., 38. SK., 41. SK., D-100 KARAYOLU CD., IMAR, İMAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde ADEM YAVUZ, ADEM YAVUZ CD., BİLGİÇ SK., ÇILEM, ÇİLEM SK., DOLUNAY, DOLUNAY SK., EFE SADIK CD., GEÇİTLİ SK., HÜSNÜ EFE CD., IHLAMUR, IHLAMUR SK., MENDERES, MENDERES BULVAR, MESELIK, MEŞELİK SK., MIS, MİS SK., NERGİZ SK, NERGİZ SK., SANAYİ CD., SEMAVER SK., ŞUHEDA SK., YAPRAK, YAPRAK SK., YAZMALI SK., YEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA mahallelerinde CUMAKÖY MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, TOPLUCA mahallelerinde BESKES MEVKII, BEŞKEŞ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKII, CABBARLAR MEVKII KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAKIRAZ MEVKII, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEREMLER MEVKII, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKII, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KORUKLAR MEVKII, KORUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANPASALAR MEVKII, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAHTACILAR MEVKII, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÜTÜK MEVKII, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKII, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRCAALİ mahallelerinde CİCİLİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALAKDERE mahallelerinde GÜLERSOY SK., ISTANBUL, İSTANBUL SK., PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., VALİDE KÖPRÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 06 Ağustos Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde AZİM SK., BAYDUR, BAYDUR SK., BİLEN SK., BİNNAZ SK., CEZMİ SK., DORUK, NİYAZ SK., PERTEV SK., ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, PİRİ REİS mahallelerinde FİLİNGİR SK., YALIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, BARIS, ESKIHISAR, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde 1842., ABİD SK., AKÇALI SK., AKÇE SK., AKINCILAR SK., AKMINARE, AKMİNARE SK., AKPINAR SK., AKTAŞ SK., ALI SAKIR, ALİ ŞAKİR SK., ALİYE SK., ALSANCAK SK., ALTUN, ALTUN SK., ANKA SK., ARMUTLU SK., AŞIK VEYSEL CD., ATABAY, AYAN SK., AYAZMA SK., AYDIN SK., AYDOĞAN SK., AYFER, AYFER SK., AYSEL, AYSEL SK., AYSENUR, AYŞENUR SK., AZİZ SK., BADEMLI, BADEMLİ SK., BAHÇE, BAHRİYE ÜÇOK CD., BAHTİYAR SK., BALKAN, BARISSEVER, BARIŞSEVER SK., BEDIR, BEDİR SK., BEKTAŞ SK., BEYIT, BEYİT SK., BEYPINARI SK., BILDIRCIN SK., BIRCAN, BİRCAN SK., BORA SK., CAN SK., CENGIZ, CENGIZ TOPEL, CENGİZ SK., CENGİZ TOPEL CD., CENK SK., CEVAHIR, CEVAHİR SK., CEYLAN SK., CEZBE, CEZBE SK., CİHAN SK., COŞKU SK., ÇAKIL SK., ÇAMDIBI SK., ÇAMDİBİ SK., ÇETİN EMEÇ CD., ÇINAR, ÇINAR CD., ÇİÇEK SK., ÇİÇEKDAĞI SK., ÇİĞDEM SK., ÇUBUK SK., ÇUKUR SK., DEĞERLİ SK., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., DERGAH SK., DERMAN SK., DEVRAN SK., DEVRİM SK., DIVAN, DİVAN SK., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKI ACAR CD., DR.ZEKİ ACAR CD., DUHA SK., DURAN SK., DÜZLÜK SK., ECEHAN SK., EFELI, EFELİ SK., EFENDİOĞLU SK., EĞİTİM CD., ELEK SK., ELEM, ELEM SK., ELMALI, EMIN, EMSAL SK., ENGİN SK., ER, ER SK., ERIKLI, ERIS, ERİKLİ SK., ERİŞ SK., ESENGÜL SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESKIHISAR, ESKİHİSAR CD., EŞREF SK., ETHEM SK., EVLİYA ÇELEBİ SK., EYVALLAH SK., FERIT, FERİDUN SK., FERİT SK., FEVZİ SK., FINDIKLI SK., FİGAN SK., FÜSUN, FÜSUN SK., GAZANFER SK., GEÇER SK., GEDİK SK., GELİNCİK SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GENÇLİK SK., GENIS, GENİŞ SK., GÖNÜL SK., GÜLENDAM SK., GÜNEŞ SK., GÜRKAN SK., GÜRSEL, GÜRSEL SK., GÜZEL, HANEDAN SK., HASTANE KARSISI, HASTANE KARŞISI SK., HAZINE, HAZİNE SK., HİLAL BAŞAK SK., HİSAR SK., HUKUK SK., HUZUR, HÜSAM SK., INCI, ISTASYON, ISTASYON CD., IŞIL SK., İLÇE SK., İLGİ SK., İMAN SK., İNCİ SK., İNCİRLİK SK., İPEK SK., İSRA SK., İSTASYON CD., KAFKAS SK., KALP GÖZÜ SK., KANDİL SK., KARAHİSAR SK., KARTOPU SK., KATIP, KATİP SK., KAVALA CD., KAYISI SK., KAYMAZ SK., KEKİK SK., KEKLİK SK., KELAM, KELAM SK., KELIME, KELİME SK., KENAN SK., KEŞİF SK., KIRAY SK., KIRAZLI, KIRÇİÇEĞİ SK., KIRLANGIÇ SK., KISA, KISA SK., KISMET SK., KIZILAY SK., KİRAZLI SK., KORU, KORU SK., KOSOVA SK., KOZALAK SK., KÖRFEZ, KÖRFEZ CD., KÖŞK SK., KUTUP, KUTUP SK., KUYU SK., KÜÇÜK SK., LALEM SK., LAVANTA SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MAHİR SK., MECIT, MEDİNE SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MELİS SK., MENEKSE, MERCAN, MERDIVEN, MERDİVEN SK., MİHRAP SK., MİNİ SK., MOLLA HÜSREV CD., MUHSİN SK., MÜBAREK, MÜBAREK SK., MÜLK, NACAR SK., NAMZET SK., NİLGÜN SK., NİYET SK., NUH SK., NURAY SK., NURGÖK SK., NURKAN SK., OKYAR SK., ONAR SK., ORTANCA SK., ORUÇ REIS, ORUÇ REİS CD., ÖNAL, ÖNAL SK., ÖRNEK SK., ÖZBAY, ÖZBAY SK., ÖZCAN SK., ÖZDEL SK., ÖZDEN, ÖZDEN SK., ÖZGE SK., PAMUK SK., PETEK SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., PIYALE, PİYALE SK., POYRAZ SK., RAHMI DIBEK, RAUF ORBAY CD., REHBER SK., REIS, REİS SK., REŞİT SK., RÜYA SK., SACİT SK., SADE SK., SAFİNUR SK., SAHRA SK., SAMDAN, SANCAKTAR, SANCAKTAR SK., SARMASIK, SARMAŞIK SK., SATIGÜL SK., SEBNEM, SEFER, SEFER SK., SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SERÇE, SEREF, SERTTAS SK., SERTTAŞ SK., SEVDA, SEVDA SK., SEVKET, SEYİT SK., SILA, SILA SK., SİNEM SK., SİPAHİ SK., SOKULLU CD., SONGÜL, SONGÜL SK., SÖGÜT, SUNGURCA, SUNGURCA KÜME EVLER, SÜMBÜL SK., ŞAFAK SK., ŞAMDAN SK., ŞEBNEM SK., ŞEFKAT SK, ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞEREF SK., ŞERİFE SK., ŞEVKET SK., ŞEVVAL SK., ŞURA SK., TAHA, TAHA SK., TAHİR SK., TAKDİR SK., TALEBE SK., TELSIZ, TELSİZ SK., TEPECIK, TEPECİK SK., TOPÇU SK., TUNA SK., ULAS, ULAŞ SK., ULUSU, ULUSU SK., UMUT SK., ÜLKÜM SK., ÜNLÜ SK., ÜST, ÜST SK., ÜSTTEPE SK., VARAN SK., VATAN SK., VEZIR, VEZİR SK., YALÇIN, YALÇIN SK., YARENLER, YARENLER SK., YAYIK, YAYIK SK., YELİZ SK., YENI BAHAR, YENİ BAHAR SK., YENİCE SK., YESIL, YESILYURT, YEŞİLYURT SK., YILDIRIM SK., YILDIZ SK., YILMAZ SK., YİĞİT SK., YUNUS EMRE CD., YUSUF SK., YÜKSEL SK., ZEKAT SK., ZEMBIL, ZEMBİL SK., ZEYBEK, ZEYBEK SK., ZÜMER, ZÜMER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 06 Ağustos Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ mahallelerinde 3419., 3425., 3427., 3428., 3431., DENIZLI FATIH, KARANFİL SK., MANOLYA SK., ONUR SK., SARI ÇEŞME SK., SEVGİ SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ mahallelerinde 3442., 3442. SK., DENİZLİ FATİH CD., GAZI MUSTAFA KEMAL, KANARYA SK., KARŞI SK., ULUDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZ, DENİZ, DUMLUPINAR mahallelerinde 4406., AKBAS, AKBAS SK., AKBAŞ SK., AKTÜRK SK., ASLANTAŞ SK., AYDIN, AYDIN CD., BURAK, BURAK SK., DAMAR SK., DERE SK., ERDEM, ERDEM SK., ERGÜL SK., ESKİCİLER SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., FIRIN, FIRIN SK., GONCA, GONCA SK., GÜZEL SK., HILAL, HİLAL SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., IRMAK SK., İKİZLER SK., İNCE SK., KAHRAMAN, KAHRAMAN SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KANARYA, KARANFIL, KAVAKLAR SK., KIBRIS, KIYMET, KIYMET SK., KÖPRÜLÜ SK., LIMAN, LİMAN CD., LİMANYOLU CD., MAKASBASI, MAKASBAŞI SK., MEHMET ÇELİK SK., MEKTEP, MEKTEP SK., MORGÜL, MORGÜL SK., NECATİ DENİZ SK., NUR, NUR SK., OSMANBEY SK., ÖREN SK., ÖZDEMİR SK., POSTANE, POSTANE SK., RIZABEY SK., SALIM, SARICALAR HALIHİSARI SOK, SEHIT CUMHUR YÜZLÜ, ŞEHİT CUMHUR YÜZLÜ SK., ŞEHİT HASBİ SK., ŞEMSETTİN SEMA SK., ŞEREF MOLLA SK., ŞİRİN SK., TOLGA, TOLGA SK., TRAVERS SK., UÇAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.