06 Aralık KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.12.2024 - 08:49

Güncelleme: 06.12.2024 - 08:49

KOCAELİ ilinde 06 Aralık Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKÖY mahallelerinde KARAMANOĞLU SK., SELVİCİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKÖY mahallelerinde ALP, ALP SK., HASBEYLER YAYLASI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, INEBEYLI, İNEBEYLİ, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde 3204., 3213, 3215., AHMET DİKDERE SK., AHMET TURAL SK., AKTOPRAK, AKTOPRAK SK., ALİ MEHMET AKKIR SK., ANADOLU CD, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞDAT, BAHÇE SK., BAŞER SK., BEHÇET HOCA SK., BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, CENGİZTOPEL SK., ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇINARLI, ÇINARLI CD., DEDE, DEDE SK., DUMLUPINAR SK., ERDOĞAN SK., FATİH SK., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GÜLERSOY SK., HACI ORHAN SK., INEBEYLI MERKEZ MEVKII, ISTANBUL, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İSMAİL BAYCAN SK., İSTANBUL SK., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KAVALA SK., KAZIM KARABEKIR, KIBRIS, KIBRIS SK., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSE SK., KÖSEOĞLU SK., MERDIGÖZ, PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., RECEP TUNCER SK., SARICALI, SARICALI SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SİNOP SK., ŞEHİT HÜSEYİN AKBAŞ SK., TASAGIL ALTI MEVKII, TASAGIL MEVKII, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞAĞIL MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, TOPÇU DERE SK., VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, PAŞADAĞ, YAYLACIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, AKAR, AKAR SK., ARDA, ARDA SK., BELEDİYE SK., BELGIN, BELGİN SK., CEM SK., ÇAYIRLAR, ÇELİKİZ SK., ECEGÜL SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., EROL, EROL SK., FAKÜLTE CD., FEVZİ PAŞA CD., GALIP ERENOGLU, GALİP ERENOĞLU CD., HACI SÜLEYMAN, HACI SÜLEYMAN SK., HICRI, HİCRAN SK., HİCRİ SK., HÜRLER, HÜRLER CD., İMSAK SK., KADİR SK., KARA, KARA SK., MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MANOLYA, MERTİNAN, MÜGE SK., NANE, NEVZAT, NEVZAT SK., ORHAN, ORHAN SK., ÖMER SK., ÖYKÜ SK., PERÇEM, PERÇEM SK., PERVIN, PERVİN SK., SAADET, SAADET SK., SENYURT, SILA, ŞENYURT SK., TÜRKLER SK., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YILDIRAY, YURTSEVER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI, SANAYİ mahallelerinde AÇELYA, AÇELYA SK., ALİ ÇAVUŞ SK., AYSENUR, BAYLAR SK., D-130 KARAYOLU CD., ERSOYLU SK., ESKI BAGDAT CD., ESKİ BAĞDAT CD., GELİN ÇİÇEĞİ SK., GÜLER SK., HAFIZ EMIN, HARPUT SK., İLKAY SK., İNCİ ÇİÇEĞİ SK., KADI, KADI SK., KINA ÇİÇEĞİ SK., KURU SK., ÖZ BAKI, ÖZ BAKİ SK., SAHIL, SAHİL SK., SAKAYIK, SEVGI ÇIÇEGI, SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SONGÜL SK., ŞAKAYIK SK., TOKİ SK., TOMBUL, TOMBUL SK., TUFANOGLU, TUFANOĞLU SK., YANKI SK., YELKEN, YELKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde KIRAZPINAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Aralık Cuma 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., DEĞİRMENCİ SK., EFE ALI, ERMAN SK., KIRAZLIBAHÇE, KİRAZLIBAHÇE CD., NARLIK SK., NECIP, NECİP SK., RECEP ÇAVUS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATEPE mahallelerinde AMİRAL SK., GÜZEL BAHÇE SK, KALAYLI, KALAYLI SK., KARATEPE, KARATEPE CD., KÖKLÜK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde ÇETIN, ÇETİN SK., SELVI, SELVİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, SÜLEYMANIYE, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 1. SK., 104. SK., 107. SK., 108., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 115. SK., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 120. SK., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 13., 13. SK., 130., 130. SK., 131., 131. SK., 132. SK., 133. SK., 134., 134. SK., 136., 136. SK., 137. SK., 138. SK., 140., 140. SK., 141., 142. SK., 15., 15. SK., 16. SK., 17. SK., 18. SK., 19., 19. SK., 2. SK., 201. SK., 21. SK., 214., 214. SK., 22., 22. SK., 23., 23. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247., 248. SK., 25., 25. SK., 26. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 3. SK., 32., 35. SK., 36., 36. SK., 37., 37. SK., 38. SK., 39. SK., 4. SK., 40. SK., 41., 41. SK., 5. SK., 6. SK., 7. SK., 9. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR, IMAR CD., İMAR CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 06 Aralık Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAĞ, SIRRIPASA, SIRRIPAŞA mahallelerinde ABDIOGLU, ABDİOĞLU SK., AKBABA, AKBABA SK., AKBAL SK., AKBULUT SK., AKDENİZ SK., BALO, BALO SK., BEDİR SK., ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇAMLICA SK., ÇANAK, DOSTLUK SK., ENGİN CD., FETİH SK., GEÇİT SK., GÜLDALI SK., HAKANBEY, HAKANBEY SK., HANEDAN, HANEDAN SK., HARMANTARLA SK., HURİYE PAK SK., HÜLYA SK., IÇEN, ISFENDIYAR, İÇEN SK., İRFAN SK., İSFENDİYAR SK., KARAKIŞLA SK., KEREM SK., KOÇ SK., MEVLÜT SK., OK, OK SK., ÖZER SK., PAK SK., SARGIN SK., SIRMALI SK., SÖZER SK., UZUNOGLU, UZUNOĞLU SK., YAMAÇ SK., YILDIRIMLAR SK., YÖRÜK, ZÜLÜF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NÜZHETIYE, NÜZHETİYE mahallelerinde NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 06 Aralık Cuma 10:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİFTLİK, IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4211. SK., 4215., 4430. SK., 4431. SK., ERDEM, ERDEM CD., STAD CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ, YAZLIK MERKEZ mahallelerinde AHU SK., AKIN, AKIN SK., AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN CD., ALEV, ALEV SK., ALI KUSÇU, ALİ KUŞÇU CD., ARAS, ARAS SK., ARZUM, ARZUM SK., ASMA SK., AŞİYAN SK., ATLAS, AVCILAR SK., AVSAR, AVŞAR SK., AYAZ, BAHAR SK., BAHTİYAR SK., BAŞARAN SK., BEDIR, BELEN SK., BERAT SK., BERRİN SK., BEYAZIT SK., BEYZA SK., BILGE, BİZİM SK., CAN, CAN SK., CANSU, CANSU SK., CENNET SK., ÇAGRI, ÇAĞLAYAN SK., ÇAĞRI SK., ÇIÇEK, ÇILEK, ÇİĞDEM SK., ÇORUH, ÇORUH CD., DERMAN SK., DIDEM, DİDEM SK., DURU SK., EFE SK., ELA, ELA SK., EYLÜL, EYÜP SIMSEK, EYÜP ŞİMŞEK CD., EZGİ SK., FULYA SK., GENÇLİK SK., GÖNÜL, GÖNÜL SK., GÜLBAHAR, GÜLBAHAR SK., GÜNDÜZALP, GÜNDÜZALP CD, GÜNDÜZALP CD., GÜZELCE SK., HISARTEPE, HİCRET SK., HİSARTEPE SK., INCI, ISMET PASA, İSMET PAŞA CD., KALYON SK., KARACAOGLAN, KARACAOĞLAN CD., KAVAK, KAVAK SK., KEVSER CD., KINALI, KONAK SK., KOSOVA, KOSOVA CD., MASAL, MELEN, MELEN SK., MELTEM SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., ORHANGAZİ CD., ORTANCA, SARAY, SEDİR SK., SERDAR, SERDAR SK., SEVİNÇ SK., SEYHAN SK., SEYRANTEPE, SEYRANTEPE SK., SULTAN SK., ŞANLI SK., ŞEN SK., TABYA, TABYA SK., TAYFUN, TAYFUN SK., TULUMBA, TULUMBA SK., TUNCA SK., VEZIR, VEZİR SK., YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 06 Aralık Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, DENIZ EVLER, DENİZ EVLER mahallelerinde 18 MART CD., 4024., 4026., 4026. SK., 4030. SK., 4031. SK., 4032. SK., 4033. SK., 4036. SK., 4037. SK., 4039. SK., 4040., 4040. SK., 4041. SK., 4043. SK., 4047. SK., 4048., 4048. SK., 4049. SK., 4055. SK., 4057., 4058. SK., 4059., 4059. SK., 4060. SK., 4061. SK., 4064. SK., 4065. SK., 4066. SK., 4069., 4069. SK., 4070. SK., 4071., 4073. SK., 4074., 4074. SK., 4075. SK., 4076. SK., 4077. SK., 4078. SK., 4079. SK., 4080. SK., 4082. SK., 4085. SK., 4086. SK., 4087. SK., 4089. SK., 4091. SK., 4094. SK., 4097. SK., 4100. SK., 4103. SK., 4104. SK., 4106., 4106. SK., 4107. SK., 4112. SK., 4113. SK., 4114. SK., 4115. SK., 4116. SK., 4119. SK., 4120., 4120. SK., 4139. SK., ADALET, ADALET CD., AKDENİZ CD., ALI UÇAR, ALİ UÇAR CD., AYANOĞLU CD., BAHÇE KAPILAR, BAHÇE KAPILAR CD., BARBOROS CD., BILGIN, BİLGİN CD., ÇAĞLAR CD., ÇELEBI, ÇELEBİ CD., FİDANLIK CD., GÜMÜŞ PALA CD., İHSANİYE KARADENİZ CD., MAZHARÖZEN, ÖZLER, ÖZLER CD., TURAN GÜNEŞ CD., YILMAZ, YILMAZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALEFLI, ALEFLİ, HIDIRLAR mahallelerinde ALEFLI MERKEZ MEVKII, ALEFLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ALEFLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde 6026, 708 SK., AÇIKGÖZ SK., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., AKTAŞ SK., ALIM, ALİM SK., ALKAN SK., ATEŞ SK., AYHAN SK., AZRA SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI SK., BAYLAN SK., BAYRAK, BESTE SK., BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOSTAN SK., CEMRE SK., CEYLAN SK., ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY ÇIFTLIK, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇAM, ÇAM SK., ÇESME, ÇEŞME SK., ÇINAR SK., DAĞ SK., DAMLA SK., DAR SK., DEĞİRMEN SK., DINÇ, DİNÇ SK., DURAN, DURAN SK., ELZEM CD., EREN SK., ERIM, ERİM SK., ERSOY, ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, FERMAN, FERMAN SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜNDÜZ SK., GÜR SK., GÜRGEN, GÜRGEN SK., GÜZ, GÜZ SK., HAKİM SK., HASRET, HAVADİS SK., HUDUT SK., HÜNER SK., IREM, KADIRGA, KADIRGA SK., KANARYA SK., KANBEL SK., KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARADENİZ SK., KARTAL SK., KAYALI, KAYALI SK., KERVAN SK., KETEN, KINA SK., KIR SK., KORKMAZ SK., KUDRET, KUŞÇULAR MAH, KUŞTEPE SK., LIMAN, LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, LİMAN CD., MARTI SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MEMİŞ SK., MERT SK., MEŞE SK., MEŞELİK SK., MURAT, MURAT SK., NAZ, NAZ SK., NAZLI, NAZLI SK., ORKİDE SK., ORMAN SK., ORMAN. SK., ORUÇ SK., OZAN SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SEYREK, SEYREK CD., SİTE SK., ŞEKER SK., ŞENOL SK., TAFLAN, TAFLAN SK., TAŞOCAĞI CD., TEKE, TEKE SK., TUNÇ SK., TURNA SK., VATAN, VATAN SK., YENİ BAHAR SK., YUKARI MAHALLE, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 06 Aralık Cuma 13:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde AKTAÇ SK., ALİBABA SK., ATILLA, AZİM SK., BAYCAN SK., BAYDUR, BERFU SK., BİLEN SK., BİNNAZ SK., CENGİZ ÖZDEMİR SK., CEZMİ SK., DÖNMEZ SK., KARAASLAN, KARAASLAN CD., KESKİN SK., KIVANÇ SK., KOÇ, KOÇYİĞİT SK., KUDRETLI, KUDRETLİ SK., MEMNUN SK., MESUT SK., MUALLIM, MUALLİM SK., MUHLİSE SK., NARİN SK., NAZAR SK., NECLA, NECLA SK., NERMİN SK., NİDA SK., NİMET SK., NİYAZ SK., NURCAN, NURCAN SK., NUROL, ÖZBEK SK., PERTEV SK., SAYGÜL SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SERPİL SK., SİNAN SK., ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ, ŞEHİT SAMİ İLHAN SK., ŞENNUR SK., YANIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ASLI, ASLI SK., BOSTANCI, GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., KARANİ SK., SELALE, ŞELALE SK., YEDİVEREN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ mahallelerinde 1530., 1530. SK., 1537. SK., 1538., 1538. SK., 1539. SK., 1542. SK., 1542/1., 1542/1. SK., 1542/2., 1542/2. SK., 1543. SK., 1544. SK., 1544/1. SK., 1545., 1545. SK., 1545/1. SK., 1549. SK., 1554/1. SK., ETHEM BEY CD., İSTASYON CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, FEVZIÇAKMAK, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde AKPINAR SK., ASALET SK., AŞIK VEYSEL CD., BAHRIYE ÜÇOK, BAHRİYE ÜÇOK CD., BAHTIYAR, BEKTAŞ SK., BEYIT, BEYİT SK., BORA SK., ÇETİN EMEÇ CD., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., DEVRAN, DEVRAN SK., ECEHAN SK., EFLATUN, EFLATUN SK., ERIS, ERİŞ SK., ESENGÜL SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., GAZANFER SK., GÜMÜS SK., GÜNER, GÜRKAN SK., HÜSAM SK., ISTASYON, İNCİ SK., KARAHISAR, KARAHİSAR SK., KARTOPU SK., KAYMAZ SK., KEŞİF SK., KISA, KISA SK., KISMET, KISMET SK., KUBİLAY SK., NACAR SK., ÖZDEL, ÖZDEL SK., REIS, REİS SK., ŞERİFE SK., ŞEVKET SK., TELSIZ, TELSİZ SK., TEPECIK, TEPECİK SK., ULAS, ULAŞ SK., YESIL, YEŞİL SK., YEŞİLVADİ SK., ZÜMER, ZÜMER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1458., 1458. SK., 1459. SK., 1462. SK., 1463. SK., 1464. SK., 1465. SK., 1466. SK., 1474., BİRLİK CD., ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., POLATKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1460. SK., 1461. SK., 1467. SK., 1468., 1468. SK., 1468/1., 1468/1. SK., 1469. SK., 1470. SK., 1470/1. SK., 1471., 1471. SK., 1472. SK., 1473. SK., 1474. SK., 1474/1. SK., 1475., 1475. SK., 1477. SK., 1477/1., 1477/1. SK., 1478., 1478. SK., 1479. SK., 1480., 1480. SK., BIRLIK, ESKIHISAR FERIBOT YOLU, GÜNEY YANYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., DUT SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., GÜRUF SK., GÜVERCIN, GÜVERCİN SK., KİRAZ SK., KUĞU SK., MELTEM, NAR SK., PALMIYE, PELIKAN, PELİKAN SK., PELİN CD., SÜLÜN SK., TEPE, YUNUS, YUNUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde KUMRU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 06 Aralık Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde IGDE, IHLAMUR, İĞDE SK., MEHTAP, MEHTAP CD., MUZ SK., PALMİYE SK., PLAJ, PLAJ CD., SÜLÜN, TEPE CD., YAKUP KEFELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİKENT mahallelerinde 2449. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, GAZİLER, GEBZE OSB2, YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 1792/1. SK., 2450. SK., 2451. SK., 2464., 2482., 558. SK., DİCLE CD, MUTLUKENT BULVAR, ŞEKERPINAR-GEBZE YOLU CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 2424., 2457., 2457. SK., 2463. SK., GAZILER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 2476. SK., 2483. SK., FIRAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, GEBZE OSB2, YENİKENT mahallelerinde 2465. SK., 2469. SK., 2470. SK., 2482. SK., 552., 90., IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde FIRAT CD, RAHMI DIBEK, RAHMİ DİBEK CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 2464. SK., DICLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Aralık Cuma 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ mahallelerinde 1804/5. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 324., 324. SK., 325. SK., 327/7. SK., 335/1. SK., 336., 336. SK, 336. SK., 343., 556. SK., 558. SK, 558/2. SK., 559. SK., 559/1. SK., 560. SK., 560/2. SK., 560/3. SK., 563. SK., 565. SK., 573., 573. SK., İSTANBUL CD., TOPÇULAR CD., YAVUZ SELİM CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1174. SK., 1174/1. SK., 1174/2. SK., 1175. SK., 1176., 1176. SK., 1176/2., 1176/2. SK., 1177. SK., 1178., 1178. SK., 1178/1. SK., 1179., 1179. SK., 1180., 1180. SK., 1181., 1181. SK., 1181/1. SK., 1181/3. SK., 1182. SK, 1184. SK., 1185/1., 1185/1. SK., 1185/2. SK., 1185/3. SK., 1185/4., 1185/4. SK., GEBZE OTO SANAYI SITESI, GEBZE OTO SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, KOCABETON SANAYI SITESI, TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR mahallelerinde 2701., 2701. SK., 2703. SK., 2705. SK., 2708. SK., 2792. SK., 2793. SK., 2794. SK., 2795. SK., ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 1. CD, 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3230., 3231, 3231., 3233. SK., 3235. SK., 3237. SK., 3238., 3240, 3240., 3241. SK., 3242. SK., 3243. SK., 3243/1., 3244. SK., 3247., 3248, 3248., 4426., 4433., 4433. SK., AYAZ SK., BANU SK., CEREN SK., DOĞRULAR SK., GÜL SK., HAMİDİYE SK., KÖMÜRCÜLER SK., LALE SK., MERVE SK., ORGANİZE, ÖMÜR SK., ÖZYILDIZ SK., PELİTLİ YOLU CD., SANAYI., SANAYİ. SK, SANTIYE, SEVGİ SK., SUDE SK., SÜMBÜL SK., ŞANTİYE, TUNA SK., YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3235., 3238, 3246., AKASYA SK., AYBEK SK., MANOLYA SK., PAPATYA SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Aralık Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 3258. SK, 4432. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 06 Aralık Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde KARAYOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU, YEŞİLOVA mahallelerinde AKGÜNEŞ, AKGÜNEŞ SK., BOGAZOVA, BOĞAZOVA, BOĞAZOVA CD., CESUR SK., EREL, EREL SK., POLEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY, YAVUZ SULTAN mahallelerinde ATMACA, ATMACA SK., BENNA, BENNA SK., BEŞİKÇİ SK., ÇAMYAYLA KÖYÜ DEĞİRMENÖZÜ MAH, DERYA, DERYA CD., DUYGULU SK., EVRENSEL, EVRENSEL SK., FENER SK., FIRAT ÇAKIROĞLU, GENÇOĞLU SK., HAFIZ SK., RIHTIM, RIHTIM CD., SAHİL CD, SAHİL CD., SEFA CD., SEFER, SEFER SK., SERÇE SK., TAYFUN CD., TAYFUR SK., TUĞRUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ mahallelerinde ALICI SK., ARIN SK., ARIPINARI SK., AŞAĞI PINAR SK., BALIKAYA, BALIKAYA SK., BAŞAKLI SK., BAYRAM, BAYRAM OSMAN SK., BAYRAM SK., BEZİR SK., BURUNCUK SK., CEVİZDİBİ SK., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., DURSUN SK., ERENLER TEPESİ SK., ESENLER SK., EŞREF SK., FAZILET, FAZİLET SK., GÜMÜŞPALA CD., HAFIZ ALİ SK., HAVUT ÇEŞME SK., İKİZ ÇEŞME SK., KAŞARHANE SK., KAYNARCA SK., KOCAALİ SK., KÜÇÜK SK., KÜLLÜKTEPE SK., MEHTAP SK., OSMAN SK., SARAÇ, SARAÇ SK., SPOR SK., TAVSANCIL, TAVŞANCIL SK., YILDIZLI SK., YURTYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde ADA SK., AHU, AKDENIZ, AKPINAR, AKSU SK., ALTINAY, ALTINAY SK., ARDINÇ SK., ATLAS SK., AVCI SK., AYÇA, AYÇA SK., BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI CD., CİHAN SK., ÇAĞATAY SK., ÇALIŞKAN SK., ÇİLEK SK., DILARA, DİLARA SK., DORUK SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., ECE, ECE SK., ELIF, ELVAN SK., ESENKAYA, ESENKAYA SK., EYLÜL SK., FETİYE CD., FEVZI ÇAKMAK, GÖKÇE SK., GÜLİZAR SK., GÜNBATI SK., GÜZEL SK., HAZAN SK., HILAL, HÜSEYİN DEMİR CD., ILGAZ SK., IRMAK SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, KAMER, KAMER SK., KARANFIL, KASIMPATI, KASIMPATI SK., KOYUNCU, KUMSAL SK., LEYLA SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NERGİS SK., NESLIHAN, NESLİHAN SK., ÖYKÜ, ÖZCAN SK., POYRAZ SK., RÜZGAR SK., SADIK, SADIK SK., SEDEF SK., SEHER SK., SELMA SK., SUDENAZ, SUDENAZ SK., SÜLEYMAN DEMİREL CD., ŞİRİN SK., TANRIKULU SK., TANYELİ SK., TEVFIK FIKRET, TEVFİK FİKRET CD., TURGUT SK., TURKUAZ SK., ULUÇ SK., ULUS SK., UYGUN SK., ÜLKER SK., ÜSTÜN, YAGMUR, YAPRAK, YAPRAK SK., YENI BAHAR, YILDIZ ÇIÇEGI, YILDIZ ÇİÇEĞİ SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, BARIŞ, PELITLI, PELİTLİ, ŞEKERPINAR mahallelerinde 1805/3. SK., 3202. SK, 3205., 3206, 3207., 3210., 3211., 3211. SK, 3212., 3213., 3216., 3217, 3217., 3220., 3236., 3236. SK., 3248/2., 3249., 3249/1., 3250, 3251., 3252., 3253, 3253., 3254., 3256., 3257. SK, 3258., 3262., 3265, 3265., 3266., 3267., 3270., 3273., 3274., 3275., 3276., 3278., 4403., 4404, 4404., 4405, 4405., 4406., 4407., 4409., 4429, 4429., 4442., 4443., 4444., 4444. SK, 4445., 4446., 4448., 4452., 4461, 4462, 4462., 4462. SK., 4464, 4468. SK, 4470. SK., 4471., 4475., 4476, 4476., 4478., 4805., 4868., ARMUTLU SK., ATATÜRK CD., AYDIN SK., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU CD., BAYKUŞ SK., BERİL SK., ÇAKIL SK., ÇATAL SK., ÇİÇEK SK., ÇİMEN SK., DEFNE SK., DEĞİRMEN YOLU SK, DENİZ SK., ELİF SK., ELMALI SK., EMİR SK., ERDAĞI SK., EROĞLU SK., ERSİN SK., FABRİKALAR SK., FIRAT SK., GEBZE, GEBZE CD., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, GİZEM SK., GONCA SK., GÖLCÜK SK., GÖNEN SK., GÜNEŞ SK., HANIMNİNE SK., IŞIK SK., İSHAKOĞLU SK., İSTİKLAL CD., KAMBER KAYNAĞI SK., KARACA SK., KAYADERESİ YOLU SK, KIRLANGIÇ SK., KOCAGÖL, KUMTEPE SK., MADEN CD., MANDIRA, MANDRA CD., MEYDAN SK., MEZARLIK SK., MUSTAFA KEMAL, NİLÜFER SİTESİ YOLU SK, NİLÜFER SK., OKUL SK., ORGANIZE, ORGANİZE CD., ÖREN ÇEŞME SK., ÖZDEN SK., ÖZGE SK., ÖZKAN SK., ÖZPINAR SK., PELITLI YOLU, PINAR SK., SAKA SK., SEZER SK., SILE, SILE CD., SOYLU SK., ŞANTİYE SK, ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK., ŞİLE CD., TAŞ SK., TAVSANLI YOLU, TAVŞANLI YOLU CD., TAVŞANTEPE SK., TEPEVİRAN YOLU SK, TOKDEMİR SK., TOPLUCA SK., TURUNÇ SK., UZAK SK., YANYOL SK., YAYLA SK., YENI MEZARLIK YOLU, YENI MEZARLIK YOLU CD., YENİ MEZARLIK YOLU, YENİ MEZARLIK YOLU CD., YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.