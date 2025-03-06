06 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.03.2025 - 09:57

Güncelleme: 06.03.2025 - 09:57

SAKARYA ilinde 06 Mart Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇALI, PINARDÜZÜ mahallelerinde 16001, KOVA, KOVA SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTİL, ORTA, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16006, 16007, 16008, 16009, 16015, 16016, 16017, 16018, 16019, 16020, 34002, 34003, 34005, 34008, 34010, 34011, 34014, 34016, 34017, 34018, 34019, 34020, 34022, akmeşe, ASAGIKARAÇALI, ASAGINEVRIN, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., ÇETİN, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/5, DUDUKÖY/7, HAYALLER SK., HAYELLER SK., HUNLAR, KARAÇALI MERKEZ, KAYACIK/31, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KUZULUK, MANAV, MANAV SK., MERKEZ, MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., NEVRİN SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 19018, 34021, 34023, 34024, 34025, 36009, AŞAĞINEVRİN, DAG AGZI, NEVRIN, NEVRİN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 966. SK., 971. SK., 975., KIRCAALİ CD., KIRCALI, MERVE SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 985., GÜNER SK., KAYNAK, KAYNAK SK., KIRCALİ CD., MERVE, MERVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 06 Mart Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde HIZIR, HIZIR SK., ŞEHİT ABDÜRRAHİM KOMUT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 539. SK., 550., 550. SK., CEYLAN, DİLBER SK., ESKİ KAZIMPAŞA CD., IŞIK SK., KEKLİK SK., MESUT, MESUT SK., SEÇER, SEÇER SK., SERHAT, SERHAT SK., SÜMBÜL, YILDIRIM SK., ZARIF, ZARİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 310. SK., 312. SK., 314. SK., 318. SK., 321. SK., 322., 322. SK., 323. SK., 324. SK., 326. SK., 327. SK., 329. SK., 330. SK., 331. SK., 335., 335. SK., 336., 336. SK., 338., 338. SK., 339., 339. SK., 340 SK., 340., 340. SK., 342. SK., 343. SK., 347., 349. SK., 357. SK., 365. SK., 367. SK., 369. SK., 385. SK., 388., 63. SK., ADAPARK KONUT YAPI KOOPERATİFİ, ÇINAR SK., DORUK SK., ENSAR SK., FERAH SK., HAKKIBEY KONAKLARI İÇİ YOLU, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA CD., KUMRU SK., MEHMET ALTINISIK, MEHMET ALTINIŞIK CD., SALTIKOĞLU VİLLALARI İÇ YOLU, SARMAŞIK SK., UZEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 543. SK., 545. SK., 547., 547. SK., 556. SK., 562. SK., 564. SK., 568. SK., ORHANGAZI SK., ORHANGAZİ SK., SAHIN, SULTAN SARAYI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 06 Mart Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, İSTİKLAL mahallelerinde 307. SK., 308. SK., 555. SK., ESKI KAZIMPASA, SEHIT MEHMET KARABASOGLU, ŞEHİT KEMAL DURAK, ŞEHİT KEMAL DURAK SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ŞÜKÜR KONAKLARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 353 SK., 353/2, 353/2 SK., 357 SK., 411, 411 SK., 412 SK., 413, 413 SK., ANKARA, HUZUR, HUZUR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 06 Mart Perşembe 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 117 SK., 118, 118 SK., 118/1 SK., 119, 119 SK., 120 SK., 121, 121/1., 124, 124 SK., 125, 125 SK., 126, 137, SAHIL, SAHIL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 06 Mart Perşembe 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 24 SK., 28, 29, 29 SK., 33, 33 SK., 34, 34 SK., 35, 35 SK., İPSİZ RECEP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde ADAPAZARI KARASU YOLU, CANER SK., HARMAN, HATIPLER, KEMER SK., KURUDERE (TAŞLIK) CD., MEZARLIK, SEHIT VEYSEL SAYGILI, TASLIK_2, YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, PARALI mahallelerinde BAĞ SK., BATAKLI, DAG, DEGIRMEN-, DİK SK., GAZİ SK., HACI SK., HARMANCIK, ORTA-, SEN, SHT.ERSIN SENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK CD., UZUN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde BAYIR SK., ESKURT, ESKURT SK., KURUDERE, KÜÇÜK SK., ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 06 Mart Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde BURNAZ SK., FATİH, FATİH CD., GÖK SK., HACI, HATİPLER SK., KURUDERE CD., MEZARLIK CD., TAŞLIK SK., VATAN 1 SK., VATAN2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MANAVPINARI mahallelerinde ABANOZ, ABANOZ SK., KISLA, MERKEZ SK., MERKEZ/10, YESILTEPE, YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RESULLER mahallelerinde ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, MERKEZ17, YENI_9, YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 06 Mart Perşembe 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, HASANPAŞA, KIRKPINAR HASANPASA, KIRKPINAR HASANPAŞA, KIRKPINAR SOGUKSU, KIRKPINAR SOĞUKSU, KIRKPINAR TEPEBASI, KIRKPINAR TEPEBAŞI, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, YANIK mahallelerinde 2. SK., 3. SK., ACAR, AÇELYA 1, AHLAT, AKIN SİTESİ İÇİ YOLU, ALAGÖZ 2 SİTESİ İÇİ YOLU, ALİ AĞA EVLERİ İÇİ YOLU, ARAPOĞLU SK., ARCADİA SAPANCA EVLERİ İÇİ YOL, ARDINÇ, ASLAN KÖRPİ SK., AYÇA, AYÇA SK., AYVA SK., AZRA SİTESİ İÇİ YOLU, BAB - I HAYAT KONAKLARI İÇİ YO, BAGDAT, BAGDAT CD., BAGDAT/2, BAL SK., BALKAN SK., BASRIBEY, BASRIBEY/1, BAŞAK SK., BENGİSU SİTESİ İÇİ YOLU, BEREKET, BEŞİNCİ İKLİM EVLERİ İÇİ YOLU, BÜYÜK ÇINAR EVLERİ İÇİ YOLU, CEVIZ, CEVIZLI, CEVİZ SK., CEVİZLİ EVLERİ İÇİ YOLU, ÇAMLIK SİTESİ İÇİ YOLU, ÇAYIR ÇİMEN TATİL EVLERİ İÇİ Y, ÇETIN, ÇETIN SK., ÇETİN SK., ÇETİN (İZMİT) SK., ÇIÇEK, ÇIMEN 1, ÇINAR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ÇİĞDEM SK., ÇİMEN, ÇÖMLEKÇI, ÇÖMLEKÇİ SK., DED SİTESİ İÇİ YOLU, DEMIRYOLU, DEMİRYOLU, DEMİRYOLU CD., DENIZ, DEREKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, DILEK, DİLEK SK., DOĞA VİLLALARI İÇİ YOLU, DOKUZ EVLER İÇİ YOLU, DOLUNAY SİTESİ İÇİ YOLU, DOST EVLERİ İÇİ YOLU, DURAK, DURAK SK., DUYGU SİTESİ İÇİ YOLU, ECEM SİTESİ İÇİ YOLU, EK DETAY SAPANCA KONAKLARI İÇİ, EKER, EKER SK., ENDİLÜS KONAKLARI İÇİ YOLU, ERDEMLI YOL, ERDEMLİ YOL SK., ESKI BAGDAT/1, FATIH/1, FESLEGEN, FEVZI ÇAKMAK 2, FEVZİ ÇAKMAK CD., FİDE SK., FUNDA, FUNDA SK., GÖKKUŞAĞI SİTESİ İÇİ YOLU, GÖL 2, GÖL 2 CD., GÖL CD., GÖLGE, GÖLGE SK., GÖLKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, GÖLTEPE TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, GÜL SK., GÜLPINAR KONAKLARI İÇİ YOLU, GÜNES 1, GÜNEŞ SK., GÜVEN 1, GÜVEN SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET SK., IPEKYOLU, IRMAK, ISTASYON 2, İNCİR SK., İPEKYOL KONAKLARI İÇİ YOLU, İPEKYOLU, İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ İÇİ YOLU, İPEKYOLU KONAKLARI 2 İÇİ YOLU, İSTASYON 2 CD., İSTASYON CD., KADIR EFENDI, KADİR EFENDİ CD., KAMELYA, KAMELYA EVLERİ İÇİ YOLU, KARAÇAM SK., KARANFIL 2, KARANFİL SK., KARDELEN SK., KAROBA SİTESİ İÇİ YOLU, KARTAL, KARTAL SİTESİ İÇİ YOLU, KASTARCI, KASTARCI SK., KAYRA, KEDİKAYA EVLERİ İÇİ YOLU, KEMALETTİN SAMİ PAŞA, KIRKPINAR MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KIRKPINAR YAŞAM MERKEZİ İÇİ YO, KIRMA, KIRMA SK., KORU PARK VİLLALARI İÇİ YOLU, KORUKÖY EVLERİ İÇİ YOLU, KOSU SAHASI, KOŞU SAHASI SK., KURTKÖY EVLERİ SİTESİ İÇİ YOLU, LALE SK., LALEZAR, LALEZAR SK., LILYUM, LİLYUM, LİLYUM PARK EVLERİ İÇİ YOLU, LİLYUM SK., MANOLYA, MANOLYA 1 SK., MANOLYA SİTESİ İÇİ YOLU, MANOLYA SK., MELIH KIBAR SAHIL YOLU, MELISA SK., MESELI, MESELIK 1/4, MEŞELİ, MEŞELİ SK., MEŞELİK CD., METEHAN KONAKLARI İÇİ YOLU, MIMAR SINAN 2, MİMOZA SİTESİ İÇİ YOLU, MİMOZA SK., NANE, NEFES SİTESİ İÇİ YOLU, NERGİZ SK., NILÜFER 2, OKUMUŞ SK., ORKIDE 2, ORKIDE/1, ORTAKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, ORTANCA 2, OSMANLI KONAKLARI İÇİ YOLU, ÖZAL SK., ÖZGÜRLÜK 2, ÖZKUM CD., PALMIYE 1, PALMİYE SK., PAPATYA 2, PAPATYA 2 SK., PAŞA KONAKLARI İÇİ YOLU, PAŞAKÖY EVLERİ İÇİ YOLU, PELİN SİTESİ İÇİ YOLU, PINAR 1, PINAR KONAKLARI İÇİ YOLU, PINAR TATİL KÖYÜ İÇİ YOLU, PİR SK., PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RİZZELLİ KONAKLARI İÇİ YOLU, RÜSTEMPAŞA VİLLALARI İÇİ YOLU, RÜYAM TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, RÜZGAR 1 SK., SAHİL CD., SAKLI KENT SİTESİ İÇİ YOLU, SALKIM, SALKIM SK., SAPANCA MANORS İÇİ YOLU, SARIÇAM SK., SAZLIK, SEDEF, SEDİR SK., SEGMAN, SEGMAN CD., SEHIT CEVDET KOÇ, SEKİZ EVLER İÇİ YOLU, SENA SİTESİ İÇİ YOLU, SERA KENT SİTESİ İÇİ YOLU, SERAP SK., SEVİMLİ SK., SİTE İÇİ YOLU, SOGUKSU, SÖNMEZ, SÖNMEZ CD., SUMRU SK., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN İ. SERALP YALINPALA SK., TASKIN, TAŞKIN SK., TEM OTOYOLU, TERCAN VİLLALARI İÇİ YOLU, TOMURCUK, TOMURCUK SK., TURGUT ÖZAL CD., TURNA, TURNA SK., TÜRKMEN, ÜNAL, ÜNAL SK., VILLA, VİLLA SK., YAMAN, YAMAN CD., YASEMEN, YASEMEN SK., YASEMIN, YASEMİN SK., YAŞAM SK., YAVUZ SELİM, YAVUZ SELİM CD., YAYIN, YAYIN SK., YESILMEYDAN, YEŞİL MEYDAN CD., YEŞİL TATİL KÖYÜ İÇİ YOLU, YILDIZ 1, YILDIZ CD., YONCA 2, YONCA SK., ZEHRA SİTESİ İÇİ YOLU, ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ALIPLAR, ÇİNE, ESENKÖY, GAZI, GAZİ, HIRKA, IHSANIYE, İHSANİYE, ORHANIYE, ORHANİYE, SARIGAZI, SARIGAZİ, SUÇATI, YÖRÜKLER mahallelerinde 1058., 1401., 1405. SK., 1502., 1506., 1511., 1514., 1515., 1516., 3203., 3204., 3209., 3212., 3351., 3352., 3353., 3354., 3355., 3356., 3357., 4301., 4305., 4308., 4312., 4316., 4451., 4452., 4454., 4455., AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AHİBABA YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., ÇEVRE SK., ÇİNE, ESENKÖY, ESENKÖY SK., HACIMUHARREMLER, HACIMUHARREMLER SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, IHSANIYE, IMAM GAZALI SK., İHSANİYE SK., İMAM GAZALİ SK., İNCİKSUYU SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KAVAKLAR_1, KAYAALTI, KAYAALTI SK., MERKEZ-, MUZAFFERIYE, MUZAFFERİYE, NILÜFER, OKUL, OKUL CAD.1.ÇIKAR, OKUL CD., SARIGAZI, SARIGAZI SK., SARIGAZİ SK., SILA, SUÇATI, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK., TAŞKENT SK., ÜÇERENLER, YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 06 Mart Perşembe 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 892., 895, ESME-, ESME YOLU, EŞME SK., EŞME YOLU SK., İSTANBUL CD., ŞABAN DİŞLİ, TEPECIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, DÜZAKÇASEHIR, DÜZAKÇAŞEHİR, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 17., 19., 2710, 3751., 3753., 3755., 3757., 3758., 3901., 3904., 3907., 3952., 3953., 3955., 417, 426., 426. SK., 428., 437., 437. SK., 444., 448., 455., 456., 462., 462. SK., 619., 620., AÇMALAR SK., AKÇIL SK., ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, ARAL SK., ARDA SK., AYDINLAR, AYDINLAR-, BAGLAR_1, BARAN SK., BARBAROS HAYRETTIN PASA, BİLECİK (YENİ ) CD., CAMILI, CAMİLİ SK., CUMHURIYET, CUMHURİYET, CUMHURİYET CD., ÇAKICI, ÇAKICI SK., ÇAKIR SK., ÇALIK SK., ÇEVIK, DEĞİRMEN SK., DUYGU ÇK. SK., DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, EFE SK., ERENLER, ERENLER SK., GAZI ALBAY MUSTAFA KILIÇ, GAZİ ALBAY MUSTAFA KILIÇ CD., GEYVE TARAKLI KAVŞAĞI, GÖÇMEN CD., GÜLER SK., HALICI, HALICI SK., KALAYCI, KALAYCI SK., KINCI SK., KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI SK., KÖPRÜBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, MADANLAR, MADANLAR SK., MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞEORUÇ SK., MELEKŞESOLAK KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞESOLAK SK., MERKEZ_4, ORMAN-, ORMAN SK., ORMAN YOLU, OSMANLI SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖREN SK., ÖZEN SK., POLAT SK., RAMADANLAR, RAMADANLAR SK., RAY, RAY SK., SEFA SK., SEFERLER, SEFERLER SK., SERTBAŞI SK., SOLAKLAR, TARAKÇI SK., TOKATLI SK., VATAN, VATAN CD., YAVUZ SULTAN SELİM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde 459. SK., 460., BAĞLAR SK., ÇEVİK SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DEDE SK., GÖÇMEN, OSMAN GAZİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA, SARIGAZI mahallelerinde 3202., 4304., 4309., HIRKA SK., İsimsiz115, SARIGAZI/17 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIKEBIR, CAMİKEBİR, GAZI, GAZİ, INCIKSUYU, İNCİKSUYU mahallelerinde 1035., 993., ADNAN MENDERES CD., ATAPAŞA SK., AYKURT ALP SK., BARIŞ MANÇO SK., BEYAZIT SK., ÇELEBİOĞLU SK., DERE SK., FATIN RÜSTÜ ZORLU, FATİN RÜŞTÜ ZORLU SK., FIDAN, FİDAN SK., FİLİZ SK., HACI MECIT EFENDI, HACI MECİT EFENDİ SK., HASAN POLATKAN SK., HOCA SEVKET ÖZALP, HOCA ŞEVKET ÖZALP SK., İNCİ SK., KAMELYA SK., KELEBEK, KELEBEK SK., KEPEKLI, KEPEKLI CD., KEPEKLİ CD., KIVIRCIK, KIVIRCIK SK., KONURALP, KONURALP SK., LISE, LİSE SK., MEHMET BALKAN, MEHMET BALKAN SK., MESCID, MESCİD SK., MOSTAR, MOSTAR SK., MÜDERRİS ALİ EFENDİ SK., MÜJDE SK., NERGIZ, NİSAN 17. SK., OSMAN GAZİ SK., UMURBEY CD., VASVİ GENÇ SK., YENİ HAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 2863., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, BİLAL HABEŞİ SK., ESME_1, EŞME, FETİH SK., SAADET, SAADET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, AHMEDİYE mahallelerinde 1401 NOLU SK., 1402 NOLU SK., 1403 NOLU SK., 1523., 1523. SK., AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ESKISEHIR, ESKİŞEHİR CD., İLİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 06 Mart Perşembe 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE mahallelerinde FİGEN SAKALLIOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRAKÖY, TOKMAKLIDERE mahallelerinde 20006, 20011, 20014, 20016, 20017, HALIT MOLLA, TEPEKÖY, TEPEKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRAKÖY mahallelerinde 20001, 20002, 20005 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDOGAN, GÜMÜSOLUK, GÜMÜŞOLUK, HIZAR, KARALAR, KARAPELIT, KARAPELİT, KOZLUK, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde ABAZA DÜZÜ, ABAZA DÜZÜ/1, ABAZA DÜZÜ/3, AYDOGAN, CAN SK., ÇOBANSAYVANT/7, ESENTEPE SK., FINDIKLIK KÜME EVLERI, GÖKÇELIK/1, GÖKÇELİK SK., GÜLTEPE, GÜLTEPE/4, GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., GÜMÜŞOLUK KÖYÜ İÇ YOLU, HIZIR REİS, HUNLUBEY SK., İsimsiz140, KARAPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, KOCAALİ LAHNA YOLU, KOZLUK, MERKEZ(KARAPELİT), MERKEZ/12, MERKEZ/18, MERKEZ/22, MERKEZ/23, MERKEZ/55, MERKEZ/78, MERKEZ_6, MERKEZ_90, MERKEZ_95, MİMAR SİNAN, PANDULLU, PAPAZ ÇESME, PAPAZ ÇEŞME, PAPAZ ÇEŞME SK., SEHIT TUFAN KANSUVA, SEHIT TUFAN KANSUVA/6, SEYHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜMÜSOLUK mahallelerinde MERKEZ/3_4, MERKEZ/33, MERKEZ/4_2, MERKEZ/57 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 06 Mart Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜMÜSOLUK, GÜMÜŞOLUK, HIZAR, KARALAR, KARAPELIT, KOZLUK, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde ABAZA DÜZÜ/4, ANBARLIK, BARAJ, BEKTASI, BEKTAŞI SK., ÇAKALDAGI, ÇOBANSAYVANT, ÇOBANSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, ÇOBANSAYVANT SK., DERE, DERE_11, ESENTEPE, ESENTEPE/2., ESENTEPE/4., ESENTEPE/5., FINDIKLIK EVLERI(3), FINDIKLIK EVLERİ(3), GÖKÇELIK, GÖKÇELİK, GÜLTEPE SK., GÜLTEPE/3, HENDEK KOCAALI, HENDEKKOCAALI, HICAZ/24, KOZLUK/1, MERKEZ 2, MERKEZ/10_1, MERKEZ/100, MERKEZ/16, MERKEZ/19, MERKEZ/24, MERKEZ/30, MERKEZ/32, MERKEZ_25, SEHIT TUFAN KANSUVA/8, SEHIT TUFAN KANSUVA/9, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.