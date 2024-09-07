07 Eylül SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.09.2024 - 09:41

Güncelleme: 07.09.2024 - 09:41

SAKARYA ilinde 07 Eylül Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM mahallelerinde HAYTALAR SK., İZMİT CD., LOJMAN (İZMİT) SK., LOJMAN SK., PEHLİVAN, PEHLİVAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU, CEVİZLİ EVLERİ İÇİ YOLU, ÇETİN SK., ÇETİN (İZMİT) SK., DUYGU SİTESİ İÇİ YOLU, ESKI BAGDAT, ESKI BAGDAT/1, ESKİ BAĞDAT CD., HÜRRİYET SK., ISTASYON 2, KAYRA, MESELIK 1/4, ÖZGÜRLÜK 2, SOGUKSU, ÜNAL, ÜNAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, RÜSTEMPASA, UZUNKUM mahallelerinde 1506, ASIMBEY, ASIMBEY SK., HARMANLIK, HARMANLIK CD., IŞIK SİTESİ 1 İÇİ YOLU, KARAYEMİŞ SK., KEÇİ DERESİ SK., LİMON SK., OKUMUS, OKUMUŞ SK., PROF.DR.MEHMET ABUÇ CD., ŞAYAN SK., ŞENBAYRAK SK., TEM OTOYOLU, ÜNLÜCE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, TEKELER mahallelerinde 1002 NOLU SK., 45 NOLU, 45 NOLU CD., 45. CD., ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ATIK SK., EMİRDAĞ MEZARLIĞI, GÜÇLÜ, GÜÇLÜ SK., HIZAR, HIZAR SK., KALEM, KALEM SK., KAVACIK, KERESTECILER, KERESTECİLER CD., MARANGOZCULAR, MARANGOZCULAR CD., NESELI, NEŞELİ SK., TOMRUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAGDIBI, DAĞDİBİ, TEKELER, YAĞCILAR mahallelerinde 1. ARA SK., 1119 NOLU SK., 1120 NOLU, 1121 NOLU SK., 1399 NOLU SK., 2.ARA, 249 NOLU SK., 258 NOLU, 261 NOLU SK., 262 NOLU, 262 NOLU SK., 263 NOLU, 263 NOLU SK., 264 NOLU, 265 NOLU SK., 266 NOLU SK., 267 NOLU SK., 274 NOLU, 274 NOLU SK., 275 NOLU, 275 NOLU SK., 276 NOLU SK., 277 NOLU, 277 NOLU SK., 278 NOLU, 288 NOLU, 291 NOLU, 301 NOLU SK., 306 NOLU SK., 317 NOLU SK., 960 NOLU, 960 NOLU SK., 965 NOLU SK., 967 NOLU, 967 NOLU SK., 968 NOLU SK., 970 NOLU, 971 NOLU SK., 972 NOLU SK., 974 NOLU, 977 NOLU, 985 NOLU SK., 988 NOLU SK., ADAPAZARI KAYNARCA CD., BAHRİYELİ SK., ÇAM YOLU SK., DAĞDİBİ YOLU, ENKA YOLU CD., KARAGÖZ SK., KARASU, KARASU CD., KARASU ÇIKMAZI SK., MEYVE SK., MÜJDE SK., SELVI, SELVİ SK., TUNCA SK., YAYLA, YAYLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER mahallelerinde 1012 NOLU, 966 NOLU, 982 NOLU SK., 990 NOLU SK., 990 NOLU, 995 NOLU, CEVİZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER mahallelerinde 965 NOLU, 967 NOLU SK., 977 NOLU SK., 980 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER mahallelerinde 966 NOLU SK., 970 NOLU SK., 982 NOLU, 989 NOLU SK., 992 NOLU SK., 993 NOLU SK., 994 NOLU SK., 995 NOLU SK., 996 NOLU SK., 997 NOLU, 997 NOLU SK., CEVIZ, ÇEVRE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TABAKHANE, TEPEKUM mahallelerinde 1131 NOLU SK., 1132 NOLU SK., 1133 NOLU SK., 1134 NOLU SK., 1144 NOLU SK., ARI SK., HAZER SK., İRFAN SK., MEÇ SK., MİMAR SİNAN SK., SIRA SK., ŞEHİT SADULLAH BENDER SK., YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde BEYLER SK., DARABA SK., DİLER SK., DUDAK SK., ER SK., GÜN, GÜN SK., ŞENER SK., TURAN CD., UYGUN SK., YAĞMUR SK., YEGENLER, YEĞENLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, ASIRLAR, AŞIRLAR, KARADAVUTLU, KAYRANCIK, NASUHLAR, YENICE mahallelerinde 1602 KÜME EVLER, 2037 NOLU, 204., 2126 NOLU SK., 2127 NOLU SK., 2128 NOLU, 2128 NOLU SK., 2129 NOLU SK., 2130 NOLU, 2130 NOLU SK., 2131 NOLU, 2131 NOLU SK., 2132 NOLU, 2132 NOLU SK., 2133 NOLU, 2133 NOLU SK., 2134 NOLU SK., 2150 NOLU, 216. CD., 2160 NOLU, 2161 NOLU, 2163 NOLU, 2164 NOLU, 2169 NOLU, 2170 NOLU, 2171 NOLU, ABAY, ABAY SK., ABBAS, ABBAS SK., AHUDUDU, AHUDUDU SK., AL SK., ALİM SK., AMBAR SK., ASIRLAR, ASIRLAR/4, AŞIRLAR CD., AŞIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, AŞIRLAR SK., CAMILI YOLU, CAMİLİ YOLU SK., CAMİLİ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, CAMİLİ YOLU SK., CUMHURİYET. SK., ÇAM, ÇAM SK., ÇAVUŞOĞLU SK., KALDIRIM, KARADAVUTLU KÖYÜ İÇ YOLU, KARAHASAN, KARAHASAN/1, KAVAKLI, KAVAKLI SK., KAVAKLI/1, KIRMIZI SK., KÖSEOGLU, KÖSEOGLU/2, KÖSEOĞLU SK., NASUHLAR/1, REHBER SK., RESIT, RESIT/1, REŞİT SK., REYHAN SK., SİTELER, TUĞBA SK., YAS, YAŞ SK., YENICE MERKEZ MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAOSMAN, SAKARYA, TEKELER mahallelerinde 1066 NOLU, 1071 NOLU SK., 1072 NOLU SK., 1076 NOLU SK., 465 NOLU SK., 466 NOLU SK., 730 NOLU SK., 730 NOLU SK., 731 NOLU SK., 736 NOLU SK., 737 NOLU SK., 737., 738 NOLU, 738 NOLU SK., 739 NOLU, 741 NOLU SK., 744 NOLU SK., 745 NOLU SK., 747 NOLU SK., 748 NOLU SK., ATALAR SK., AYAN SK., BASAR, BASAR SK., BAŞAR SK., BEŞİK SK., ÇATAL, ÇATAL SK., ÇELEBİ SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DERMAN SK., DÖNÜS SK., DÖNÜŞ SK., GELINCIK SK., GELİNCİK SK., HACI BAYRAMLAR, HACI BAYRAMLAR SK., HAMAM SK., ISMET INÖNÜ CD., KAVŞAK SK., MEHTAP SK., MERAL SK., SALIM, SALİM SK., SOYLU SK., SULTAN SK., SULTAN- SK., ŞEHİT NACİ ÇAKAR SK., YAVRU SK., YILGIN SK., ZEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, SÜLEYMANBEY mahallelerinde BAHÇECI, BAHÇECI SK., BAHÇECI/1, BAHÇECIK, BAHÇECIK/1, BAHÇECIK/2, BAHÇECIK/3, BAHÇECİ SK., BAHÇECİK, BAHÇECİK CD., BAHÇECİK SK., ÖZ SK., SÜLEYMANBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 01:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI, BAYRAKTAR, BILECILER, BİLECİLER, BUDAKLAR, ÇERÇILER, ÇERÇİLER, ÇÖKEKLER, ERENLER, HACILAR, HACIRAMAZANLAR, ILYASLAR, İLYASLAR, KARAKÖY, KURTBEYLER, RÜSTEMLER, SOLAKLAR, TASLIK, TAŞLIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 1302 NOLU, 1302 NOLU SK., 1302. SK., 1307. SK., 1701., 1720 NOLU, 1720 NOLU SK., 1721 NOLU, 1721 NOLU SK., 1722 NOLU, 1723 NOLU, 1725 NOLU, 1726 NOLU, 1727 NOLU, 1729 NOLU CD., 2201. SK., 5441 NOLU, 5441 NOLU SK., 5441. SK., 5443 NOLU, 5443 NOLU SK., 5444 NOLU, 5461 NOLU, 5461 NOLU SK., 5462 NOLU SK., 5463 NOLU, 5463 NOLU SK., 5464 NOLU SK., 5465 NOLU SK., 5466 NOLU SK., 5466 NOLU/1, 5521 NOLU, 5521 NOLU SK., 5522 NOLU, 5522 NOLU SK., 5523 NOLU SK., 5524 NOLU SK., 5525 NOLU SK., 5526 NOLU, 5526 NOLU SK., 5526. SK., 5527 NOLU, 5527 NOLU SK., 5527. SK., 5528 NOLU SK., 5528. SK., 5529 NOLU, 5568 NOLU SK., 5569 NOLU SK., 5570 NOLU SK., 5571 NOLU SK., 5572 NOLU, 5572 NOLU SK., 5573 NOLU, 5573 NOLU SK., 5575 NOLU SK., 5576 NOLU SK., 5578 NOLU, 5582 NOLU SK., 5583 NOLU, 5583 NOLU SK., 5584 NOLU SK., 5585 NOLU, 5585 NOLU SK., 5586 NOLU SK., 5587 NOLU SK., 5588 NOLU SK., 5589 NOLU, 5589 NOLU SK., 5590 NOLU, 5590 NOLU SK., 5591 NOLU, 5591 NOLU SK., 5592 NOLU SK., 5593 NOLU SK., 5594 NOLU, 5594 NOLU SK., 5595 NOLU, 5595 NOLU SK., 5596. SK., 5597. SK., 5598, 5598 NOLU, 5598 NOLU SK., 5599 NOLU, 5599 NOLU SK., 5601 NOLU, 5601 NOLU SK., 5604 NOLU, 5605 NOLU, 5605 NOLU SK., 5606 NOLU, 5606 NOLU SK., 5608 NOLU, 5611 NOLU, 5612 NOLU, 5620 NOLU, 5700 NOLU, 5700 NOLU SK., 5701 NOLU, 5702., 5703. SK., 5704 NOLU, 5704 NOLU SK., 5704. SK., 5707 NOLU, 5707 NOLU SK., 5709 NOLU SK., 5711 NOLU, 5712 NOLU, 5712 NOLU SK., 5716 NOLU/1, 5721 NOLU, 5721 NOLU SK., 5722 NOLU SK., 5723 NOLU, 5723 NOLU SK., 5730 NOLU SK., 5731 NOLU, 5741 NOLU, 5741 NOLU SK., 5741 NOLU/1, 5742 NOLU SK., 5743 NOLU, 5743 NOLU SK., 5744 NOLU, 5744., 5745 NOLU SK., 5746 NOLU SK., 5748 NOLU SK., 5748/1, 5749 NOLU, 5749 NOLU SK., 5750 NOLU, 5750 NOLU SK., 5751 NOLU SK., 5752 NOLU, 5752 NOLU SK., 5753 NOLU SK., 5754 NOLU SK., 5755 NOLU, 5755 NOLU SK., 5756 NOLU, 5756 NOLU SK., 5801 NOLU SK., 5802 SK., 5804 SK., 5810 NOLU, 5820, 5820 NOLU, 5820 SK., 5821 NOLU, 5821 SK., 5822, 5822 NOLU, 5822 NOLU/1, 5822 NOLU/2, 5822 SK., 903. SK., ABALI, ABALI CD., ABALI KÖYÜ İÇ YOLU, ABALI/1, ANKARA, CD., ANKARA/4, BILECILER/2, BİLECİLER KÖYÜ İÇ YOLU, BOSTANCILAR, BOSTANCILAR/1, BOSTANCILAR/2, ÇATALKÖPRÜ YOLU, ÇAVUSLAR, ÇAVUŞLAR SK., ÇERÇILER, ÇERÇİLER CD., ÇÖKEKLER, ÇÖKEKLER CD., ÇÖKEKLER/1, DADAS, DERE CD., DEREALTI, DEREALTI CD., DERNEK KIRI SK., DERNEKKIRI, DERNEKKIRI CD., ESENCE, ESENCE CD., GAZETECI KAZIM ERTEK, GÜN1, HACILAR, HACILAR CD., HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, HATIPLER, HATIPLER CD., HATİPLER CD., ILYASLAR/1, ILYASLAR/2, İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz148, KARAKÖY, KARAKÖY CD., KÖPRÜ SK., KURTDOĞAN CD., NEHIR, NEHİR, NEHİR CD., NEVIYE, NEVİYE CD., ORTA CD., SARIKAMIS, SARIKAMIŞ CD., SARIYER, SARIYER CD., SETALTI, SETALTI CD., SOLAKLAR, SOLAKLAR SK., SUNA SK., TASLIK, TAŞLIK CD., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU, VATAN, VATAN CD., YEŞİLYURT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLI SAKARYA mahallelerinde 1 SK., BİRLİK SK., D-100 YANYOL, HANLI/1, KAR, ONUR SK., PARS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLI SAKARYA mahallelerinde 50 SK., AYVALIK SK., BAŞAK TRAKTÖR, COSKUN, D-100 KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES, AY SK., DUMAN SK., FERHAT SK., ISIK, IŞIK SK., KANARYA SK., KUDÜS, KUDÜS CD., KUDÜS/1, MEHTAP, MINA, SİTELER CD., ŞİMŞEK SK., TAN SK., TUFAN SK., UFUK, UFUK SK., YILDIRIM, YILDIRIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde ALAN, ASAR, ÇAYLAR SK., DOKURCUN KÖYÜ YOLU, HABİPLER SK., HOCA ABDULLAH EFENDİ SK., MENDERES CD., PINARBASI, SAZ SK., TÜRBE, TÜRBE SK., YENİKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde 12004, 12005, AYDINLAR, BAHAR_1, BAHÇE, BARUT, BEYAZIT, CAMI, DEPO, ESENTEPE SK., GÜZEL, KALKAVAN, KARAAGAÇ, KARSLI, KÜÇÜCEK CD., MECIDIYE/1, MECİDİYE, MESCİT SK., SAKARYA, SARALAR, SARALAR CD., TERCAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, BIÇKIDERE, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECİDİYE mahallelerinde ADAPAZARI AKYAZI YOLU, AHMEDİYE, BIÇKIDERE SK., CIRIT, HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ, HASAN ÇAVUŞ CD., KARAAĞAÇ, MECİDİYE SK., MESCIT, ÖZDEMIR, ÖZDEMİR, TERCAN SK., UGUR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAYRETTIN, HAYRETTİN, ORUÇLU mahallelerinde ADAPAZARI BİLECİK YOLU, HAYRETTIN, ORUÇLU, ORUÇLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ALIPLAR, ÇINE, ESENKÖY, GAZI, GAZİ, HIRKA, IHSANIYE, İHSANİYE, ORHANIYE, ORHANİYE, SARIGAZI, SARIGAZİ, SUÇATI, YÖRÜKLER mahallelerinde 1058., 1401., 1506., 1508., 1511., 1514., 1516., 3202., 3203., 3205., 3209., 3212., 3351., 3352., 3353., 3354., 3355., 3357., 4301., 4309., 4312., 4316., 4451., 4452., 4454., 4455., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AHİBABA YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., CEVİZLİ SK., ÇEVRE, ÇEVRE SK., ÇINE, ESEN SK., ESENKÖY, ESENKÖY SK., GAMZE SK., HACIMUHARREMLER SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., IHSANIYE, IHSANIYE SK., IMAM GAZALI SK., İHSANİYE SK., İMAM GAZALİ SK., İNCİKSUYU SK., İsimsiz115, KARAAĞAÇ CD., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KAVAKLAR_1, KAYAALTI, KAYAALTI SK., MERKEZ-, MUZAFFERIYE, MUZAFFERİYE, NILÜFER, OKUL CAD.1.ÇIKAR, OKUL CD., SARIGAZI, SARIGAZİ SK., SILA, SILA SK., SUÇATI, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK., TAŞKENT SK., ÜÇERENLER, YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AZIZIYE, AZİZİYE, CAMITEPE, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HAMITABAT, HÜRRİYET, IHSANIYE, İHSANİYE, KARAMÜEZZINLER, KONACIK, KUZULUK, MANAVPINARI, RESULLER, TAŞLIGEÇİT, TUZLA, ÜÇOLUK, YALI, YENI, YENİ mahallelerinde 1, 1003 SK., 1016 KÜME EVLER, 1016/1, 1016/1 KÜME EVLER, 1017, 1027, 1028 KÜME EVLER, 1029 KÜME EVLER, 1030 KÜME EVLER, 1033, 1036 KÜME EVLER, 11, 12, 131 SK., 138 SK., 138/1, 139 SK., 141 SK., 155/1 SK., 155/2, 156/1 SK., 158, 158 SK., 159, 161 SK., 163 SK., 164 SK., 166, 166 SK., 167, 169 SK., 18 SK., 19 SK., 20 SK., 226 SK., 239, 25 SK., 26 SK., 274 SK., 277, 278, 284, 284 SK., 29, 29 SK., 3, 30, 30 SK., 30. SK., 300 SK., 34 SK., 35, 36, 372 SK., 372/1 SK., 376, 376. SK., 377. SK., 378. SK., 379 SK., 379. SK., 380, 381, 382, 382 SK., 383 SK., 386, 388, 388 SK., 39, 390, 390 SK., 392. SK., 393, 395, 5 SK., 5., 554 SK., 562 SK., 60, 627/1 SK., 8 SK., 9 SK., ABANOZ, ADAPAZARI CD., AKTAN, ALICILAR, ANAFARTALAR, ANKARA CD., ASAGI_20, AŞAĞI SK., AYDINLILAR SK., BATI KARADENİZ CD., BOYUNDURUKÇU, ÇILEKLI, ÇİLEKLİ SK., DENIZ YOLU, DENİZ YOLU, DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, ESKI ADAPAZARI, ESKI ADAPAZARI CD., ESKİ ADAPAZARI CD., FEVZİ PAŞA CD., IPSIZ RECEP, KAHYALAR, KASALTI, KIŞLA SK., KIZILCIK CD., KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KUM, merkez, MERKEZ/1, MERKEZ/10, MERKEZ/4, MERKEZ/4 SK., MERKEZ/7, MERKEZ/9 SK., NİSAN 17. SK., ÖRNEK SK., POYRAZLAR SK., PTT SK., RECEP KAPTAN SK., RESUL PASA, RESUL PAŞA SK., RIHTIM, SAHİL CD., SAKARBOYU, SISMAN, ŞEHİT ATIF ÖDÜL CD., ŞİŞMAN SK., TÖMEK, TÖMEK SK., UZUNDÜZ, VILLA, VİLLA CD., YENI_9, YEŞİLYURT SK., YUKARI_6 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 14. CD., 15., 15/1, 328/1 SK., 329, 329 SK., 330 SK., 374, 542, 543, 543 SK., 555, 555 SK., 556, 558, 560, 561, 561 SK., 563, 563. SOK, 564, 569, 569/1, 570, 573, 580, AZİZİYE MAHALLESİ TOKİ KONUTLA, ERGUVAN, ERGUVAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKKUM, AZIZIYE, AZİZİYE, BÜYÜKYANIK, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HÜRRIYET, İHSANİYE, KABAKOZ, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, KUYUMCULU, KUZULUK, MANAVPINARI, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, ÜÇOLUK, YALI, YENI, YENİ mahallelerinde 10, 1016, 12 SK., 13, 13 SK., 137, 137 SK., 137/1 SK., 14, 14 SK., 140 SK., 140/1 SK., 153 SK., 153/1, 154 SK., 155, 155 SK., 155/2 SK., 156 SK., 159 SK., 16 SK., 160 SK., 167 SK., 167/1, 168, 168 SK., 169, 17, 17 SK., 171 SK., 172/2 SK., 18, 180 SK., 2, 2 SK., 232 SK., 234, 234 SK., 24 SK., 262, 262 SK., 263, 267, 267 SK., 27 SK., 270, 274, 275 SK., 276 SK., 279, 28, 28 SK., 3 SK., 30. SOK, 301/1, 301/1 SK., 32, 33, 33 SK., 330, 34, 35 SK., 37, 376 SK., 378 SK., 38, 380 SK., 381. SK., 382. SK., 382/1 SK., 383, 384, 386 SK., 386. SK., 389, 389 SK., 391. SK., 392, 393 SK., 4, 4 SK., 5020, 5024, 5034, 562, 588, 6 SK., 61 SK., 7 SK., 830 SK., ABANOZ SK., ACARLAR, ADAPAZARI, ADAPAZARI KARASU YOLU, AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, AKTAN SK., ALICILAR SK., ALT, ALT SK., ANKARA, AYDINLILAR, BARBAROS1, BATI KARADENIZ, BOYUNDURUKÇU SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKIR AAHMET SK., ÇİLEKLİ, DENİZ YOLU SK., DENİZKÖY İÇ YOLU, FEVZI PASA, GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, HIRADERE SK., IPSIZ RECEP CD., ISTANBUL, ISTANBUL CD., İHSANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, İPSİZ RECEP CD., KARASU KAYNARCA YOLU, KAŞALTI SK., KISLA, KULAK SK., MAÇKALILAR, MEHMET AGA SK., MERKEZ/12, MERKEZ/2, MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ17, MİMAR SİNAN CD., ÖRNEK, PARK MEYDANI SK., PLAJ, PLAJ CD., POYRAZLAR, RIHTIM CD., SAHIL, SAİTİN ŞÜKRÜ SK., SEHIT ATIF ÖDÜL, TÜRKMEN, UZUNDÜZ SK., ÜST, ÜST SK., YENİ, YENİ SK., YESILTEPE, YESILYURT, YEŞİLTEPE SK., YEŞİLYURT, YUKARI 10, ZAMBAK, ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGALI HANBABA, SEYHLER, UZUNCAORMAN, YAGBASAN, YUKARIÇALICA mahallelerinde 1101. SK., 1102., 1102. SK., 1103. CD., 1103./1, 1103/1, 1104. SK., 1105., 1105. CD., 1105. SK., 1106. SK., 1108., 1108. CD., 1108. SK., 1108./1, 1109., 1109. SK., 1110., 1111. SK., 1112. SK., 1113. CD., 13707, 13716, 6152 SK., 6153, 6153 SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, CAMI/7, CAMI/9, CAMI_1, CAMI_11, CAMI_13, DEGIRMEN, DEGIRMEN/3, DEĞİRMEN SK., KARGALI DERESİ KÖPRÜSÜ, MACIR SK., MERKEZ_18 SK., PARK İÇİ YOLU, PINAR, PINAR SK., SAKARYA 2. OSB YOLU, SAKARYA_1, SIRT, SIRT SK., UZUNCAORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, UZUNCAORMAN ORTA, UZUNCAORMAN ORTA SK., UZUNCAORMAN ORTA/1, UZUNCAORMAN ORTA/2, UZUNCAORMAN ORTA/3, UZUNCAORMAN ORTA/4, UZUNCAORMAN/CAMI/10, YAĞBASAN MERKEZ, YUKARI ÇALICA MERKEZ, YUKARIÇALICA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇIFTLIK, KALAYIK, SARIDEDE, SERVETIYE, YESILKÖY mahallelerinde 4083. SK., 5147, CAMI KARSISI, CAMİ KARŞISI SK., IHLAMIRLAR, IHLAMIRLAR SK., KÜME EVLER, MERKEZ_16, PROF. DR. NECMETTIN ERBAKAN, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., SERVETIYE_2, SERVETIYE_3, SERVETIYE_4, SERVETİYE, SERVETİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEHİT YUSUF KÖSTERELİ CD., YENI MAHALE_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYKÖY, ÇAYIRBASI, ÇAYIRBAŞI, HAMITLI, HAMİTLİ, KARGALIYENIKÖY, MARTINLER, PUNA ORTAKÖY, TÜRBE, YAYALAR mahallelerinde 14917, 14921, AÇMALAR, AÇMALAR SK., BEYKÖY İÇ YOLU, HAMITLI, HAMİTLİ KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ- SK., MERKEZ_102, MERKEZ_11, MERKEZ_118, MERKEZ_132, MERKEZ_134, MERKEZ_176, MERKEZ_193, MERKEZ_20, MERKEZ_21, MERKEZ_221, MERKEZ_224, MERKEZ_251, MERKEZ_277, MERKEZ_285, MERKEZ_3 SK., MERKEZ_327, MERKEZ_35, MERKEZ_35 SK., MERKEZ_4, MERKEZ_4 SK., MERKEZ_40, MERKEZ_56, MERKEZ_57, MERKEZ_88, MERKEZ_95, ORTAKÖY, ORTAKÖY-DÜZYAZI-ÇAYIRBAŞI, PUNA, UZUNCAORMAN, UZUNCAORMAN SK., UZUNCAORMAN/1, UZUNCAORMAN/2, YAYALAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAYIR, AKPINAR, AKSU, ALTINDERE OSMANAĞA, BAKACAK, BALIKLIIHSANIYE, BALIKLIİHSANİYE, BAYRAKTEPE, BEYLICE, BEYLİCE, BIÇKIATIK, BIÇKIATİK, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAKALLIK, ÇAMLICA, DEDEDÜZÜ, DEDELER, DIKMEN, DİKMEN, ESENTEPE, ESKIBIÇKI, ESKİBIÇKI, GÖKSU, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, GÜNEY, HACIMBEY, HARMANTEPE, HICRIYE, HİCRİYE, HÜSEYINSEYH, HÜSEYİNŞEYH, IKBALIYE, IKRAMIYE, İKBALİYE, İKRAMİYE, KALAYIK, KARADERE, KARGALIYENIKÖY, KARGALIYENİKÖY, KIRKTEPE, KIZANLIK, KURTULUS, KURTULUŞ, MADENLER, MURADIYE, MURADİYE, N KENDISI, NURIYE, NURİYE, PINARLI, SARIDEDE, SARIYER, SÜLEYMANIYE, SÜMBÜLLÜ, TURANLAR, TÜRBE, YARICA, YENI, YENIKÖY, YENIYAYLA, YENİ, YENİYAYLA, YEŞİLVADİ, YUKARIHÜSEYINSEYH, YUKARIHÜSEYİNŞEYH mahallelerinde 10211, 10920, 11601, 11603, 11606, 11607, 11612, 11613, 11614, 11616, 11637, 11647, 11654, 11661, 11670, 11672, 12001, 12003, 124, 124 SK., 1302 SK., 1304. SK., 13503, 14106, 14300, 14305, 14313, 14604, 1545.-, 157 SK., 161. SK., 16303, 16310, 165, 165 SK., 16600, 16800, 16814, 16817, 16826, 16828, 16829, 16836, 16843, 197, 211, 2123. SK., 2189 SK., 2193 SK., 2196. SK., 2197, 2201, 2201 SK., 2203. SK., 2204 SK., 2205, 2206 SK., 2206. SK., 2207. SK., 2208 SK., 2209. SK., 2210. SK., 2211, 2211. SK., 2212, 2212 SK., 2212. SK., 2213 SK., 2213. SK., 2214, 2214. SK., 2217. SK., 2218. SK., 2219. SK., 2228 SK., 224, 2262 SK., 2263, 2263 SK., 2266. SK., 227, 2278. SK., 243, 246, 261, 3188, 3188 SK., 3192 SK., 3196, 3405 SK., 3409 SK., 3548 SK., 3552, 3552 SK., 3554 SK., 3604 SK., 3605 SK., 3607 SK., 3608 SK., 3612, 3616 SK., 3617 SK., 3618 SK., 3621, 3621 SK., 3625, 3625 SK., 3627, 3632, 3632 SK., 3633, 3640, 3643, 3643 SK., 3644 SK., 3645 SK., 3647 SK., 3656 SK., 3657 SK., 3658 SK., 3659, 3659 SK., 3662, 3662 SK., 3666, 3669 SK., 3675 SK., 3679 SK., 3684 SK., 4001 SK., 4003 SK., 4004 SK., 4005, 4005 SK., 4006, 4006 SK., 4007 SK., 4013, 4013 SK., 4014, 4014 SK., 4019 SK., 4022, 4022 SK., 4024, 4024 SK., 4025, 4031 SK., 4032, 4036 SK., 4037 SK., 4053, 4053 SK., 4060, 4071, 4071 SK., 4076, 4089, 412. SK., 4500. SK., 4503 SK., 4504, 4506 SK., 4507 SK., 4508 SK., 4509 SK., 4510 SK., 4515 SK., 4516 SK., 4518 SK., 4519 SK., 4520 SK., 4523 SK., 4525 SK., 4527 SK., 4528 SK., 4532 SK., 4535 SK., 4536, 4536 SK., 4549, 4549 SK., 4559, 4562 SK., 4573 SK., 4575 SK., 4579 SK., 4585, 4585 SK., 4586 SK., 4594 SK., 4595 SK., 4597 SK., 4598, 7136, 7136 SK., 7136., 7136. SK., 7148. SK., 7151. SK., 7153. SK., 721 SK., ABDULKADIR KONUKOGLU, ABDULKADİR KONUKOĞLU CD., ABDURRAHMAN GÜRSES CD., ACI SU, ACI SU SK., ACI SU/2, ACILIK SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU/2, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKÇAYIR KÖYÜ İÇ YOLU, AKÇAYIR KÖYÜ YOLU, AKINCILAR, AKINCILAR SK., AKINCILAR/2, AKINCILAR/3, AKINCILAR/4, AKINCILAR/7, AKYAZI CD., AKYAZI., AKYAZI. CD., ALT YURTLUK, ALT YURTLUK SK., ANADOLU OTOYOLU HENDEK BAĞLANT, APSALAR, APŞALAR SK., ARKA SK., ARKA ÜST, ARKA/3, ARMAGANLAR, ARMAGANLAR/1, ARMAGANLAR/3, ARMAGANLAR/4, ARMAĞANLAR SK., ASAGI, ASAGI BAYIR, ASAGI BAYIR/1, ASAHI, ASAHI/1, AŞAĞI, AŞAĞI BAYIR SK., AŞAHI SK., ATATÜRK BULVAR, AVRUZ, AVRUZ SK., AVRUZ/1, BAKACAK, BAKACAK 2, BAKACAK SK., BAKACAK/1, BALIKLI SK., BALIKLI/2, BALIKLI_1, BALIKLIIHSANIYE, BALIKLIIHSANIYE/1, BALIKLIIHSANIYE/3, BALIKLIIHSANIYE/4, BALIKLIIHSANIYE/6, BALIKLIİHSANİYE SK., BAT/1, BES OLUK YAYLASI, BEŞ OLUK YAYLASI, BEYAZIT (YESILLER), BEYAZIT (YEŞİLLER) SK., BEYLİCE KÖYÜ İÇ YOLU, BIÇKIATİK KÖYÜ İÇ YOLU, BILALI, BILALI/2, BILALI/3, BILINMEYENESENTEPE, BIRAGALAR, BİLALİ, BİLALİ SK., BİRAĞALAR SK., BÜYÜK DÜZ, BÜYÜK DÜZ SK., BÜYÜK YAYLA, CAMI_2, CAMI_3, CAMI_4, CAMI_5, CAMI_7, CAMILI, CAMİ, CAMİ SK., COŞKUN, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN CD., ÇAKALLIK, ÇAKALLIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKALLIK/2, ÇAKALLIK/4, ÇAMALTI, ÇAMALTI SK., ÇAMLICA KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLICA-GÖLYAYLA YOLU, ÇAMLIK, ÇAMLIK SK., ÇAMLIK/2, ÇAMLIK_1, ÇAMLIK_2, ÇARIĞIKURU CD., ÇATMA, ÇATMA SK., ÇATMA YOL, ÇATMA YOL SK., ÇATMA YOL/2, ÇATMA/2, ÇATMA/3, ÇATMA/4, ÇATMA/6, ÇIGDEM, ÇIGDEM YAYLASI, ÇIGDEM/1, ÇIGDEM/4, ÇİĞDEM, ÇİĞDEM SK., ÇİĞDEM YAYLASI, ÇİĞDEM YAYLASI SK., ÇÖPLÜK YOLU, DEDEDÜZÜ, DEDEDÜZÜ KÜME EVLER, DEDELER, DEDELER SK., DEGIRMENDERE, DEGIRMENDERE/3, DEGIRMENTASI, DEĞİRMENDERE, DEĞİRMENTAŞI, DEĞİRMENTAŞI SK., DERE_2, DIKMEN YAYLASI, DIKMEN YAYLASI/10, DIKMEN YAYLASI/3, DIKMEN YAYLASI/8, DIKMEN YAYLASI/9, DİKMEN KIRAN, DİKMEN MERKEZ, DİKMEN YAYLASI, DİKMEN YAYLASI SK., DR. EROL COSKUN, DR. EROL COSKUN/1, DR. EROL COŞKUN CD., DÜZ, ELMACIK, ELMACIK SK., ELMACIK/3, ERENLER_1, ESENTEPE KÖYÜ YOLU, ESKI YATAK, ESKİ YATAK, ESKİBIÇKI KÖYÜ İÇ YOLU, FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FETIH, FETIH CD., GAZİ (MERKEZ) SK., GÖLYAYLA YOLU, GÜL, GÜLDIBI, GÜLDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, GÜLDİBİ MERKEZ, GÜRCÜ, GÜRCÜ SK., GÜRCÜ_2, HABRAK, HABRAK SK., HABRAK/1, HABRAK/3, HACI HASAN, HACIMBEY KÖYÜ İÇ YOLU, HALİL GADİK CD., HARMANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, HASAN AĞA SK., HASANAGA/2, HENDEK ALTINDERE YOLU, HENDEK KARADERE YOLU, HİCRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, HİCRİYE ORTA, HİCRİYE YUKARI SK., HİLAL_1, HURSITEFENDI, HURŞİTEFENDİ, HÜSEYINSEYH, HÜSEYİNŞEYH KÖYÜ İÇ YOLU, ISTIKLAL, ISTIKLAL (YESILLER), İHSAN ERÇAKIR CD., İKBALİYE KÖYÜ İÇ YOLU, İKRAMİYE YOLU, İsimsiz103, İsimsiz125, İsimsiz83, İsimsiz86, İsimsiz89, İsimsiz90, İsimsiz92, KADIRLER, KADİRLER SK., KARATOPRAK, KARATOPRAK SK., KARGALI, KARGALI SK., KARGALIYENİKÖY İÇ YOLU, KAVLANDERE, KAYA BASI, KILIÇ ARSLAN CD., KIRAN, KIRAN-, KIRAN 11, KIRAN SK., KIRAN_5, KIRAZLIK, KIRAZLIK/1, KIRAZLIK/2., KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIZ KALESI, KIZ KALESI/1, KIZ KALESİ, KIZ KALESİ SK., KIZANLIK MERKEZ, KIZKALE, KİRAZLIK SK., KONURALP CD., KURTULUŞ KÖYÜ İÇ YOLU, MADENLER SK., MEMISOGLU, MERKEZ SK., MERKEZ /1, MERKEZ 100, MERKEZ 30, MERKEZ 30 SK., MERKEZ ALT, MERKEZ ALT SK., MERKEZ ALT/2, MERKEZ ALT/4, MERKEZ_1, MERKEZ_10, MERKEZ_103, MERKEZ_114, MERKEZ_12, MERKEZ_12 SK., MERKEZ_13, MERKEZ_138, MERKEZ_141, MERKEZ_150, MERKEZ_152, MERKEZ_158, MERKEZ_161, MERKEZ_166, MERKEZ_178, MERKEZ_180, MERKEZ_184, MERKEZ_190, MERKEZ_191, MERKEZ_196, MERKEZ_2, MERKEZ_2 SK., MERKEZ_205, MERKEZ_209, MERKEZ_212, MERKEZ_213, MERKEZ_218, MERKEZ_23, MERKEZ_23 SK., MERKEZ_242, MERKEZ_25 SK., MERKEZ_250, MERKEZ_252, MERKEZ_254, MERKEZ_26, MERKEZ_264, MERKEZ_269, MERKEZ_27, MERKEZ_279, MERKEZ_28, MERKEZ_28 SK., MERKEZ_280, MERKEZ_284, MERKEZ_289, MERKEZ_294, MERKEZ_296, MERKEZ_299, MERKEZ_300, MERKEZ_304, MERKEZ_306, MERKEZ_31, MERKEZ_31 SK., MERKEZ_311, MERKEZ_315, MERKEZ_316, MERKEZ_32, MERKEZ_324, MERKEZ_332, MERKEZ_334, MERKEZ_34, MERKEZ_36, MERKEZ_37, MERKEZ_44, MERKEZ_45, MERKEZ_46, MERKEZ_47, MERKEZ_58, MERKEZ_59, MERKEZ_7, MERKEZ_77, MERKEZ_8, MERKEZ_81, MERKEZ_89, MERKEZ_94, MESCID, MEZARLIK, MURADİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MURAT SK., MUSTAFA KARASAKAL, NECIP FAZIL KISAKÜREK, NECİP FAZIL KISAKÜREK CD., OKUL, OKUL_1, OKUL_4, ORTA, ORTA SK., ORTA YATAK, ORTA YATAK SK., ORTA YAYLA, ORTA YURTLUK, ORTA YURTLUK SK., ORTA YURTLUK_2, ORTA YURTLUK_3, ORTA YURTLUK_4, ORTA_1, ORTA_10, ORTA_14, ORTA_4, ORTA_6, ORTA_7, ÖMERLER, ÖMERLER SK., PARK SHOP, PINARBAŞI, PINARLI, PINARLI KÖYÜ İÇ YOLU, PINARLI SK., PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, SAHIN AGA, SANDIKLI DERE, SANDIKLI DERE SK., SARIYER-MARTİNLER-ORTAKÖY, SEREFLI, SEVKETIYE, SEVKETIYE/1, SEVKETIYE/2, SITELER, SİNAN BAYLAN, SİTELER SK., ŞAHİN AĞA SK., ŞEREFLİ, ŞEVKETİYE, ŞEVKETİYE SK., TAHRAL, TAHRAL SK., TASOLUK, TAŞOLUK, TEPE_2, TEPSEK, TESISLER, TESİSLER, TÜTÜNDERE, TÜTÜNDERE/1, TÜTÜNDERE/3, TÜTÜNDERE/5, TÜTÜNDERE/8, TÜTÜNDERE/9, TÜTÜNLÜK, TÜTÜNLÜK/2, Uavtede Yok, UFAK DÜZ, UFAK DÜZ SK., UFAK DÜZ/1, UFAK DÜZ/3, UFAK YAYLA, UFAK YAYLA SK., ULUDERE SK., ÜST SK., ÜST YURTLUK, ÜST YURTLUK SK., ÜST YURTLUK/1, ÜST_1, ÜST_2, ÜST_4, YAMAÇLAR ALT, YAMAÇLAR ALT SK., YAMAÇLAR ALT_2, YAMAÇLAR ORTA, YAMAÇLAR ORTA SK., YAMAÇLAR ÜST, YAMAÇLAR ÜST SK., YAMAÇLAR ÜST_3, YAMAÇLAR ÜST_4, YARICA KÖYÜ İÇ YOLU, YARICA MERKEZ, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YENI_2, YENİ SK., YENİYAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YESILLER, YESILLER_3, YESILLER_5, YESILLER_6, YESILVADI, YEŞİLLER, YEŞİLLER SK., YEŞİLVADİ KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLVADİ MERKEZ, YILDIRIM (ERENLER), YILDIRIM (ERENLER) CD., YUKARI SK., YUKARI/15999, YUKARI_1, YUKARI_14, YUKARI_2, YURTLUK, YURTLUK SK., YURTLUK_1, YURTLUK_2, ZIYA AZAK, ZIYARET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKOVA, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, YENI, YENİ mahallelerinde 1204 SK., 1205. SK., 2030, 2031 SK., 2032, 2062 SK., 2064, 2064 SK., 2085 SK., 2086 SK., 2087 SK., 2089 SK., 2095, 2109 SK., 2112 SK., 2113, 2133 SK., 2146 SK., 5001 SK., 5002 SK., 5005 SK., 5006, 5007 SK., 5008 SK., 5020 SK., 5021 SK., 5023, 5023 SK., 5024 SK., 5024/1, 5025, 5025 SK., 5027 SK., 5028 SK., 5029 SK., 5036, 5036 SK., 5037, 5037 SK., 5038, 5038 SK., 5040, 5048, 5093, 5093 SK., 5095, 5106 SK., 5110, 5119, 5131, 5131. SK., 5500, 5500 SK., 5501 SK., 5505, 5505 SK., 5505. SK., 5506, 5514, 5514 SK., ÇIFTLIK, ÇIFTLIK/2, ÇİFTLİK CD., FATIH SULTAN MEHMED CD., KANUNI SULTAN SÜLEYMAN/1, MAYA EVLERİ İÇİ YOLU, SEHIT YUSUF KÖSTERELI, SEHIT YUSUF KÖSTERELI CD., SERVETIYE CD., ŞEHİT YUSUF KÖSTERELİ, TURGUT ÖZAL, YAVUZ SULTAN SELIM, YILDIRIM BEYAZIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA, AKOVA, AKTEFEK, ARDIÇBELİ, ASAGIÇALICA, AŞAĞIÇALICA, BÜYÜKDERE, ÇAMLICA, ÇOBANYATAK, DEREKÖY, HACIKISLA, HACIKIŞLA, HALAÇ, IKRAMIYE, KARATOPRAK, KAZIMIYE, KIZANLIK, KOCAAHMETLER, KOCATÖNGEL, KURTKÖY, LÜTFIYEKÖSK, LÜTFİYEKÖŞK, PASAKÖY, PAŞAKÖY, RASIMPASA, RASİMPAŞA, SARIYER, SEYHLER, SIVRITEPE, SİVRİTEPE, SOFULAR, SOGUKSU, SOĞUKSU, SÜLEYMANIYE, ŞEYHLER, TUZAK, UZUNÇARSI, UZUNÇARŞI, YASSIGEÇIT, YASSIGEÇİT, YESILYURT, YEŞİLYURT, YÖRÜKLER, YUKARIÇALICA mahallelerinde 1007. SK., 1008. SK., 1106., 1107. SK., 11501, 11516, 11523, 12313, 12318, 12325, 12504, 14101, 14409, 15424, 15804, 15808, 16904, 188, 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 19.05.2001, 1901. SK., 2 HAZIRAN, 2 HAZİRAN, 247, 247 SK., 5012, 5012 SK., 5014, 5017, 5017 SK., 5068, 5068 SK., 5077 SK., 5078 SK., 6001, 6002 SK., 6003, 6005, 6005 SK., 6008, 6008 SK., 6011, 6013 SK., 6014 SK., 6019, 6019 SK., 6021, 6021 SK., 6022, 6032, 6032 SK., 6032. SK., 6039, 6043 SK., 6053, 6054 SK., 6056, 6061 SK., 6062, 6063 SK., 6064, 6064 SK., 6065, 6065 SK., 6068, 6073 SK., 6076, 6081, 6082 SK., 6083, 6083 SK., 6093, 6093 SK., 6098 SK., 6100, 6102 SK., 6104 SK., 6110 SK., 6113, 6115 SK., 6116, 6116 SK., 6117 SK., 6117. SK., 6119 SK., 6120, 6121, 6121 SK., 6122 SK., 6127, 6129 SK., 6130 SK., 6136 SK., 6137 SK., 6141, 6141 SK., 6142 SK., 6144 SK., 6145 SK., 6525 SK., 6526 SK., 6528, 6528 SK., 6532 SK., 6533 SK., 6534 SK., 6535, 6537, 6537 SK., 6538 SK., 6539 SK., 6540 SK., 6541 SK., 6542 SK., 6544 SK., 6545, 6546 SK., 6547, 6547 SK., 6548, 6548 SK., 6549 SK., AKTEFEK, AKTEFEK KÖYÜ YOLU, ASAGI/11, ASAGI/15, ASAGI/18, ASAGI/19, ASAGI/21, ASAGI/7, ASAGI/9, ASAGI_1, ASAGI_10, ASAGI_12, ASAGI_2, ASAGI_3, ASAGI_6, ASAGI_7, AŞAĞI SK, AŞAĞI-14, BARAJ, BARAJ CD., BARAJ/1, BÜYÜKDERE, BÜYÜKDERE CD., CEVAT AYHAN, CEVAT AYHAN CD., DAR, DAR SK., DERE/2, DEREKÖY İÇ YOLU, DEREKÖY MERKEZ, DEREKÖY YENİ, ERENLER-, ERENLER CD., FATIH, FATIH_1, FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., FİSKOBİRLİK CD., GIRESUNLULAR, GIRESUNLULAR/4, GIRESUNLULAR/6, GİRESUNLULAR, HACIKIŞLA MERKEZ, HENDEK, HENDEK CD., HILAL, HOCA AHMET YESEVİ CD., HÜSEYINBAS, HÜSEYINBAS_1, HÜSEYINBAS_2, HÜSEYINBAS_6, HÜSEYİNBAŞ, HÜSEYİNBAŞ SK., IÇMELER, ISTIKLAL (MERKEZ), İsimsiz85, İsimsiz88, İsimsiz99, KARAKOL, KARATOPRAK KÖYÜ İÇ YOLU, KENDIRLIK, KENDIRLIK_3, KENDİRLİK SK., KOCACEVIZ, KOCATÖNGEL, KURUDERE, KURUDERE SK., KURUDERE/1, LÜTFİYEKÖŞK, LÜTFİYEKÖŞK KÖYÜ İÇ YOLU, M.FEVZI ÇAKMAK, M.FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKIF ERSOY, MERKEZ_105, MERKEZ_107, MERKEZ_122, MERKEZ_130, MERKEZ_133, MERKEZ_14, MERKEZ_153, MERKEZ_157, MERKEZ_17, MERKEZ_171, MERKEZ_18, MERKEZ_181, MERKEZ_189, MERKEZ_19, MERKEZ_201, MERKEZ_206, MERKEZ_208, MERKEZ_215, MERKEZ_22, MERKEZ_227, MERKEZ_247, MERKEZ_25, MERKEZ_253, Merkez_262, MERKEZ_263, MERKEZ_265, MERKEZ_270, MERKEZ_276, MERKEZ_282, MERKEZ_29, MERKEZ_29 SK., MERKEZ_292, MERKEZ_293, MERKEZ_295, MERKEZ_302, MERKEZ_303, MERKEZ_307, MERKEZ_309, MERKEZ_318, MERKEZ_321, MERKEZ_322, MERKEZ_331, MERKEZ_342, MERKEZ_36 SK., MERKEZ_39, MERKEZ_43, MERKEZ_49, MERKEZ_5, MERKEZ_52, MERKEZ_55, MERKEZ_6, MERKEZ_63, MERKEZ_67, MERKEZ_74, MERKEZ_75, MERKEZ_83, MERKEZ_85, NEVZAT CÖMERT CD., PASAKÖY MERKEZ, PASAKÖY MERKEZ_1, PAŞAKÖY MERKEZ SK., PREVEZE, REYHAN, SAKARYA BLV., SAKARYA BULVAR, SARIBAYIR, SARIHASANLAR, SARIHASANLAR SK., SARIHASANLAR/3, SEHIT YASIN ATALAY, SEYHLER, SIVRITEPE MERKEZ, SIVRITEPE MERKEZ/1, SIVRITEPE MERKEZ/10, SIVRITEPE MERKEZ/11, SIVRITEPE MERKEZ/14, SIVRITEPE MERKEZ/15, SIVRITEPE MERKEZ/16, SIVRITEPE MERKEZ/2, SIVRITEPE MERKEZ/7, SİVRİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, SİVRİTEPE MERKEZ, SİVRİTEPE MERKEZ SK., SOFULAR MERKEZ, SOGUKSU ASAGI, SOGUKSU ASAGI/1, SOGUKSU ASAGI/10, SOGUKSU ASAGI/11, SOGUKSU ASAGI/4, SOGUKSU ASAGI/5, SOGUKSU ASAGI/6, SOGUKSU YUKARI, SOGUKSU YUKARI/1, SOGUKSU YUKARI/3, SOGUKSU YUKARI/4, SOGUKSU YUKARI/6, SOGUKSU YUKARI/7, SOĞUKSU AŞAĞI, SOĞUKSU AŞAĞI SK., SOĞUKSU YUKARI, SOĞUKSU YUKARI SK., SÜLEYMANIYE, SÜMBÜL SK., TEPE, TEPE SK., TEPE_1, TEPE_11, TEPE_17, TEPE_18, TEPE_22, TEPE_26, TEPE_9, TUZAK MERKEZ, TUZAK MERKEZ SK., TUZAK MERKEZ_10, UZUNÇARSI, YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELIM 1, YAVUZ SELİM, YAVUZ SELİM CD., YENI_1, YENI_5, YENI_6, YILDIZ, ZIYARET_2, ZIYARET_3, ZİYARET, ZİYARET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKOVA, AKPINAR, BASPINAR, BAŞPINAR, BAYRAKTEPE, DEREBOGAZI, DEREBOĞAZI, KAHRAMAN, KAZIMIYE, KAZIMİYE, KEMALIYE, KEMALİYE, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, LÜTFIYEKÖSK, LÜTFİYEKÖŞK, MAHMUTBEY, NURIYE, NURİYE, RASIMPASA, RASİMPAŞA, SARIDEDE, TURANLAR, YAHYALAR, YENI, YENİ, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 1000 SK., 1000. SK., 1001, 1001 SK., 1001. SK., 1005, 1005. SK., 1006 SK., 1009 SK., 1009. SK., 1010 SK., 1011 SK., 1012 SK., 1013 SK., 1014, 1014 SK., 1015 SK., 1016 SK., 1017 SK., 1018 SK., 1019 SK., 1020 SK., 1021 SK., 1022, 1022 SK., 1023, 1023 SK., 1024 SK., 1025, 1025 SK., 1026, 1026 SK., 1030 SK., 1031 SK., 1032 SK., 1033 SK., 1034, 1035 SK., 1036 SK., 1041 SK., 1043 SK., 1045 SK., 1049, 1049. SK., 1050 SK., 1052, 1060, 1060 SK., 1061 SK., 1062 SK., 1063 SK., 1064 SK., 1065, 1065 SK., 1066 SK., 1067 SK., 1068 SK., 1069 SK., 1070, 1070 SK., 1071 SK., 1072 SK., 1073, 1073 SK., 1073. SK., 1074 SK., 1074. SK., 1075. SK., 1076 SK., 1076. SK., 1077. SK., 1078, 1078. SK., 1082, 1082 SK., 1082. SK., 1083. SK., 1084. SK., 1085. SK., 1086 SK., 1086. SK., 1087. SK., 1088. SK., 1089. SK., 1090. SK., 1091. SK., 1092, 1092. SK., 1100, 1100 SK., 1102, 1103, 1105 SK., 1107 SK., 1108 SK., 1109 SK., 1110 SK., 1112 SK., 1113 SK., 1114 SK., 1115 SK., 1116, 1116 SK., 1117 SK., 1118 SK., 1119 SK., 1120, 1120 SK., 1121 SK., 1122 SK., 1123, 1123 SK., 1124, 1124 SK., 1124. SK., 1125 SK., 1126 SK., 1127, 1128, 1128 SK., 1131 SK., 1132 SK., 1133, 1133 SK., 1134 SK., 1135 SK., 1136 SK., 1137 SK., 1138. SK., 1139 SK., 1141 SK., 1142 SK., 1143 SK., 1144, 1144 SK., 1145 SK., 1146 SK., 1147 SK., 1148 SK., 1149, 1149 SK., 1150, 1150 SK., 1151 SK., 1152, 1152 SK., 1158, 1158 SK., 1158. SK., 1159 SK., 1159. SK., 1160, 1160. SK., 1161 SK., 1161. SK., 1162, 1162. SK., 1163 SK., 1163. SK., 1164, 1165 SK., 1166, 1166 SK., 1167 SK., 1168, 1168 SK., 1169 SK., 1171 SK., 1171. SK., 1172 SK., 1173 SK., 1175 SK., 1176 SK., 1177, 1177 SK., 1178 SK., 1183 SK., 1184 SK., 1185 SK., 1187, 1190. SK., 1191. SK., 1192, 1192. SK., 1193 SK., 1194, 1194. SK., 1195. SK., 1196. SK., 13300, 13301, 13912, 13919, 13920, 13922, 13923, 14400, 14407, 1510. SK., 1534 SK., 1534. SK., 159. SK., 16700, 2000, 2000 SK., 2001, 2001 SK., 2002 SK., 2003, 2003 SK., 2004 SK., 2005, 2005 SK., 2006 SK., 2007 SK., 2008 SK., 2009 SK., 2012, 2012 SK., 2013 SK., 2014 SK., 2015, 2015 SK., 2016 SK., 2017, 2017 SK., 2021, 2021 SK., 2028, 2028 SK., 2029 SK., 2032 SK., 2033 SK., 2035, 2035 SK., 2036, 2036 SK., 2037 SK., 2038, 2038 SK., 2039 SK., 2040, 2040 SK., 2041 SK., 2043 SK., 2044 SK., 2045 SK., 2046, 2046 SK., 2051 SK., 2052 SK., 2057, 2057 SK., 2058 SK., 2059, 2059 SK., 2060, 2060 SK., 2061, 2061 SK., 2065 SK., 2066, 2068, 2068 SK., 2069 SK., 2070, 2070 SK., 2074 SK., 2078 SK., 2084 SK., 2090, 2100, 2100 SK., 2101, 2101 SK., 2102 SK., 2103 SK., 2105, 2105 SK., 2106 SK., 2107 SK., 2115, 2128, 2131 SK., 2136 SK., 2137 SK., 2141 SK., 2146, 2147, 2147 SK., 2154, 2154 SK., 2155 SK., 2156, 2156 SK., 2157 SK., 2158 SK., 2159 SK., 2160 SK., 2161 SK., 2162 SK., 2163 SK., 2164 SK., 2165, 2165 SK., 2166 SK., 2167, 2167 SK., 2168 SK., 2169, 2169 SK., 2170 SK., 2174 SK., 2175 SK., 2176, 2176 SK., 2177 SK., 2178 SK., 2179, 2179 SK., 2180 SK., 2181, 2181 SK., 2182, 2182 SK., 2183, 2183 SK., 2184 SK., 2187, 2187 SK., 2188 SK., 2194, 2194 SK., 2197 SK., 2199, 2199 SK., 2200, 2200 CD., 2222 SK., 2223 SK., 2224, 2224 SK., 2225 SK., 2226 SK., 2227, 2227 SK., 2228, 2229 SK., 2230 SK., 2231, 2233 SK., 2237 SK., 2238 SK., 2239, 2239 SK., 2240, 2240 SK., 2243 SK., 2244 SK., 2245, 2245 SK., 2246, 2246 SK., 2247, 2247 SK., 2248 SK., 2249 SK., 2250, 2250 SK., 2251 SK., 2252 SK., 2253 SK., 2254 SK., 2255, 2258 SK., 2260 SK., 2261, 2267 SK., 2268 SK., 2269, 2269 SK., 2271 SK., 2275, 2275 SK., 2276 SK., 3000, 3000. SK., 3001, 3001 SK., 3002, 3002 SK., 3003 SK., 3004, 3004 SK., 3004. SK., 3005, 3005 SK., 3007, 3008, 3008. SK., 3009, 3010. SK., 3013, 3013 SK., 3014, 3015, 3016. SK., 3017 SK., 3019. SK., 3021, 3022, 3022 SK., 3022. SK., 3023, 3024, 3024 SK., 3033, 3033. SK., 3035 SK., 3035. SK., 3036, 3036. SK., 3037, 3037. SK., 3038, 3038 SK., 3038. SK., 3039, 3041. SK., 3050, 3051, 3054, 3061, 3061. SK., 3066, 3066 SK., 3066. SK., 3067. SK., 3068, 3068. SK., 3072. SK., 3074. SK., 3076. SK., 3077. SK., 3078, 3078. SK., 3079. SK., 3089, 3089. SK., 3091. SK., 3095 SK., 3096, 3096 SK., 3097, 3097 SK., 3098. SK., 3099. SK., 3100 SK., 3100. SK., 3101, 3101. SK., 3102, 3102 SK., 3102. SK., 3103, 3103 SK., 3104, 3104 SK., 3107, 3107 SK., 3108 SK., 3109 SK., 3110 SK., 3112 SK., 3114 SK., 3114. SK., 3115 SK., 3118 SK., 3147, 3150, 3158, 3161, 3173, 3200, 3201 SK., 3201. SK., 3202 SK., 3203 SK., 3204. SK., 3205 SK., 3206 SK., 3207 SK., 3402, 3501 SK., 3503 SK., 3504, 3504 SK., 3505 SK., 3506, 3506 SK., 3507 SK., 3508 SK., 3510 SK., 3511 SK., 3516 SK., 3520 SK., 3521 SK., 3523, 3523 SK., 3524 SK., 3525 SK., 3526, 3526 SK., 3527 SK., 3528, 3528 SK., 3529 SK., 3530, 3530 SK., 3530. SK., 3536, 3536-, 3536 SK., 3537, 3537 SK., 3539, 3542, 3543, 3543 SK., 3545 SK., 3549. SK., 3550. SK., 3551 SK., 3553. SK., 3554. SK., 3561, 3627 SK., 3628. SK., 3634 SK., 3635. SK., 3661 SK., 402-211 SK., 4057, 4058, 406 SK., 4064, 4066, 4067 SK., 411 SK., 46003, 5002, 601 SK., 604. SK., 606 SK., 607 SK., 608, 609 SK., 610, 610 SK., 612 SK., 613 SK., 614. SK., 6500., 6501 SK., 6501. SK., 6502 SK., 6503, 6503. SK., 6504. SK., 6505, 6505 SK., 6506. SK., 6507. SK., 6509, 6509 SK., 6509. SK., 6511. SK., 6512 SK., 6512. SK., 6517 SK., 6521, 6521 SK., 6523 SK., 6529, 6529 SK., 6529. SK., 6530 SK., 6536 SK., 6536. SK., 6545 SK., 6550, 6550 SK., 6551 SK., 6552, 6569 SK., 6573, 6574, 6574 SK., 6575 SK., 6576 SK., 6578 SK., 6579 SK., 6580 SK., 6582, 6582 SK., 6583 SK., 6584, 6586, 6586 SK., 6586. SK., 6587, 6587. SK., 6589, 6589 SK., 6589. SK., 6591, 6592, 6592 SK., 6592. SK., 6593 SK., 6594, 6594 SK., 6594. SK., 6595 SK., 6595., 6595. SK., 6597, 6597 SK., 6598, 6598 SK., 6598. SK., 6599. SK., 6600 SK., 6600. SK., 6601, 6603. SK., 6605. SK., 6606, 6607, 6607. SK., 6609, 6609. SK., 6610 SK., 6611, 6611. SK., 6613, 6613. SK., 6614, 6618. SK., 6619, 6619 SK., 6619. SK., 6629, 6629 SK., 6631, 6632, 6633. SK., 6636 SK., 6642. SK., 6645, 6645 SK., 6645. SK., 6647, 6657, 6657. SK., 6662, 6662. SK., 6668 SK., 6670, 6670. SK., 6672. SK., 6675. SK., 6677. SK., 7000, 7001 SK., 7002, 7002 SK., 7003 SK., 7004 SK., 7005 SK., 7006 SK., 7007 SK., 7008 SK., 7009 SK., 7010 SK., 7011 SK., 7012, 7012 SK., 7014 SK., 7015 SK., 7016, 7016 SK., 7017 SK., 7018 SK., 7020 SK., 7023 SK., 7024 SK., 7025 SK., 7027, 7027 SK., 7028, 7028 SK., 7029 SK., 7030 SK., 7031, 7031 SK., 7032 SK., 7033, 7033 SK., 7034, 7034 SK., 7035 SK., 7036, 7036 SK., 7037 SK., 7038, 7038 SK., 7039 SK., 7040, 7040 SK., 7041 SK., 7044 SK., 7045 SK., 7046 SK., 7047 SK., 7048 SK., 7049 SK., 7050 SK., 7052 SK., 7054 SK., 7058 SK., 7060 SK., 7061 SK., 7062 SK., 7063 SK., 7066, 7066 SK., 7076 SK., 7077, 7077 SK., 7078, 7078 SK., 7079, 7079 SK., 7096, 7096. SK., 7097. SK., 7104. SK., 7105 SK., 7105. SK., 7122, 7122. SK., 7128, 801-, 807. SK., ABDURRAHMAN GÜRSES, ALPARSLAN TÜRKES CD., ALPARSLAN TÜRKEŞ CD., ANKARA ASFALTI, ANKARA ASFALTI CD., ARPACIK, ATATÜRK, BAĞDAT CD., BASPINAR, BASPINAR CD., BAŞPINAR CD., BAYRAKTEPE, BAYRAKTEPE BOTANİK PARK İÇİ YO, BAYRAKTEPE CD., BESTEPELER, BESTEPELER CD., BEŞTEPELER CD., BÖCEKLIK/2, BÖCEKLIK/4, BÖCEKLİK SK., CEM ÇERKEZOGLU, CEM ÇERKEZOĞLU CD., CUMHURIYET MEYDAN, CUMHURİYET, CUMHURİYET MEYDAN, CUMHURYÜZLÜ, CUMHURYÜZLÜ CD., ÇEVRE YOLU-ÖMER BAYRAKLI PAŞA CD., DERE, DERE/5, DERE_1, DERE_5, DOGAN, DOGAN CD., DOĞAN CD., DÜZ SK., DÜZ_1, DÜZ_2, DÜZ_6, EKREM GÜNAY, EKREM GÜNAY CD., EMEKÇİ SK., ESKI DÜZCE, ESKI DÜZCE CD., ESKİ DÜZCE CD., FATIH SULTAN MEHMED, FATİH SULTAN MEHMED CD., FETİH CD., GIRESUNLULAR/2, GIRESUNLULAR/3, HACI HASAN EFENDI, HASAN EFENDİ CD., HENDEK DEVLET HASTANESİ, HENDEK KOCAALİ YOLU, HENDEKKOCAALI, HORHOR, İsimsiz119, İsimsiz84, KAHRAMAN DERE, KAHRAMAN DÜZ, KAHRAMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KAMIL KAMISOGLU, KAMİL KAMIŞOĞLU CD., KAMİL KAMİŞOĞLU, KANUNI SULTAN SÜLEYMAN, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN CD., KARA KÖÇEK YOLU, KARSI_5, KARŞI SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIMİYE CD., KAZIMİYE KARŞI, KAZIMİYE KARŞI SK., KEMAL PAŞA CD., KONUKLAR CD., KUNDAKÇIOĞLU PARKI İÇİ YOLU, LÜTFİYEKÖŞK MERKEZ, MERKEZ_185, MERKEZ_219, MERKEZ_33, MERKEZ_53, MERKEZ_54, MİLLİ EGEMENLİK CD., MUAMMER SENCER, MUAMMER SENCER CD., MUSTAFA KEMAL PAŞA CD., MUZAFFER SOFUOGLU, MUZAFFER SOFUOGLU CD., MUZAFFER SOFUOĞLU CD., NAIM SÜLEYMANOGLU, ORHAN GAZI, ORHAN GAZI CD., ORHAN GAZİ CD., ORTA_15, OSMAN GAZI, OSMAN GAZİ CD., OSMAN YILMAZ, OSMAN YILMAZ CD., ÖMER BAYRAKLI PAŞA CD., PROF. DR. AYHAN KIZIL CD., RASIMPASA, RASİMPAŞA CD., REMZI EFENDI, REMZİ EFENDİ CD., SAKARYA CD., SEHIT AHMET ERSOY, SEHIT ALI GAFFAR OKKAN, SEHIT ALI GAFFAR OKKAN/1, SEHIT GÖKHAN YASARTÜRK, SERVETIYE, SERVETİYE CD., SULTAN ABDULHAMIT HAN, SULTAN ABDULHAMİT HAN CD., ŞEHİT AHMET ERSOY, ŞEHİT AHMET ERSOY CD., ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN CD., ŞEHİT GÖKHAN YAŞARTÜRK CD., TEPE_10, TEPE_14, TEPECİK CD., TURGUT ÖZAL BULVAR, YILDIRIM BEYAZIT CD., YUKARI, ZIYA GÖKALP CD., ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN mahallelerinde GÜVEN/1, GÜVEN/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, BEZIRGAN, CAFERİYE, DEMIRAÇMA, DEMİRAÇMA, GÜMÜSOLUK, HIZAR, KOZLUK, MELEN, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde AKÇAKOCA KARASU YOLU, ANBARLIK, BEZİRGAN KÖYÜ İÇ YOLU, CUMAYERİ YOLU, DENİZDAĞI, DENİZDAĞI CD., DENİZDAĞI(SELAHİYE), DENİZDAĞI_5, ESENTEPE/2., HUNLUBEY SK., KARSI, KOCAALİ LAHNA YOLU, KOZLUK SK., KOZLUK/1, KOZLUK/15, KOZLUK/24, merekez, MERKEZ/1_9, MERKEZ/85, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, SEFERLER/1, SEFERLER/4, SEFERLER/8, SEHIT TUFAN KANSUVA, YUVALIDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, CAFERİYE, GÜMÜŞOLUK, HIZAR, KOZLUK, MELEN, SELAHIYE mahallelerinde ÇOBANSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, ESENTEPE, FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), HIZIR REİS, KONAKLAR, KONAKLAR/1, KONAKLAR/8, KOZLUK/20, MERKEZ(SELAHİYE), SAHİL YOLU CD., SARIGÖL, SEFERLER/3 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, KADIKÖY, SELAHIYE mahallelerinde DENIZDAGI, DENIZDAGI/1, DENIZDAGI_5, FINDIKLIKLIK EVLERI(1), MERKEZ/10_2, MERKEZ_96 SK., YALI, YALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, DEMIRAÇMA, DEMİRAÇMA mahallelerinde 505., BEYOGLU/3, BEYOGLU_1 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, BEZIRGAN, CAFERIYE, CAFERİYE, DEMIRAÇMA, DEMİRAÇMA, HIZAR, KADIKÖY, KOZLUK, MELEN, SELAHIYE mahallelerinde ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, BEYOGLU_1, BEYOĞLU, BEYOĞLU SK., CAN, ERGELEN, EVLİYA EVREN SK., İsimsiz107, KOZLUK, KOZLUK/8, MERKEZ, MERKEZ (BEZIRGAN), MERKEZ/1_1, MERKEZ/4_3, MERKEZ/68, MERKEZ/75, MERKEZ_3, SEFERLER, SEHIT TUFAN KANSUVA/4, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, YUKARI/1, YUVALIDERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, CAFERİYE, DEMIRAÇMA, DEMİRAÇMA, HIZAR, KADIKÖY, MELEN, SELAHIYE mahallelerinde BEKTAŞI SK., BEYOGLU/2, DEMİRAÇMA KÖYÜ İÇ YOLU, DENIZDAGI CD., DENIZDAGI/2, EVLİYA EVREN, FINDIKLIK EVLERİ(3), GÖKÇELIK, GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., İsimsiz143, KARSI/6, KURUDERE/5, MELEN KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ SK., MERKEZ/3_5, MERKEZ/31, MERKEZ/38, MERKEZ/67, MERKEZ10_10, SEFERLER SK., YUKARI/2, YUVALIDERE/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 4061. SK., 4081., 4081. SK., 4082., EFE, MELİK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde DİLEK SK., İREM SK., ÖRER SK., PORSUK SK., SÖGÜTLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMURAT, HACIYAKUP, ULUCAMII mahallelerinde ÇİFTLİK SK., GEVYE TARAKLI YOLU, PAŞALAR SK., TERMAL CD., TOKİ EVLERİ SK., TOKİ İÇİ YOLU, TOMAS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.