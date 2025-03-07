07 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.03.2025 - 10:03

Güncelleme: 07.03.2025 - 10:03

İZMİR ilinde 07 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-07 2025-03-07 09:00:00-2025-03-07 15:00:00.145 saatleri arasında Salihler; TOMRUK, Danışman, EGE1, İzmir Çanakkale Yolu, Salihler 12/1 sk., Salihler Köyü, Salihler Kurtuluş, Salihler Cumhuriyet, Salihler 9, Salihler 8, Salihler 6, Salihler 5, Salihler 4, SALİHLER 80.YIL, İsimsiz215, İsimsiz214, İsimsiz213, İsimsiz212, İsimsiz210, İsimsiz209, İsimsiz208, İsimsiz207, İsimsiz206, SALİHLER 14, , İsimsiz75 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:00-2025-03-07 15:00:00.145 saatleri arasında Nebiler; Nebiler Köyü İç Yolu, Nebiler Köyü, Nebiler Kozak, Gökçeağıl Vatan, İsimsiz21, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:00-2025-03-07 15:00:00.145 saatleri arasında Kıratlı; Kıratlı İzmir, Kıratlı Vatan, Kıratlı Köyü İç Yolu, Kıratlı Köyü, Kıratlı Hürriyet, Kıratlı Cumhuriyet, Kıratlı 9, Kıratlı 7, Kıratlı 6, Kıratlı 5, Kıratlı 4, Kıratlı 3, Kıratlı 2, Kıralı 2, Gökçeağıl Köyü Yolu, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:00-2025-03-07 15:00:00.145 saatleri arasında Kabakum; İzmir Çanakkale Yolu, Sahil Yolu Cd., Kabakum 31, İsimsiz31, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:00-2025-03-07 15:00:00.145 saatleri arasında Gökçeağıl; GÖKÇEAĞIL 2, Gökçeağıl Vatan, Gökçeağıl Köyü İç Yolu, GÖKÇEAĞIL KENELER, Gökçeağıl Atatürk, Gökçeağıl 3, GÖKÇEAĞIL 10, GÖKÇEAĞIL KEMENTE, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:00-2025-03-07 15:00:00.145 saatleri arasında Çukuralanı; Çukuralan5, Çukuralan Köyü İç Yolu, Çukuralan Köyü, Çukuralan 6, Çukuralan 4, Çukuralan 3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:00-2025-03-07 15:00:00.145 saatleri arasında Bahçeli; BAHÇELİ 26, İzmir Çanakkale Yolu, Seher, Koy Yolu, Bahçeli İstiklal, Bahçeli Vatan, Bahçeli Köyü İç Yolu, Bahçeli Köyü, Bahçeli Atatürk, Bahçeli 8sk, Bahçeli 3, BAHÇELİ 25, Bahçeli 24, Bahçeli 22, Bahçeli 21. Sk., Bahçeli 21, Bahçeli 20, Bahçeli 18, Bahçeli 15, Bahçeli 10, Bahçeli 26 Sk., Bahçeli 29 Sk., Bahçeli 23/1 Sk., İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz32, Bahçeli 28 Sk., İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 10:00:00.271-2025-03-07 16:00:00.287 saatleri arasında Çandarlı; Abaykunanbay Cd., Akasya Sk., Alkoru Sitesi, Altınkent, Altınkent Sahil Sitesi, Ara Yol, Belde Koop 2, Belde Koop 4, Belde Koop 5, Meltemköy Tatil Sitesi, Nergiz, Osman Pars Sk., Palmiye Sk., Papatya Evleri, İsimsiz322, İsimsiz324, 184/1. Sk., İsimsiz359, İsimsiz360, İsimsiz361, İsimsiz362, İsimsiz366, İsimsiz388, İsimsiz404, İsimsiz405, Papatya Sk., İsimsiz407, İsimsiz409, İsimsiz410, İsimsiz411, İsimsiz429, İsimsiz430, İsimsiz431, İsimsiz432, İsimsiz434, İsimsiz436, İsimsiz437, İsimsiz438, 1004, İsimsiz441, Eyko 1, İsimsiz457, İsimsiz458, İsimsiz460, İsimsiz463, İsimsiz465, İsimsiz466, İsimsiz467, İsimsiz469, İsimsiz473, İsimsiz474, İsimsiz480, İsimsiz491, İsimsiz494, İsimsiz495, Denizköy Çandarlı Y., İsimsiz497, İsimsiz498, İsimsiz500, İsimsiz522, İsimsiz555, İsimsiz561, İsimsiz566, İsimsiz569, Eyko 105 Sk., İsimsiz628, İsimsiz629, İsimsiz325, 181. Sk., 174. Sk., 173. Sk., 171. Sk., 163/5. Sk., 163/4. Sk., 146. Sk., 14 Eylül Sk., 1063. Sk., 1060. Sk., 1058. Sk., 1055. Sk., 1054. Sk., 1053. Sk., 1052. Sk., 1051. Sk., 105. Sk., 1046. Sk., 1039. Sk., 1037. Sk., 102. Sk., 101. Sk., 1006. Sk., 1004. Sk., 1003. Sk., 1002. Sk., 1001. Sk., Deniz Sk., Burak Reis, 1011 Sk., 165 SK, 198 Sokak, 224 Sokak, 206 Sk., EYKO 41 SK., 189/1 Sk., 1065 Sk., 164 SK, 209 Sk., 173/1, Eyko 21/1 Sk., EYKO 109 SK., 164 SK., 171 Sk., 210 Sk., 173/2 SK., 164/1 Sk., 163 SK., Pey-Ko Sitesi, Lise Sk., Manas Sk., Zambak Sk., 168, Çandarlı Belde Sitesi, İsimsiz631, Eyko 76 Sk., İsimsiz645, İsimsiz652, İsimsiz655, Çandarlı Dikili Yolu, İsimsiz318, İsimsiz315, İsimsiz314, İsimsiz657, Eyko 36 Sk., İsimsiz292, 205, İsimsiz290, Çağlayan Sk., İsimsiz193, EYKO 25, , İsimsiz682, Köroğlu Cd., Körfez Sitesi, Kardeş Villaları Sitesi, Karanfil Sk., Hoca Ahmet Yesevi Sk., Habib Unan Sk., Gül Sk., FERHAT UYSAL, Eyko Kooperatifi, Eyko 83, Eyko 8, Eyko 6, Eyko 5, Eyko 47, Eyko 4, Eyko 39, Eyko 38, Eyko 37, Eyko 36, Eyko 34, Eyko 33, Eyko 32, Eyko 3, Eyko 29, EYKO 28, Eyko 27, EYKO 26, Eyko 24, Eyko 22, EYKO 21, Eyko 20, Eyko 2, EYKO 18, Eyko 16, Eyko 15, Eyko 127, İsimsiz684, İsimsiz705, İsimsiz716, Eyko 37 Sk., İsimsiz725, İsimsiz731, İsimsiz733, İsimsiz745, İsimsiz768, İsimsiz770, İsimsiz771, 1062, 172, 173, 1039, 204/1, 173/3 Sk., 225, 171/1 Sk., Eyko 12, Eyko 115, Eyko 111, EYKO 11, Eyko 109, Eyko 107, Eyko 100, Eyko 10, Dumlupınar, Doğanköy Sitesi, DENİZKÖY ÇANDARLI YOLU, Yeni Dostlar Sitesi, Yaylayurt Yolu, Turgut Reis, 167, Tunçam Sitesi, Tolgar Sitesi, Talat Emmi Cd., Sümbül Sk., 1050, Sarıevler Sitesi, Sanayi Cd., Rafet Kayakıran Sk., Piri Reis, Çandarlı Küçük Sanayi Sitesi, BELDE KOOP 3, 205/2, eyko, 220, 219, 221, 206, 176, Çağlayan, Çağdaşlar Sitesi, Çağdaş İzmir Sitesi, 206/5. Sk., 206/1. Sk., 205/1. Sk., 204/1. Sk., 185. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-07 2025-03-07 09:00:00.032-2025-03-07 15:00:00.408 saatleri arasında 9 Eylül; 258 Sk., 241, 260, 264, 7239. Sk., 7. Cd., 274. Sk., 268. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:00.032-2025-03-07 15:00:00.408 saatleri arasında 29 Ekim; 7. Cd., 228. Sk., 227. Sk., 224. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-07 2025-03-07 09:00:00.162-2025-03-07 16:00:17.131 saatleri arasında Kültür; 720. Sk., İsimsiz11, , İsimsiz4, İsimsiz7, İsimsiz8, 718, ÇAMLIK, Tuna Cd., Sakin Sk., Aliağa Atık Su Arıtma Tesisi Yolu, 723. Sk., 719. Sk., 713. Sk., 711. Sk., 704. Sk., 701. Sk., 698. Sk., HARAÇÇI BAHÇE KÜME EVLER, İsimsiz5, İsimsiz2, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:00.162-2025-03-07 16:00:17.131 saatleri arasında Yalı; HARACCIBAHCE, HARAÇÇI BAHÇE, İsimsiz13, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 10:00:06.872-2025-03-07 16:00:21.085 saatleri arasında Yenişakran; 442. Sk., 443. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 446. Sk., 447. Sk., 448. Sk., İNCİRLİK, 3454, 3453 Sk., 461. Sk., 499. Sk., 500/. Sk., 3449/1 Sk., 507. Sk., Barbaros Sk., İncirlik Sk., 3453, , İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, 3502, 3455, 3461, 3461, 3500/2. Sk., 3434, 437. Sk., 438. Sk., 439. Sk., İsimsiz30 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-07 2025-03-07 09:00:00.256-2025-03-07 17:00:00.383 saatleri arasında Fırınlı; İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz19, İsimsiz31, İsimsiz38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:00.256-2025-03-07 17:00:00.383 saatleri arasında Karahalilli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:00.606-2025-03-07 15:00:00.242 saatleri arasında Çınardibi; İsimsiz23, İsimsiz17, , Çınardibi Köyü İç Yolu, Armutlu Yolu, Osmaniye Köyü, İsimsiz80, İsimsiz78, İsimsiz79, Çınardibi Köyü, İsimsiz82, İsimsiz110, İsimsiz113, İsimsiz114, İsimsiz115, İsimsiz116, İsimsiz117, İsimsiz133, İsimsiz77, İsimsiz75, İsimsiz72, İsimsiz53, İsimsiz52 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-07 2025-03-07 09:00:00.69-2025-03-07 13:00:00.623 saatleri arasında Atatürk; 1039. Sk., , 1039/3. Sk., 1044. Sk., 1044/1. Sk., 1044/2. Sk., 1048. Sk., 1048/1. Sk., 1048/2. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., Büyük Menderes, BÜYÜK MENDERES, İstiklal Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:00.69-2025-03-07 13:00:00.623 saatleri arasında Hürriyet; 1056. Sk., 1057. Sk., 1058. Sk., 1059. Sk., 1060. Sk., 1061. Sk., 1062. Sk., 1063. Sk., 1064. Sk., 1065. Sk., 1067. Sk., 1068. Sk., 1069. Sk., 1070. Sk., 1071. Sk., 1072. Sk., 1073. Sk., 1074. Sk., 1075. Sk., 1076. Sk., 1077. Sk., 1078. Sk., 1079. Sk., 1080. Sk., 1082. Sk., 1083. Sk., 1084. Sk., 1086. Sk., 1087. Sk., 1088. Sk., 1093. Sk., 1094. Sk., 1095. Sk., Büyük Menderes, Büyük Menderes Cd., Plevne, Plevne Cd., ÇAMLIK, 1090, 1091, 1055. Sk., , 1053. Sk., 1054. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:00.69-2025-03-07 13:00:00.623 saatleri arasında Menderes; Büyük Menderes Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 14:00:00.989-2025-03-07 17:00:00.896 saatleri arasında Dokuz Eylül; , İsimsiz127 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-07 2025-03-07 09:00:00.69-2025-03-07 13:00:00.623 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; , İsimsiz55, Hasan Tahsin Cd., Mimar Sinan Cd., Saim Çıkrıkçı Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 14:00:00.989-2025-03-07 17:00:00.896 saatleri arasında Kısık; İsimsiz79, İsimsiz80, 7709 sokak, İsimsiz87, 7709/4 sokak, 7709/2, 7709/6 sokak, 7709/9 sokak, 7709/1 sokak, 7710/1, 7709/7, 7709/3, 7709/8, 7709/5, 7709/11, 7709/10, 7705. Sk., 7706. Sk., 7707. Sk., 7708. Sk., 7710. Sk., 7715. Sk., Adnan Menderes Havaalanı, 7709/12, Kısık Koy, Kısık Köyü, 7709/13, SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI, 7714 SOK, 7712, 7715, 7703. Sk., 7704. Sk., 7702. Sk., 7701. Sk., 7700. Sk., 7708 sokak, 7706, 7709 SOKAK, , 7707 SOKAK, 7711 sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 14:00:00.989-2025-03-07 17:00:00.896 saatleri arasında Gölcükler; , 7709 sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 14:00:00.989-2025-03-07 17:00:00.896 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; , İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz61, MEHMET AKİF CD., İsimsiz232, Anafartalar Cd., Barbaros Cd., Mehmet Akif Cd., Mimar Sinan Cd., Namık Kemal Cd., Saim Çıkrıkçı Cd., Tercan Cd., Turgut Reis Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-07 2025-03-07 09:00:00.738-2025-03-07 12:00:00.828 saatleri arasında Balatçık; 8901. Sk., 8901/1. Sk., 8901/4. Sk., 1671/1. Sk., 8900. Sk., 8900/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-07 2025-03-07 09:00:00.845-2025-03-07 13:00:00.804 saatleri arasında Rüstem; , İsimsiz19, SAKİN, ÇAM, GÜMÜŞ, MASAL, Sefa Sk., PELİT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 10:00:00.251-2025-03-07 16:00:00.178 saatleri arasında Yelaltı; İsimsiz32, BULUT, ÜÇ DEĞİRMENLER, KISMET, Nur Dikmen Cd., ZÜMRÜT, Pırlanta Sk., Tümer Sk., Atlas Sk., Avni Erdoğan Cd., Bulut Sk., , İsimsiz24, Kültür Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 10:00:00.251-2025-03-07 16:00:00.178 saatleri arasında Yenikent; , İsimsiz103, DALYA, KOLYOZ, ORKİDE, MUSTAFA ERTEKİN, HÜSEYİN ZEREN, Nur Dikmen Cd., Sarı Zeybek Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 13:00:00.36-2025-03-07 17:00:00.201 saatleri arasında Rüstem; 2018/9, Sefa Sk., İrem, , 2110/5, İsimsiz21 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 13:00:00.36-2025-03-07 17:00:00.201 saatleri arasında İskele; , 2110/6, İsimsiz63, 2110, 2110/4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-07 2025-03-07 09:00:00.869-2025-03-07 15:00:00.619 saatleri arasında Dere; Kırçiçeği Sk., Kıroğlu Sk., Kiroglu Sk., Kirkdis Sk., Kadı Küpü Sk., Incirli, HEKİM HAMAMI, Gökçe Sk., Ebe Oğlu Sk., Düzyol Sk., Derekahvesi Sk., Damla Sk., Bayır Sk., Bayır, Avcı Sk., İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz26, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz14, İsimsiz8, , Şemsi Sk., İncirli Sk., Çamurlu Sk., Zara Sk., Sandıkeimi Sk., Merdivenli Sk., Kırıkdiş Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:00.869-2025-03-07 15:00:00.619 saatleri arasında Bahariye; NESLİHAN, batıdag kume evler, Şeyh Cami Sk., Şeyh Cami Arası Sk., Keskin Sk., Katırcılar Sk., KAPLAN YOLU, Derekahve Sk., Aydın Cd., Atlanbac Sk., Ahmet Kahvesi Sk., Abdioğlu Sk., 2.Katircilar Sk., 2. Katırcılar Sk., İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, Bahariye yolu , İsimsiz8, , 2. Kara Kurna Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-07 2025-03-07 09:00:00.927-2025-03-07 12:00:00.623 saatleri arasında İsa Bey; Selçuk-İzmir Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-07 2025-03-07 09:00:03.08-2025-03-07 13:00:09.978 saatleri arasında Rafet Paşa; 5377. Sk., 5376. Sk., 5373. Sk., 5375. Sk., 5378. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:38.786-2025-03-07 13:00:44.466 saatleri arasında Rafet Paşa; 5379. Sk., 5372. Sk., 5381. Sk., 5373. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:46.385-2025-03-07 13:00:56.289 saatleri arasında Egemenlik; 6016/10. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 10:00:48.443-2025-03-07 16:00:57.817 saatleri arasında Barbaros; 5301/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 10:00:52.729-2025-03-07 16:00:07.468 saatleri arasında Doğanlar; 1456/1. Sk., 1409. Sk., 1439. Sk., 1441. Sk., 1441/1. Sk., 1442. Sk., 1457. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 11:00:05.526-2025-03-07 12:00:13.939 saatleri arasında Zafer; 4364. Sk., 4362. Sk., 4360. Sk., 4358. Sk., 4356. Sk., 4293. Sk., 4291, , 4366. Sk., 4370. Sk., 4372. Sk., 4374. Sk., Kemalpaşa, KIVANÇ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 11:00:05.526-2025-03-07 12:00:13.939 saatleri arasında Serintepe; Kıvanç, Kemalpaşa, 4370. Sk., 4342. Sk., 4308. Sk., 4306. Sk., 4304. Sk., 4287. Sk., 4279. Sk., 4277. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-07 2025-03-07 09:00:31.825-2025-03-07 14:00:02.597 saatleri arasında Tepecik; , bahçeköy önü, bahçeköy önü, 115, Tepecik Cd., KUŞADASI, Kavakdere Cd., Güneydaş Tarımsal Üretim Pazarlama, Bahçeköyönü, 118. Sk., 116/1 Sk., 116. Sk., 114. Sk., 113. Sk., 113, 112. Sk., 111. Sk., 110. Sk., 109. Sk., 108/1. Sk., 103. Sk., 101. Sk., BAHÇEKÖY ÖNÜ KÜME EVLER, 115, 108. Sk., 107. Sk., 106. Sk., 105/1. Sk., 105. Sk., KAVAKDERE CADDESİ, bahçeköy önü, 104. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-07 2025-03-07 09:00:41.358-2025-03-07 13:00:50.107 saatleri arasında Adalet; 1645/12. Sk., 1645/13. Sk., 1593/3. Sk., 1645/11. Sk., 1645. Sk., 1593/13. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-07 2025-03-07 09:30:00.98-2025-03-07 17:00:00.362 saatleri arasında Akpınar; MANASTIR, MANASTIR, MANASTIR, Akpınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:30:00.98-2025-03-07 17:00:00.362 saatleri arasında İğdeli; ÇAVUŞDÜZÜ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:30:00.98-2025-03-07 17:00:00.362 saatleri arasında Ören; İsimsiz75, ÖREN, MANASTIR, İsimsiz122, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-07 2025-03-07 10:00:00.158-2025-03-07 16:00:00.207 saatleri arasında Çınartepe; Güneş Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 10:00:00.386-2025-03-07 16:00:00.949 saatleri arasında Çınartepe; 2647. Sk., 2643. Sk., , Güneş Cd., 2653. Sk., 2649. Sk., 2648/1. Sk., 2648. Sk., 2647/1. Sk., 2646. Sk., 2645. Sk., 2644. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 10:00:00.861-2025-03-07 16:00:00.997 saatleri arasında Çınartepe; 2619. Sk., 2649. Sk., 2652. Sk., 2653. Sk., 2620. Sk., Dicle Cd., 2621. Sk., 2623. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-07 2025-03-07 10:00:00.814-2025-03-07 12:00:00.107 saatleri arasında Bağyurdu Yeni; , İsimsiz23, Çayır Kümeevleri, Ova, Sarı Ceviz Mevkii Yolu, Tokat Burnu Sokak, Çayır Sokak, İzmir Ankara Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.