07 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.03.2025 - 10:03

Güncelleme: 07.03.2025 - 10:03

MANİSA ilinde 07 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-07 2025-03-07 08:30:45.901-2025-03-07 12:30:54.691 saatleri arasında Cengiz Topel; , DÜLGER, DÜLGER, DÜLGER, Namık Kemal Cd., Ali Şanlıer Cd., Pehlivan Sk., Çamlıca Sk., Cesur Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-07 2025-03-07 09:00:02.862-2025-03-07 15:00:11.676 saatleri arasında Osmancalı; 307, 307, İsimsiz102, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz94, ARAZİ, İsimsiz92, 307, İsimsiz89, ARAZİ, İsimsiz85, ARAZİ, İsimsiz83, İsimsiz81, 307, İsimsiz77, ARAZİ, İsimsiz75, ARAZİ, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz62, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, Osmancalı Yolu, İsimsiz54, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, 307, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, 307, büyüksümbüller, 307, 307, 307, 307, 307, 307, , 307, Osmancalı Yolu, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz120, İsimsiz119, İsimsiz116, İsimsiz113, İsimsiz111, İsimsiz110 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:02.862-2025-03-07 15:00:11.676 saatleri arasında Ortaköy; ORTAKÖY, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:02.862-2025-03-07 15:00:11.676 saatleri arasında Küçüksümbüller; küçük sümbüller, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:02.862-2025-03-07 15:00:11.676 saatleri arasında Kışlaköy; Kışlaköy Köyü İç Yolu, YAYLAKÖY KIŞLAKÖY, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:02.862-2025-03-07 15:00:11.676 saatleri arasında Düzlen; DÜZLEN, İsimsiz6, İsimsiz5, ARAZİ, İsimsiz3, , İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:02.862-2025-03-07 15:00:11.676 saatleri arasında Durasıllı; Durasıllı Köyü İç Yolu, DURASILLI, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:02.862-2025-03-07 15:00:11.676 saatleri arasında Dazyurt; DAZYURT, dazyurt iç yolu, dazyurt, dazyurt, DAZYURT, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:02.862-2025-03-07 15:00:11.676 saatleri arasında Büyüksümbüller; BÜYÜKSÜMBÜLLER, büyüksümbüller, Büyüksümbüller, Büyüksümbüller, BÜYÜKSÜMBÜLLER, büyüksümbüller, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:02.862-2025-03-07 15:00:11.676 saatleri arasında Otmanlar; İsimsiz16, ARAZİ, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, otmanlar, Otmanlar Köyü Yolu, OTMANLAR, İsimsiz14, İsimsiz13, otmanlar küme evleri, İsimsiz11, İsimsiz2, İsimsiz10, otmanlar, İsimsiz6, İsimsiz3, , İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:02.862-2025-03-07 15:00:11.676 saatleri arasında Seyitli; seyitli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:02.862-2025-03-07 15:00:11.676 saatleri arasında Türkmen; , İsimsiz2, İsimsiz3, KÜÇÜKSÜMBÜLLER TÜRKMENKÖY, İsimsiz5, Türkmen, türkmen, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz1, Türkmen Köyü İç Yolu, türkmen elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:02.862-2025-03-07 15:00:11.676 saatleri arasında Yaylaköy; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz11, Yaylaköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:29.979-2025-03-07 15:00:36.739 saatleri arasında Barbaros; İsimsiz44, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:29.979-2025-03-07 15:00:36.739 saatleri arasında Spil; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:29.979-2025-03-07 15:00:36.739 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:57.157-2025-03-07 15:00:02.952 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:57.157-2025-03-07 15:00:02.952 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-07 2025-03-07 09:00:26.362-2025-03-07 17:00:36.389 saatleri arasında Eminbey; İsimsiz75, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz1, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, , İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz2, İsimsiz25, İsimsiz4, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:26.362-2025-03-07 17:00:36.389 saatleri arasında Hacıköseli; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz10, Hacıköseli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:26.362-2025-03-07 17:00:36.389 saatleri arasında İğdecik; , İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İĞDECİK, iğdecik yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:26.362-2025-03-07 17:00:36.389 saatleri arasında Kaplan; , İsimsiz2, Kaplan Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:26.362-2025-03-07 17:00:36.389 saatleri arasında Kızılhavlu; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz48, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, Kızılhavlu Köyü İç Yolu, Kızılhavlu Köy Yolu, İsimsiz117 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:26.362-2025-03-07 17:00:36.389 saatleri arasında Mamatlı; , İsimsiz4, Mamatlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:26.362-2025-03-07 17:00:36.389 saatleri arasında Mersinli; , İsimsiz2, İsimsiz3, 20, İsimsiz5, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz30, Atatürk Cd., 24, 1081, 5., ŞHT.AHMET ULUDAĞ, 11., 9., mersinli iç yolu, ANKARA ASVALTI YOLU, ANKARA ASFALTI YANI, İsimsiz94, DERBENT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:26.362-2025-03-07 17:00:36.389 saatleri arasında Mevlutlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:26.362-2025-03-07 17:00:36.389 saatleri arasında Oraklar; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, Oraklar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:26.362-2025-03-07 17:00:36.389 saatleri arasında Sindel; , İsimsiz9, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:26.362-2025-03-07 17:00:36.389 saatleri arasında Üçtepe; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, Üçtepe Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:26.362-2025-03-07 17:00:36.389 saatleri arasında Adala; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:26.362-2025-03-07 17:00:36.389 saatleri arasında Akçaköy; , İsimsiz2, Akçaköy Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:26.362-2025-03-07 17:00:36.389 saatleri arasında Akören; , İsimsiz6, İsimsiz10, İsimsiz1, İsimsiz2, Akören Köyü İç Yolu, Akın Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:26.362-2025-03-07 17:00:36.389 saatleri arasında Akyar; , İsimsiz6, Akyar Köyü Yolu, akyar iç yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:26.362-2025-03-07 17:00:36.389 saatleri arasında Delibaşlı; , İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, Delibaşı Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:26.362-2025-03-07 17:00:36.389 saatleri arasında Derbent; , DERBENT, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, Derbent Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:26.362-2025-03-07 17:00:36.389 saatleri arasında Dombaylı; , İsimsiz47, kızılavlu köy yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 11:00:50.713-2025-03-07 13:00:01.631 saatleri arasında Poyrazdamları; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-07 2025-03-07 09:00:26.362-2025-03-07 17:00:36.389 saatleri arasında Soğanlı; , SOĞANLI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-07 2025-03-07 09:00:26.362-2025-03-07 17:00:36.389 saatleri arasında Gökçeören; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 11:00:21.134-2025-03-07 17:00:27.659 saatleri arasında Akgün; 69, , KARATAŞ, DİVLİT, 74., 73., 72., 71. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 11:00:21.134-2025-03-07 17:00:27.659 saatleri arasında Zaferiye; 358., 360 sok., İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz36, 350., 362., 364., DİVLİT, 74., 4 EYLÜL, 370., 369., 367., 366., 365., 363., 361., 359., 357., 354. Sk., 353., 352., 351., 110., 109., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-07 2025-03-07 09:00:28.549-2025-03-07 13:00:48.927 saatleri arasında Atatürk; Ekrem Deli Uzun Sk., Şehit Km. Er Abdil Gündoğan Sk., İsmail Çavuş Sk., S.P.Kom. Kenan Cantürk Cd., Mesut Sevimli Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-07 2025-03-07 09:00:29.979-2025-03-07 15:00:36.739 saatleri arasında Güzelköy; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz38, güzelköy, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, güzelköy, güzelkçy, Manisa Akhisar Yolu, Güzelköy Köyü İç Yolu, Güzelköy Köyü Yolu, GÜZELKÖY, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz71, güzelköy, İsimsiz69, güzelköy, güzelköy, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, güzelköy iç yolu, İsimsiz56, İsimsiz55, güzelköy sk, İsimsiz52, İsimsiz53 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:29.979-2025-03-07 15:00:36.739 saatleri arasında Yeniharmandalı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:29.979-2025-03-07 15:00:36.739 saatleri arasında Veziroğlu; İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz25, 1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:29.979-2025-03-07 15:00:36.739 saatleri arasında Kuşlubahçe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:33.162-2025-03-07 15:00:39.008 saatleri arasında Selimşahlar; , fenerci, Zambak Sk., Tatarlar Sk., Menekşe Sk., Fenerci Sk., Bilgin Sk., Akif Sk., İsimsiz118, İsimsiz116, İsimsiz4, İsimsiz110, İsimsiz109, İsimsiz108, İsimsiz107, menderes, İsimsiz82, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:34.377-2025-03-07 15:00:40.173 saatleri arasında Sancaklıçeşmebaşı; sançaklı çeşme başı, Sancaklıçeşmebaşı Cd., SANCAKLIÇEŞMEBAŞI, İsimsiz35, Manisa Turgutlu Yolu, yukarı çobanisa, SANCAKLIÇEŞMEBAŞI, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:34.377-2025-03-07 15:00:40.173 saatleri arasında Aşağıçobanisa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:34.377-2025-03-07 15:00:40.173 saatleri arasında Sancaklıkayadibi; İsimsiz6, sancaklıkayadibi, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, sancaklıkayadibi, , Sancaklıkayadibi Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:34.377-2025-03-07 15:00:40.173 saatleri arasında Ayvacık; , İsimsiz1, İsimsiz2, ayvacık iç yolu, aycacık içyolu, İsimsiz5, İsimsiz6, ayvacık iç yolu, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, Ayvacık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:34.377-2025-03-07 15:00:40.173 saatleri arasında Turgut Özal; , İsimsiz7, İsimsiz12, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz137, İsimsiz138, hasırcı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:34.377-2025-03-07 15:00:40.173 saatleri arasında Yukarıçobanisa; , İsimsiz8, yukarı cobanisa, yukarı cobanisa, yukarı cobanisa, İsimsiz13, İsimsiz16, SPİL, İsimsiz22, yukarı çobanisa iç yolu, İsimsiz33, yukarıçobanisa, Ara Yol, Kasaba Cd., Manisa Turgutlu Yolu, Şirin_1 Sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:57.157-2025-03-07 15:00:02.952 saatleri arasında Çamköy; İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, , İsimsiz3, İsimsiz11, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:57.157-2025-03-07 15:00:02.952 saatleri arasında Tekeliler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:57.157-2025-03-07 15:00:02.952 saatleri arasında Veziroğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:57.157-2025-03-07 15:00:02.952 saatleri arasında Yeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 09:00:57.157-2025-03-07 15:00:02.952 saatleri arasında Selimşahlar; , İsimsiz119 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 10:00:35.68-2025-03-07 16:00:42.745 saatleri arasında Yukarıçobanisa; Şirin_1 Sokak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 10:00:35.68-2025-03-07 16:00:42.745 saatleri arasında Aşağıçobanisa; İsimsiz46, , İsimsiz15, İsimsiz49, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, Ara Yol, Bağlar Cd., Cam Sk., Camlık, Demir Sk., Kasaba Cd., Manisa Turgutlu Yolu, SANAYİİ, Varol Sk., VATAN, Aşağıçobanisa köyü iç yolu, İsimsiz14, TEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 10:00:35.68-2025-03-07 16:00:42.745 saatleri arasında Sancaklıkayadibi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-07 2025-03-07 10:00:28.221-2025-03-07 16:00:33.684 saatleri arasında Beypınar; İsimsiz15, İsimsiz56, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz37, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz3, beypınar, Beypınar İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 10:00:28.221-2025-03-07 16:00:33.684 saatleri arasında Yıldız; İsimsiz67 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 10:00:28.221-2025-03-07 16:00:33.684 saatleri arasında Karabeyler; kafalar, karataşlar, katataşlar, kayalar, karabeyler, İsimsiz55, İsimsiz105, İsimsiz103, İsimsiz102, İsimsiz101, İsimsiz99, İsimsiz98, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz95, İsimsiz94, İsimsiz92, İsimsiz91, İsimsiz90, İsimsiz89, İsimsiz88, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz81, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz67, İsimsiz64, İsimsiz62, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz42, İsimsiz6, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, beddeller, Beypınar Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 10:00:28.221-2025-03-07 16:00:33.684 saatleri arasında Halılar; çıralılar, tekeliller, Patika Yol, KARABEYLER, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz26, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, halılar, Halılar köyü iç yolu, Halılar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 10:00:28.221-2025-03-07 16:00:33.684 saatleri arasında Altınköy; İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz5, Dumanlar Mahallesi İç Yolu, Altınköy İç Yolu, Altınköy Köyü Yolu, Altın Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 10:00:28.221-2025-03-07 16:00:33.684 saatleri arasında Karşıova; beypınar, KARABEYLER, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz18, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, hacıhaliller, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-07 2025-03-07 10:00:28.221-2025-03-07 16:00:33.684 saatleri arasında Hacıhaliller; İsimsiz25, İsimsiz70, İsimsiz24, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.