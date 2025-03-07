07 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.03.2025 - 10:03

Güncelleme: 07.03.2025 - 10:03

SAKARYA ilinde 07 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTİL, ORTA, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16001, 16006, 16007, 16008, 16009, 16015, 16016, 16017, 16018, 16019, 16020, 19018, 34002, 34003, 34005, 34008, 34010, 34011, 34014, 34016, 34017, 34018, 34019, 34020, 34022, 34023, akmeşe, ASAGIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇETİN, DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/5, DUDUKÖY/7, HAYALLER SK., HAYELLER SK., HUNLAR, KARAÇALI MERKEZ, KAYACIK/31, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KOVA SK., KURUDERE, KUZULUK, MANAV, MANAV SK., MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., NEVRİN SK., SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 36009, AŞAĞINEVRİN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN, KONAK, MERKEZ mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, BALCILAR SK., İSKENDER DERESİ, KANDIRA CD., SANAYİ, SANAYİ 2, SANAYİ ARA, SARICA, SARICA 2, SARICA SK., SEYFETTIN SELIM, SEYFETTİN SELİM CD., YENIYOL KAYNARCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 07 Mart Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET mahallelerinde ANKARA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde DR. OZAN SK., MOLLA GÜRANİ SK., ORKIDE, ORKİDE SK., TARAKÇI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde AYDENIZ, AYDENİZ SK., BEDIR, BEDİR SK., ELBURUNİ SK., KONYALI ALIBEY, KONYALI ALİ BEY CD., KONYALI ALİBEY CD., MOLLA GÜRANI, MOLLA GÜRANİ, MÜFTÜ, MÜFTÜ SK., SEFA SK., TARIK BİN ZİYAD SK., TEPE SK., TEPECİK SK., UHUD SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA, SARIGAZI mahallelerinde 3202., 4301., 4304., 4305., 4309., 4312., 4316., HIRKA, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., İsimsiz115, KAVAKLAR, KAVAKLAR-, SARIGAZI, SARIGAZI/17, SARIGAZİ SK., YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇAM mahallelerinde DARDAĞANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR SOĞUKSU mahallelerinde DEMİRYOLU, GÖLDAĞ SİTESİ İÇİ YOLU, ÖNDERLER SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 07 Mart Cuma 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIYE, HACIMERCAN, SÜKRIYE mahallelerinde ADA MERKEZ, ADA MERKEZ/2, DAĞ EVLERİ İÇİ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HARMANLIK 1, HARMANLIK 1 SK., HARMANLIK SK., İTÜ 54 LÜLER SİTESİ İÇİ YOLU, MERCAN SK., OKUL 1/1, ORTA 1, ORTA SK., YUKARI, YUKARI/1, YUKARI/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 07 Mart Cuma 14:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANPAŞA, KIRKPINAR HASANPASA, KIRKPINAR HASANPAŞA, KIRKPINAR SOĞUKSU, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde AÇELYA 1, AKTAR, ALAGÖZ 2 SİTESİ İÇİ YOLU, ALİ AĞA EVLERİ İÇİ YOLU, ALTAN SK., ARAPOĞLU SK., ARCADİA EVLERİ İÇİ YOLU, ARDINÇ, ARDINÇ SK., ATİLLA SK., BAĞDAT CD., BALABAN, BEREKET, ÇIÇEK, ÇİÇEK SK., DEMİRYOLU CD., DOĞA KÖY EVLERİ İÇİ YOLU, ECEM SİTESİ İÇİ YOLU, EK DETAY SAPANCA KONAKLARI İÇİ, ESEN, ESEN SK., GÜL SK., GÜVEN 1, IPEKYOLU, İPEKYOLU CD., İSTANBUL DERE TATİL KÖYÜ İÇİ Y, KADIR EFENDI, KADİR EFENDİ CD., KAMER, KAMER SK., KARDELEN SK., KIRKPINAR EVLERİ İÇİ YOLU, KIRKPINAR MEZARLIĞI İÇİ YOLU, LALE 2, MEHMET REMZI, MEHMET REMZİ SK., MELIH KIBAR SAHIL YOLU, MELİH KİBAR SAHİL YOLU CD., MESELI, MEŞELİ, MEŞELİ SK., METEHAN KONAKLARI İÇİ YOLU, NERGİZ SK., OKUMUŞ SK., PALMİYE SK., PINAR 1, RÜYAM TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, RÜZGAR SK., SAHIL, SAHİL CD., SALKIM, SANDAL SK., SERA KENT SİTESİ İÇİ YOLU, TOPUZ SK., YAMAN, YAMAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEŞKÖPRÜ, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 3075. SK., 3076. SK., 865. SK., BEŞKÖPRÜ CD., CİHANGİR SK., DAMLA, DOĞUŞ SK., DOST SK., EVRİM SK., FERAH 2 SK., İDİL SK., NEZİH SK., TARİHİ BEŞKÖPRÜ ESKİ SAKARYA K sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 07 Mart Cuma 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 12. CD., 13., 13. CD., 14. CD., 15., 15. CD., 3040., 3041., 3043., 3043. SK., 3044. SK., 3046., 3053. SK., 3057. SK., 3060., 3060. SK., 3061., 3079., 3081., 3084., 3084. SK., 3088., 3088. SK., 3089. SK., 3090. SK., 3092. SK., 3100. SK., 3101., 3101. SK., 3102., 3103., 3104., 3122. SK., 3134. SK., 3135., 3135. SK., 3139. SK., 3143., 3143. SK., 3144., 3144. SK., 3145. SK., 3146. SK., 3147. SK., 3148. SK., 3153., 3153. SK., 3156. SK., 3157. SK., 3158. SK., 3159. SK., 3160., 3160. SK., 3161., 3161. SK., 3162., 3162. SK., 3163. SK., 3164., 3164. SK., 3165., 3165. SK., 3167. SK., 3168., 3168. SK., 3169. SK., 3170. SK., 3171., 3171. SK., 3173. SK., 3174. SK., 3193 SK., 32 EVLER CD., 44., ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ANIL SK., ARABACI SK., BAŞKENT SİTESİ 1 İÇİ YOLU, BESKÖPRÜ, BESKÖPRÜ CD., BEŞKÖPRÜ GARDEN KONAKLARI İÇİ, BEŞKÖPRÜ PARKI İÇİ YOLU, BEYAZGÜL SK., BEYAZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, BUSE SK., CEMAL KAMACI, CEMAL KAMACI SK., CEMRE 2, CEMRE 2 SK., CEMRE ÇK. SK., CEREN SK., ÇIRÇIR, ÇIRÇIR SK., D100 KARAYOLU-, DAMLA SK., DİLEK 2 SK., ECE, ERDEM SK., ESKI BESKÖPRÜ SK., ESKİ BEŞKÖPRÜ SK., FABRİKA CD., FATIH SULTAN SK., FATİH SULTAN SK., FENERLI SK., FENERLİ SK., FIRTINA, FIRTINA SK., FİLİZ 2 SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GIRNE, GIRNE CD., GIZEM 2, GİRNE CD., GİZEM 2 SK., GOOD YEAR, GÖKÇEN SK., GÖKTÜRK ÇIKMAZI SK., GÖZDE 2, GÖZDE 2 SK., GÜLAY SK., GÜNDÜZ 2 SK., HAZAN 2, HAZAN 2 SK., HOSGÖR, HOŞGÖR SK., IDIL, KARABIYIK, KARABIYIK SK., KARDELEN 2, KARDELEN 2 SK., KOCAMAN, KOSOVA, KOSOVA SK., KUDÜS, KUDÜS CD., KUTUP SK., MEVLANA 2, MEVLANA 2 SK., NIL, NIL SK., NİL SK., NİLÜFER SK., ÖZCAN ÇIKMAZI SK., ÖZEL BEŞKÖPRÜ YILDIZLAR YÜKSEK, PALMIYE SITESI, PALMİYE SİTESİ İÇİ YOLU, RODOP SK., SALKIM 2 SK., SAYIN, SAYIN SK., SERHAT 2 SK., SERVIS, SERVİS, SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞEHİT MESUT KAPLAN, ŞİMŞEK SK., TOYOTA CD., TOYOTA EVLERİ MANOLYA BLOKLARI, UGURLU, UĞURLU SK., ÜMİT SK., YAĞMUR KENT İÇİ YOLU, YASEMİN ÇIKMAZI SK., ZEYNEP SK., ZEYTIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 07 Mart Cuma 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 543. SK., 545. SK., 547., 547. SK., 562. SK., 564. SK., 568. SK., DİLBER SK., ESKİ KAZIMPAŞA CD., ORHANGAZI SK., SULTAN SARAYI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 07 Mart Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, İSTİKLAL mahallelerinde 307. SK., 308. SK., 555. SK., 556. SK., ESKI KAZIMPASA, SEHIT MEHMET KARABASOGLU, ŞEHİT KEMAL DURAK, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, KESTANEPINARI, KIRAZLI, KİRAZLI, SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YEŞİLKÖY mahallelerinde AKPINAR, AKPINAR SK., AKPINAR/1, AKPINAR/4, AKPINAR/7, AKPINAR/8, AKPINAR/9, ALAPLI, ALAPLI/2, ÇETINKAYA, ÇIÇEKYUSUF, ÇIÇEKYUSUF/1, ÇIÇEKYUSUF/2, ÇİÇEKYUSUF SK., İsimsiz113, KARADERE, KARADERE/6, KARADERE/7, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KESTANEPINARI/10, KESTANEPINARI/20, KESTANEPINARI/21, KESTANEPINARI/7, KIRAN, KIRAN SK., KIRAN/1, KIRAN/2, MADEN, MADEN 1, MADEN SK., MADEN/3, MADEN/5, MADEN/6, MERKEZ 1, MERKEZ(ŞERBETPINAR), MERKEZ/1_11, MERKEZ/1_7, MERKEZ/10, MERKEZ/4_1, MERKEZ/62, MERKEZ/72, MERKEZ_10, MERKEZ_8, MERKEZ_9, ORTA_1, SABAN, SALLIKAYA, SALLIKAYA SK., SALLIKAYA/1, TEPEBASI, TEPEBASI/1, TEPEBASI/3, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI SK., YENİ, YEŞİLKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRAKÖY mahallelerinde 20001, TEPEKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RESULLER mahallelerinde ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, MERKEZ17, YENI_9, YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 188 SK., 193 SK., 194, 194 SK., 195 SK., 196 SK., 197 SK., 198, 198 SK., 200, 200 SK., 201 SK., 202 SK., 203 SK., 204 SK., 236, 236 SK., 240 SK., DOĞU KARADENİZ, DOĞU KARADENİZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 07 Mart Cuma 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 101, 102 SK., 104 SK., 106, 106/1 SK., 107, 108, 110 SK., 110/1, 110/1 SK., 111, 112 SK., 114, 142/1 SK., 142/3 SK., BARIŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 07 Mart Cuma 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI, YENİ mahallelerinde 133/2 SK., 237 SK., 251, 252, 252/1, 253, 257, 4 SK., BATI KARADENIZ, BATI KARADENİZ, BATI KARADENİZ CD., PIRI REIS, PİRİ REİS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 07 Mart Cuma 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 135/1, 135/1 SK., 242/1 SK., 243, 245 SK., 246, 247, 248 SK., 249, SAHIL CD., SAHİL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, KONACIK mahallelerinde KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., MERKEZ SK., MERKEZ/2, SAKARBOYU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE mahallelerinde 415 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIDEDE, YENI, YENİ mahallelerinde 1159 SK., 159. SK., 2254, 2254 SK., 3038. SK., 3041. SK., 3061, 3061. SK., 3504, 3504 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TIGCILAR, TIĞCILAR, YAHYALAR, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1484 NOLU SK., 1561 NOLU SK., AÇELYA SK., AKÇA SK., ÇETİN SK., ÇIRAK, ÇIRAK SK., DİKEN SK., EMEKÇİ SK., HASIRCILAR CD., KADIR HOCA SK., KADİR HOCA SK., KOL, MANAVLAR SK., MUTLU SK., ÖZATA SK., ŞEHİT HAKAN BAYRAM SK., TERZİOĞLU SK., TURAN, TURAN CD., YAMUK, YAMUK SK., YAVAS SK., YAVAŞ SK., YEĞENLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAOSMAN mahallelerinde 461 NOLU SK., ENDER SK., KARAAĞAÇ BULVAR, MEHTAP SK., ULUS CD., YAPRAK, YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Mart Cuma 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAOSMAN, SAKARYA mahallelerinde 737 NOLU SK., BAYRAKLI SK., BUYRUK SK., DÖNÜŞ SK., HANIMELİ SK., ISMET INÖNÜ, İSMET İNÖNÜ CD., KARAKOL SK., KATI SK., KÖROĞLU SK., MESTCİ SK., ŞEHİTLER SK., ÜNAL OZAN, ÜNAL OZAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Mart Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNEŞLER MERKEZ, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1366 NOLU SK., 1367 NOLU SK., 1368 NOLU SK., 1369 NOLU SK., 1370 NOLU SK., 1371 NOLU SK., 1372 NOLU SK., 1373 NOLU, 1373 NOLU SK., 1374 NOLU SK., 1375 NOLU, 1375 NOLU SK., 1376 NOLU SK., 1381 NOLU SK., 1382 NOLU, 1421 NOLU, 1421 NOLU SK., 5040 NOLU SK., 5048 NOLU SK., 5073 NOLU, 5073 NOLU SK., 5076 NOLU SK., 5077 NOLU SK., 5078 NOLU, 5078 NOLU SK., ÇAĞDAŞ SK., ERKAYA, ERKAYA CD., GAZELLER, GÖL SK., KUMKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAN mahallelerinde 2296, 3044 NOLU, 3049 NOLU SK., 3055 NOLU, 3057 NOLU SK., 3059 NOLU, 3069 NOLU, 3069 NOLU SK., 36. SK., 44. SK., CANSU SK., IREM SK., MEVLANA CD., SAHRA, SAHRA CD., SEHIT A.GAFFAR OKKAN, ŞEHİT A.GAFFAR OKKAN CD., ŞEHİT SAFFET OKUMUŞ CD., UÇAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE, TASKISIGI, TAŞKISIĞI mahallelerinde 931 NOLU SK., 932 NOLU, 932 NOLU SK., 933 NOLU, 933 NOLU SK., 933 NOLU/1, 934 NOLU, 934 NOLU SK., 935 NOLU, 935 NOLU SK., 936 NOLU SK., 937 NOLU, 937 NOLU SK., 938 NOLU, 938 NOLU SK., 939 NOLU, 939 NOLU SK., 940 NOLU SK., 941 NOLU, 941 NOLU SK., 942 NOLU SK., 943 NOLU, 943 NOLU SK., 943 NOLU/1, 944 NOLU SK., 945 NOLU SK., 946 NOLU, 946 NOLU SK., 947 NOLU SK., ENKA CD., GİZEM, TASKISIGI, TASKISIGI CD., TASKISIGI/2, TAŞKISIĞI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 07 Mart Cuma 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANCUMA, BEKIRPASA, BEKİRPAŞA, ÇAYBASI FUADIYE, ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞI FUADİYE, ÇAYBAŞIYENİKÖY, ÇINARDIBI, DEGIRMENDERE, EKINLI, EKİNLİ, EMIRLER, EMİRLER, HACIKÖY, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KAMISLI, KAMIŞLI, KANLIÇAY, KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY, KEMALIYE, KEMALİYE, KOZLUK, KÖRFEZ, MOLLAKÖY, NAKISLAR, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE, TASLIK, TAŞLIK, TEPE, TUAPSALAR, TÜRKÇAYBASI, TÜRKÇAYBAŞI, YAZILI mahallelerinde 1 NOLU CD., 1 NOLU_11, 11 NOLU, 11 NOLU CD., 12 NOLU, 12 NOLU CD., 1294 SK., 13 NOLU, 13 NOLU CD., 14 NOLU, 14 NOLU CD., 15, 19, 2 NOLU, 2 NOLU CD., 2. CD., 3 NOLU, 3 NOLU SK., 302 NOLU, 303 NOLU, 303 NOLU SK., 305 NOLU, 307 NOLU, 308 NOLU SK., 32 NOLU SK., 33 NOLU, 35 NOLU, 35 NOLU SK., 36 NOLU, 36 NOLU SK., 37 NOLU SK., 4 NOLU, 40 NOLU, 42 NOLU, 43 NOLU, 46 NOLU, 49 NOLU SK., 5 NOLU, 5 NOLU CD., 50 NOLU, 509. SK., 57 NOLU, 59 NOLU SK., 601, 601 SK., 602 SK., 603, 603 SK., 604, 604 SK., 604. SK., 604/1, 607 SK., 608 SK., 609, 67, 7 NOLU, 702 SK., 704, 704 SK., 75 NOLU, 801, 801 SK., 801. SK., 801/1, 802, 802. SK., 803 SK., 804 SK., 804. SK., 805 SK., 807, 807 SK., 9 NOLU, 90 NOLU, 90 NOLU SK., 901, 901 KÜME EVLER, 901 SK., 902, 902 KÜME EVLER, 903 KÜME EVLER, 905, 905 KÜME EVLER, 906, 908, 908 KÜME EVLER, 91 NOLU, 91 NOLU SK., 910, 910 KÜME EVLER, 911, 912, 912 SK., 914 KÜME EVLER, 915, 916, 918, 92 NOLU SK., 920, 93 NOLU SK., 94 NOLU SK., 95 NOLU, 95 NOLU SK., ADA SANAYI, ADA SANAYİ, ADA SANAYİ CD., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ADİL SK., ALACUMA CD., ALANCUMA, ALANCUMA CD., ARI, ARI SK., ATMACA, ATMACA SK., AYAN CD., BULVAR SK., CAMI, CEMRE, CEMRE SK., CENGİZ TOPEL CD., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN CD., ÇAYBASI, ÇAYBASI/2, ÇAYBAŞI, ÇAYBAŞI CD., ÇEŞMEBAŞI, ÇINARDIBI, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, D-100 YAN YOL, D-100 YAN YOL CD., D-100 YANYOL CD., DALAN SK., DEGIRMENDERE, DEGIRMENDERE SK., DEĞİRMENDERE, DEĞİRMENDERE SK., DEPREM PREFARBİK KONUTLARI İÇİ, DERYA SK., EKINLI, EKINLI SK., EKİNLİ, EKİNLİ SK., EMIRLER, EMIRLER CD., EMİRLER CD., ESREF BITLIS, ESREF BITLIS BULVAR, EŞREF BİTLİS BULVAR, EŞREF BİTLİS CD., FATIH SULTAN MEHMET, FATIH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FUADIYE, FUADIYE CD, FUADIYE CD., FUADIYE/1, FUADİYE CD, FUADİYE CD CD., FUADİYE CD., GAZI, GAZI CD., GAZİ ALİCAN YILMAZ SK., GAZİ CD., GENÇLER, GENÇLER SK., GÜLISTAN, GÜLİSTAN, GÜLİSTAN SK., GÜVERCİN SK., HACIKÖY MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HACILAR, HACILAR CD., HATİP SK., HÜRRIYET, HÜRRIYET CD., HÜRRİYET CD., IHLAMUR, IHLAMUR SK., ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., İSTİKLAL, İSTİKLAL CD., KAMISLI, KAMIŞLI, KAMIŞLI CD., KANARYA, KANUN SK., KAYALAR MEMDUHİYE., KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARMEMDUHİYE SK., KAYALARRESITBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., KEMALIYE, KEMALIYE CD., KEMALIYE/4, KEMALİYE CD., KEMALİYE KABRİSTANLIĞI İÇİ YOL, KEMALİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KIVRIMLI, KIVRIMLI SK., KOCA SINAN, KOCA SINAN CD., KOCA SİNAN CD., KOCASİNAN CD., KOZLUK, KOZLUK CD., KÖPRÜ SK., LALEZAR SK., LEYLAK SK., MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MENDERES CD., MENEKŞE SK., MERKEZ4, MERKEZ6, MEVLANA, MEVLANA SK., MOR MENEKSE, MOR MENEKŞE SK., NEHIR, NEHIR CD., NEHİR, NEHİR CD., ÖZÇELİK SK., ÖZLÜ SK., PEŞKENLER MEVKİ, PINAR, PINAR SK., SEFA, SEHIT GAFFAR OKAN, SONER CD., SÖĞÜT CD., ŞEHİT GAFFAR OKAN CD., ŞEHİT SALİH AKTÜRK SK., TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, TEPE, TÜRBE CD, TÜVTÜRK - SAKARYA ŞUBESİ, UZUN, VATAN SK., YAYLA, YAYLA SK., YAZILI, YAZILI SK., YENI SAKARYA, YENİ SAKARYA, YENİ SK., YESILTEPE, YEŞİLTEPE CD., YÜCE RIFAT SK., YÜKSEK SK., ZAFER_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKIRPASA, BEKİRPAŞA, BÜYÜKESENCE, ÇAYKISLA, ÇAYKIŞLA, EPÇELLER, HOROZLAR, KOZLUK, NAKISLAR, NAKIŞLAR, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER, SARICALAR, SEYHKÖY, ŞEYHKÖY mahallelerinde 111 NOLU, 111 NOLU CD., 112 NOLU, 114. SK., 15 NOLU CD., 16 NOLU, 16 NOLU CD., 17 NOLU, 17 NOLU CD., 17. CD., 18 NOLU, 18 NOLU CD., 19 NOLU CD., 20 NOLU, 20 NOLU CD., 21 NOLU, 21 NOLU CD., 31 NOLU, 31 NOLU CD., 31. CD., 39 NOLU, 395 NOLU SK., 396 NOLU, 396 NOLU SK., 398 NOLU SK., 399 NOLU SK., 45 NOLU, 5 NOLU_1, 52 NOLU SK., 53 NOLU, 53 NOLU SK., 55 NOLU SK., 58 NOLU SK., 6 NOLU CD., 61 NOLU, 61 NOLU SK., 62 SK., 64 NOLU SK., 65 NOLU SK., 67 NOLU SK., 69 NOLU, 69 NOLU SK., 70 NOLU SK., 71 NOLU SK., 72 NOLU SK., 80 NOLU, 80 NOLU SK., 82 NOLU, 82. SK., 83 NOLU, 83 NOLU SK., 83. SK., 84 NOLU, 84. SK., 86 NOLU, 86 NOLU SK., 9 NOLU CD., 98. SK., 99 NOLU SK., AKSU, AKSU-, AKSU CD., BELEDIYE, BELEDIYE CD., BELEDİYE CD., BÜYÜKESENCE, ÇAYKISLA, ÇAYKISLA CD., ÇAYKIŞLA CD., D-100 YANYOL, DEMIR, DEMİR SK., ESKİ TÜRBE CD., ESKİTÜRBE CD., HOROZLAR, HOROZLAR CD., İsimsiz158, KADIKÖY, KADIKÖY CD., NAKIŞ SK., PIRAHMETLER, PİRAHMETLER CD., SARICALAR, SARICALAR CD., SEYHKÖY, SÖGÜT, SÖGÜT CD., SÖĞÜT, ŞEYHKÖY CD., TÜRBE CD., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.