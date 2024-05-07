07 Mayıs İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:10

Güncelleme: 07.05.2024 - 11:10

İZMİR ilinde 07 Mayıs Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-07 2024-05-07 09:00:02.951-2024-05-07 16:00:12.441 saatleri arasında Camikebir; Gözsüzler Cd. 2. Çk., Gözsüzler Cd. 3. Çk., Karakayalar Küme Evler Sk., Serpil Ercanlı Cd., Sığacık Konakları İçi Konakları, , 86. Sk., 98/1, Gözsüzler Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:02.951-2024-05-07 16:00:12.441 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:23.972-2024-05-07 16:00:33.715 saatleri arasında Beyler; İsimsiz3, Geyikler, Beyler Köyü İç Yolu, Beyler Köyü, Beyler Köy Yolu, Beyler Cd., İsimsiz5, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:23.972-2024-05-07 16:00:33.715 saatleri arasında Turabiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:23.972-2024-05-07 16:00:33.715 saatleri arasında Çolak İbrahim Bey; Beyler Köy Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:23.972-2024-05-07 16:00:33.715 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:44.364-2024-05-07 16:00:53.206 saatleri arasında Düzce; İsimsiz13, İsimsiz3, , Durmaz Çk., İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, Azmak Mevki, Dere Sk., Değirmen Çk., Hacı Ahmet, Hacı Ahmet Sk., Hereke Cd., Hürriyet Cd., Kavukkavak Tepecik Yolu, Kaya Sk., Koy Yolu, Kuşçu Sk., Kızılcayer Mevki, Lojman Cd., Torlak, Torlak Küme Evler, Torlak Mevki, Torlak Mevkii, Yukarı Sk., Çay Sk., İZMİR, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, HÜRRİYET, 4253, ahmet bey sokak, 4254, 4252, 4253, HACI AHMET SOKAK, TORLANKÜME EVLERİ , 4251, 4251, 4110, 4255 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:44.364-2024-05-07 16:00:53.206 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:44.364-2024-05-07 16:00:53.206 saatleri arasında Turgut; İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz22, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, TURGUT, CAMİ , MANADERESİ , Cami Sk., Cumhuriyet Cd., Cumhuriyet Meydanı, Demokrasi, Depo Sk., Ege Sk., Gazi Paşa, Gazi Sk., Hürriyet, Okul Sk., Pınar Sk., Tepe Sk., Yakıcılar Sk., Çiçek Sk., Çıkmaz, EĞİTİM, Cami, Bozyer Sk., Araplar Sk., Araplar, eğitim, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:44.364-2024-05-07 16:00:53.206 saatleri arasında Ulamış; 1490, 1490, özyaren küme evleri , 1425, 1488, okul cd, 1419/5, 4110, 1416. Sk., 1416/1. Sk., 1417. Sk., 1417/2. Sk., 1419. Sk., 1419/1. Sk., HÜRRİYET, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, 1488, 1401. Sk., 1402. Sk., 1403. Sk., 1403/1. Sk., 1405. Sk., 1407, 1407. Sk., 1410. Sk., 1419/11. Sk., 1419/13 Sk., 1419/14 Sk., 1419/15 Sk., 1419/16 Sk., 1419/2 Sk., 1419/3. Sk., 1419/4. Sk., 1419/5. Sk., 1419/7. Sk., 1420. Sk., 1420/1. Sk., 1421. Sk., 1422. Sk., 1423. Sk., 1424. Sk., 1430, 1430. Sk., 1430/1. Sk., 1433, 1470. Sk., 1471. Sk., 1471/1. Sk., 1471/2. Sk., 1472. Sk., 1472/1. Sk., 1472/2. Sk., 1473. Sk., İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz30, İsimsiz23, İsimsiz6, İsimsiz2, 1411. Sk., 1412. Sk., 1413. Sk., 1414. Sk., 1402, 1488, 1483, , İsimsiz3, 1474 Sk., 1473/1. Sk., İsimsiz5, 1473/1 Sk., İsimsiz12, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz1, İsimsiz15, İsimsiz14, İZMİR, Çeşme Cd., Ufukköy, Sabri Soykan Cd., Okul Cd., Hürriyet Cd., Hürriyet, Hamam Cd., Eğitim, DÜZCE, 75. Yıl Cumhuriyet Cd., 1476. Sk., 1475. Sk., 1474/4, 1474/3. Sk., 1474/2. Sk., 1474/1. Sk., 1474. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-07 2024-05-07 09:00:13.796-2024-05-07 15:00:27.965 saatleri arasında Örnekköy; 7458. Sk., 7510. Sk., 7510/1. Sk., 7511. Sk., 7514. Sk., 7515. Sk., , 7400 1. Çıkmazı, 7400/1. Sk., 7401. Sk., 7402. Sk., 7415. Sk., 7416. Sk., ŞEHİT KOMANDO ONBAŞI YÜKSEL YAVUZ, Baş Pehlivan Karaali Cd., BAŞ PEHLİVAN KARAALİ, 7517. Sk., 7417. Sk., 7418. Sk., 7419. Sk., 7420. Sk., 7421. Sk., 7424. Sk., 7426. Sk., 7457/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:13.796-2024-05-07 15:00:27.965 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:29.856-2024-05-07 15:00:40.001 saatleri arasında İnönü; 6739/1. Sk., 6730. Sk., 6758/1. Sk., 6758. Sk., 6749. Sk., 6746. Sk., 6743. Sk., 6742. Sk., 6740. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:29.856-2024-05-07 15:00:40.001 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-07 2024-05-07 09:00:30.967-2024-05-07 16:00:36.565 saatleri arasında Gazi; 3894/1. Sk., 3895. Sk., 3895/1. Sk., 3896. Sk., 3896/2. Sk., 3897. Sk., 3899. Sk., 3900. Sk., 3900/6. Sk., 3900/7. Sk., 3900/8. Sk., Eski İzmir Cd., Eskiizmir, Ferdi Sefa Kılıç, 3876/2. Sk., 3876/3. Sk., 3879. Sk., 3880. Sk., 3880/2. Sk., 3880/3. Sk., 3880/4. Sk., 3876/1. Sk., 3876. Sk., , 3887/2. Sk., 3887/3. Sk., 3890. Sk., 3890/1. Sk., 3891. Sk., 3891/3. Sk., 3892. Sk., 3892/1. Sk., 3892/2. Sk., 3894. Sk., 3881. Sk., 3881/2. Sk., 3882. Sk., 3883. Sk., 3884. Sk., 3884/1. Sk., 3885. Sk., 3886. Sk., 3887. Sk., 3887/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:30.967-2024-05-07 16:00:36.565 saatleri arasında Günaltay; 4739. Sk., 4901. Sk., 4904. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:30.967-2024-05-07 16:00:36.565 saatleri arasında Özgür; 3896. Sk., 3899. Sk., 3901. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:30.967-2024-05-07 16:00:36.565 saatleri arasında Umut; , 3826. Sk., 3827. Sk., 3828. Sk., 3829. Sk., 3830. Sk., 3836. Sk., 3836/1. Sk., 3837. Sk., 3844. Sk., 3845. Sk., 3846. Sk., 3847. Sk., 3848. Sk., 3849. Sk., 3850. Sk., 3851. Sk., 3852. Sk., 3853. Sk., 3876. Sk., 3879. Sk., Eski İzmir Cd., Ferdi Sefa Kılıç Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:30.967-2024-05-07 16:00:36.565 saatleri arasında Devrim; 3818/1, Eski İzmir Cd., 3816. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:30.967-2024-05-07 16:00:36.565 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-07 2024-05-07 09:00:32.413-2024-05-07 14:00:40.278 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:32.413-2024-05-07 14:00:40.278 saatleri arasında Kaynaklar Merkez; 2071/1, 2073, Hasan Saka Sk., 2071. Sk., 2036. Sk., 2070, 2036, 2036 sk., 2071/2, 2072 Sk., İsimsiz127, İsimsiz119, İsimsiz112, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 14:00:18.036-2024-05-07 14:15:23.086 saatleri arasında 29 Ekim; 2140. Sk., 2137. Sk., 2136. Sk., 2135. Sk., 2134. Sk., 2000. Sk., , 2172. Sk., 2169. Sk., 2166. Sk., 2164. Sk., 2163. Sk., 2161. Sk., 2160. Sk., 2159. Sk., 2143. Sk., 2142. Sk., 2141. Sk., 2148, 2171 Sk., 2145 Sk., 2159, 2255, Şehit Nurettin Gök Sk., ŞEHİT ER ARİF SERÇE, Ortatatepe Sk., Mehmet Çavuş Sk., Hasan Saka Sk., Gazi Feyzullah Uslu Sk., Bahçebağ Sk., Atatürk Cd., 2255/2. Sk., 2253. Sk., 2252. Sk., 2173. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 14:00:18.036-2024-05-07 14:15:23.086 saatleri arasında Kaynaklar Merkez; İsimsiz105, İsimsiz104, İsimsiz58, İsimsiz48, İsimsiz46, 2079 Sk. , İsimsiz30, İsimsiz26, 2076 Sk., İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz15, İsimsiz1, 2071/1, 2073, 2078, Şehit İslam Yeşil Sk., ŞEHİT ER ARİF SERÇE, Öğrt. Mustafa Balcı Sk., Mehmet Memiş Sk., Kabakçılar Sk., Hasan Saka Sk., Gürlek Sk., GAZİ HASAN ŞEN, Celiloğlu Sk., Camialtı Sk., Bahçebağ Sk., 2101. Sk., 2081. Sk., 2080. Sk., 2079. Sk., 2077. Sk., 2076. Sk., 2075. Sk., 2072/1. Sk., 2072. Sk., 2071. Sk., 2055. Sk., 2050. Sk., 2049. Sk., 2036. Sk., 2035. Sk., 2031. Sk., 2029. Sk., 2026. Sk., 2025. Sk., 2022. Sk., 2021. Sk., 2019. Sk., 2018. Sk., 2017. Sk., 2016. Sk., 2015. Sk., 2014. Sk., 2013. Sk., 2011. Sk., 2010. Sk., 2006. Sk., 2004. Sk., 2003. Sk., 2001. Sk., 2079/3, 2079/2, 2030, 2036 sk., 2037, 2036, BAHÇEBAĞ, 2080 Sk., 2070, 2083, KABAKÇILAR, 2107, İsimsiz112, 2043, 2058, 2039, 2020, 2045, 2048, 2047, 2012, 2105, 2106, 2051, 2071/2, 2000. Sk., , İsimsiz119, İsimsiz127, Atatürk Cd., 2027, 2072 Sk., 2076/1, 2034, 2101/1, 2005, 2041, 2023, 2028, 2053, 2054, 2046 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 14:00:18.036-2024-05-07 14:15:23.086 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 14:00:18.036-2024-05-07 14:15:23.086 saatleri arasında Yıldızlar; 2205. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-07 2024-05-07 09:00:44.364-2024-05-07 16:00:53.206 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:44.364-2024-05-07 16:00:53.206 saatleri arasında Kuşçular; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:48.195-2024-05-07 16:00:58.768 saatleri arasında Güvendik; 233. Sk., , 225. Sk., 225/1. Sk., 226. Sk., 227. Sk., 228. Sk., 229. Sk., MAVİ PLAJ, 242, 241, 240. Sk., 232. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:48.195-2024-05-07 16:00:58.768 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-07 2024-05-07 09:00:46.041-2024-05-07 15:00:55.109 saatleri arasında Koşukavak; 4193. Sk., 4214. Sk., 4214/1. Sk., Kamil Tunca Blv., 4218/1. Sk., 4216. Sk., 4212. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:46.041-2024-05-07 15:00:55.109 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 15:00:45.703-2024-05-07 17:00:56.224 saatleri arasında Merkez; 4566/1. Sk., 4515. Sk., 4507/1. Sk., 4396/1. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 15:00:45.703-2024-05-07 17:00:56.224 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 15:00:45.703-2024-05-07 17:00:56.224 saatleri arasında Zafer; 4493. Sk., 4495. Sk., 4495/2. Sk., 4497. Sk., 4497/1. Sk., 4428. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-07 2024-05-07 09:30:13.101-2024-05-07 14:30:27.388 saatleri arasında Bahçelievler; , Atatürk Blv., Estergon Cd., Gazneliler Cd., Sümer Cd., YAŞAR DOĞU, 3. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:30:13.101-2024-05-07 14:30:27.388 saatleri arasında Maltepe; Gökova Sk., Marmaris Sk., Magosa Sk., , Atatürk Blv., Fethiye Sk., Girne Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:30:13.101-2024-05-07 14:30:27.388 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:59.945-2024-05-07 16:00:12.243 saatleri arasında Çürükbağlar; Pireveliler Köyü İç Yolu, Çürükbağ Köyü İç Yolu, Çürükbağ Köyü, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:59.945-2024-05-07 16:00:12.243 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 13:00:24.395-2024-05-07 14:30:35.712 saatleri arasında Fevzipaşa; 1. Sanayi Cd., Bergama 1. Sanayi Sitesi, 2. Sanayi 9. Sk., , İsimsiz52, Bergama 2. Sanayi Sitesi, Fabrika Cd., Fevzi Paşa Cd., Site Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 13:00:24.395-2024-05-07 14:30:35.712 saatleri arasında Gaziosmanpaşa; Fabrika Cd., Okul Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 13:00:24.395-2024-05-07 14:30:35.712 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 13:00:43.888-2024-05-07 16:00:05.593 saatleri arasında Ovacık; , İzmir-Ayvalık Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 13:00:43.888-2024-05-07 16:00:05.593 saatleri arasında Fatih; İzmir-Ayvalık Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 13:00:43.888-2024-05-07 16:00:05.593 saatleri arasında Bozköy; İzmir-Ayvalık Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 13:00:43.888-2024-05-07 16:00:05.593 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-07 2024-05-07 10:00:10.888-2024-05-07 13:00:22.662 saatleri arasında Kazım Dirik; 380. Sk., 382, Atatürk Cd., 383, , 378. Sk., 379. Sk., 381. Sk., Barbaros Cd., Lozan Cd., 384 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:10.888-2024-05-07 13:00:22.662 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-07 2024-05-07 10:00:10.888-2024-05-07 13:00:22.662 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:26.498-2024-05-07 16:00:43.748 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-07 2024-05-07 10:00:26.498-2024-05-07 16:00:43.748 saatleri arasında Çandarlı; Belde Koop 2, Belde Koop 5, FERHAT UYSAL, Çandarlı Belde Sitesi, Çağlayan, BELDE KOOP 3, İsimsiz292, Belde Koop 4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:26.498-2024-05-07 16:00:43.748 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.