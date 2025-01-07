07 Ocak MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.01.2025 - 09:35

Güncelleme: 07.01.2025 - 09:35

MANİSA ilinde 07 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-07 2025-01-07 09:00:02.294-2025-01-07 15:00:10.522 saatleri arasında Kağan; İsimsiz2, , İsimsiz1, kaan iç yolu, Kaan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 10:00:07.739-2025-01-07 16:00:19.193 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; , İsimsiz4, Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu, sancaklı uzunçınar iç yolu, sancaklıuzuncınar, sancaklıuzuncınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-07 2025-01-07 09:00:43.532-2025-01-07 15:00:50.551 saatleri arasında Yılmaz; İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz62, İsimsiz63, Çiğdem Sk., 20 nolu sok, Zambak Sk., Yenice Sk., Toros Sk., Uygur Sk., İsimsiz83, İsimsiz180, Belediye Cd., Ergenekon Sk., Fevzi Paşa Cd., Fırat Sk., Gediz Sk., Mehtap Sk., Mutlu Sk., , İsimsiz54, İsimsiz4, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz44, MEZARLIK YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-07 2025-01-07 10:00:26.916-2025-01-07 13:00:33.223 saatleri arasında Yağcılı; İsimsiz66, İsimsiz68, İsimsiz69, Kızılcayer ve Bozalan Küme Evleri, İsimsiz87, Erdal Sk., İsimsiz93, İsimsiz95, ÇAYIRPINAR MVK., İsimsiz101, Doğanlar Sk., Dedeönü Sk., Bölükoğlu Cd., Benzinlik İçi Yolu, Bahçe Sk., Selvi.Sk, Yaren Sk., Çavuşoğlu Sk., SANAYİ, KIZILCAYER VE BOZALAN, Gül Sk., Güral Sk., Çomaklı Mvk., çomaklı mevki, Çomaklı mevki, İsimsiz139, İsimsiz135, İsimsiz121, İsimsiz110, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, Yağcılı Sk., İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz23, İsimsiz26, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, ORDU, İsimsiz67, , Kırlı Sk., Karataş Sk., Karagöz Sk., Gül Sk., Ordu Cad., Maarif Sk., Milliyet Sk., Nergiz Sk., Ordu Cd., Sanayi Cd., Savaştepe Soma Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 10:00:26.916-2025-01-07 13:00:33.223 saatleri arasında Göktaş; GÖKTAŞ, İsimsiz16, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, Göktaş Sk., Göktaş Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 10:00:26.916-2025-01-07 13:00:33.223 saatleri arasında Büyük Güney; GÖKTAŞ, Göktaş Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 10:00:26.916-2025-01-07 13:00:33.223 saatleri arasında Beyce; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 10:00:26.916-2025-01-07 13:00:33.223 saatleri arasında Küçük Güney; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 10:00:26.916-2025-01-07 13:00:33.223 saatleri arasında Zafer; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 10:00:26.916-2025-01-07 13:00:33.223 saatleri arasında Sevişler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 10:00:26.916-2025-01-07 13:00:33.223 saatleri arasında Tabanlar; , Güral Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 10:00:26.916-2025-01-07 13:00:33.223 saatleri arasında Kızılören; , Savaştepe Soma Yolu, İsimsiz11, Kızılören Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-07 2025-01-07 10:00:52.021-2025-01-07 16:00:59.431 saatleri arasında Kalınharman; İsimsiz29, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, Patika, İsimsiz1, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, , Kalınharman Köyü Yolu, Kalınharman Köyü İç Yol, Kalınharman Köyü İç Yolu, Kalınharmanköyü İç Ol, Kalınhsrman Köyü İç Yol, kalınharman, İsimsiz38, İsimsiz36 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 10:00:52.021-2025-01-07 16:00:59.431 saatleri arasında Dereköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 10:00:52.021-2025-01-07 16:00:59.431 saatleri arasında Körez; İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 16:00:08.635-2025-01-07 16:30:23.022 saatleri arasında Börtlüce; Börtlüce Köyü İç Yolu, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz8, Börtlüce Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 16:00:08.635-2025-01-07 16:30:23.022 saatleri arasında Topuzdamları; İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, Topuzdamları Köyü İçyolu, Topuzdamları Köyü İç Yolu, TOPUZDAMLARI, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 16:00:08.635-2025-01-07 16:30:23.022 saatleri arasında Encekler; İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, ENCEKLER, küy yolu, Encekler Köyü İç Yolu, Encekler Köyü Yolu, Encekler Koyu İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-07 2025-01-07 11:00:00.359-2025-01-07 14:00:00.255 saatleri arasında Gökçeler; gökçeler, , GÖKÇELER, gökçeler, gökçeler, gökçeler iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 11:00:00.359-2025-01-07 14:00:00.255 saatleri arasında Karakoca; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-07 2025-01-07 16:00:08.635-2025-01-07 16:30:23.022 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 16:00:08.635-2025-01-07 16:30:23.022 saatleri arasında Tokmaklı; Tokmaklı Köyü İç Yolu, Köy Yolu, TOKMAKLI, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 16:00:08.635-2025-01-07 16:30:23.022 saatleri arasında Çayköy; ÇAYKÖY, İsimsiz1, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 16:00:08.635-2025-01-07 16:30:23.022 saatleri arasında Borlu; İç Yol, Patika, KULALI, İsimsiz12, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 16:00:08.635-2025-01-07 16:30:23.022 saatleri arasında Armağan; ARMAĞAN, Armağan Köyü Yolu, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 16:00:08.635-2025-01-07 16:30:23.022 saatleri arasında Selviler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 16:00:08.635-2025-01-07 16:30:23.022 saatleri arasında Yabacı; İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz1, Yabacı Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 16:00:08.635-2025-01-07 16:30:23.022 saatleri arasında Karyağdı; KARYAĞDI MERKEZ, İç Yol, İsimsiz14, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, Köy İç Yolu, Karyağdı Köyü İç Yolu, Karyağdı Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 16:00:08.635-2025-01-07 16:30:23.022 saatleri arasında Gökveliler; GÖKVELİLER, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, Gökveliler Köyü İç Yolu, Gökveliler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 16:00:08.635-2025-01-07 16:30:23.022 saatleri arasında Kulalı; KULALI, Kulalı Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-07 2025-01-07 16:00:08.635-2025-01-07 16:30:23.022 saatleri arasında İcikler; İncekler Köyü İç Yolu, İSİMSİZ DEMİRCİ 121, elektrik kesintisi yaşanacaktır.