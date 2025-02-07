07 Şubat KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.02.2025 - 10:19

Güncelleme: 07.02.2025 - 10:19

KOCAELİ ilinde 07 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde CEYHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALİKAHYA ATATÜRK, KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde AKYAZILI SK., BALÖREN, BERRA SK., ÇARSIBASI, ÇARŞIBAŞI CD., İLKBEYAZIT SK., KÖRFEZ SK., NECATIBEY, ŞANTİYE YOLU SK, ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIBEROGLU, BİBEROĞLU mahallelerinde BARAJ, BARAJ SK., HABİL, KOCAMAN SK., ÖZBEK SK., SERRA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde ASIYAN, AŞİYAN SK., BATI TRAKYA SK., BULUT SK., HACI OSMAN, HACI OSMAN SK., İSKEÇELİ SK., KAYAR, KAYAR SK., RUMELİ SK., SEHIT KAZIM, SEMA SK., SEZGİN SK., ŞEHİT KAZIM CD., TAŞLI SK., UĞURHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 HAZİRAN, BEKİRDERE, M. ALİPAŞA, M.ALIPASA, YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES BULVAR, ARAS SK., BAŞARAN CD., GEÇER SK., GÜZİDE SK., HARMAN SK., HASAN KAYA, HASAN KAYA SK., HAYRAT, KALEMCİOĞLU SK., KOCATÜRK SK., KUŞAK SK., ŞEHİT İSKENDER ERCAN SK., ŞENGÜN SK., TAVŞANTEPE CD., TURAN GÜNES, TURAN GÜNEŞ CD., YEŞİM SK., YILDIRIMLAR SK., ZORBEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANTEPE mahallelerinde SERİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde 17. SK., DOGANTEPE ISTIKLAL, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANTEPE, PASADAG, PAŞADAĞ mahallelerinde 16. SK., DEVRAN SK., ELIT, ELİT SK., HANIMAĞA SK., KANYON SK., NURİ PAŞA CD., ONUR, ONUR SK., TOROS SK., ÜSTÜN SK., YABANGÜLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAKENT, SEPETLİPINAR mahallelerinde ARZU, ARZU SK., AZRA, AZRA SK., BAYSAL, BAYSAL SK., CEVİZLİK CD., DILRUBA, DİLRUBA SK., FERAY, FERAY SK., FULDEN SK., IZGI, RUMEYSA SK., ŞAMPİYON DEDE SK., VATAN, VATAN CD., YAVUZ ÖZER CD., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 30 AGUSTOS, 30 AĞUSTOS SK., AĞLAK SK., ALADAĞ SK., ANAFARTALAR, AYSUN SK., BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU SK, BAYRAMOĞLU SK., BENGÜ, BENGÜ SK., COSKUN SK., COŞKUN SK., CÜMLE SK., DEKOR SK., DİKÇE SK., DÜLGE, DÜŞ SK., EFKAN SK., ELMAS PAŞA SK., ERİŞİM SK., ERTAN, ERTAN SK., EVRAK, EVRAK SK., FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), HALKEVİ SK., HAMZA SK., HÜRREM SULTAN SK, HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., IÇ, İKİZLER SK., İZNİK CD., KABINE, KABİNE SK., KALFA SK., KAMBEROĞLU SK., KARAGÖZ SK., KAYA, KILIÇASLAN, KILIÇASLAN CD., KISLA, KIZILAY SK., KRISTAL, LOJMAN SK., MAKBER SK., MANNESMAN, MANNESMAN SK., MENZIL, MENZİL SK., MESUDE SK., MEVLANA, MISIRLI, MOR MENEKŞE SK., NANELI, NANELİ SK., ORDU, ORDU SK., ORTAK, ORTAK SK., PAMUK SK., RAMPA, REKABET SK., RESSAM SK., RÜYAM SK., SARDUNYA SK., SEVINÇ, SEVİNÇ SK., SU SK., TAKVİM SK., TEPE, TEPE CD., TUNCA SK., TUNCAY SK., TÜRKELI, TÜRKELİ SK., TÜRKOĞLU SK., TÜTÜN, TÜTÜN SK., VAROL SK., YEŞİLLİK SK., YETİMOĞLU SK., YILDIZELİ CD., ZEYNEP ULTAV SK., ZORER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Şubat Cuma 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULLAR YAKACIK mahallelerinde ALI REIS, ALİ REİS SK., ALTINTAŞ SK., AYDINLI SK., AYDINTEPE, AYDINTEPE SK., BALLI SK., BERAY SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., GÜNDOĞDU SK., İLYAS ÇAVUŞ SK., KARS SK., KAVAL SK., MEŞELİK SK., MISIRLIOĞLU SK., ÖZBAY SK., PEMBEGÜL SK., SEZER, ULUDAĞ SK., UZUNOĞLU SK., YARIŞALANI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANKA, ANSA, ANSA SK., ARPALIK, ARPALIK CD., AY SK., BASÖGRETMEN, BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BEREN, BOZA ÇİÇEĞİ SK., BÜLBÜL, CAMILI SK., CENGIZ TOPEL, D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., D-130 KARAYOLU.. CD., DADAS, DADAŞ SK., DEMIRCI, DEMIRCILER, DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, DOST SK., EGEMEN, EGEMEN CD., EMİNOĞLU SK., ESTERGON, ESTERGON CD., FEZA, FEZA SK., GELINCIK, GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÜMÜŞOVA SK., GÜRGEN SK., HANIMELİ SK., İBİŞOĞLU SK., KABACA, KABACA SK., KAÇKARLAR SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATI CUMALI, NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELI, OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER, ÖRNEKEVLER CD., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., POSTACI, SANAYI, SANAYİ CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEN, SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SOYSAL SK., SUR SK., SÜLÜN SK., ŞEN SK., ŞİMAL SK, ŞİMŞİRLİ SK., TAŞ SK., TATAR, TATAR SK., TEKÇİLER SK., TOPRAK SK., ÜÇEVLER, ÜÇEVLER CD., YAVUZ ÖZER, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YELLICE, YELLİCE SK., YENİKÖY CD., YESILYOL, YETİM SK., YILDIZLAR SK., ZAFER, ZAFER CD., ZİYARET SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, CUMHURİYET, DEGIRMENDERE MERKEZ, DEĞİRMENDERE MERKEZ, DONANMA, MERKEZ, ÖRCÜN, TOPÇULAR, YUKARI, YÜZBASILAR, YÜZBAŞILAR mahallelerinde 190/A SK., 3001. SK., 3002. SK., 3003. SK., 3004. SK., 3005. SK., 3006. SK., 3008., 3008. SK., 3010. SK., 3011., 3012. SK., 3013., 3013. SK., 3014., 3014. SK., 3015. SK., 3016., 3016. SK., 3017., 3017. SK., 3018., 3018. SK., 3019. SK., 3020., 3029. SK., 3033. SK., 3035., 3035. SK., 3036. SK., 3037. SK., 3038., 3038. SK., 3039. SK., 3040., 3040. SK., 3042., 3043. SK., 3044. SK., 3045. SK., 3046. SK., 3047. SK., 3053., 3053. SK., 3056., 3056. SK., 3057., 3057. SK., 3059., 3059. SK., 3060., 3060. SK., 3061. SK., 3062. SK., 3063. SK., 3064. SK., 3065. SK., 3066. SK., 3067., 3067. SK., 3068. SK., 3069., 3069. SK., 3071. SK., 3072., 3072. SK., 3073. SK., 3074., 3074. SK., 3075. SK., 3076., 3076. SK., 3077. SK., 3083. SK., 3084. SK., 3085. SK., 3086. SK., 3089., 3089. SK., 3098. SK., 3099., 3099. SK., 3100. SK., 3101., 3101. SK., 3102, 3102 SK., 3125. SK., 3129. SK., 3131., 3131. SK., 3136. SK., 3138. SK., 3140. SK., 3141. SK., 3143. SK., 3145., 3145. SK., 3146., 3146. SK., 3147. SK., 3148., 3148. SK., 3150., 3150. SK., 3201., ABDURRAHMAN DEDE SK., ADALI DERE, ADALI DERE SK., ADNAN KAHVECİ CD, AHMET YESEVİ CD., AK, AK SK., AKIF ÖGRETMEN, AKİF ÖĞRETMEN SK., AMIRAL KAYACAN, AMIRAL SAGLAM, AMİRAL KAYACAN, AMİRAL KAYACAN CD, AMİRAL KAYACAN CD., AMİRAL SAVAŞ ONUR, ASLANPINAR, ASLANPINAR SK., ATAKAN SK., ATMACA SK., BAĞ YOLU SK., BAHRIYE ÜÇOK, BAHRİYE ÜÇOK CD., BASAK, BAŞAK CD., BAYER SK., BEDESTENLİ SK., BİLSEN SK., BUKET, BUKET SK., BURCU SK., CEMİL AYDIN SK., CONKBAYIRI, CONKBAYIRI CD., ÇARŞI İÇİ SK., ÇIFTE SELVI, ÇİFTE SELVİ SK., DEGIRMENDERE ISTIKLAL, DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CD., DEĞİRMENDERE İSTİKLAL CD., DEREBOYU SK., DEVLET KARAYOLU (D130), DEVLET KARAYOLU (D130) CD., DİK SK., DOGAN, DOĞA SK., DOĞAN SK., DONANMA, DR. ERCÜMENT KIZILTAN, DURSUN SAG, DURSUN SAĞ SK., DURUSU SK., EKIN, EKİN SK., EREN, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ CD., FINDIK SK., FUNDA SK., GARİPLER SK., GAZİ CD., GONCA, GÖKTÜRK, GÖKTÜRK CD., GÖLCÜK GARNİZONU DOĞU BÖLGESİ, GÜNEL, GÜNEL SK., HACI HALİT ERKUT CD., HARMANTARLA CD., HATİPOĞLU SK., HILMI ÖZKÖK, HİLMİ ÖZKÖK CD., ILHAN TUBA, IPEK, İLHAN TUBA CD., İMAJ SK., İPEK SK., İSMAİL DOKUZOĞLU CD., KARINCA SK., KASIMPATI SK, KESKİN SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KILÇIK SK., KIRLANGIÇ SK., KİRAZ SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., KUYU ÖNÜ SK., MANOLYA SK., MARTI SK., MESE, MİMAR SİNAN CD., MOHAÇ, MOHAÇ CD., MOLLA AHMET, MOLLA AHMET SK., MUSTAFA NECATİBEY SK., MUZAFFER SK., MÜFIT SANER, MÜFİT SANER CD., MÜREN SK., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD., ÖMER ÇAVUS SK., ÖMER ÇAVUŞ SK., ÖRCÜN MERKEZ MEVKII, ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., ÖZBAĞ SK., PLEVNE, PLEVNE CD., POYRAZ CD., PROF.MUAMMER AKSOY, PROF.MUAMMER AKSOY CD, PROF.NUSRET FISEK, PROF.NUSRET FİŞEK CD., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SABAHATTİN ZAİM CD., SABIHA GÖKÇEN, SABİHA GÖKÇEN CD., SARAYBOSNA, SARAYBOSNA CD., SARI, SARI CD., SEKİ SK., SEMİH ÇELİKKOL SK., SERÇE SK., SEVGİ YOLU CD., SEZAI KARAKOÇ, SEZAİ KARAKOÇ CD., SOLAKOĞLU SK., SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., SULTANBABA, SULTANBABA CD., SÜLEYMAN SOLAK, SÜLEYMAN SOLAK CD., TEKEŞ SK., TEPE SK., TURNA SK., TÜFEKÇİ SK., TÜRBE YOLU, TÜRBE YOLU SK., UĞUR MUMCU CD., VİŞNE SK., YAHYA ÇAVUŞ CD., YALI YOLU, YALI YOLU CD., YESIL, YONCA, YOSUN, YOSUN SK., YUKARI DEGIRMENDERE, YUKARI DEĞİRMENDERE CD., YURT SK., YUSUF DEDE SK., YÜCE, YÜCE SK., YÜZBASILAR, YÜZBAŞILAR CD., ZEYTINLIK YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 07 Şubat Cuma 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖPRÜ mahallelerinde ORHANGAZİ CD., ULUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 19. SK., 19018, 20. SK., 21. SK., 24. SK., 25. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 29. SK., 3. SK., 30. SK., 32. SK., 33. SK., 35. SK., 6. SK., 7. SK., ABANT YOLU, AKAY SK., ALPKAYA, ALPKAYA SK., AMASYA SK., AMBAR, AMBAR SK., ANIL, ANIL SK., ASIR, AŞAĞINEVRİN, AŞIR SK., ATLAMA YANI SK., AYKANAT, AYKANAT SK., AYTÜRÜ SK., BAHAR SK., BALÇIK, BALÇIK CD., BARBAROS SK., BAYIR, BEREN SK., BİRLİK SK., BOZTURGUT SK., CAN SK., CANAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI CAN, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI DEFNE, CEBECI DOGAN, CEBECI FIDAN, CEBECI INCE, CEBECI KISLA, CEBECI OZAN, CEBECI YAMAÇ, CEBECI YONCA, CEBECİ, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ SK., ÇAKAR SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇALIK, ÇALIK SK., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIK CD., ÇARDAK SK., ÇELİK SK., ÇELİK. SK., ÇORUH, ÇORUH SK., ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAVUT KAPTAN SK., DEMİR CD., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DENİZ SK., DERYA SK., DUTLAR SK., DÜZLER, DÜZLER CD., EBRU SK., EKŞİ SK., ENGIN, ERGÜL, ERGÜL SK., ERİKLİ SK., EROĞLU SK., ESEN, FİDAN SK., FİLİZ SK., FURKAN SK., GENÇ SK., GEZİCİ SK., GİRİŞ SK., GÖKDAG, GÖKDAĞ SK., GÖKTEPE SK., GÖLOVA SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., GÜL SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜLMÜS, GÜLMÜŞ SK., GÜNAY SK., GÜNEŞ SK., HAKKI ORUÇ SK., ILAYDA, ILAYDA SK., IŞIK SK., İLAYDA, İLAYDA SK., İNCE SK., KANAL, KAPTAN SK., KARAKULLUKÇU, KARAKULLUKÇU SK., KARAYEL SK., KARSILAR, KARŞILAR SK., KAYA SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN BEREN, KEFKEN BESTE, KEFKEN CANAN, KEFKEN CANSU, KEFKEN ÇELIK, KEFKEN DENIZ, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN LIMAN, KEFKEN MESUT, KEFKEN MUTLU, KEFKEN OZAN, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SELVI, KEFKEN SENOL, KEFKEN ZAMBAK, KENT SK., KILIÇ SK., KINALI, KINALI SK., KIROĞLU, KIROĞLU SK., KIŞLA SK., KOÇ SK., KOVANLIK SK., KÜTÜKÇÜ, KÜTÜKÇÜ SK., LİMAN SK., MEHMETÇİK SK., MELEK SK., MELTEM SK., MERAL SK., MERCAN SK., MERKEZ CD., MESUT, MESUT SK., MEŞE SK., MEZARLIK SK., MINE, MİNE, MİNE SK., MODA SK., MORMENEKSE, MUTLU SK., NEHİR, OKAN SK., OZAN SK., ÖZDEMİR SK., PARK SK., PEMBE KAYALIK, PEMBE KAYALIK SK., PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., POLATOGLU, POLATOĞLU SK., POYRAZ, REŞAT REİS SK., SAĞLAM, SAHİL SK., SAKARYA SK., SARP SK., SEHIT OGUZ KIR, SEHIT OGUZ KIR CD., SEKER, SELVİ SK., SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SEYİT, SEYİT SK., SIRINEVLER, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., SÜKRAN, ŞAHİN SK., ŞAKİR ŞENOL SK., ŞEHİT OĞUZ KIR, ŞEN, ŞENOL SK., ŞEVVAL, TAHLISIYE, TAHLİSİYE CD., TASLI, UFUK, UFUK SK., UGUR, UYGUR, UZUN SK., ÜNAL SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YALÇIN KAYA SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YİĞİT SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, KEFKEN mahallelerinde AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET SK., KEFKEN HÜRRIYET, KIZILCIK, KIZILCIK SK., POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde 6026, AÇIKGÖZ, AÇIKGÖZ SK., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., AKTAŞ SK., ALİM SK., ALKAN SK., ATEŞ SK., AYHAN SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI SK., BAYLAN SK., BAYRAK, BERİL SK., BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOSTAN SK., CEMRE SK., CEYLAN SK., CUMHURİYET CD., ÇALKÖY AYHAN, ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY ÇIFTLIK, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY KANARYA, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SEKER, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇESME, ÇEŞME SK., DAĞ SK., DAR SK., DEĞİRMEN SK., DERE SK., DINÇ, DİNÇ SK., DURAN, DURAN SK., ELZEM, ELZEM CD., EREN SK., ERIM, ERSOY, ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, FERMAN, FERMAN SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜNDÜZ SK., GÜR SK., GÜZ, GÜZ SK., HAKIM, HAKİM SK., HASRET, HASRET SK., HAVADİS SK., HUDUT SK., HÜNER SK., IREM, İREM SK., KADIRGA, KADIRGA SK., KANARYA SK., KANBEL SK., KANDIRA CD., KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARADENİZ SK., KARTAL SK., KAYALI SK., KERVAN SK., KETEN, KINA, KINA SK., KIR SK., KORKMAZ SK., KUM, KUM SK., KUŞÇULAR MAH, KUŞTEPE SK., LIMAN, LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, LİMAN CD., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MERT SK., MERVE SK., MURAT SK., NAZ, NAZ SK., NAZLI, NAZLI SK., NILÜFER, NİLÜFER SK., ORKİDE SK., ORMAN. SK., ORUÇ SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., PAPATYA SK., PINAR SK., SAHİL CD., SAZLIK, SAZLIK SK., SEYREK, SEYREK CD., SİTE SK., SUDE SK., SÜLÜN, ŞEKER SK., TAFLAN, TAFLAN SK., TAŞOCAĞI CD., TEKE, TEKE SK., TUNÇ SK., VATAN SK., YENI BAHAR, YENİ BAHAR SK., YUKARI MAHALLE, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1416. SK., 1418. SK., 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1420/2. SK., 1421/1. SK., 1422. SK., 1422/1. SK., 1423. SK., 1423/1. SK., 1424., 1424. SK., 1425/1., 1425/1. SK., 1427., 1427/3., 1429. SK., 1430. SK., 1430/1., 1430/1. SK., 1456. SK., ESATBEY CD., SEHIT ABDULLAH HOROZ, SEHIT MÜCAHIT OKUR, ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ, TATLIKUYU mahallelerinde 1319. SK., 1319/1., 1319/1. SK., 1319/2., 1319/2. SK., 1331. SK., 1332., 1332. SK., 1333., 1333. SK., 1801., 1801. SK., 1802. SK., 1803. SK., 1803/1., 1803/1. SK., 1803/2. SK., 1803/3. SK., 1806. SK., 1807., 1807/1., 1807/1. SK., 1808. SK., 1808/1. SK., 1809., 1809. SK., 1809/2. SK., 1810., 1810. SK., 1810/1. SK., 1811/1. SK., 1812., 1812. SK., 1812/1., 1812/1. SK., 1814., 1815. SK., 1815/1., 1815/1. SK., 1816. SK., 1816/1. SK., 1816/3. SK., 1817/1., 1817/1. SK., 1818. SK., 1819., 1819. SK., 1819/1. SK., 1819/3. SK., 1819/4., 1819/4. SK., 1820., 1820. SK., 1820/1., 1820/2. SK., 1820/3. SK., 1820/4. SK., 1821., 1821. SK., 1822. SK., 1822/1. SK., 1823., 1823. SK., 1823/1. SK., 1823/2., 1824., 1824. SK., 1824/1. SK., 1825. SK., 1826., 1826. SK., 1826/1. SK., 1826/2., 1826/2. SK., 1827., 1827. SK., 1827/1., 1827/1. SK., 1828. SK., 1829., 1829. SK., 1829/1. SK., 1830., 1830. SK., 1831., 1831. SK., 1832., 1832. SK., 1833. SK., 1834., 1834. SK., 1835., 1835. SK., 1836. SK., 1837., 1837. SK., 1837/1., 1837/1. SK., 1838. SK., 1839., 1839. SK., 1840., 1840. SK., 1840/1. SK., 1841. SK., 1842., 1842. SK., 1843., 1843. SK., 1843/1. SK., 1844., 1844. SK., 1845., 1845. SK., 1846., 1846. SK., 1847., 1847. SK., 1847/1., 1848/1. SK., 1849., 1849. SK., 1849/1. SK., 1850., 1850. SK., 1851., 1851. SK., 1852. SK., 1853., 1853. SK., 1854., 1854. SK., 1854/1. SK., 1855., 1855. SK., 1855/2. SK., 1856., 1856. SK., 1857., 1857. SK., 1859. SK., 1860., 1860. SK., AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, ANIBAL CD., ANİBAL CD., BARIS, BARIŞ CD., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKİ ACAR CD., EZGI, EZGİ CD., GÜNEY YANYOL CD., HAYRI MACAR, HAYRİ MACAR CD., KOŞU YOLU CD., TERMINAL, TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1102. SK., 1116/1., 1184. SK., 1196. SK., HASKÖY SANAYI SITESI, HASKÖY SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, KERESTECILER SANAYI SITESI, KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3265, 3265., 3270., 3272., 3273., 3274., 3275., 3276., 3278., ÇAM SK., ÇATAL SK., ERİM SK., FABRİKALAR SK., GEBZE, İSHAKOĞLU SK., KARACA SK., KUMTEPE, KUMTEPE SK., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., ÖZDEN SK., PELITLI YOLU, TOPLUCA SK., UZAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3225., 3231., 3231. SK., 3233. SK., 3235., 3236., 3237., 3237. SK., 3238, 3238., 3239., 3240., 3242., 3242. SK., 3246., 3247., 3247. SK., 3248, 3248., AYBEK SK., CEREN SK., KARANFİL SK., ÖZPINAR SK., SÜMBÜL SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Şubat Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1009. SK., 1010., 1010. SK., 1011. SK., 1012. SK., 1012/1., 1012/1. SK., 1012/2. SK., 1012/3. SK., 1013/2. SK., 1013/3. SK., 1013/4. SK., 1941., 1966., 1966. SK., 1967/1. SK., 1968. SK., 1973. SK, 1975., 1975. SK., 1976., 1976. SK., 1976/1. SK., 1976/2. SK., 1977. SK., 1983. SK., 1985., 1985. SK., 1986. SK., 1986/1., 1986/2. SK., 1986/3., 1986/3. SK., 1986/4., 1986/4. SK., 1986/5. SK., 1987. SK., GENÇLIK, GENÇLİK CD, GENÇLİK CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN mahallelerinde AHMET AYIK SK., ITIBAR, ITIBAR SK., PERTEV PASA, PERTEV PAŞA SK., VAKİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde AKAN, ATABEY, BAĞDAT CD., BARBAROS CD., FERASET SK., OKTAY SK., SAKIN, SAKİN, ŞEYMA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, CAMI, CAMİ mahallelerinde ALİ ARICAN CD., AYBERK SK., BARTU SK., EGE SK., ELİF SK., FIKRI, GÖKTÜRK SK., GÜLNAZ SK., GÜRBÜZ, KARAASLAN CD., KEMER SK., MEMNUN SK., NECLA SK., NIZAMI, NİZAMİ SK., ORÇUN, ORÇUN SK., SAKARYA, SEZER SK., TUZLA CD., UFAK, YAĞIZ SK., YAZICI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde BUDAK SK., ONAY SK., TÜRK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 07 Şubat Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLARBAŞI, CAMI, CAMİ mahallelerinde AKTAÇ SK., BUĞRA SK., BURÇ SK., CEZMİ SK., GÜRBÜZ SK., KAYRA SK., MİSAFİR SK., MUAMMER AKSOY CD., MUHLİSE SK., NESİL SK., NEZAKET, NEZAKET SK., TÜRK SK., YAZICI SK., YÖRÜK SK., ZÜLBİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 07 Şubat Cuma 14:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde 100.YIL CD., ALAYLI SK., ANANAS SK., BAHARDALI, BAHARDALI SK., BALDIRAN, BETÜL SK., CANSU SK., CÖMERT, CÖMERT SK., ÇEHRELİ SK., ÇINAR CD., DÜZLEM SK., GECESEFASI SK., GIZEM, GİZEM SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK SK., GÜLEÇ SK., KAVAK SK., KAYNAK SK., KOCAYEMIS, KOCAYEMİŞ SK., MADIMAK SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., MERSIN, MERSİN SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., MİSVAK SK., SAMANDIRA, SAMANDIRA SK., SAPANCA YOLU, SAPANCA YOLU CD., ŞİMŞEK SK., TEŞBİH SK., TURP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AÇELYA, AÇELYA SK., AKÇAKESE SK., ALABORA SK., ÇIGDEMLI, ÇİĞDEMLİ SK., GÜNBATIMI SK., GÜNDOGDU, INCESU, KESTANE SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., MANAVGAT, MANAVGAT CD., MARUL SK., MAZLUM SK., MEYAN SK., NARLIBAHÇE SK., SEDA SK., SEVENLER, SEVENLER SK., SÖGÜT, SÖĞÜT SK., TERCAN, TERCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, FATİH, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde AKAN SK., AKGÜN, AKGÜN SK., ASHANE, AŞHANE SK., ATAÇ SK., ATAKAN CD., AYBAHÇE, AYBAHÇE SK., AYBALA SK., AYDINLAR, AYDINLAR SK., AYKENT SİTESİ SK, BAGIMSIZ, BAĞIMSIZ SK., BAĞIŞLAYAN SK., BAHAR, BASARAN, BAŞARAN SK., BAŞKENT SK., BAYAR, BESTE, BESTE SK., BEYAZ, BEYAZ SK., BORAN, BORAN SK., ÇAKMAK, ÇAKMAK SK., ÇİLEM SK., DARI, DARI SK., DİCLE CD., EFSUN SK., EŞREF BİTLİS SK., FAKIR BAYKURT, GONCA SK., GÖKHAN SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., GÜZELYURT, ISMETPASA, IZCI, İSMETPAŞA CD., İZCİ SK., KAHRAMAN SK., KALE SK., KEMALPASA, KEMALPAŞA CD., KIRLI SK., KUL, KUL SK., KURTULUS, KURTULUŞ CD., MERIÇ, MERİÇ SK., MESNEVİ SK., NIZAM, NİZAM SK., ÖZEN SK., ÖZTÜRKLER, ÖZTÜRKLER SK., SARVAN, SARVAN SK., SEKBANLI, SEKBANLI SK., SELIN, SELİN SK., SERÜVEN SK., TOPÇU, YAZ, YAZ SK., YAZMALI SK., YURDUSEV SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde ÇISE, KUZGUN, ÖZBİLEN SK., SELİMİYE CD., ULUIŞIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 108. SK., 110. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 127., 127. SK., 130. SK., 23. SK., HACI ARİF CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA mahallelerinde ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, TURGUTLU MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, GEBZE OSB2, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde 1500. SK, ADA SK., AHU, AKDENIZ, AKIN SK., AKSU SK., ALTINAY, ALTINAY SK., ATLAS SK., AVCI SK., AYÇA, AYÇA SK., BADEM SK., BAGLARBASI, CİHAN SK., ÇAĞATAY SK., ÇALIŞKAN SK., ÇAYIR SK., ÇİLEK SK., DİLARA SK., DOLUNAY SK., DORUK, DORUK SK., DURU, E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., ECE, ECE SK., ELVAN SK., ESENKAYA, ESENKAYA SK., EYLÜL SK., FETİYE CD., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., GÖKÇE SK., GÜLİZAR SK., GÜNBATI SK., GÜVERCİN SK., GÜZEL SK., HAZAN SK., HILAL, HİLAL SK., HÜSEYİN DEMİR CD., ILGAZ SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, KAMER, KARANFIL, KASIMPATI, KASIMPATI SK., KONAK SK., KOYUNCU, KUMSAL SK., LEYLA SK., MEVLANA CD., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NEHİR SK., NERGIS, NERGİS SK., NESLIHAN, NESLİHAN SK., ÖYKÜ, ÖZCAN SK., ÖZEN, POYRAZ SK., SADIK, SADIK SK., SEDEF SK., SEHER SK., SELMA SK., SUDENAZ, SUDENAZ SK., SÜLEYMAN DEMİREL CD., SÜMBÜL, ŞİRİN SK., TANRIKULU SK., TANYELİ SK., TEVFIK FIKRET, TEVFİK FİKRET CD., TURGUT ÖZAL CD., TURGUT SK., TURKUAZ SK., ULUÇ SK., UYGUN SK., ÜLKER SK., ÜSTÜN, YAGMUR, YAĞMUR SK., YAPRAK, YAPRAK SK., YESIM, YILDIZ ÇIÇEGI, YILDIZ ÇİÇEĞİ SK., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, ŞEKERPINAR mahallelerinde 3218., 3219., 3219. SK., 3220., 3221., ARMUTLU SK., KÖMÜRCÜLER SK., ORGANİZE, ORGANİZE CD., SILE CD., ŞİLE CD., TURUNÇ SK., YANYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.