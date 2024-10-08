08 Ekim MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.10.2024 - 09:33

Güncelleme: 08.10.2024 - 09:33

MANİSA ilinde 08 Ekim Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-08 2024-10-08 09:00:21.561-2024-10-08 15:00:26.577 saatleri arasında Adil; Adil Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:46.856-2024-10-08 16:00:55.023 saatleri arasında Bayat; , Bayat Köyü İç Yolu, BAYAT, Bayat Köy İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:46.856-2024-10-08 16:00:55.023 saatleri arasında Yırca; İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz46, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz56, İsimsiz58, İsimsiz47, İsimsiz60, , Yırca Köyü İç Yolu, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:46.856-2024-10-08 16:00:55.023 saatleri arasında Çavdır; , Çavdır Köyü Yolu, İsimsiz5, AKSU MEVKİ, AKSU MEVKİ, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, Köpürdekli Mvk, Musahoca Köyü Yolu, Çavdır Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:46.856-2024-10-08 16:00:55.023 saatleri arasında Sarıkaya; Sarıkaya Köyü İç Yolu, Sarıkaya Sk., Sarıkaya Sk., SARIKAYA, SARIKAYA Sk., KÖYCİVARI MVK., İsimsiz4, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:46.856-2024-10-08 16:00:55.023 saatleri arasında Karacakaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-08 2024-10-08 10:00:19.092-2024-10-08 12:00:29.093 saatleri arasında Torunlu; İsimsiz21, BARIŞ, Torunlu Köyü Yolu, Mevlütlü Köyü İç Yolu, İsimsiz23, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz5, , İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-08 2024-10-08 10:00:33.784-2024-10-08 11:00:43.271 saatleri arasında Yuntdağyenice; İsimsiz1, , YUNTDAĞYENİCE, Yuntdağyenice Köy Yolu, yuntdağyenice, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:33.784-2024-10-08 11:00:43.271 saatleri arasında Asmacık; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Asmacık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:33.784-2024-10-08 11:00:43.271 saatleri arasında Karaahmetli; İsimsiz2, Karaahmetli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:33.784-2024-10-08 11:00:43.271 saatleri arasında Karahüseyinli; Karahüseyinli, Karahüseyinli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:33.784-2024-10-08 11:00:43.271 saatleri arasında Koruköy; , İsimsiz2, koruköy, Koruköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:33.784-2024-10-08 11:00:43.271 saatleri arasında Örselli; İsimsiz1, İsimsiz2, Örselli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:33.784-2024-10-08 11:00:43.271 saatleri arasında Pınarköy; , İsimsiz1, ARAZİ, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz2, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, pınarköy, pınarköy, pınarköy, İsimsiz32, pınarköy, Pınarköy Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:33.784-2024-10-08 11:00:43.271 saatleri arasında Recepli; , İsimsiz3, recepli , Recepli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:33.784-2024-10-08 11:00:43.271 saatleri arasında Sakallı; , İsimsiz3, İsimsiz4, Sakallı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:33.784-2024-10-08 11:00:43.271 saatleri arasında Sarıahmetli; , SARIAHMETLİ, sarıahmetli, Sarıahmetli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:33.784-2024-10-08 11:00:43.271 saatleri arasında Süngüllü; İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Süngüllü Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:33.784-2024-10-08 11:00:43.271 saatleri arasında Uzunlar; , uzunlar, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, UZUNLAR, İsimsiz24, ARAZİ, İsimsiz31, İsimsiz32, uzunlar, ARAZİ, İsimsiz35, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz49 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:33.784-2024-10-08 11:00:43.271 saatleri arasında Yuntdağıköseler; Köseler Köyü İç Yolu, YUNTDAĞIKÖSELER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:48.216-2024-10-08 16:00:56.879 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:48.216-2024-10-08 16:00:56.879 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:51.282-2024-10-08 16:00:01.704 saatleri arasında Sarıahmetli; sarıahmetli, Sarıahmetli Köyü İç Yolu, , SARIAHMETLİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:51.282-2024-10-08 16:00:01.704 saatleri arasında Yuntdağyenice; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:51.282-2024-10-08 16:00:01.704 saatleri arasında Yuntdağıköseler; Köseler Köyü İç Yolu, YUNTDAĞIKÖSELER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:51.282-2024-10-08 16:00:01.704 saatleri arasında Karaahmetli; İsimsiz2, Karaahmetli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-08 2024-10-08 10:00:46.856-2024-10-08 16:00:55.023 saatleri arasında Öğeçli; İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, AKSU MEVKİ, İsimsiz18, Mezarlıkaltı Mvk., ÖĞEÇLİ SK. ( TREN YOLÜ ÜSTÜ TRAFO DEVRİ ), Akhisar Bergama Yolu, Öğeçli Köyü Yolu, Öğeçli Köyü İç Yolu, Öğeçli Sk., İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, Öğeçli Sk., İsimsiz14, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, ÖĞEÇLİ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:46.856-2024-10-08 16:00:55.023 saatleri arasında Şair Eşref; , Akhisar Bergama Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:46.856-2024-10-08 16:00:55.023 saatleri arasında Sarıağa; , İsimsiz4, İsimsiz14, Jandarma Alay Kom. Özel Trafo İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:46.856-2024-10-08 16:00:55.023 saatleri arasında Musahoca; MUSAHOCA KÖYÜ YOLU, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz3, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, Musahoca Sk., İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, , Musahoca Köyü İç Yolu, Musahoca Köyü Yolu, İsimsiz21, İsimsiz20, Musahoca Sk., İsimsiz6, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:46.856-2024-10-08 16:00:55.023 saatleri arasında Küçükyaya; Küçükyaya Köyü İç Yolu, Küçükyaya Köyü Yolu, Tavşantepe Mvk., Çakaldere Mvk., İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:46.856-2024-10-08 16:00:55.023 saatleri arasında Karakurt; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-08 2024-10-08 10:00:48.216-2024-10-08 16:00:56.879 saatleri arasında Çamköy; İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:48.216-2024-10-08 16:00:56.879 saatleri arasında Yeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:48.216-2024-10-08 16:00:56.879 saatleri arasında Veziroğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:48.216-2024-10-08 16:00:56.879 saatleri arasında Tekeliler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:48.216-2024-10-08 16:00:56.879 saatleri arasında Selimşahlar; İsimsiz119, elektrik kesintisi yaşanacaktır.