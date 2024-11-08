08 Kasım İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.11.2024 - 11:55

Güncelleme: 08.11.2024 - 11:55

İZMİR ilinde 08 Kasım Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-08 2024-11-08 09:00:00.152-2024-11-08 15:00:00.459 saatleri arasında İçmeler; 1100/1, İzmir-Çeşme Otoyolu, , 1100. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:00:00.152-2024-11-08 15:00:00.459 saatleri arasında Kuşçular; 8013. Sk., 8011, 8009/1, 8009. Sk., İsimsiz13, 8009/2, , 8004, İsimsiz14, Ihlamur Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:00:00.152-2024-11-08 15:00:00.459 saatleri arasında Naipli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:00:00.152-2024-11-08 15:00:00.459 saatleri arasında Sıra; HERCAİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:00:00.152-2024-11-08 15:00:00.459 saatleri arasında Camiatik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:00:00.674-2024-11-08 15:00:00.514 saatleri arasında Naipli; İris, AHMET BESİM UYAL, MUSTAFA KEMAL PAŞA, İLKE, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:00:00.674-2024-11-08 15:00:00.514 saatleri arasında Camiatik; DEFNE, ERGUVAN, İsimsiz10, İsimsiz9, , AHMET BESİM UYAL, Yeşim Sk., Şiir Sk., Çakmak Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-08 2024-11-08 09:00:00.353-2024-11-08 16:00:00.456 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy; 241/4. Sk., , 241/1. Sk., 241/2. Sk., 241/3. Sk., 241/5. Sk., Çayırlar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 10:00:00.215-2024-11-08 15:00:00.982 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy; 169. Sk., 152. Sk., 161. Sk., 166. Sk., 174. Sk., 173. Sk., 172. Sk., 163. Sk., 167. Sk., 168. Sk., 164. Sk., , Öğretmen Tahir Tunca Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 12:00:00.045-2024-11-08 15:00:00.015 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy; Dr. Ali Karaman, , 171. Sk., 193. Sk., 197. Sk., 198. Sk., 199. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 202. Sk., 203. Sk., 204. Sk., 206. Sk., 222. Sk., 224. Sk., 233. Sk., 233/2. Sk., 233/6. Sk., 234. Sk., Dr. Ali Karaman Cd., Harıldak, Kirazlı Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-08 2024-11-08 09:00:34.383-2024-11-08 15:00:28.312 saatleri arasında Kalabak; Kalabak Köyü, Göl Sk., KALABAK CUMHURİYET, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz37, İsimsiz36, Çeşme 1 Sk., Çevre Yolu Cd., Zeki Sk., Merkez 1 Sk., Kuyular Sk., Hasan Ağa Sk., , İsimsiz8, İsimsiz28, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz3, İsimsiz29 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:00:34.383-2024-11-08 15:00:28.312 saatleri arasında Hacıömerli; İsimsiz23, İsimsiz20, Hacıömerli Köy Yolu, Hacıömerli Köyü, Karakuyular Kümeevleri, , İsimsiz27, İsimsiz26 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-08 2024-11-08 09:00:34.542-2024-11-08 15:00:46.138 saatleri arasında Rafet Paşa; 4030/1. Sk., 5184. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:00:34.542-2024-11-08 15:00:46.138 saatleri arasında Yeşilova; Abdi İpekçi, 4023. Sk., 4027. Sk., 4032. Sk., 4036. Sk., 4021. Sk., 4040. Sk., 4015. Sk., 4021/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:00:48.371-2024-11-08 15:00:59.043 saatleri arasında Kemalpaşa; 7301. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:00:48.371-2024-11-08 15:00:59.043 saatleri arasında Ümit; 7408/2. Sk., 7304. Sk., 7303. Sk., 7302. Sk., 7301. Sk., 7300/1. Sk., 7300. Sk., Pınar Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-08 2024-11-08 09:00:50.029-2024-11-08 13:30:58.042 saatleri arasında İsmet İnönü; 2034. Sk., 2035. Sk., 2033. Sk., 2032, 2031. Sk., 2026. Sk., İsimsiz26, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-08 2024-11-08 09:15:00.096-2024-11-08 16:00:00.091 saatleri arasında Tabaklar; İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz5, , İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:15:00.096-2024-11-08 16:00:00.091 saatleri arasında Yeniyurt; Patika, NAZİLLİ, İsimsiz8, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:15:00.096-2024-11-08 16:00:00.091 saatleri arasında Erikli; , Erikli Yolu, İsimsiz8, İsimsiz17, SEDEF, İsimsiz20, İsimsiz25, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:15:00.096-2024-11-08 16:00:00.091 saatleri arasında Mutaflar; İsimsiz45 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:15:00.096-2024-11-08 16:00:00.091 saatleri arasında Atatürk; NAZİLLİ, SOĞUKKUYU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-08 2024-11-08 10:00:00.606-2024-11-08 17:00:00.082 saatleri arasında Atatürk; , İsimsiz191 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-08 2024-11-08 10:00:55.499-2024-11-08 12:00:22.923 saatleri arasında Gazi; , Alb. İbrahim Karaoğlanoğlu Cd., Akçay Cd., 28/31. Sk., 28/30. Sk., 28/22. Sk., 28/21. Sk., 28/20. Sk., 28/19. Sk., 28/18. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-08 2024-11-08 10:30:00.202-2024-11-08 12:30:00.784 saatleri arasında Gazipaşa; 49, 51. Sk., 53. Sk., 22, 28 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 10:30:00.202-2024-11-08 12:30:00.784 saatleri arasında Salimbey; , 55, 112. Sk., 28, 49 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 10:30:00.89-2024-11-08 12:30:00.356 saatleri arasında Salimbey; 112/1. Sk., Halk Kooperatifi, Eser Kooperatifi, Erdem Sitesi, Emek Sitesi, 49, 116. Sk., , İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz90, 114. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 13:30:00.73-2024-11-08 15:30:00.741 saatleri arasında Gazipaşa; 61/3, 71/4, 71, 71/1 Sk., , İsimsiz14, 71/1, YAKAMOZ, İsimsiz16, İsimsiz13, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 13:30:00.73-2024-11-08 15:30:00.741 saatleri arasında Uzunburun; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 13:30:00.73-2024-11-08 15:30:00.741 saatleri arasında Salimbey; 77/2, YAKAMOZ, İsimsiz27, , Yamaç, 77/1, 77/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-08 2024-11-08 12:30:04.79-2024-11-08 18:00:20.977 saatleri arasında İslamsaray; , İsimsiz9, İsimsiz77, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz83, İsimsiz84, Burcu, Kırmızı Kule elektrik kesintisi yaşanacaktır.