08 Kasım KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.11.2024 - 11:54

Güncelleme: 08.11.2024 - 11:54

KOCAELİ ilinde 08 Kasım Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ARSLANBEY OSB, ATASEHIR, FATIH, FATİH, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKASYA, AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKKONAK, AKKONAK SK., AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., ALİM, ARPAÇAY SK., AŞIK SK., ATALAR SK., AYDINLI SK., BAGDAT, BAGDAT CD., BAĞDAT CD., BALKAYA SK., BALLICA, BALLICA SK., BAŞAKÇI, BAŞAKÇI SK., BESIK, BEŞİK SK., BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BİHTER SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEMRE SK., CEREN, CEREN SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇEMBER, ÇEVİK, ÇIRACI SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DAĞOĞLU, DEMİRCİ SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DİNAMİK SK., DURU SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELİT SK., ELMALIK, ELMALIK SK., EMRAH, ENGİNAR SK., ERASLAN, FETIH, FETİH SK., GAZI, GAZI CD., GAZİ CD., GENÇLIK, GENÇLİK SK., GÖKALP SK., GÖKSU SK., GÖRKEM SK., GÖZDE, GÖZDE SK., GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLDESTE, GÜLVEREN, GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜRBÜZ, GÜVENER, GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HARMAN SK., HAVAI, HAVAİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HİPODROM CD., HÜNER SK., ISTIKBAL, ISTIKBAL SK., İLKBAHAR SK., İNKILAP, İSTİKBAL SK., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT, KARTEPE KENT SK, KASIRGA SK., KAVAKLI SK., KAYALAR, KESER CD., KETEN, KETEN SK., KILAVUZ SK., KIRLANGIÇ, KORAY, KORAY SK., KORLU SK., KULELI, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LAÇIN, LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MARTI SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, MELEK, MELEK SK., MELİHA, MELTEM, MELTEM SK., MEVSİM SK., MINE, MİNE SK., MUALLİM SK., MUHABBET, MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAME SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NEŞELİK SK., NIDA, NİDA SK., OYA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZBILEN, ÖZBİLEN SK., ÖZDEN, ÖZVEREN SK., PİYADE SK., SAKIN, SAMANYOLU SK., SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELİ SK., SERAP SK., SERÇE SK., SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR SK., SOLMAZ SK., SÜLEYMANİYE CD., SÜMBÜLE, TABİAT, TABİAT SK., TAÇ SK., TARAKLI SK., TAŞ SK., TOPBAS, TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., TURNA, TURNA SK., USLU, UYGAR, UYGAR SK., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ, VEYSEL KARANİ CD., YAGCILAR, YAĞCILAR SK., YAKACIK SK., YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YURDUM, YURDUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AÇELYA SK., AHLAT CD., AKALIN SK., AKTAR SK., ARDIÇLI SK., ÇAVDAR SK., ÇİTLENBİK SK., ERGUVAN, ERGUVAN SK., FILBAHRI, FURKAN SK., GÖKNAR, GÖKNAR SK., HURMA, HURMA SK., HUŞ SK., ILGIN SK., KARAYEMİŞ SK., KARTEPE, KARTEPE CD., KAYIN SK., KISMET SK., MAZI SK., MEDİNE SK., MUSTAFA KEMAL CD., ÖVÜNÇ SK., PANCAR SK., REZENE SK., ROKA SK., SEDEF, SIRLI SK., SÜTLEĞEN SK., VAKİT SK., YEŞİLOVA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde 7 HAZİRAN CD., ADAÇAYI, ADAÇAYI SK., AKASYALAR CD., ALABALIK SK., ARABA KONAGI, ARABA KONAĞI CD., BİBERYA SK., ÇULHA CD., DEFNE SK., DOĞKENT SİTESİ YOLU SK, ERSÖZ SK., FANİ SK., FİLBAHRİ SK., IÇMELER, INCILI, İÇMELER CD., İNCİLİ SK., İSPİRYE SK., KAKAO SK., KARANİ SK., KARTEPE SK, KARTEPE. CD., KARTOPU SK., KAYIN, KIZILTEPE SK., KİMYON SK., KURDELE SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., MANDALİNA SK., MUT SK., PAMUKLU SK., PORTAKAL SK., SARIÇAM SK., SARISALKIM, SERME SK., TURUNÇ SK., ÜVEZ, ÜVEZ SK., YESILÇAM, YEŞİLÇAM SK., ZENCEFİL SK., ZERDALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKINCI, ANTAPLI, AVDAN, BALABAN, BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ, ÇAKIRCAALİ, ÇALCA, ÇERÇILI, ÇERÇİLİ, DÖNGELLI, DÖNGELLİ, HACILAR, HEDIYELI, HEDİYELİ, KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ, KUBUZCU, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SELAMETLI, SELAMETLİ, SÜLLÜ, TEKSEN, YAGCILAR, YAĞCILAR, YUSUFÇA mahallelerinde 5018, ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AĞVA İSTANBUL CD., AHADLI MEVKII, AHADLI MEVKII KÜME EVLER, AHADLİ MEVKİİ, AHADLİ MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAMEMETLER MEVKII, AKÇAMEMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKII, AKINCI HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKII, ANTAPLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AVLANLI MEVKII, AZAKLI MEVKII, AZAKLI MEVKII KÜME EVLER, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVL, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, BELEN MEVKII, BELEN MEVKİİ KÜME EVLER, BESIRLI MEVKII, BEŞİRLİ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYLERBEYI MERKEZ MEVKII, BEYLERBEYİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOGALLAR MEVKII, BOGALLAR MEVKII KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MEVKII, ÇIRAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZ MEVKII, DÜZ MEVKİİ KÜME EVLER, ERIKLI MERKEZ MEVKII, ERİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBELI MEVKII, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜNEY MEVKII, GÜNEY MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MERKEZ MEVKII, HACILAR MERKEZ MEVKİİ, HACILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HEDIYELI MERKEZ MEVKII, HEDIYELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HEDİYELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ILYASLAR MEVKII, ISHAKLAR MEVKII, İLYASLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KABAAGAÇ MERKEZ MEVKII, KABAAĞAÇ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KABAKLAR MEVKII, KABAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYPALI MEVKII, KAYPALI MEVKİİ KÜME EVLER, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKII KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAOGLU MEVKII, KOCAOĞLU MEVKİİ, KOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK HASANLAR MEVKII, KÜÇÜK HASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜKLÜ MEVKII, KÜÇÜKLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, TASANBAR MEVKII, TAŞANBAR MEVKİİ, TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN ORTA MEVKII, TEKSEN ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN YUKARI MEVKII, TEKSEN YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TOKASLAR MEVKII, TOKAŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGBOLU MEVKII, YAGCILAR MERKEZ MEVKII, YAGCILAR SOFULAR MEVKII, YAGCILAR SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, YAĞBOLU MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YORGALAR MEVKII, YORGALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, ÇALYER, DELIVELI, DELİVELİ, KARADIVAN, KARADİVAN, NASUHLAR, SEREFSUNGUR, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELIVELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT CD., KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCAAYDIN, KOCAKAYMAS, TOPLUCA mahallelerinde BESTE SK., HÜRRIYET., HÜRRİYET. CD., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KOCAKAYMAS BERIL, MESUT SK., SALTIKLAR MEVKII, SALTIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TOPLUCA SOFULAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DALCA mahallelerinde DALCA MERKEZ MEVKII, DALCA MERKEZ MEVKİİ, DALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ mahallelerinde AHUDUDU SK., LÜFER, LÜFER SK., PELTEK SK., REZENE, SUNNİBABA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KADRIYE, KADRİYE, TAHTALI mahallelerinde KADRIYE MERKEZ MEVKII, KADRİYE MERKEZ MEVKİİ, KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, TAHTALI MERKEZ MEVKII, TAHTALI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA ATATÜRK, KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde AKYAZILI SK., BALÖREN, ÇARSIBASI, ÇARŞIBAŞI CD., İLKBEYAZIT SK., NECATIBEY, ŞANTİYE YOLU SK, ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CD., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde AYVALI MEVKII, AYVALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde ISLAMKÖY MEVKII, TEVFIKIYE MEVKII, TEVFİKİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPASA, SIRRIPAŞA mahallelerinde ATASOY SK., AYHAN SK., BAHAR CD., ÇALIŞ SK., ÇENEDERE CD., DENIZCILER, DIKILI, DİLMEN SK., ESER SK., GAFFAR OKAN, GÜMRÜKÇÜLER, GÜMRÜKÇÜLER SK., GÜMÜŞHANE SK., HARMANTARLA SK., HELAL, ISTIKLAL, KUŞAKKAYA SK., MERCAN SK., PAZAR, ŞAFAK SK., TEMEL SK., TURAN SK., YALÇINKAYA SK., ZÜMRÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAĞ mahallelerinde ÇEŞME SK., HAFIZ HASAN YILMAZ CD., TALGIR SK., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAG, ÇENEDAĞ, SIRRIPASA mahallelerinde DENİZCİLER CD., ENGIN, ENGİN CD., SEHIT NEDIM KÜÇÜK, ŞEHİT NEDİM KÜÇÜK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde INCE, İNCE SK., ŞEHZADE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 2., AKPINAR, ANADOLU, ATAKAN, ATAKAN SK., BARIŞ SK., BOTANIK, BOTANİK SK., ÇAĞDAŞ SK., ÇAĞLAR SK., ÇETİN SK., DEMET SK., DOĞUŞ SK., DURAK, E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., EKİN SK., ESKİ SK., EYMEN, EYMEN SK., EZGİ SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÜNEŞ SK., KADİFE SK., KAHRAMAN SK., KALE, KALE SK., KINACI SK., MELİS SK., MOR SALKIM SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., MUSTAFA KEMAL, MUTLU, MUTLU SK., NAMIK KEMAL CD., NARLI SK., OZAN, ÖZGÜR SK., ÖZGÜRLÜK CD., ÖZLEM, PLEVNE, PLEVNE CD., SARAY SK., SIRA SELVİ SK., ŞEHİT ALİ ATİK CD., YAHYA KAPTAN CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YEŞİLVADİ CD., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde ANADOLU CD., KARACA, NERMİN SK., NILGÜN, NİLGÜN SK., OMSAN YOLU, OMSAN YOLU SK., ZÜLÜF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde HAYAT SK., TUNA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 08 Kasım Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde FETHIYE, FETİYE CD., LEYLAK SK., MİMOZA SK., ÖZBEK SK., ÖZCAN, ÖZCAN SK., SEVDA, SEVDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 08 Kasım Cuma 00:10-04:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, ŞEKERPINAR mahallelerinde 1805/3. SK., 253/2. SK., 3202. SK, 3210., 3220., 3236. SK., 3249., 3252., 3253., 3254., 3258. SK, 3262., 3265., ARMUTLU SK., AYDIN SK., CAN SK., ÇİÇEK SK., ELMALI SK., EMİR SK., GEBZE CD., KAMBER KAYNAĞI SK., KÖMÜRCÜLER SK., MANDRA CD., OKUL SK., ORGANIZE, ORGANİZE CD., ÖZDEN SK., SILE CD., YANYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON, TATLIKUYU mahallelerinde 1301. SK., 1301/1. SK., 1301/2. SK., 1301/3. SK., 1301/4. SK., 1301/5. SK., 1302. SK., 1302/1. SK., 1302/2. SK., 1302/3., 1302/3. SK., 1302/4. SK., 1302/5. SK., 1302/6., 1302/6. SK., 1303. SK., 1303/1. SK., 1303/2. SK., 1303/3. SK., 1303/4. SK., 1304. SK., 1305. SK., 1306., 1306. SK., 1306/1., 1306/1. SK., 1306/2., 1306/2. SK., 1306/3., 1306/3. SK., 1306/4. SK., 1307. SK., 1308. SK., 1308/1. SK., 1308/2. SK., 1308/3., 1308/3. SK., 1308/4., 1308/4. SK., 1308/5. SK., 1308/6. SK., 1308/7. SK., 1309. SK., 1310., 1310. SK., 1311. SK., 1311/1. SK., 1312. SK., 1312/1., 1312/1. SK., 1312/10. SK., 1312/12. SK., 1312/2., 1312/2. SK., 1312/3., 1312/3. SK., 1312/4. SK., 1312/5. SK., 1312/6. SK., 1312/7., 1312/7. SK., 1312/8. SK., 1312/9., 1312/9. SK., 1313. SK., 1313/1. SK., 1313/3., 1313/3. SK., 1313/4. SK., 1313/5. SK., 1313/6. SK., 1314. SK., 1314/1., 1314/1. SK., 1314/2., 1314/2. SK., 1315. SK., 1315/1., 1315/1. SK., 1315/2. SK., 1316. SK., 1316/1. SK., 1316/2., 1316/2. SK., 1317. SK., 1317/1. SK., 1317/2., 1317/2. SK., 1317/3. SK., 1318. SK., 1318/1. SK., 1318/2., 1318/3., 1318/3. SK., 1318/4., 1319. SK., 1320. SK., 1321., 1321. SK., 1322., 1322. SK., 1323. SK., 1325. SK., 1326. SK., 1327. SK., 1327/1. SK., 1327/3. SK., 1327/4., 1327/4. SK., 1327/5. SK., 1328., 1328. SK., 1330., 1336. SK., 1340. SK., 1341., 1341. SK., 1344. SK., 1475. SK., 1481., 1481. SK., 1482., 1482. SK., 1483., 1483. SK., 1484., 1484. SK., 1485., 1485. SK., 1486. SK., AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., KÖRFEZ, KÖRFEZ CD., TATLIKUYU, TATLIKUYU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Kasım Cuma 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, PİRİ REİS mahallelerinde 1014/10. SK., 1016/2. SK., 1016/3. SK., 1016/4., 1016/4. SK., 1016/5. SK., 1019. SK., 1019/3., 1019/3. SK., 1019/5. SK., 1032. SK., 1041. SK., 1042. SK., 1042/1., 1042/1. SK., 1042/2., 1042/2. SK., 1042/3., 1042/3. SK., 1042/4. SK., 1043., 1043. SK., 1044., 1044. SK., 1045. SK., 1046. SK., 1047. SK., 1049. SK., 1050/1. SK., 1051., 1051. SK., 1051/1. SK., 1053., 1053/1., 1053/1. SK., 1053/2. SK., 1053/3. SK., 1053/4. SK., 1053/5., 1053/5. SK., 1054. SK., 1055., 1055. SK., 1056., 1056. SK., 1056/1. SK., 1056/2. SK., 1057., 1057. SK., 1059. SK., 1061. SK., 1061/1. SK., 1061/2. SK., 1061/3., 1061/3. SK., 1063., 1063. SK., 1063/1., 1063/1. SK., 1063/2. SK., 1063/3. SK., 1063/4. SK., 1064. SK., 1064/1. SK., 1065., 1065. SK., 1065/1. SK., 1066., 1066. SK., 1067. SK., 1068., 1068. SK., 1068/1., 1068/1. SK., 1068/2., 1068/2. SK., 1069., 1069. SK., 1069/1. SK., 1070., 1070. SK., 1071. SK., 1072., 1072. SK., 1075. SK., 1076., 1076. SK., 1077. SK., 1077/1. SK., 1080., KAVAK CD., ŞEHİT MÜLAZIM KARATAY CD., ŞEHİT OKTAY KAYA CD., YELKENKAYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Kasım Cuma 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1102. SK., 1116/1., 1174. SK., 1174/1. SK., 1174/2. SK., 1175. SK., 1176., 1176. SK., 1176/1. SK., 1176/2., 1176/2. SK., 1177. SK., 1178., 1178. SK., 1178/1. SK., 1179., 1179. SK., 1180., 1180. SK., 1181., 1181. SK., 1181/1. SK., 1181/3. SK., 1182. SK, 1184. SK., 1185/1., 1185/1. SK., 1185/2. SK., 1185/3. SK., 1185/4., 1185/4. SK., 1196. SK., ASKERİ YOL SK, GEBZE OTO SANAYI SITESI, GEBZE OTO SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, HASKÖY SANAYI SITESI, HASKÖY SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, HÜKÜMET CD., KERESTECILER SANAYI SITESI, KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, KOCABETON SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, TERMINAL, TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 4508., 4514, 4525, 4526., 4529., 4536., 4538., 4548., 4550., BAHÇE SK., BÜLBÜL SK., ÇAM SK., ÇEŞMELER SK., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK CD., ÇUKUR SK., DEĞİRMEN BAYIRI SK., FESLİHAN SK., İNÖNÜ SK., KANARYA SK., KARTAL SK., KÖMÜRCÜOGLU, KÖMÜRCÜOĞLU CD., ÖMER COŞKUN SK., ŞEHİT AYHAN ÜLGER SK., TAVSANLI ATATÜRK, TAVŞANLI ATATÜRK CD., YONCA SK., ZEKİYE ÇEŞMESİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Kasım Cuma 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3216., 3253, 3256., 3261, DEĞİRMEN YOLU SK, EROĞLU SK., MEZARLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Kasım Cuma 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, SULTAN ORHAN mahallelerinde 1046/2. SK., 1052/1. SK., 1052/2. SK., 1053. SK., 1111/1., 1111/1. SK., 1117., 1117. SK., 1117/1. SK., 1117/2. SK., 1118. SK., 1118/1. SK., 1119., 1119. SK., 1120., 1120. SK., 1120/1. SK., 1121., 1121. SK., 1123. SK., 1124/1., 1124/1. SK., 1125. SK., 1126. SK., 1127., 1127. SK., 1128., 1128. SK., 1129., 1129. SK., 1130., 1130. SK., 1130/2. SK., 1130/3., 1130/3. SK., 1130/4., 1130/4. SK., 1131., 1131. SK., 1131/1., 1131/1. SK., 1132. SK., 1133. SK., 1134. SK., 1135. SK., 1135/1. SK., 1136., 1136. SK., 1137. SK., 1137/1. SK., 1137/2. SK., 1138. SK., 1139. SK., 1140., 1140. SK., 1141., 1141. SK., 1142., 1142. SK., 1142/1. SK., 1142/2. SK., 1143. SK., 1144., 1144. SK., 1145., 1145. SK., 1146. SK., 1147. SK., 1147/1. SK., 1147/2. SK., 1148. SK., 1167/2., DOKTOR İLHAMİ KARAGÖZ CD., ESKI BAGDAT, ESKİ BAĞDAT CD., KISLA, KIŞLA CD., YENI BAGDAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Kasım Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4429, 4429., GÖLCÜK SK., MADEN, MADEN CD., PELITLI YOLU, PELİTLİ YOLU CD., YENİ MEZARLIK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Kasım Cuma 00:10-04:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, TOSB mahallelerinde 1. CD, 3222, 3222., 3222. SK., 3224., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3230., 3231, 3231., 3233. SK., 3235., 3235. SK., 3236., 3237. SK., 3238, 3238., 3240, 3240., 3242., 3242. SK., 3243. SK., 3243/1., 3244. SK., 3246., 3247., 3247. SK., 3248, 3248., AKASYA SK., AYBEK SK., BANU SK., ÇINAR SK., DOĞRULAR SK., FIRAT SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, GÜL SK., KARANFİL SK., MENEKŞE SK., MERVE SK., ORGANİZE, ÖMÜR SK., ÖZPINAR SK., ÖZYILDIZ SK., SEVGİ SK., SUDE SK., ŞİLE CD., YILMAZ SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Kasım Cuma 00:10-01:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4432., 4433., 4433. SK., HAMİDİYE SK., SANAYI., SANAYİ. SK, UZAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Kasım Cuma 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde BASRA, BASRA SK., FERHAN, FERHAN SK., HALIL AGA, HALİLAĞA SK., KANAL SK., KARAMÜRSEL CD., KILIÇ, KILIÇ SK., KIVILCIM, KIVILCIM SK., METIN, METIN SK., METİN SK., SEDİR SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., ULUBATLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Kasım Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, MAHMUTPASA, SANAYİ, VEZIRÇIFTLIGI, YAYLACIK mahallelerinde BASYIGIT, BASYIGIT CD., D-130 YAN YOL CD, KANALYOLU, KANALYOLU CD., SULTAN BEYAZIT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Kasım Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde BAŞYİĞİT CD., EMPAY SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., GEDİK SK., GÖKTUG, MEMNUN, SEYİD CD., YÜCELEN, YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI mahallelerinde HASANAGA MEVKII, HASANAĞA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR mahallelerinde AZAK SK., ERTEN, ERTEN SK., HACI HAKKI SK, HACI HALİL SERİM SK., HACI RASIT, HACI RAŞİT CD., İLKYAZ SK., KAVAK, KAVAK SK., KOCAYEMIS, KOCAYEMİŞ SK., MAHMUT ÇAVUS, MELIKSAH, MELİKŞAH SK., PALAMUT, PALAMUT SK., SENYURT, SEYH EDEBALI, SUDENAZ, ŞENYURT SK., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., TURGUT REIS, YAZMALI SK., YENİ SK., ZAHİDE SK., ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR, KÖRFEZ mahallelerinde KIBRIS SK., MAHMUT ÇAVUŞ, MAHMUT ÇAVUŞ CD., PELINSU, PELİNSU SK., ULUBATLI HASAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Kasım Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde AĞA SK., AĞAÇKAKAN SK., AYAZ, AYAZ SK., CEVIZLIK, CEVİZLİK CD., ÇAYIR, ESLEM SK., FEVZİOĞLU SK., GEZMİŞ SK., HAFIZ SK., HARMANLIK CD., HÜSEYIN NAZ, ISKETE, İNAN SK., İSKETE SK., KAYMAK SK., KOZLUCA SK., NESLİHAN SK., UÇAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde BARBAROS CD., DEREN, DEREN SK., DERYA, DERYA SK., FURKAN, GÖLDERE SK., HİCRİ SK., HİTABE SK., HÜKÜM, KIYAS, KIYAS SK., MAHSUL, MAHSUL SK., MAKSAT, MAKSAT SK., MARİF SK., MUNTAZAM SK., SEHER, SEHER SK., SELVİ SK., SUNA, SUNA SK., ŞAKİR SK., ŞENSOY SK., TUNCA SK., ULUÇINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 08 Kasım Cuma 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ACEM SK., ADALET SK., ADALI HALİL SK., ADALI SK., ADEM, ADEM SK., AĞAÇLIK SK., AİLE SK., AK SK., AKAN, AKÇA, AKÇA SK., AKÇADAĞ SK., AKÇAY SK., AKIN, AKIN SK., ARAS, ARAS SK., ARIF, ARİF SK., ASIROGLU, ASRIN SK., AŞIROĞLU CD., ATABEY, ATABEY SK., ATMACA SK., AYHAN, BALKIZ, BAŞARAN SK., BATI, BATI SK., BAYRAK, BAYRAK SK., BAYRAM SK., BEGÜM SK., BEKİR SK., BEREN, BEYAZIT, BEYAZIT SK., BONCUK SK., BOSTAN SK., BOSTANCI, BOSTANCI SK., BULGURLU SK., CAHİDE SK., CANAN, CANAN SK., CANDAN, CANDAN SK., CANSEL SK., CAVİT SK., CENGİZHAN SK., CEVDET, CEVDET SK., CIVAN, CİVAN SK., CUMHUR SK., ÇAGLA, ÇAĞLA SK., ÇARDAK SK., ÇELENK, ÇELENK SK., ÇEVRE SK., ÇİFTLİK SK., DAMAR SK., DELİCE SK., DEMİRAY SK., DERİN SK., DESTAN SK., DICLE, DİCLE SK., DİLARA SK., DUMAN, DUMAN SK., DURMUS, DURMUŞ SK., EDA SK., EFEK SK., ELÇIN, ELÇİN SK., ENFES SK., ENIS, ENİS SK., ERMIS, ERMİŞ SK., EROL, EROL SK., ERSIN, ERSİN SK., ERTAÇ SK., ESKİBAĞ SK., EŞME SK., EZBER SK., FECRİ SK., FELEK SK., FERASET SK., FERİDE SK., FEZA, FEZA SK., GALİP SK., GAVS SK., GAZEL SK., GENCE SK., GENÇ SK., GEYİKLİ SK., GEZGİN SK., GÜLBEN SK., GÜLLÜ, GÜNAY, GÜNERİ SK., GÜRAL SK., GÜVEN, GÜVEN SK., GÜZELBAHÇE SK., GÜZELTEPE SK., HAKIKAT, HAKIMIYET, HAKİKAT SK., HAKİMİYET SK., HAMDOLSUN SK., HAMZA SK., HANIMELİ SK., HARUN SK., HASAN TAHSİN CD., HELAL SK., HITABE, HOŞNUT SK., HUSUSİ SK., HUŞU SK., HÜKÜM SK., HÜR, HÜRMETKAR, HÜRMETKAR SK., HÜRMÜZ SK., HÜRRİYET SK., ILKE, İLKE SK., İLKEM SK., İLKNUR SK., İŞLEK SK., KADER SK., KARACA SK., KARACAOĞLAN SK., KARANFIL, KETENCİLER SK., KIRAAT SK., KİLİM SK., KONAK, KUSTEPE, KUŞTEPE CD., LARNAKA SK., LIMON SK., LOKMAN HEKİM CD., MAKBUL, MAKBUL SK., MAKUL SK., MARIFET, MARİFET SK., MAZLUM SK., MEDRESE, MEDRESE SK., MENDERES SK., MERTCAN SK., MEVLEVİ SK., MEVLÜT SK., MISIRCILAR, MISIRCILAR SK., MİRAÇ SK., MORAL SK., MUCIZE, MUCİZE SK., MUKAYESE SK., MÜJDE SK., NACİ KUNT CD., NADİR SK., NAZIR SK., NURSEL SK., OKAN SK., OKTAY SK., OKUYAN, OKUYAN SK., ORMAN SK., ÖMER SEYFETTIN, ÖMER SEYFETTİN CD., ÖNEM, ÖNEM SK., ÖZKAN SK., ÖZNUR, ÖZNUR SK., REZZAN SK., SAADET, SAADET SK., SAKİN SK., SALİH SK., SANCAK SK., SARAÇ SK., SARAL, SARAL SK., SARDUNYA, SARDUNYA SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SEKER, SELALE, SERGEN SK., SEVCAN SK., SEVINÇ, SEVİNÇ SK., SEYMA, SÖNMEZ SK., ŞEHİT SK., ŞEYMA SK., ŞİRİN SK., ŞÜKÜR SK., TALİP SK., TAMER SK., TASLIMAN, TEOMAN SK., TERMAL SK., TERTİP SK., TOLGA, TOLGA SK., TOROS SK., TUNAY SK., TURGUT REİS CD., TUZLA, TUZLA CD., TÜRBE SK., UĞUR SK., ULUBEY SK., ULUÇ SK., ÜMİT SK., ÜNVER, ÜNVER SK., ÜZÜM, ÜZÜM SK., VADİ SK., VALIDE BAGI, VALİDE BAĞI SK., YAĞMUR SK., YAHYA, YAHYA SK., YAMAN, YAREN SK., YAVUZ, YAVUZ SK., YAZGÜLÜ, YAZGÜLÜ SK., YELPAZE SK., ZENGİN SK., ZERDALI, ZÜBEYDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 08 Kasım Cuma 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDİ İPEKÇİ, BAĞLARBAŞI, CAMİ, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde 1544. SK., 1546. SK., 1547. SK., 1547/1., 1547/1. SK., ADACIK SK., AFACAN, AFACAN SK., AKAİD SK., AKBAŞ SK., AKÇAKOCA SK., AKİF SK., AKTOP SK., AKYILDIZ SK., ALİBABA SK., ALİM SK., ALKIN, ALKIN SK., ALPEREN, ANIL, ARDIÇ SK., ASIK VEYSEL, ASUMAN SK., AŞIK VEYSEL CD., AŞİYAN SK., ATASAY SK., ATATÜRK, ATATÜRK CD., ATMACA, AVŞAR SK., AYGÜN SK., AYYILDIZ SK., BAHARİYE SK., BAHRİYE ÜÇOK CD., BANKA SK., BARAN, BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BAYBORA SK., BEGÜM, BELEN, BERİL SK., BEYAN, BEYAN SK., BEYLIK, BEYLİK SK., BEYZA SK., BIRLIK, BIROL, BİLGEN SK., BİNGAZİ SK., BİRLİK SK., BİROL SK., BODRUM, BODRUM SK., BOSNA, BOSNA SK., BOZ SK., BULUT SK., CANSEVER, CANSEVER SK., CEVIZ, CEVİZ SK., ÇAGLAR, ÇAKI SK., ÇAPA SK., ÇAY, ÇAY SK., ÇAYBASI, ÇAYBAŞI SK., ÇEVİK SK., ÇORUH SK., DADAŞ SK., DAĞISTANLI SK., DAMAR, DARI SK., DERİNCE SK., DEVA SK., DINAMIT, DİNAMİT SK., DİRLİK SK., DİVAN SK., DORUKAN SK., DUYGULU, DUYGULU SK., ECMEL SK., ENDÜLÜS SK., ENSAR SK., ERASLAN SK., EREN, EREN SK., ERKAN, ERKAN SK., ERTUGRULGAZI, ERTUĞRULGAZİ CD., ESENTEPE, ESENTEPE SK., EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ SK., EYLEM SK., FIKRET SK., FİKRET SK., GELIN, GELİN SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GIPTA SK., GIZEM, GİZEM SK., GÖRGÜLÜ SK., GÜLER, GÜLER SK., GÜLERYÜZ, GÜLERYÜZ SK., GÜLISTAN, GÜLİSTAN SK., GÜLLÜ SK., GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜLSEN, GÜLŞAH SK., GÜLŞEN SK., GÜNAY SK., GÜNDÖNÜMÜ, GÜNDÖNÜMÜ SK., GÜNNUR SK., GÜRAY, GÜRAY SK., HACI SK., HACILAR SK., HAK SK., HAKTAN, HAKTAN SK., HALISHANE, HALİSHANE SK., HANDE, HANDE SK., HASGÜL, HASGÜL SK., HAYAT, HAZAN, HAZAN SK., HÜLASA, HÜLASA SK., HÜNKAR, HÜNKAR SK., INÖNÜ, İNÖNÜ CD., KAÇKAR SK., KADER, KADI SK., KAHYA SK., KALENDER SK., KALYON SK., KAMACI SK., KARAMAN SK., KERVAN, KERVAN SK., KILIM, KOVAN SK., KOZA SK., KUDRET, KUDRET SK., LEVENT, LEVENT SK., LİDER SK., MECNUN, MECNUN SK., MERAL, MERAL SK., MESALE, MESIRE, MESİRE SK., MEŞALE SK., MEVLANA CD., MIZRAK SK., MİNARE SK., MOLLA HÜSREV CD., MUHARREM, MUHARREM SK., MUKABELE SK., MUKADDES SK., MURAT SK., MURTAZA, MURTAZA SK., NACAR SK., NANELİ SK., NEFİS SK., NERGIS SK., NERGİS SK., NEŞE SK., NIL, NIYET, NİL SK., NİSA SK., NİYET SK., NURÇİN SK., NURDOĞAN SK., OCAK SK., ORUÇ REİS CD., ÖĞE SK., ÖREN, ÖREN SK., ÖRF SK., ÖVÜNÇ, ÖZGÜL, ÖZGÜL SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PERIHAN, PERİHAN SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., POLAT SK., RAUF ORBAY, RAUF ORBAY CD., RECEP SK., RÜZGARLI SK., SADRAZAM SK., SAHIN, SEHIT GAFFAR OKKAN, SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SELÇUK, SELÇUK SK., SELEN SK., SELİN SK., SENLIK, SEVAL SK., SEVENGÜL SK., SIFA, SIFA SK., SIMSEK, SIRAT SK., SITKI SK., SOKULLU CD., SULTAN, SULTAN SK., SÜKÜR, ŞAHİN SK., ŞAİR SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ, ŞELALE SK., ŞEN SK., ŞENLİK SK., ŞERİFE SK., ŞİFA SK., ŞİMAL SK., ŞİMŞEK SK., TALHA SK., TANSU SK., TURAN, TURNALI SK., TÜR SK., TÜRBAN SK., ULUSU SK., UMUT SK., USLU SK., ÜÇAYLAR SK., ÜLKEM, ÜLKEM SK., ÜLKÜ, ÜLKÜ SK., ÜSTÜN SK., VEFA SK., YAĞIZHAN SK., YAZAR, YAZAR SK., YENIDEVIR, YENİDEVİR SK., YENİGÜN SK., YERLI, YERLİ SK, YERLİ SK., ZAFER SK., ZERAFET SK., ZÜHRE, ZÜHRE SK., ZÜLFIKAR, ZÜLFİKAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde MEHTAP, PLAJ CD., YUNUS, YUNUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI mahallelerinde 9 EYLÜL SK., EGEMEN SK., HAYRI KULUMBUR, HAYRİ KULUMBUR CD., MEHMET YÜKSEL CD., RAŞİT BEY SK., SERIF ÇANGA, ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞERİF ÇANGA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI mahallelerinde 29 EKİM SK., ADNAN MENDERES, ÇANAKKALE SK., DEDEOGLU, DEDEOĞLU SK., KANYON SK., NAZIM HIKMET, NECATİ ÖKSE CD., OZANLAR SK., ÜNÜSAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.