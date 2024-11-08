08 Kasım SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.11.2024 - 11:54

Güncelleme: 08.11.2024 - 11:54

SAKARYA ilinde 08 Kasım Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BAYIR, BAYIR SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU, POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI SAKARYA mahallelerinde 1 SK., AÇIK, ATATÜRK BLV., ATSO TIR PARKI, BASAK, BAŞAK SK., BURAK, D-100 KARAYOLU, DALGIÇ, DALGIÇ SK., GÖÇ, GÖKÇE, HÜRREM, PETEK, PUMA, PUMA SK., SEHIT ONBASI ZEKERIYA GÖZYUMAN, ŞEHİT ONBAŞI ZEKERİYA GÖZYUMAN, ŞEHİT ONBAŞI ZEKERİYA GÖZYUMAN CD., YUMAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 08 Kasım Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ mahallelerinde 19, 19 SK., 49 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE, İHSANİYE, SUÇATI mahallelerinde 3355., 3357., 4451., 4452., 4454., 4455., IHSANIYE, IHSANIYE SK., SUÇATI, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, DEREKÖY, KIZILKAYA, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE, ÖRENCIK, ÖRENCİK mahallelerinde 1858., 2503., 2506., 3601., 3604., 3854., 4052., 4054., 4061., 4064., 4066., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ESKI KIZILKAYA, GARASLAR, İsimsiz79, KIZILKAYA SK., KÜP SK., MAKSUDIYE, MERKEZ SK., ÖRENCIK, ÖRENCİK, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, SAÇLIK, SAÇLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANCIL, DOĞANCIL mahallelerinde 2551., 2556., 2557., DOGANCIL, DOĞANCIL KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIOSMANLAR, ILICA, POYDULAR mahallelerinde 3105., 3304., 3305, 4101., ILICA KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ-, MERKEZ_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLARBAŞI, DEREKÖY, FINDIKSUYU, KIZILKAYA, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE mahallelerinde 2901., 2902., 3607., 3856., 3857., BAĞLARBAŞI KÖYÜ YOLU, DEREKÖY-, DEREKÖY SK., DEREKÖY YOLU, DEREKÖY_1, FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KÜP, MAKSUDİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAKIRLI, BÜYÜKYANIK, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, ÜÇOLUK mahallelerinde 5020, 5024, 5034, ACARLAR, AKTAN, AKTAN SK., ALICILAR, AŞAĞI, AYDINLILAR, AYDINLILAR SK., BOYUNDURUKÇU, BOYUNDURUKÇU SK., ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., MERKEZ, MERKEZ/12, MERKEZ/2, MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ/7, MERKEZ17, ÖRNEK, ÖRNEK SK., POYRAZLAR, RESUL PASA, RESUL PAŞA SK., TÖMEK, TÖMEK SK., TÜRKMEN, UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST, ÜST SK., YENI_9, YENİ, YENİ SK., YESILYURT, YEŞİLYURT, YEŞİLYURT SK., YUKARI SK., ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, TEPETARLA mahallelerinde ABBAS HOCA, ADAPAZARI KARASU YOLU, AŞAĞI SK., DEGIRMEN, HENDEN, HENDEN SK., NEHİRBOYU, SAKARBOYU, SAKARBOYU SK., SAZ, TEPE1, TEPETARLA KÖYÜ İÇ YOLU, TEPETARLA KÖYÜ YOLU, TÜRKKÖYÜ, TÜRKKÖYÜ SK., VATAN CD., YAZLIK CD., YUKARI 9, YUKARI., YUVALIDERE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 08 Kasım Cuma 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, YALI mahallelerinde 155, 155 SK., 155/1 SK., 270, 275 SK., 276 SK., 278, 300, 300 SK., 301/1, 301/1 SK., 372 SK., 372/1 SK., 383, 383 SK., 384, 388, 388 SK., 389 SK., 390, 390 SK., 627/1 SK., MİMAR SİNAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 1534 SK., 1534. SK., 2000, 2000 SK., 2002 SK., 2003, 2003 SK., 2004 SK., 2005, 2005 SK., 2006 SK., 2007 SK., 2012 SK., 2014 SK., 2015, 2015 SK., 2028, 2028 SK., 2038, 2038 SK., 2039 SK., 2041 SK., 2057, 2057 SK., 2058 SK., 2059, 2059 SK., 2060 SK., 2061 SK., 2066, 2068, 2069 SK., 2070, 2070 SK., 2084 SK., 2105, 2105 SK., 2106 SK., 2156, 2156 SK., 2157 SK., 2161 SK., 2163 SK., 2164 SK., 6523 SK., BESTEPELER, BESTEPELER CD., BEŞTEPELER CD., KUNDAKÇIOĞLU PARKI İÇİ YOLU, ORHAN GAZİ CD., SERVETIYE, SERVETİYE CD., SULTAN ABDULHAMİT HAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTEFEK, ARDIÇBELİ, DEREKÖY, HACIKISLA, HACIKIŞLA, KOCAAHMETLER, KOCATÖNGEL, KURTKÖY, SOGUKSU, SOĞUKSU, UZUNÇARSI, UZUNÇARŞI, YASSIGEÇIT, YASSIGEÇİT, YESILYURT, YEŞİLYURT, YÖRÜKLER mahallelerinde 11501, 11516, 11523, 12313, 12318, 12325, 15424, 19 MAYIS, 19.05.2001, 2 HAZİRAN, AKTEFEK, AKTEFEK KÖYÜ YOLU, ASAGI/11, ASAGI/15, ASAGI/18, ASAGI/19, ASAGI/21, ASAGI/7, ASAGI/9, ASAGI_12, ASAGI_2, ASAGI_6, AŞAĞI-14, BARAJ CD., BARAJ/1, CUMHURİYET MEYDAN, ÇAMLIK, DAR, DAR SK., DERE/2, DEREKÖY İÇ YOLU, DEREKÖY MERKEZ, DEREKÖY YENİ, ERENLER-, ERENLER CD., FATIH, FATIH_1, HACIKIŞLA MERKEZ, HENDEK, HENDEK CD., HILAL, HOCA AHMET YESEVİ CD., İsimsiz85, İsimsiz88, İsimsiz99, KARAKOL, KENDIRLIK, KENDIRLIK_3, KENDİRLİK SK., KOCACEVIZ, KOCATÖNGEL, KURUDERE, KURUDERE SK., KURUDERE/1, LALE, M.FEVZI ÇAKMAK, M.FEVZİ ÇAKMAK, MERKEZ_105, MERKEZ_122, MERKEZ_157, MERKEZ_181, MERKEZ_19, MERKEZ_215, MERKEZ_227, MERKEZ_247, MERKEZ_270, MERKEZ_29, MERKEZ_29 SK., MERKEZ_292, MERKEZ_307, MERKEZ_309, MERKEZ_321, MERKEZ_49, MERKEZ_55, MERKEZ_6, MERKEZ_83, PREVEZE, REYHAN, REYHAN SK., SARIBAYIR, SIVRITEPE MERKEZ/16, SOGUKSU ASAGI, SOGUKSU ASAGI/1, SOGUKSU ASAGI/10, SOGUKSU ASAGI/11, SOGUKSU ASAGI/4, SOGUKSU ASAGI/5, SOGUKSU ASAGI/6, SOGUKSU YUKARI, SOGUKSU YUKARI/1, SOGUKSU YUKARI/3, SOGUKSU YUKARI/4, SOGUKSU YUKARI/6, SOGUKSU YUKARI/7, SOĞUKSU AŞAĞI, SOĞUKSU AŞAĞI SK., SOĞUKSU YUKARI, SOĞUKSU YUKARI SK., SÜLEYMANIYE, SÜMBÜL SK., TEPE, TEPE_1, TEPE_11, TEPE_17, TEPE_18, TEPE_22, TEPE_26, TEPE_9, UZUNÇARSI, YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELIM 1, YAVUZ SELİM, YAVUZ SELİM CD., YAYLA, YENI_1, YENI_5, YENI_6, YILDIRIM BEYAZIT CD., YILDIZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IKIZCE OSMANIYE, KARAKAMIS, KARAMAN mahallelerinde 12. SK., 13. SK., 1401 KÜME EVLER, 1402 KÜME EVLER, 1403 KÜME EVLER, 1404 KÜME EVLER, 1405 KÜME EVLER, 1406 KÜME EVLER, 1407 KÜME EVLER, 1408 KÜME EVLER, 1409 KÜME EVLER, 1412 KÜME EVLER, 1414 KÜME EVLER, 1416 KÜME EVLER, 1417 KÜME EVLER, 1419 KÜME EVLER, 1420 KÜME EVLER, 1421 KÜME EVLER, 1422 KÜME EVLER, 1424 KÜME EVLER, 1425 KÜME EVLER, 1426 KÜME EVLER, 1430 KÜME EVLER, 1432 KÜME EVLER, 1433-, 1435 KÜME EVLER, 1436 KÜME EVLER, 1438-, 1438 KÜME EVLER, 1440 KÜME EVLER, 1441 KÜME EVLER, 1442 KÜME EVLER, 1444 KÜME EVLER, 1445 KÜME EVLER, 1446 KÜME EVLER, 1447 KÜME EVLER, 1448 KÜME EVLER, 1450 KÜME EVLER, 1451 KÜME EVLER, 1452 KÜME EVLER, 1453 KÜME EVLER, 1455 KÜME EVLER, 1457 KÜME EVLER, 1458 KÜME EVLER, 1459 KÜME EVLER, 1461 KÜME EVLER, 1462 KÜME EVLER, 1463 KÜME EVLER, 1464 KÜME EVLER, 1465 KÜME EVLER, 1466 KÜME EVLER, 1477 KÜME EVLER, 1478 KÜME EVLER, 1479 KÜME EVLER, 1480 KÜME EVLER, 1481 KÜME EVLER, 1482 KÜME EVLER, 1483 KÜME EVLER, 1484 KÜME EVLER, 1485 KÜME EVLER, 1491 KÜME EVLER, 1492 KÜME EVLER, 1493 KÜME EVLER, 1494 KÜME EVLER, 1495 KÜME EVLER, 1496 KÜME EVLER, 17. SK., 1776 KÜME EVLER, 1777 KÜME EVLER, 2291 KÜME EVLER, 2292 KÜME EVLER, 2296 KÜME EVLER, 3010. SK., 3016 NOLU SK., 3027. SK., 3028. SK., 3037 NOLU SK., 3047 NOLU, 3047 NOLU SK., 3050 NOLU SK., 3051 NOLU SK., 3055 NOLU, 3056 NOLU, 3057 NOLU SK., 3058 NOLU, 3058 NOLU SK., 3059 NOLU SK., 3060 NOLU SK., 3061 NOLU, 3061 NOLU SK., 3062 NOLU SK., 3063 NOLU SK., 3067 NOLU SK., 3069 NOLU, 3069 NOLU SK., 3070 NOLU SK., 308 NOLU CD., 318 NOLU CD., 319 CD., 32. SK., 35. SK., 36. SK., 44. SK., 5. SK., 8. SK., ADAPAZARI KAYNARCA, CANSU SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, IREM, IREM SK., İREM SK., KAHRAMAN CD., M.CAHIT KIRAÇ, M.CAHİT KIRAÇ CD., MEVLANA, SAHRA, SAHRA CD., SEHIT A.GAFFAR OKKAN, ŞEHİT A.GAFFAR OKKAN CD., ŞEHİT ÇETİN USLU CD., ŞEHİT SAFFET OKUMUŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EVRENKÖY, KARAMAN mahallelerinde 1. SK., 1468 KÜME EVLER, 1469 KÜME EVLER, 1471 KÜME EVLER, 1472 KÜME EVLER, 1473 KÜME EVLER, 1474 KÜME EVLER, 1475 KÜME EVLER, 1476 KÜME EVLER, 1775 KÜME EVLER, 3. SK., 3002 NOLU SK., 311 NOLU CD., ADASU ARITMA TESİSİ İÇ YOLU, ASIR, ASIR CD., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLLÜK mahallelerinde 1. ARA SK., 360 NOLU SK., AMASYALI, BARAN SK., BELDE SK., ERDEMLİ SK., GÖK SK., SAĞLIK CD., TEMİZEL SK., TEZGEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM mahallelerinde 1140 NOLU, 1140 NOLU SK., 1150 NOLU SK., 1151 NOLU SK., 1152 NOLU SK., 1153 NOLU SK., 1154 NOLU, 1154 NOLU SK., 1155 NOLU SK., 1159 NOLU, 1161 NOLU SK., 1164 NOLU, 1164 NOLU SK., 1165 NOLU SK., 1169 NOLU, 1170 NOLU, ALPARSLAN TÜRKES/1, BENT SK., KARASU YOLU CD., KERKÜK, KUMKÖY SK., MAHSUN, MAHSUN SK., SET ARKASI SK., ŞANTİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Kasım Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde ADAPINAR, ADAPINAR SK., BARÇIN, BARÇIN SK., BERAT, BERAT SK., TURAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KANLIÇAY, KEMALIYE, KEMALİYE, TEPE mahallelerinde 70. NOLU, 901, 901 KÜME EVLER, 912, AÇMA, DEGIRMENDERE, DEGIRMENDERE SK., DEĞİRMENDERE, DEĞİRMENDERE SK., DERE, DERE SK., EŞREF BİTLİS CD., KAYALARREŞİTBEY MERKEZ, KEMALIYE, KEMALIYE/4, KEMALİYE CD., KEMALİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ4, MERKEZ7, SONER CD., TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMABASI, AÇMABAŞI, AKPINAR, AKTAS, AKTAŞ, BEYLER, ÇAKMAKLI, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, GÜMÜŞOLUK, KARALAR, KESTANEPINARI, KIRAZLI, KİRAZLI, KOGUTPELIT, KOĞUTPELİT, KÖYYERI, KÖYYERİ, KÜPLÜK, SERBETPINAR, SÜNGÜT, ŞERBETPINAR, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT, YEŞİLKÖY mahallelerinde ABAY, AÇMABAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AKÇAGÖL, AKÇAGÖL/10, AKÇAGÖL/4, AKÇAGÖL/5, AKÇAGÖL/7, AKÇAGÖL/8, AKPINAR SK., AKPINAR/1, AKPINAR/4, AKPINAR/7, AKPINAR/8, AKPINAR/9, ALAPLI, ALAPLI SK., ALAPLI/2, ALT, ALT SK., ALT/4, ALT/6, ASAGI, AZAP, BARAJ, BASPINAR, BASPINAR/5, BASPINAR/6, BAŞPINAR, BAŞPINAR SK., BEYLER, BEYLER SK., BEYLER/1, BEYLER/3, BEYLER/4, BEYLER/5, BEYLER/6, CAMI/1, ÇAKALDAGI-, ÇAKMAKLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇETINKAYA, ÇIÇEKYUSUF, ÇIÇEKYUSUF/2, ÇIRALI, ÇİÇEKYUSUF SK., DERVIS, DERVIS/2, DERVIS/4, FINDIKLIK KÜME EVLERI, GEDIK, GEDIK/1, GEDIK/4, GÖRELE, GÖRELE SK., GÖRELE/1, GÖRELE/5, GÖRELE/7, GÜL PEMBE SK., HENDEK KOCAALİ YOLU, HENDEKKOCAALI, İsimsiz113, KARADERE, KARADERE (1)-, KARADERE (2), KARADERE (KESTANEPINARI) SK., KARADERE/1, KARADERE/2, KARADERE/6, KARADERE/7, KARALAR, KARATOPRAK, KARATOPRAK SK., KARATOPRAK/2, KARATOPRAK/3, KARATOPRAK/4, KARSI_7, KESTANE, KESTANE SK., KESTANE/1, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KESTANEPINARI/1, KESTANEPINARI/10, KESTANEPINARI/17, KESTANEPINARI/22, KESTANEPINARI/25, KESTANEPINARI/26, KESTANEPINARI/29, KESTANEPINARI/3, KESTANEPINARI/5, KESTANEPINARI/7, KESTANEPINARI/8, KIRAN, KIRAN SK., KIRAN/1, KIRAN/2, KISA, KISA SK., KISA/1, KISA/2, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, KÜPLÜK, KÜPLÜK SK., KÜPLÜK/1, KÜPLÜK/5, MADEN 1, MADEN SK., MADEN/3, MADEN/5, MADEN/6, MERKEZ (ÇAKMAKLI), MERKEZ 1, MERKEZ(KOĞUKPELİT), MERKEZ(KÖYYERİ), MERKEZ(ŞERBETPINAR), MERKEZ(YALPANKAYA), MERKEZ(YANIKSAYVANT), MERKEZ/1_11, MERKEZ/1_4, MERKEZ/1_7, MERKEZ/10, MERKEZ/10_6, MERKEZ/2_3, MERKEZ/2_5, MERKEZ/3_10, MERKEZ/3_9, MERKEZ/39, MERKEZ/4_1, MERKEZ/4_8, MERKEZ/40, MERKEZ/53, MERKEZ/57, MERKEZ/62, MERKEZ/63, MERKEZ/72, MERKEZ/74, MERKEZ/82, MERKEZ_10, MERKEZ_26, MERKEZ_4, MERKEZ_8, MERKEZ_9, MERKEZ_91, MERKEZ_92, MERKEZ_94, MOLLA, MOLLAOGLU, MOLLAOĞLU SK., ORTA, ORTA SK., ORTA_1, SABAN, SALLIKAYA, SALLIKAYA SK., SALLIKAYA/1, SIRT, SÜNGÜT, SÜNGÜT SK., SÜNGÜT/12, SÜNGÜT/14, SÜNGÜT/15, SÜNGÜT/6, ŞABAN SK., TEPEBASI, TEPEBASI/3, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI SK., Uavtede Yok, YALPANKAYA, YALPANKAYA CD., YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, YENI, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YUKARI, YUKARI/5 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YONGALIK mahallelerinde YONGALIK, YONGALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK TOPÇUSIRTI, SALIHIYE mahallelerinde ANKARA, SALİHİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASTAHANE, INÖNÜ, İNÖNÜ, KÜÇÜCEK İSTİKLAL mahallelerinde D-140, FABRİKALAR CD., KÜÇÜCEK, KÜÇÜCEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK CUMHURİYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, SALIHIYE, SALİHİYE mahallelerinde ADAPAZARI AKYAZI YOLU, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKYAZI, AKYAZI CD., AKYAZI KARAPÜRÇEK YOLU, ASLI, ASLI SK., BÖLÜK BAŞI CD., ÇÖMLEKÇI, ÇÖMLEKÇİ SK., D-100, FATİH, HALİL İBRAHİM SERT CD., KIŞLAALANI CD., LALE SK., RAGIP GÜZEL SK., SAKARYA, SAKARYA CD., SALIHIYE, SALIHIYE SK., UZUN SK., YILDIRIM SK., ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENICE, YENİCE mahallelerinde BUHARA, BUHARA SK., CAMII ARASI SK., CAMİİ ARASI SK., CİHADİYE SK., ERGENEKON CD., FATMA HANIM SK., FATMACIK SK., GÖREDENLER KÜME EVLER, HÜR SK., ISTASYON, ISTASYON CD., İSTASYON CD., KANTAR SK., MERIÇ, MERİÇ SK., MURADİYE CAMİ, ORHUN SK., SELANIK SK., SELANİK SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENICE, YENİCE mahallelerinde DURAK SK., FATIH CD., FATİH CD., FATMA HANIM, HATİP SK., MOTEL SK., NIGBOLU SK., NİĞBOLU SK., SANTRAL SK., VARNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 08 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde 2405., 4600. SK., ATLAS SK., BOR, EVREN, EVREN SK., FİRUZE SK., GÜMÜŞ SK., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KURTULUS, KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, SAFIR, SAFİR SK., SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.