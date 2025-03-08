08 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.03.2025 - 09:05

Güncelleme: 08.03.2025 - 09:05

SAKARYA ilinde 08 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇU, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 34016, 34022, 34024, 34025, 36009, NEVRIN, NEVRİN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UĞURLU mahallelerinde AŞAĞINEVRİN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTİL, ORTA, TOPÇU mahallelerinde 16007, 16009, 16015, 16017, 16018, 34002, 34005, 34008, 34011, 34014, 34018, 34019, 34020, akmeşe, ASAGIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., BÜYÜK KAYNARCA, ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI SK., ÇETİN, DAG YENIKÖY, DAĞ YENİKÖY, DUDUKÖY/7, HAYALLER SK., HAYELLER SK., KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KOVA SK., MANAV SK., MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMITEPE, CAMİTEPE, DENİZKÖY, ORTAKÖY mahallelerinde 1.CD., 15.CD., 16021, 3001, 3005, 4001, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4012, 4013, 4014, 6.CD., 7.CD., ARIFAGA KARABOGAZ, ASAGI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK SK., BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, BİRLİK SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz106, İsimsiz122, KARABACAK SK., KARABOĞAZ, KARABOĞAZ SK., KARPUZLAR, KARPUZLAR SK., KESKEKLER, KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., KIZILCIKLI BURUN, KIZILCIKLI BURUN 1, KIZILCIKLI BURUN 4, KÖRÜK, KÖRÜK SK., MERKEZ/4, ORTAKÖY, ORTAKÖY 36, ORTAKÖY İÇ YOLU, ORTAKÖY SK., ORTAKÖY/36, ORTAKÖY/39, ORTAKÖY/40, ORTAKÖY/45, ORTAKÖY/46 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 08 Mart Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜRPINAR, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde 4007 SK., DOKUZOLUK, DOKUZOLUK SK., DOKUZOLUK/8, GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., GIRGIRLAR/1, GIRGIRLAR/3, GÜRPINAR/1, KABAKÖY, KABAKÖY SK., KABAKÖY/1, KABAKÖY/4, ZIAHMET 4005 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN, KONAK, MERKEZ mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, BALCILAR SK., İSKENDER DERESİ, KANDIRA CD., SANAYİ, SANAYİ 2, SANAYİ ARA, SARICA, SARICA 2, SARICA SK., SEYFETTIN SELIM, SEYFETTİN SELİM CD., YENIYOL KAYNARCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 2863., 892., 895, BİLAL HABEŞİ SK., ESME YOLU, EŞME SK., EŞME YOLU SK., FETİH SK., KAYA, PARK İÇİ YOLU, TEPECIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, DÜZAKÇASEHIR, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 17., 19., 2710, 3751., 3753., 3755., 3757., 3758., 3901., 3904., 3907., 3952., 3953., 3955., 417, 426., 426. SK., 428., 437., 437. SK., 444., 456., 459. SK., 461., 462., 462. SK., 619., 620., AÇMALAR SK., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ARDA SK., AYDINLAR-, BARAN SK., BARBAROS HAYRETTIN PASA, BİLECİK (YENİ ) CD., CAMILI, CAMİLİ SK., CUMHURIYET, CUMHURİYET, CUMHURİYET CD., ÇAKICI, ÇAKICI SK., ÇAKIR SK., ÇALIK SK., ÇEVIK, DEĞİRMEN SK., DUYGU ÇK. SK., DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, EFE SK., ERENLER, ERENLER SK., GAZI ALBAY MUSTAFA KILIÇ, GAZİ ALBAY MUSTAFA KILIÇ CD., GEYVE TARAKLI KAVŞAĞI, GÖÇMEN CD., GÜLER SK., HALICI, HALICI SK., KALAYCI, KALAYCI SK., KINCI SK., KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI SK., KÖPRÜBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, MADANLAR, MADANLAR SK., MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞEORUÇ SK., MELEKŞESOLAK KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞESOLAK SK., MERKEZ-, MERKEZ_4, ORMAN-, ORMAN SK., ORMAN YOLU, OSMAN GAZİ CD., OSMANLI SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖREN SK., ÖZEN SK., POLAT SK., RAMADANLAR, RAMADANLAR SK., RAY, RAY SK., SEFA SK., SEFERLER, SEFERLER SK., SERTBAŞI SK., SOLAKLAR, ŞİMŞEK SK., TARAKÇI SK., TOKATLI SK., VATAN, VATAN CD., YAVUZ SULTAN SELİM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA mahallelerinde ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇAM mahallelerinde DARDAĞANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde 448., 455., 460., AKÇIL SK., ARAL SK., BAGLAR_1, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DEDE SK., ESEN SK., GÖÇMEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANIYE, TEPECIKLER mahallelerinde 1301., 880., ANKARA CD. 1. ÇK., BENT SK., ELVAN BEY SK., İSTANBUL, KOÇAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1153. SK., ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., AY, AY SK., CİHAN SK., DEĞİRMEN CD., DENİZLİ SK., GÜNEŞ SK., STAT SK., TURAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIKEBIR, CAMİKEBİR, GAZI, GAZİ, INCIKSUYU, İNCİKSUYU mahallelerinde 1011., 1035., 993., ADNAN MENDERES CD., ATAPAŞA SK., AYKURT ALP SK., BARIŞ MANÇO SK., ÇELEBİOĞLU SK., FATIN RÜSTÜ ZORLU, FATİN RÜŞTÜ ZORLU SK., FIDAN, FİDAN SK., FİLİZ SK., HACI MECIT EFENDI, HACI MECİT EFENDİ SK., HASAN POLATKAN SK., HOCA SEVKET ÖZALP, HOCA ŞEVKET ÖZALP SK., INCI, İNCİ SK., KAMELYA, KAMELYA SK., KELEBEK, KELEBEK SK., KEPEKLI, KEPEKLI CD., KEPEKLİ CD., KIVIRCIK, KIVIRCIK SK., KONURALP, KONURALP SK., LISE, LİSE SK., MEHMET BALKAN, MEHMET BALKAN SK., MESCID, MESCİD SK., MOSTAR, MOSTAR SK., MÜDERRİS ALİ EFENDİ SK., MÜJDE SK., NERGIZ, NİSAN 17. SK., OKUL CD., ORHANGAZİ SK., OSMAN GAZİ SK., UMURBEY CD., VASVİ GENÇ SK., YENİ HAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, TEPECIKLER mahallelerinde ADAPAZARI TARAKLI YOLU, ESME-, ESME_1, EŞME, SAADET, SAADET SK., ŞABAN DİŞLİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, AHMEDİYE mahallelerinde 1401 NOLU SK., 1402 NOLU SK., 1403 NOLU SK., 1523., 1523. SK., AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ESKISEHIR, ESKİŞEHİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDİYE, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1013, 1013 SK., 1014, 1014 SK., 1016 SK., 1018, 1018 SK., 1020 SK., 1404 NOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DEMİRYOLU CD., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI KIRAZCA, AŞAĞI KİRAZCA mahallelerinde 101., 109. SK., 110, 119., 119. SK., EGEMENLIK, EGEMENLİK, SAGLIK CD., SAĞLIK CD., TOYOTA HASTANESİ, TOYOTASA HASTANESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 08 Mart Cumartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE mahallelerinde FİGEN SAKALLIOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAN mahallelerinde 2296, 3044 NOLU, 3049 NOLU SK., 3055 NOLU, 3057 NOLU SK., 3059 NOLU, 3069 NOLU, 3069 NOLU SK., 36. SK., 44. SK., CANSU SK., IREM SK., MEVLANA CD., SAHRA, SAHRA CD., SEHIT A.GAFFAR OKKAN, ŞEHİT A.GAFFAR OKKAN CD., ŞEHİT SAFFET OKUMUŞ CD., UÇAR SK., ÜNAL OZAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE, TASKISIGI, TAŞKISIĞI mahallelerinde 931 NOLU SK., 932 NOLU, 932 NOLU SK., 933 NOLU, 933 NOLU SK., 933 NOLU/1, 934 NOLU, 934 NOLU SK., 935 NOLU, 935 NOLU SK., 936 NOLU SK., 937 NOLU, 937 NOLU SK., 938 NOLU, 938 NOLU SK., 939 NOLU, 939 NOLU SK., 940 NOLU SK., 941 NOLU, 941 NOLU SK., 942 NOLU SK., 943 NOLU, 943 NOLU SK., 943 NOLU/1, 944 NOLU SK., 945 NOLU SK., 946 NOLU, 946 NOLU SK., 947 NOLU SK., ENKA CD., GİZEM, TASKISIGI, TASKISIGI CD., TASKISIGI/2, TAŞKISIĞI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MANAVPINARI mahallelerinde ABANOZ, ABANOZ SK., KISLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 188 SK., 193 SK., 194, 194 SK., 195 SK., 196 SK., 197 SK., 198, 198 SK., 200, 200 SK., 201 SK., 202 SK., 203 SK., 204 SK., 236, 236 SK., 240 SK., DOĞU KARADENİZ, DOĞU KARADENİZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 08 Mart Cumartesi 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 101 SK., 102 SK., 104 SK., 106, 106 SK., 106/1 SK., 107, 107 SK., 108, 108 SK., 109 SK., 110 SK., 110/1, 110/1 SK., 111, 111 SK., 112 SK., 114, 142/1 SK., 142/3 SK., BARIŞ CD., SAHİL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 08 Mart Cumartesi 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI, YENI, YENİ mahallelerinde 133/2 SK., 237 SK., 243, 251, 252, 252/1, 253, 257, 4 SK., BATI KARADENIZ, BATI KARADENİZ, BATI KARADENİZ CD., ISTANBUL, PIRI REIS, PİRİ REİS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 08 Mart Cumartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 135/1, 135/1 SK., 242/1 SK., 245 SK., 246, 247, 248 SK., 249, SAHİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, KONACIK mahallelerinde KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK SK., MERKEZ/2, SAKARBOYU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KONACIK mahallelerinde KULAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 350 SK., 415 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 353 SK., 353/2, 353/2 SK., 357 SK., 411, 411 SK., 412 SK., 413, 413 SK., HUZUR, HUZUR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 08 Mart Cumartesi 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 117 SK., 118, 118 SK., 118/1 SK., 119, 119 SK., 120 SK., 121, 121/1., 124, 124 SK., 125, 125 SK., 126, 137, SAHIL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 08 Mart Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 24 SK., 28, 29, 29 SK., 33, 33 SK., 34, 34 SK., 35, 35 SK., İPSİZ RECEP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRAKÖY, TOKMAKLIDERE mahallelerinde 20001, 20002, 20005, 20006, 20011, 20014, 20016, 20017, HALIT MOLLA, TEPEKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA mahallelerinde 8002, 8003, BAHÇECİK CD., DENIZ, DENİZ SK., FATIH SULTAN MEHMET, GÜZEL, GÜZEL SK., KÜÇÜK CAMI, KÜÇÜK CAMİ, KÜÇÜK CAMİ SK., SARMASIK, YAMAÇ, YAMAÇ SK., ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDOGAN, GÜMÜSOLUK, GÜMÜŞOLUK, HIZAR, KARALAR, KARAPELIT, KARAPELİT, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde ABAZA DÜZÜ/3, ANBARLIK, AYDOGAN, BEKTASI, ÇOBANSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, ÇOBANSAYVANT SK., ESENTEPE SK., ESENTEPE/4., ESENTEPE/5., GÖKÇELİK, GÜLTEPE, GÜLTEPE/4, HENDEKKOCAALI, HIZIR REİS, HUNLUBEY SK., KARAPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, KOCAALİ LAHNA YOLU, MERKEZ 2, MERKEZ SK., MERKEZ/100, MERKEZ/19, MERKEZ/22, MERKEZ/24, MERKEZ/32, MERKEZ/78, MERKEZ_6, MERKEZ_90, PANDULLU, PAPAZ ÇESME, SEHIT TUFAN KANSUVA/8, SEHIT TUFAN KANSUVA/9 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜMÜSOLUK mahallelerinde MERKEZ/3_4, MERKEZ/33, MERKEZ/4_2, MERKEZ/57 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 08 Mart Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜMÜSOLUK, GÜMÜŞOLUK, HIZAR, KARALAR, KARAPELIT, KARAPELİT, KOZLUK, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde ABAZA DÜZÜ, ABAZA DÜZÜ/1, ABAZA DÜZÜ/4, BARAJ, BEKTAŞI SK., CAN SK., ÇOBANSAYVANT, ÇOBANSAYVANT/7, DERE_11, ESENTEPE, ESENTEPE/2., FINDIKLIK EVLERI(3), FINDIKLIK EVLERİ(3), FINDIKLIK KÜME EVLERI, GÖKÇELIK, GÖKÇELIK/1, GÖKÇELİK SK., GÜLTEPE SK., GÜLTEPE/3, GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., GÜMÜŞOLUK KÖYÜ İÇ YOLU, HENDEK KOCAALI, HICAZ/24, İsimsiz140, KOZLUK/1, MERKEZ(KARAPELİT), MERKEZ/10_1, MERKEZ/12, MERKEZ/16, MERKEZ/18, MERKEZ/23, MERKEZ/30, MERKEZ/55, MERKEZ_25, MERKEZ_95, MİMAR SİNAN, PAPAZ ÇEŞME, PAPAZ ÇEŞME SK., SEHIT TUFAN KANSUVA, SEHIT TUFAN KANSUVA/6, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SEYHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 08 Mart Cumartesi 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, AKTAS, AKTAŞ, ÇAKMAKLI, KESTANEPINARI, KIRAZLI, KİRAZLI, KOGUTPELIT, KOĞUTPELİT, KÜPLÜK, SERBETPINAR, SÜNGÜT, ŞERBETPINAR, YANIKSAYVANT, YEŞİLKÖY mahallelerinde AKÇAGÖL, AKÇAGÖL/10, AKÇAGÖL/4, AKÇAGÖL/5, AKÇAGÖL/8, AKPINAR, AKPINAR SK., AKPINAR/1, AKPINAR/4, AKPINAR/7, AKPINAR/8, AKPINAR/9, ALAPLI/2, ASAGI, AŞAĞI, ÇAKALDAGI-, ÇAKMAKLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇETINKAYA, ÇIÇEKYUSUF, ÇIÇEKYUSUF/1, ÇIÇEKYUSUF/2, ÇIRALI, ÇİÇEKYUSUF SK., GÜL PEMBE SK., HENDEK KOCAALİ YOLU, İsimsiz113, KARADERE, KARADERE (1)-, KARADERE (2), KARADERE (KESTANEPINARI) SK., KARADERE/6, KARADERE/7, KARATOPRAK, KESTANE, KESTANE SK., KESTANE/1, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KESTANEPINARI/1, KESTANEPINARI/10, KESTANEPINARI/17, KESTANEPINARI/2, KESTANEPINARI/20, KESTANEPINARI/21, KESTANEPINARI/22, KESTANEPINARI/26, KESTANEPINARI/29, KESTANEPINARI/3, KESTANEPINARI/4, KESTANEPINARI/5, KESTANEPINARI/7, KESTANEPINARI/8, KIRAN, KIRAN SK., KIRAN/1, KIRAN/2, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KÜPLÜK, KÜPLÜK SK., KÜPLÜK/1, KÜPLÜK/2, KÜPLÜK/5, MADEN, MADEN 1, MADEN SK., MADEN/3, MADEN/5, MADEN/6, MERKEZ (ÇAKMAKLI), MERKEZ 1, MERKEZ(KOĞUKPELİT), MERKEZ(ŞERBETPINAR), MERKEZ(YANIKSAYVANT), MERKEZ/1_11, MERKEZ/1_7, MERKEZ/10, MERKEZ/10_6, MERKEZ/39, MERKEZ/4_1, MERKEZ/4_8, MERKEZ/62, MERKEZ/72, MERKEZ_10, MERKEZ_8, MERKEZ_9, MERKEZ_92, MOLLAOGLU, ORTA SK., ORTA_1, SABAN, SALLIKAYA, SALLIKAYA SK., SALLIKAYA/1, SIRT, SÜNGÜT, SÜNGÜT SK., SÜNGÜT/14, SÜNGÜT/6, TEPEBASI, TEPEBASI/1, TEPEBASI/3, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI SK., YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, YENİ, YENİ SK., YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YUKARI, YUKARI SK., YUKARI/5 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 539. SK., 550., 550. SK., CEYLAN, DİLBER SK., KEKLİK SK., MESUT, SAHIN, SEÇER, SEÇER SK., SERHAT SK., SÜMBÜL, ZARIF, ZARİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde SERHAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 310. SK., 312. SK., 314. SK., 318. SK., 321. SK., 322., 322. SK., 323. SK., 324. SK., 326. SK., 327. SK., 329. SK., 330. SK., 331. SK., 335., 335. SK., 336., 336. SK., 338., 338. SK., 339., 339. SK., 340 SK., 340., 340. SK., 342. SK., 343. SK., 347., 349. SK., 357. SK., 365. SK., 367. SK., 369. SK., 385. SK., 388., 63. SK., ADAPARK KONUT YAPI KOOPERATİFİ, ÇINAR SK., DORUK SK., ENSAR SK., FERAH SK., HAKKIBEY KONAKLARI İÇİ YOLU, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA CD., KUMRU SK., MEHMET ALTINISIK, MEHMET ALTINIŞIK CD., SALTIKOĞLU VİLLALARI İÇ YOLU, SARMAŞIK SK., ŞÜKÜR KONAKLARI İÇİ YOLU, UZEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde ÇARK CD., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KONURALP, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER mahallelerinde 2012 SK., 2021 SK., 2023 SK., 2050 SK., 8005, 8005 SK., 8012, 8012 SK., 8013 SK., 8017 SK., ADA CD., YUVALAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 08 Mart Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANCUMA, BEKIRPASA, BEKİRPAŞA, BÜYÜKESENCE, ÇAYBASI FUADIYE, ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞI FUADİYE, ÇAYBAŞIYENİKÖY, ÇINARDIBI, DEGIRMENDERE, EKINLI, EKİNLİ, EMIRLER, EMİRLER, HACIKÖY, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KAMISLI, KAMIŞLI, KANLIÇAY, KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY, KEMALIYE, KEMALİYE, KOZLUK, KÖRFEZ, NAKIŞLAR, PIRAHMETLER, SÜKRIYE, TASLIK, TAŞLIK, TEPE, TUAPSALAR, TÜRKÇAYBASI, TÜRKÇAYBAŞI, YAZILI mahallelerinde 1 NOLU CD., 1 NOLU_11, 11 NOLU, 11 NOLU CD., 12 NOLU, 12 NOLU CD., 1294 SK., 13 NOLU, 13 NOLU CD., 14 NOLU, 14 NOLU CD., 15, 19, 2 NOLU, 2 NOLU CD., 2. CD., 3 NOLU, 3 NOLU SK., 302 NOLU, 303 NOLU, 303 NOLU SK., 305 NOLU, 307 NOLU, 308 NOLU SK., 32 NOLU SK., 33 NOLU, 35 NOLU, 35 NOLU SK., 36 NOLU, 36 NOLU SK., 37 NOLU SK., 4 NOLU, 40 NOLU, 42 NOLU, 43 NOLU, 46 NOLU, 49 NOLU SK., 5 NOLU, 5 NOLU CD., 50 NOLU, 52 NOLU SK., 57 NOLU, 59 NOLU SK., 603, 603 SK., 604, 604 SK., 604. SK., 604/1, 605 SK., 608 SK., 609, 67, 7 NOLU, 702 SK., 704, 704 SK., 75 NOLU, 801, 801 SK., 801. SK., 801/1, 802, 802. SK., 803 SK., 804 SK., 804. SK., 805 SK., 807, 807 SK., 9 NOLU, 90 NOLU, 90 NOLU SK., 901, 901 KÜME EVLER, 901 SK., 902, 902 KÜME EVLER, 903 KÜME EVLER, 905, 905 KÜME EVLER, 906, 908, 908 KÜME EVLER, 91 NOLU, 91 NOLU SK., 910, 910 KÜME EVLER, 911, 912, 912 SK., 914 KÜME EVLER, 915, 916, 918, 92 NOLU SK., 920, 93 NOLU SK., 94 NOLU SK., 95 NOLU, 95 NOLU SK., ADA SANAYI, ADA SANAYİ, ADA SANAYİ CD., ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ADİL SK., AKSU CD., ALACUMA CD., ALANCUMA, ALANCUMA CD., ARI, ARI SK., ATMACA SK., AYAN CD., BULVAR SK., CAMI, CEMRE, CEMRE SK., CENGİZ TOPEL CD., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN CD., ÇAYBASI, ÇAYBASI/2, ÇAYBAŞI, ÇAYBAŞI CD., ÇEŞMEBAŞI, ÇINARDIBI, ÇİÇEK SK., D-100 KARAYOLU CD., D-100 YAN YOL, D-100 YANYOL CD., DALAN SK., DEGIRMENDERE, DEGIRMENDERE SK., DEĞİRMENDERE, DEĞİRMENDERE SK., DEPREM PREFARBİK KONUTLARI İÇİ, EKINLI, EKINLI SK., EKİNLİ, EKİNLİ SK., EMIRLER, EMIRLER CD., EMİRLER CD., ESREF BITLIS, ESREF BITLIS BULVAR, EŞREF BİTLİS BULVAR, EŞREF BİTLİS CD., FATIH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FUADIYE, FUADIYE CD, FUADIYE CD., FUADIYE/1, FUADİYE CD, FUADİYE CD CD., FUADİYE CD., GAZI, GAZI CD., GAZİ ALİCAN YILMAZ SK., GAZİ CD., GENÇLER, GENÇLER SK., GÜLISTAN, GÜLİSTAN, GÜLİSTAN SK., GÜVERCİN SK., HACIKÖY MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HACILAR, HACILAR CD., HÜRRIYET, IHLAMUR, IHLAMUR SK., ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., İsimsiz158, İSTİKLAL, İSTİKLAL CD., KAMISLI, KAMIŞLI, KAMIŞLI CD., KANARYA, KANUN SK., KAYALAR MEMDUHİYE., KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARMEMDUHİYE SK., KAYALARRESITBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., KEMALIYE, KEMALIYE CD., KEMALIYE/4, KEMALİYE CD., KEMALİYE KABRİSTANLIĞI İÇİ YOL, KEMALİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KIRAÇ SK., KIVRIMLI, KIVRIMLI SK., KOCA SINAN, KOCA SINAN CD., KOCA SİNAN CD., KOCASİNAN CD., KOZLUK, KOZLUK CD., KÖPRÜ SK., LALEZAR SK., LEYLAK SK., MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MENDERES, MENDERES CD., MENEKŞE SK., MERKEZ4, MERKEZ6, MESUT SK., MEVLANA SK., MOR MENEKSE, MOR MENEKŞE SK., NEHIR, NEHIR CD., NEHİR, NEHİR CD., ÖZÇELİK SK., ÖZLÜ SK., PEŞKENLER MEVKİ, PINAR, PINAR SK., PIRAHMETLER, SEHIT GAFFAR OKAN, SONER CD., SÖĞÜT CD., ŞEHİT GAFFAR OKAN CD., ŞEHİT SALİH AKTÜRK SK., TASLIK, TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, TEPE, TÜRBE CD, TÜVTÜRK - SAKARYA ŞUBESİ, UZUN, VATAN SK., YAYLA, YAZILI, YAZILI SK., YENI SAKARYA, YENİ SAKARYA, YESILTEPE, YEŞİLTEPE CD., YÜCE RIFAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 08 Mart Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDILTAHIRBEY, BEDİLTAHİRBEY, BUDAKLAR, BÜYÜKESENCE, GEBES, HASANBEY, KÜÇÜKESENCE mahallelerinde 101 NOLU SK., 102 NOLU, 102 NOLU SK., 104 NOLU SK., 105 NOLU SK., 106 NOLU SK., 107 NOLU SK., 108 NOLU SK., 109 NOLU, 109 NOLU SK., 110 NOLU SK., 16002, 16005 SK., 16006, 22 NOLU, 22 NOLU CD., 23 NOLU, 24 NOLU, 24 NOLU CD., 24. CD., 25 NOLU, 25 NOLU CD., 25. CD., 26 NOLU CD., 27 NOLU, 27 NOLU CD., 28 NOLU, 28 NOLU CD., 29 NOLU, 29 NOLU CD., 30 NOLU, 30 NOLU CD., 30., 5741 NOLU, ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BEDILTAHIRBEY, BÜYÜKESENCE, BÜYÜKESENCE CD., D-100 YAN YOL CD., D-100 YANYOL, DERNEKKIRI, ESENCE, HASANBEY, HASANBEY CD., KANAL DERESİ KÖPRÜSÜ, KÜÇÜKESENCE, KÜÇÜKESENCE CD., KÜÇÜKESENCE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER mahallelerinde 3010, 3040, 3040 SK., 3042, 3042 SK., 3053 SK., 3055 SK., 3061 SK., ALEV, ALEV SK., BAHAR, DAL SK., GAZZE PARKI İÇİ YOLU, HATİP, IRMAK SK., İsimsiz144, SET ARKASI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKIRPASA, BEKİRPAŞA, BÜYÜKESENCE, ÇAYKISLA, ÇAYKIŞLA, EPÇELLER, HOROZLAR, NAKISLAR, NAKIŞLAR, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER, SARICALAR, SEYHKÖY, ŞEYHKÖY mahallelerinde 111 NOLU, 111 NOLU CD., 112 NOLU, 114. SK., 15 NOLU CD., 16 NOLU, 16 NOLU CD., 17 NOLU, 17 NOLU CD., 17. CD., 18 NOLU, 18 NOLU CD., 19 NOLU CD., 20 NOLU, 20 NOLU CD., 21 NOLU, 21 NOLU CD., 31 NOLU, 31 NOLU CD., 31. CD., 39 NOLU, 395 NOLU SK., 396 NOLU, 396 NOLU SK., 398 NOLU SK., 399 NOLU SK., 45 NOLU, 53 NOLU, 53 NOLU SK., 55 NOLU SK., 58 NOLU SK., 61 NOLU, 61 NOLU SK., 62 SK., 64 NOLU SK., 65 NOLU SK., 67 NOLU SK., 69 NOLU, 69 NOLU SK., 70 NOLU SK., 71 NOLU SK., 72 NOLU SK., 80 NOLU, 80 NOLU SK., 82 NOLU, 82. SK., 83 NOLU, 83 NOLU SK., 83. SK., 84 NOLU, 84. SK., 86 NOLU, 86 NOLU SK., 9 NOLU CD., 98. SK., 99 NOLU SK., AKSU-, BELEDIYE, BELEDIYE CD., BELEDİYE CD., ÇAYKISLA, ÇAYKISLA CD., ÇAYKIŞLA CD., DEMIR, DEMİR SK., ESKİ TÜRBE CD., ESKİTÜRBE CD., HOROZLAR, HOROZLAR CD., KADIKÖY, KADIKÖY CD., NAKIŞ SK., PİRAHMETLER CD., SARICALAR, SARICALAR CD., SEYHKÖY, SÖGÜT, SÖGÜT CD., SÖĞÜT, ŞEYHKÖY CD., TÜRBE CD., ZAFER, ZAFER_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPE mahallelerinde BÜLBÜL SK., KANARYA SK., YAYLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 08 Mart Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜRRIYET, HÜRRİYET mahallelerinde HÜRRIYET CD., MEVLANA, SEFA, YÜKSEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK, YENICE, YENİCE mahallelerinde 3. SK., 5. SK., ABDÜLHAMITHAN, ABDÜLHAMİTHAN CD., AHMET YESEVİ SK., AKHİSAR SİTESİ İÇİ YOLU, AKINCILAR SK., ALADDİN SEZER CD., ALTAY SK., ANKARA, AYTAÇ SK., BİLGE SK., BOTANIK, BOTANİK SK., BURHAN SALİH SİTESİ İÇİ YOLU, ÇETİN SK., DOLAMAÇBASI, DR. SERDAR SERDAROGLU, DURU SK., EDALI SK., EGITIM, EGITIM SK., EĞİTİM SK., EMEK, EMIR SULTAN, EMİR SULTAN SK., ESER SK., EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN CD., FARABI, FOTO, FOTO SK., GEDİZ SK., GELİŞİM SK., GÖNÜL SK., GÜLÜMSER SK., HARMAN SK., HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ SK., IMAR, IMREN, İBNİ SİNA SK., İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK., İMAR SK., İMREN SK., KARACA SK., KARDEŞ SK., KAZIMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KAZIMİYE SK., KESER, KESER SK., KÜÇÜK HAFIZ SK., MAHMUT HÜDAİ SK., MALAZGİRT SK., METEHAN, METEHAN CD., MİMAR SİNAN CD., MÜEZZİNZADE SK., NAR AGACI-, NUSRET IPEKÇIOGLU SK., NUSRET İPEKÇİOĞLU SK., ORUÇ REİS SK., ÖMER SEYFETTIN SK., ÖMER SEYFETTİN SK., PİRİ REİS SK., PROF. DERYA DINÇER, PROF. DERYA DİNÇER CD., SAİT FAİK SK., SARAY SK., SHT PIYADE UZMAN ÇAVUS HALIL D, SHT PIYADE UZMAN ÇAVUS HALIL DEMIR, SIRADUTLAR SK., SOMUNCUBABA SK., ŞAHİN SK., ŞERAFETTİN ÇELİK SK., TEVFİK FİKRET SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS SK., TÜRKER SK., VAKIF SK., YAHYA KEMAL CD., YÜKSEL SİTESİ İÇİ YOLU, ZEYTİN SK., ZIYA GÖKALP, ZIYA GÖKALP CD., ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HICRIYE, HİCRİYE, MURADIYE mahallelerinde HİCRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, HİCRİYE ORTA, HİCRİYE YUKARI SK., MEMISOGLU, MERKEZ_31 SK., ORTA_7, YUKARI_1, YUKARI_6 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.