08 Mayıs KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.05.2024 - 09:27

Güncelleme: 08.05.2024 - 09:27

KOCAELİ ilinde 08 Mayıs Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KERPE, KINCILLI mahallelerinde KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU. CD., KERPE CD., KUŞÇU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRCAALI, ÇAKIRCAALİ mahallelerinde IZMIT KANDIRA YOLU, KOCABAYRAMLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMACIK, KOCAKAYMAS, TOPLUCA mahallelerinde AKÇAKESE KÖYÜ YOLU SK, ATATÜRK., ATATÜRK. CD., BEREN SK., BITIKLER MEVKII, BİTİKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ELMACIK SAKALLAR MEVKII, ELMACIK SAKALLAR MEVKII KÜME EVLER, ELMACIK SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GAZI, GAZİ SK., GAZİ. SK., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KAYIPLAR YOLU SK, KOCAKAYMAS ATATÜRK, KOCAKAYMAS BEREN, KOCAKAYMAS KARANFIL, KUYULAR SK, SABANLAR MEVKII, SARIOGLU MEVKII, SARIOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEYHKÖY MEVKII, ŞABANLAR MEVKİİ, ŞABANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEYHKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER KÖYÜ YOLU SK, TOKMAKLI MEVKII, TOKMAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, TOPLUCA KÖYÜ YOLU SK, TOPLUCA SOFULAR MEVKII, TOPLUCA SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLI, TOPLUCA mahallelerinde BESKES MEVKII, BEŞKEŞ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKII, CABBARLAR MEVKII KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAKIRAZ MEVKII, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEREMLER MEVKII, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKII, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KORUKLAR MEVKII, KORUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANPASALAR MEVKII, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAHTACILAR MEVKII, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKII, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT mahallelerinde ÜTÜK MEVKII, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCAAYDIN, SARIŞEYH mahallelerinde ÇINARCIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKEŞİNLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, AYDINKENT, BARBAROS, DÖNGEL, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde ABDÜLHAMIT, ABDÜLHAMİT CD, ABIDE, ABİDE SK., ALARA, ALTINTEPE, ALTINTEPE SK., ANDAÇ, ANDAÇ SK., ARGÜN SK., ARKA SK., ASU SK., AZİZ SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BAHADIR, BAHADIR SK., BATIN, BATIN SK., CEREN, CEREN SK., ÇAKIRLAR, ÇAKIRLAR SK., ÇELENK SK., ÇISIL, ÇİMEN SK., ÇİSEM SK., ÇİSİL SK., ÇUHA ÇİÇEĞİ SK., DAMAT SK., DEMIRKAPI, DERE PAZARI, DERE PAZARI SK., DERELİ SK., DİLEK SK., DUYGULU, DUYGULU SK., DÜZEN SK., DÜZLEM SK., EFSUN SK., EGE SK., ELFIDA, ELFİDA SK., ELMAS HANIM SK., EMNİYET SK., ENDER SK., ERENGÜL SK., ERKIN, ERKİN SK., ERSEN SK., ESINTI, ESINTI SK., ESİNTİ SK., ESKİ KALE SK., ESMERAY, ESMERAY SK., EVİN SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., FEVZİYE SK., GANI, GANİ SK., GELIN, GÖKTÜRK, GÜLDEN SK., GÜLSEREN, GÜLSEREN SK., GÜNEBAKAN, GÜNEBAKAN SK., GÜVEN SK., HACI MECIT, HAMİDİYE SK., HANZADE SK., HUZUR, IBNI SINA, İBNİ SİNA CD., İDEAL SK., KADİFE ÇİÇEĞİ SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KAMELYA SK., KANAAT SK., KANAT SK., KANDİL ÇİÇEĞİ SK., KARAKOYUN SK., KARAL, KARAL SK., KARAMAN SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KASIMPATI SK., KAYGAS SK., KAYNAR SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KERVAN SK., KIVANÇ, KIVANÇ SK., KOCATEPE, KOCATEPE CD., LEMİDE SK., MEKİN SK., MELİN SK., MELİS SK., MERTCAN SK., MERYEM SK., MİLLET CD., MÜMIN, NECİP FAZIL CD., NERMİN SK., NEZİR SK., ONURHAN, ONURHAN CD., ÖZER SK., ÖZKARAMAN SK., ÖZLÜ SK., PERİ SK., RAHMET SK., RAUF SK., SAGLAM, SAĞDIÇ SK., SAHARA SK., SARI MUSTAFA SK., SARI SK., SEMI, SERPİL SK., SEYRAN, SEYRAN SK., SİVRİ SK., SÜLEYMAN ÇELEBI, SÜLEYMAN ÇELEBİ CD., ŞAFAK SK., TAÇ SK., ULAŞ SK., ULU ÖNDER, ULU ÖNDER CD., ÜNİKENT SİTESİ YOLU SK, VEYSEL KARANİ CD., YAMAN SK., YARBAY MUSTAFA, YARBAY MUSTAFA CD., YAVUZER SK., YEŞİLKIR SK., YUVA, YUVA SK., ZAHİR SK., ZEKİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, TOYLAR mahallelerinde ATA SK., AZAK SK., BAĞDAT SK., BALCI, BALCI SK., BEGONYA SK., BONCUK SK., BOZADA SK., BOZOK SK., CANSU SK., ÇİÇEK SK., DEMİRCİ, DEMİRCİ SK., DERİNKOL SK., ELVAN SK., EROĞLU SK., FİRUZE SK., GÜZİDE SK., HAN SK., IHLAMUR SK., KAMURAN, KAMURAN CD., KARABEY ALANI KÜME EVLER, KARTAL, KARTAL SK., MÜJDE SK., OKUMUŞ SK., SAKA, SAKA SK., SEMİH SK., SERAP SK., SOYTÜRK SK., TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK., TEPECIK, TEPECİK SK., TOPCUOĞLU SK., TOPÇU SK., TOYLAR KÖY YOLU SK, TOYLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VİLDAN, VİLDAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, GEREDELİ, KASIKÇI, KAŞIKÇI mahallelerinde ÇARMUKLAR MEVKII, ÇARMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, FAKILAR MEVKII, FAKILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACI IBRAHIMLER MEVKII, HACI İBRAHİMLER MEVKİİ KÜME EVLER, HOCAOGLU MEVKII, HOCAOĞLU MEVKİİ, HOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIKÇI MERKEZ MEVKII, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NEZIRLER MEVKII, NEZİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, PAYALAR MEVKİİ, PAYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLI, HATIPLER mahallelerinde 3540., 3541., 3541. SK, 3542., 3550., 3555., 3556, 3556., 3556. SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELEŞLİ SK., FINDIKLAR SK., KABAKULAK SK., KAYABAŞI SK., PINARBAŞI SK., YAKUPBEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 4701. SK, 4705., 4720., GELGÖR SK., KIZILKAN SK., SEVGİ SK., YAGCILAR CUMHURIYET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGALI, YAGCILAR mahallelerinde 3932., ÇAMLIK SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., KARGALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 603. SK., 603/1. SK., 604., 604. SK., 605/1. SK., 606. SK., FEVZI ÇAKMAK, KADIOGLU, KADIOĞLU CD., MILLET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 608/5. SK., 629/1. SK., 629/2. SK., 629/4. SK., 630. SK., 631. SK., 632., 632. SK., 633/2. SK., İSTASYON CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 533., 533. SK., 534. SK., 536/1. SK., 536/3. SK., 537. SK., 537/1., 567. SK., 570. SK., 573/1. SK., SEHIT HALIL KAMIS, ŞEHİT HALİL KAMIŞ CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME, OSMAN YILMAZ mahallelerinde 536., 536. SK., 537/1. SK., 577. SK., 619/2., BAHARIYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ, TERZİLER mahallelerinde AKINCI, AKINCI SK., ALTINDAG, ALTINDAĞ CD., ALTINER SK., AYBAHAR SK., AYÇIÇEGI SK., AYÇİÇEĞİ SK., BARIŞÇI SK., DAMLAR, DAMLAR SK., DARI SK., DERGAH SK., DIVAN, DOĞANLAR. SK., GENÇ SK., GÖKBUDAK, GÖKBUDAK SK., GÖKYÜZÜ, GÜLBAHÇESI, GÜLDEREN SK., GÜVENLI, GÜVENLİ SK., HAZERAN SK., HEMSIRE, HEMŞİRE SK., HIRA, HİRA SK., ISILAY, IŞILAY SK., İĞCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, İLÇE SK., İMREN SK., KALEMLI, KALEMLİ SK., KALKANDERE SK., KARAKİRAZ SK., KARDES, KARDEŞ SK., KAYGUSUZ SK., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., NESEM, NESEM SK., NEŞEM SK., NISANCI, NİŞANCI SK., OĞUZ SK., SELVILI, SELVİLİ SK., ŞEHİT TURGUT ÇİÇEK CD., TİMUR SK., YEMENI, YEMENİ SK., YENİGÜN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde ZEYNEL AGA, ZEYNEL AĞA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖPRÜ, SEPETLIPINAR mahallelerinde ARMAĞAN SK., DERYA, KIRYOLU, ÖMER SEYFETTIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, ÇİFTLİK mahallelerinde 4150., 4150. SK., 4151. SK., 4163., 4163. SK., 4165. SK., 4166. SK., 4167. SK., 4168. SK., 4169., 4169. SK., 4171., 4171. SK., 4173. SK., 4174., 4174. SK., 4175. SK., 4176. SK., 4177. SK., 4179. SK., 4180., 4180. SK., 4181. SK., 4182. SK., 4184. SK., 4185. SK., 4186. SK., 4187. SK., 4192. SK., 4198. SK., 4199. SK., 4201. SK., 4202. SK., 4203., 4203. SK., 4207. SK., 4208. SK., 4232. SK., 4234. SK., 4242. SK., 4260. SK., 4261. SK., 4265. SK., 4266. SK., 4267. SK., 4269., 4269. SK, 4270. SK., 4271. SK., 4273. SK., 4274., 4274. SK., 4275. SK., 4290. SK., 4291. SK., 4298. SK., 4299., 4299. SK., 4300. SK., 4301., 4303. SK., 4306. SK., 4307. SK., 4430. SK., ADIGÜZEL, ADIGÜZEL CD., ARIF NIHAT ASYA, ARİF NİHAT ASYA CD., ATATÜRK, ATATÜRK BULVAR, BALABANLAR CD., ÇOBAN YILDIZI, DOBRA CD., EMİR SULTAN CD., ERGENEKON, ERGENEKON CD., HASTANE, HASTANE CD., IHSANIYE ADNAN MENDERES, IHSANIYE KAZIM KARABEKIR, İHSANİYE ADNAN MENDERES CD., İHSANİYE KAZIM KARABEKİR CD., KOCA YUSUF, KOCA YUSUF CD., MEHTAP, MEHTAP CD., NECATI ÇELIK, NECATİ ÇELİK CD., OLGUN CD., OSMAN GAZI CD., PAPATYA, POLATKAN CD., SAKA CD., SAMANYOLU CD., STAD, STAD CD., YAVUZ SULTAN, YAVUZ SULTAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ALGÜL SK., AYIŞIĞI SK., DEREN SK., ERÇETIN, ERÇETİN SK., FATIH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET CD., GÜLBİN SK., HAYRET SK., HÜR, MENGÜÇ SK., MUASIR, MUASIR SK., MUKADDER SK., MUNTAZAM, MUNTAZAM SK., SUNA SK., TEKIN, TEKİN SK., ULUBEY, ULUBEY SK., YANKI SK., ZAKKUM, ZEYNEP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 220. CD., 2231., 2231. SK., 2343., 2346., FETIH, FETİH SK., HALIL IBRAHIM ERDEM, HALİL İBRAHİM ERDEM SK., IZNIK YOLU, İZNIK YOLU, İZNİK YOLU CD., KEMAL AYDINOGLU, KEMAL AYDINOĞLU SK., NERGİS SK., NURETTIN GÖKÇORA, NURETTİN GÖKÇORA CD., OLUKLU-KAYACIK YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.