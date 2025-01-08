08 Ocak KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.01.2025 - 10:49

Güncelleme: 08.01.2025 - 10:49

KOCAELİ ilinde 08 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADİYE mahallelerinde KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, SERVETİYE KARŞI mahallelerinde DÜZLÜK CD, DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, YESIL VADI MEVKII, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, KILIÇARSLAN, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE mahallelerinde FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, PANAYIR mahallelerinde ATILLA, ATİLLA SK, HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, PASADAG, PAŞADAĞ mahallelerinde AKÇAKESME SK., ARAPOĞLU SK., ARI SK., ARZUM, ARZUM SK., ASMA ALTI SK., AYLA, AYLA SK., AYRIK SK., AYŞEN SK., BABİL SK., BAĞLAR CD., BALIK, BÖGÜRTLEN, BÖĞÜRTLEN SK., BÜSRA, BÜŞRA SK., CUDİ SK., CUMHURIYET CD., ÇELIKIZ, DERIN, DERİN SK., DEVRAN SK., GÖKKUBBE SK., GÖNÜL, GÜLİSTAN SK., HASTANE, HASTANE CD., HÜNER, HÜNER SK., HÜRLER, HÜRLER CD., KADİFE SK., KANARYA SK., KARANFILLI, KARANFİLLİ SK., KEKIK, KEKİK SK., KIRIKÇIHALA SK., KİRAZLIK SK., KONAK, KONAK SK., KONU, KÖRPE SK., KUTLU, KUTLU SK., LAVANTA SK., NARIN, NEBI, NEBİ, NEBİ SK., OCAK, OCAK SK., PALMIYE, PALMİYE SK., PANZEHİR SK., SADE SK., SAĞLIK SK., SAHIN, SALKIM SÖGÜT, SALKIM SÖĞÜT SK., SANLI, SARAY, SARAY SK., SEBBOY, SEÇKİN SK., SEDEF, ŞAHİN SK., ŞEBBOY SK., TUFAN, ULUS, ULUS CD., VEDA SK., YESILCE, YONCA SK., YUVAKENT SİTESİ SK, YUVAMKENT SİTESİ SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULLAR YAKACIK mahallelerinde AKER SK., FINDIKLIK, FINDIKLIK SK., GÜNDOĞAN SK., HACI ALİ SK., HOCAEFENDI, KURAN SK., ÖZKANLI, RAUF ORBAY SK., SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., ŞAHİNTEPE SK., YAKACIK CD., YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde BABAYİĞİT SK., BAHTIYAR, BEYAZ, BUKET SK., CENNET KUSU, ÇAM, ÇAM SK., ÇEŞME SK., ÇUKURDERE, ÇUKURDERE SK., DAMLA SK, DIYAR, DİYAR SK., ELÇİ SK., GÖK SK., HABER SK., HAZERAN SK., HÜDA, İSLAMOĞLU SK., İSMAİL ÇAVUŞ SK., KELEBEK SK., LADEN SK., MEHMET KASIM, MEHMET KASIM SK., MEVLANAM, MEVLANAM CD., MUHABBET, SAYGIN, SAYGIN SK., SEVECEN, SEVECEN SK., SÖNMEZ SK., SÜSEN SK., ŞAL SK., TINAZTEPE, TINAZTEPE CD., UĞUR SK., YAĞMUR SK., YESIL DOGA, YEŞİL DOĞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR, BAHAR SK., BALÖREN SK, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CAMİ SK., CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYA SK., KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KIŞ, MENEKŞE SK., MEZARLIK SK, MEZARLIK SK., MİRA, MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKII KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMEŞE ATATÜRK mahallelerinde 5125. SK., 5127. SK., 5131., 5133., 5133. SK., 5134., 5134. SK., 5136. SK., 5147., 5148, 5150., 5151., 5152., 5153., 5154., NIZAMOGLU ISMAIL, NİZAMOĞLU İSMAİL, NİZAMOĞLU İSMAİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİŞEHİR mahallelerinde BERKCAN, BERKCAN SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR, GÖKHAN, GÖKHAN SK., MINTAS, MİNTAŞ SK., YAZICI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde ASIYAN, AŞİYAN SK., BATI TRAKYA SK., BULUT SK., HACI OSMAN, HACI OSMAN SK., İSKEÇELİ SK., KAYAR, KAYAR SK., RUMELİ SK., SEHIT KAZIM, SEMA SK., SEZGİN SK., ŞEHİT KAZIM CD., TAŞLI SK., UĞURHAN SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 101. CD., 1134., 1136. SK., 1137. SK., 1138. SK., 1149. SK., 202 CD., 202. CD, 202. CD., 2105. SK., 2808., 2818., 2825., 3089, AGAH EFENDİ SK., AKIN, AMIRAL, AMİRAL, ANAFARTALAR, ATİLLA SK., ATLAS, ATLAS SK., BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CENNET SK., CEVHER, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAYIR MEVKII, ÇIFTLIK, DOLAYLAR MEVKII, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER SK., HAFIZ İSMAİL CD., HALIL HODZIÇ, I.BAYRAKTAR, İ.BAYRAKTAR CD., İZZET AÇIKBAŞ SK., KADER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ORMAN, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SARAYBOSNA, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SUNNİ BABA SK, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 101., 104. CD., 1046., 105. CD., 1056. SK., 109. CD., 1134. SK., 1135. SK., 1138., 1146. SK., 1148. SK., 2832., 2875., AMİRAL CD, BALABAN MEVKİİ, CENNET, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, GÜDELER, KARADENİZ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIBLEPINAR, KOCAÇINAR SK., KOCAGÖL SK., NAİL AYDIN SK., NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN SK., SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARIKUM CD., SELVI, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TOPRAK SK, YASEMİN SK., YUKARI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU, SEVİNDİKLİ mahallelerinde KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKİİ, MARTILAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA, ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER mahallelerinde AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ASLANLI MEVKII, ASLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKII KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, GÜNEY mahallelerinde AKSU SK., ARPACI, ARPACI SK., ASLI SK., AVCI SK., AZİZ SK., BAHADIR, BASAK, BEYAZIT, BEYAZIT SK., CEVİZ SK., ÇAKMAKLI, ÇAKMAKLI SK., DEMET SK., DENIZ, ELMALI SK., EMEL SK., ERIS, ERİŞ SK., GÜVERCIN, GÜVERCİN SK., HACI MUHARREM SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET BULVAR, IHLAMURLU, IHLAMURLU SK., KAZIM AYVAZ SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KENT CD., KİRAZ CD., MEYDAN, MEYDAN SK., NADAS, NENE HATUN CD., TARLA SK., TAYFUN, TAYFUN CD., TINAZTEPE SK., TOPRAK SK., TUGRUL, TUĞRUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, ICADIYE, İCADİYE mahallelerinde HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, ICADIYE ASAGI MEVKII, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4210. SK., 4331. SK., 4335. SK., 4336., 4336. SK., 4356. SK., 4357. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4363. SK., 4364. SK., 4365., 4367., 4367. SK., 4368., 4368. SK., 4369., 4369. SK., 4370., 4370. SK., 4373., 4373. SK., 4374., 4374. SK., 4375. SK., 4376., 4378. SK., 4380., 4380. SK., 4381. SK., 4382., 4382. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4386., 4386. SK., 4388. SK., 4389. SK., 4394., 4394. SK., 4395. SK., 4396., 4396. SK., 4397. SK., 4398. SK., 4399. SK., 4400., 4400. SK., 4401. SK., 4402. SK., 4408. SK., 4412. SK., 4417. SK., 4419. SK., 4421. SK., 4433., 4433. SK., BAGDAT, BASOGLU, BAŞOĞLU CD., BEYOGLU, BEYOĞLU CD., HAMIDIYE, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KURT, KURT CD., LEVENT, LEVENT CD., OKYAR CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., PARK CD., SELVİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, TOPÇULAR, YUKARI mahallelerinde 3038. SK., 3039. SK., 3045. SK., 3046. SK., 3047. SK., 3138. SK., 3150., 3150. SK., AK, AK SK., ATMACA SK., BAYER SK., BEDESTENLİ SK., BİLSEN SK., CONKBAYIRI, CONKBAYIRI CD., DOĞAN SK., GAZİ CD., HARMANTARLA CD., KARINCA SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., MERCAN SK., MOHAÇ, MOHAÇ CD., MUZAFFER SK., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD., ÖMER ÇAVUS SK., ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SABİHA GÖKÇEN CD., SARI, SARI CD., SEKİ SK., SOLAKOĞLU SK., YALI YOLU, YALI YOLU CD., YUKARI DEĞİRMENDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ mahallelerinde 2062. SK., 2065. SK., 2071. SK., 2083. SK., 2084. SK., 2124., 2129. SK., 2133., 2136. SK., HALIDERE ATATÜRK BULVAR, SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖPRÜ, SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde ATATÜRK, DEMİRCİ SK., ISMAIL HAKKI ZEYTINOGLU, İSMAİL HAKKI ZEYTİNOĞLU CD., KARTOPU SK., ÖMER SEYFETTİN CD., SÜLÜN SK., TAŞIL SK., ZAFER, ZAFER CD., ZIYARET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 1. SK., 104. SK., 106. SK., 107. SK., 110., 110. SK., 112. SK., 116. SK., 121., 124. SK., 128., 130. SK., 131., 132. SK., 133. SK., 138. SK., 140., 16. SK., 17. SK., 2. SK., 20. SK., 201. SK., 21. SK., 214., 214. SK., 234. SK, 24. SK., 244., 245. SK., 248. SK., 25. SK., 26. SK., 29., 29. SK., 32., 5. SK., AHİEVRAN CD., HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR, YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 103. SK., 108., 108. SK., 109., 109. SK., 111. SK., 113. SK., 114. SK., 115. SK., 116., 117. SK., 118. SK., 120., 120. SK., 121. SK., 123. SK., 125. SK., 126. SK., 127., 127. SK., 128. SK., 13. SK., 131. SK., 132., 134., 135. SK., 136., 136. SK., 137. SK., 140. SK., 15., 15. SK., 18. SK., 19. SK., 22., 22. SK., 23., 23. SK., 242. SK., 244. SK., 245., 247., 25., 27. SK., 28. SK., 3. SK., 31. SK., 35., 35. SK., 36., 36. SK., 37., 37. SK., 38., 38. SK., 39. SK., 4. SK., 40. SK., 41., 41. SK., 6. SK., 7. SK., 9. SK., AHIEVRAN, D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., İMAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIK mahallelerinde KAVLANLIK, KAVLANLIK/2, SAPANCA YOLU CD., ZENCEFIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AÇELYA, AÇELYA SK., AKÇAKESE SK., ALABORA SK., ÇIGDEMLI, ÇİĞDEMLİ SK., GÜNBATIMI SK., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., INCESU, KESTANE SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., MANAVGAT, MANAVGAT CD., MARUL SK., MAZLUM SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., MEYAN SK., MUSTAFA KEMAL CD., NARLIBAHÇE SK., SEDA SK., SEVENLER, SEVENLER SK., SÖGÜT, SÖĞÜT SK., TERCAN, TERCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU, ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde AÇIKGÖZ, AÇIKGÖZ SK., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., ALİM SK., ALKAN SK., ATEŞ SK., AYHAN SK., AZRA SK., BAYLAN SK., BAYRAK, BESTE SK., BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOSTAN SK., CEYLAN SK., ÇALKÖY AYHAN, ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY ÇIFTLIK, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY KANARYA, ÇALKÖY SEKER, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇİLEK SK., DAĞ SK., DOĞA SK., DURAN, DURAN SK., ELZEM, ELZEM CD., ERIM, ERİM SK., ERSOY, ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, FERMAN, FERMAN SK., GÜR SK., GÜZ, GÜZ SK., HASRET, HASRET SK., HAVADİS SK., HUDUT SK., IREM, İREM SK., KADIRGA, KADIRGA SK., KANBEL SK., KAYALI SK., KERVAN SK., KETEN, KINA, KINA SK., KIRLANGIÇ SK., KORKMAZ SK., KUŞÇULAR MAH, KUŞTEPE SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MEŞE SK., ORMAN. SK., PAPATYA SK., PINAR SK., SEYREK, SEYREK CD., SÜLÜN, ŞEKER SK., TAFLAN, TAFLAN SK., TAŞOCAĞI CD., TEKE, TEKE SK., TURNA SK., YENI BAHAR, YENİ BAHAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARLI mahallelerinde PINARLI YUKARI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCAAYDIN, KOCAKAYMAS, TOPLUCA mahallelerinde BERİL SK., GONCAAYDIN KÖYÜ YOLU SK, HÜRRİYET CD., HÜRRİYET. CD., IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KOCAKAYMAS BERIL, KOCAKAYMAS BESTE, KOCAKAYMAS LALE, MESUT SK., SALTIKLAR MEVKII, SALTIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAMER, TAMER SK., TOPLUCA SOFULAR MEVKII, ÜTÜK GÖLETİ YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1445/14., 1445/15., 1445/15. SK., 1445/17. SK., 1445/2., 1445/3. SK., 1445/4., 1445/4. SK., 1445/5. SK., 1445/6. SK., 1445/8. SK., 1495/2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1438., 1438. SK., 1438/1. SK., 1438/2. SK., 1439. SK., 1440. SK., 1445. SK., 1445/13. SK., 1445/2. SK., 1446. SK., ESATBEY CD., ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde DUT SK., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., IGDE, IHLAMUR, IHLAMUR SK., İĞDE SK., MEHTAP CD., PELIN, PELİKAN SK., PELİN CD., PİNA SK., TEPE CD., TÜRKAN SK., YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde GÜRUF, GÜRUF SK., MUZ SK., NAR SK., PLAJ CD., YAKUP KEFELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.