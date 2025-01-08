08 Ocak MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.01.2025 - 10:49

Güncelleme: 08.01.2025 - 10:49

MANİSA ilinde 08 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-08 2025-01-08 09:00:35.218-2025-01-08 15:00:42.964 saatleri arasında Yeniköy; İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz63, İsimsiz69, İsimsiz25, İsimsiz32, İsimsiz1, , İsimsiz2, İsimsiz3, Yeniköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 09:00:35.218-2025-01-08 15:00:42.964 saatleri arasında Çaypınar; İsimsiz32 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-08 2025-01-08 10:00:02.7-2025-01-08 16:00:10.966 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu, , sancaklıuzuncınar, sancaklıuzuncınar, İsimsiz4, sancaklı uzunçınar iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-08 2025-01-08 10:00:08.609-2025-01-08 16:00:21.691 saatleri arasında Alaağaç; İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, AKÇEŞME, Patika, İsimsiz28, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz30 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 10:00:08.609-2025-01-08 16:00:21.691 saatleri arasında Gömeçler; , Gömeçler Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-08 2025-01-08 10:00:08.609-2025-01-08 16:00:21.691 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 10:00:08.609-2025-01-08 16:00:21.691 saatleri arasında Akçakertil; , Akcakertil İç Yolu, Akça Kertil İç Yolu, Akçakertil Köyü Yolu, Akçakertil Köyü İç Yolu, Akçakertil İç Yolu, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz1, İsimsiz5, KAYRANLAR, AKÇAKERTİL MERKEZ, SARI KAHYALAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 10:00:08.609-2025-01-08 16:00:21.691 saatleri arasında Çanşa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 10:00:08.609-2025-01-08 16:00:21.691 saatleri arasında Çıkrıkçı; İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 10:00:08.609-2025-01-08 16:00:21.691 saatleri arasında Çortak; , Değirmendere İç Yolu, Çortak Köyü Yolu, Çortak Köyü İç Yolu, DEĞİRMENDERE, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz5, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz7, İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 10:00:08.609-2025-01-08 16:00:21.691 saatleri arasında Dedeler; , Dedeler Köyü Yolu, Dedeler Köyü İç Yolu, Patıka, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, kaklıkkaya elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 10:00:08.609-2025-01-08 16:00:21.691 saatleri arasında Havaoğlu; , Havaoğlu Köyü Yolu, Havaoğlu Köyü İç Yolu, Patika, İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz2, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, MERKEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 10:00:08.609-2025-01-08 16:00:21.691 saatleri arasında Karaselendi; , Karaselendi Köyü Yolu, Karaselendi Köyü İç Yolu, Karaselendi İç Yolu, Karaselendi İç Yolu., İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, karaselendi, sarıhasanlar, güverenler, güvrenler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 10:00:08.609-2025-01-08 16:00:21.691 saatleri arasında Kayranlar; , Kayranlar Köyü Yolu, Kayranlar Köyü İç Yolu, Kayranlar Patika Yolu, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz11, KAYRANLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 10:00:08.609-2025-01-08 16:00:21.691 saatleri arasında Omurlar; , Omurlar Köyü Yolu, Omurlar Köyü İç Yolu, Yağcı Omurlar, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 10:00:08.609-2025-01-08 16:00:21.691 saatleri arasında Yeşil; , Satılmış Köyü Yolu, Satılmış Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz55 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 10:00:08.609-2025-01-08 16:00:21.691 saatleri arasında Şehirlioğlu; , Selendi Simav Yolu, Şehirlioğlu Köyü Yolu, Şehirlioğlu Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, ŞEHİRLİOĞLU MRK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 10:00:08.609-2025-01-08 16:00:21.691 saatleri arasında Tavak; , Tavak Köyü Yolu, Tavak Köyü İç Yol, TAVAK, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz28, İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 10:00:08.609-2025-01-08 16:00:21.691 saatleri arasında Yağcı; , Yağcı Köyü Yolu, Yağcı Köyü İç Yolu, YAĞCI, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 10:00:08.609-2025-01-08 16:00:21.691 saatleri arasında Yenice; İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 11:00:40.697-2025-01-08 13:00:47.725 saatleri arasında Karşıova; İsimsiz73, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz72, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz56, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz42, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, Kula Selendi Yolu, 37 Nolu Sk., 36 Nolu Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.