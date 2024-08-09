09 Ağustos İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.08.2024 - 10:11

Güncelleme: 09.08.2024 - 10:11

İZMİR ilinde 09 Ağustos Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-09 2024-08-09 09:00:14.331-2024-08-09 13:00:27.148 saatleri arasında Mustafa Kemal; 6794/4, , 6794. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 10:00:13.515-2024-08-09 16:00:50.332 saatleri arasında Cumhuriyet; Anadolu Cd., 6692/3. Sk., 6692/4. Sk., ÖĞRETMEN TUĞBA ÖZBEK, 6701. Sk., 6705. Sk., 6710, 6718. Sk., , 6681. Sk., 6681/1. Sk., 6682. Sk., 6688. Sk., 6689. Sk., 6690/1. Sk., 6692. Sk., 6692/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 10:00:13.515-2024-08-09 16:00:50.332 saatleri arasında İnönü; 6660. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-09 2024-08-09 09:00:15.124-2024-08-09 12:00:22.968 saatleri arasında Hıdırlık; İZMİR, 73. Sk., 100/2. Sk., Hıdırlık Cd., KUŞADASI, 77. Sk., 100/1. Sk., 75. Sk., 76. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 09:00:15.124-2024-08-09 12:00:22.968 saatleri arasında Camikebir; 83/1, , 83/2. Sk., İZMİR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 09:00:34.692-2024-08-09 15:00:43.703 saatleri arasında Gödence; 4017. Sk., 4025, 4024. Sk., 4022. Sk., 4022 Sk., 4021. Sk., 4020. Sk., 4019 Sk., 4018. Sk., 4016 Sk., 4015. Sk., 4014. Sk., TURŞU GEDİĞİ, 4025, 4022, 4022, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 09:00:34.692-2024-08-09 15:00:43.703 saatleri arasında Ulamış; Kuruçeşme elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 09:00:34.692-2024-08-09 15:00:43.703 saatleri arasında Beyler; Kuruçeşme elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 09:30:47.828-2024-08-09 14:00:00.148 saatleri arasında Tepecik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 09:30:47.828-2024-08-09 14:00:00.148 saatleri arasında Kavakdere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-09 2024-08-09 09:00:20.355-2024-08-09 17:00:31.291 saatleri arasında Çamlı; Yasemin elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 10:00:17.84-2024-08-09 14:00:26.772 saatleri arasında Yelki; 2502, 2732. Sk., 2730. Sk., 2492. Sk., 2481. Sk., 2477. Sk., 2475. Sk., İnönü Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-09 2024-08-09 09:00:39.583-2024-08-09 13:00:54.117 saatleri arasında Ahmet Taner Kışlalı; 6799/1. Sk., 6799. Sk., 6762/3. Sk., 6762. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 09:00:49.938-2024-08-09 13:00:14.549 saatleri arasında Ahmet Taner Kışlalı; İsimsiz12, 6799. Sk., 6794/2. Sk., 6794. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-09 2024-08-09 09:00:58.962-2024-08-09 15:00:10.415 saatleri arasında Çiçek; 2127. Sk., 2128. Sk., 2128/1. Sk., Şehit Hakan Uysal, Şehit Hakan Uysal Cd., 2125. Sk., 2123/2. Sk., 2123/1. Sk., 2123. Sk., 1637/13. Sk., , 2125/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 09:00:58.962-2024-08-09 15:00:10.415 saatleri arasında Muhittin Erener; , 2100. Sk., 2123. Sk., 2123/1. Sk., 2123/2. Sk., 2123/3. Sk., 2123/4. Sk., 2126. Sk., 2126/1. Sk., 2127. Sk., 2128. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 09:00:58.962-2024-08-09 15:00:10.415 saatleri arasında Çay; 2100. Sk., Şehit Hakan Uysal, Şehit Hakan Uysal Cd., 2123. Sk., 2121. Sk., 2119/1. Sk., 2106. Sk., 2103. Sk., 2102. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-09 2024-08-09 10:00:01.41-2024-08-09 16:00:14.828 saatleri arasında Yalı; Osman Nuri Öztürk Sk., Hürriyet Cd., 23 NİSAN, 194/1. Sk., 194. Sk., 193. Sk., 192. Sk., 191. Sk., 190. Sk., 19 Mayıs Cd., 188. Sk., 187. Sk., 186. Sk., 184. Sk., 183. Sk., , İsimsiz8, 179, 138. Sk., 142. Sk., 145. Sk., 147. Sk., 149. Sk., 152. Sk., 153. Sk., 155. Sk., 156. Sk., 157. Sk., 158. Sk., 160. Sk., 160/1. Sk., 161. Sk., 163. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 174. Sk., 175. Sk., 176. Sk., 180. Sk., 177. Sk., Şükran Kurdakul Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 10:00:34.301-2024-08-09 16:00:47.642 saatleri arasında Çakmaklı; Zambak Sk., Çiçek Sk., Çamlık Sk., Zeytinlik Sk., Yılmaz Sk., Yasemin Sk., Senakent, Selman Sk., Sarmaşık Sk., Sahil Yolu Cd., Sahil Cd., Pınar Kümesi Sk., Papatya Sk., Palmiye Sk., Orkide Sk., Nilüfer Sk., ÇAKMAKLI NERGİZ, Merdivenli Sk., Menekşe 4. Sk., Melisa Sk., Manolya Sk., Leylak Sk., ÇAKMAKLI LALE, Kiraz Sk., Kardelen Sk., Karanfil 2 Sk., Karacadağ Sk., Gül Sk., Burak Reis Sk., Balkır, Atatürk Cd., Akasya Sk., ÇAKMAKLI LALE, 10/38, 10/1, 10/3, 10/3 Sokak, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz14, YILMAZ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-09 2024-08-09 10:00:07.976-2024-08-09 16:00:14.505 saatleri arasında Sıra; HERCAİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 10:00:07.976-2024-08-09 16:00:14.505 saatleri arasında Kuşçular; , 8009/2, İsimsiz13, İsimsiz14, 8004, 8009. Sk., 8009/1, 8011, 8013. Sk., Ihlamur Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 10:00:07.976-2024-08-09 16:00:14.505 saatleri arasında Camiatik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 10:00:07.976-2024-08-09 16:00:14.505 saatleri arasında İçmeler; , 1100/1, 1100. Sk., İzmir-Çeşme Otoyolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 10:00:07.976-2024-08-09 16:00:14.505 saatleri arasında Naipli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 10:00:30.897-2024-08-09 16:00:38.775 saatleri arasında İçmeler; İsimsiz51, , UMUT 9, 1169, İsimsiz42, İsimsiz45, 1164, 8004, İsimsiz48 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 10:00:30.897-2024-08-09 16:00:38.775 saatleri arasında Kuşçular; , 8004, 8013. Sk., 8045. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 10:00:52.719-2024-08-09 11:00:01.829 saatleri arasında Gülbahçe; 12060. Sk., 12069/1, 12044, 12076/1, 12087/3, 12087/1, 12100/1, 12067, 12042/1, 12111/1, 12091, 12117, 12014, 12126, 12123, 12125, 12048/1, 12021/1, 12088/2, 12075/1, 12076/5, 12076/2, 12076/3, 12076/4, 12076/6, Yeni Karaburun Yolu, Site İç Yolu, KARAPINAR, Gül Bahçe Cd., 12127 Sk., 12116, 12115. Sk., 12114. Sk., 12113 Sk., 12111. Sk., 12110/1, 12110, 12109. Sk., 12108. Sk., 12107. Sk., 12105. Sk., 12104. Sk., 12103. Sk., 12102. Sk., 12100, 12099. Sk., 12098. Sk., 12097, 12096/3 Sk., 12096/1. Sk., 12096. Sk., 12095. Sk., 12094, 12092, 12091. Sk., 12091 Sk., 12090. Sk., 12089. Sk., 12088. Sk., 12087/4 Sk., 12087, 12086. Sk., 12085. Sk., 12084. Sk., 12083/1, 12083, 12082. Sk., 12081. Sk., 12080/1. Sk., 12080. Sk., 12079. Sk., 12078. Sk., 12077. Sk., 12076, 12075. Sk., 12073/1 Sk., 12073, 12072. Sk., 12071. Sk., 12070. Sk., 12069, 12069 Sk., 12068. Sk., 12066/2, 12066/1. Sk., 12066. Sk., 12065. Sk., 12064. Sk., 12063. Sk., 12062. Sk., 12061. Sk., 12059. Sk., 12058, 12057. Sk., 12056/1 Sk., 12056. Sk., 12055. Sk., 12054. Sk., 12053. Sk., 12052. Sk., 12051. Sk., 12050. Sk., 12049. Sk., 12048, 12046. Sk., 12043. Sk., 12042. Sk., 12041. Sk., 12040. Sk., 12039. Sk., 12038. Sk., 12037. Sk., 12036. Sk., 12034. Sk., 12033. Sk., 12030. Sk., 12028. Sk., 12026/1. Sk., 12026. Sk., 12025. Sk., 12024, 12023/3. Sk., 12023/2. Sk., 12023/1. Sk., 12023. Sk., 12022. Sk., 12021/3. Sk., 12021/2. Sk., 12021. Sk., 12018. Sk., 12017, 12015, 12014. Sk., 12013, 12011, 12010/1. Sk., 12009, 12008. Sk., 12007, 12006/2. Sk., 12006/1. Sk., 12005. Sk., 12003. Sk., 12001, 12112, 12087/11, 12032, 12131, 12035, 12087/10, 12106, 12101, 12094/1, 12006, 12047, 12019, 12031, 12111, 12124, İsimsiz135, İsimsiz134, İsimsiz133, İsimsiz132, İsimsiz131, İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz128, İsimsiz127, İsimsiz125, İsimsiz124, İsimsiz123, İsimsiz121, İsimsiz120, İsimsiz119, İsimsiz118, İsimsiz117, İsimsiz115, İsimsiz114, İsimsiz110, İsimsiz100, İsimsiz99, 12042/2, İsimsiz97, İsimsiz94, İsimsiz82, İsimsiz77, 12026, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, 12088/1, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz11, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, 12054, 12121, 12053/1, 12042/3, 12074, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 10:00:52.719-2024-08-09 11:00:01.829 saatleri arasında Zeytinler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 10:00:52.719-2024-08-09 11:00:01.829 saatleri arasında Birgi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 10:00:52.719-2024-08-09 11:00:01.829 saatleri arasında Balıklıova; 13057, 13004/2, Yuva Kent Sitesi İç Yolu, BALIKLIOVA, Altyüz Köprüsü, 13056 Sk., 13023. Sk., 13022, 13021 Sk., 13019. Sk., 13018. Sk., 13018 Sk., 13016. Sk., 13015. Sk., 13014. Sk., 13013. Sk., 13012. Sk., 13011, 13010, 13009. Sk., 13009 Sk., 13008 Sk., 13007. Sk., 13006. Sk., 13005. Sk., 13004. Sk., 13003. Sk., 13002. Sk., 13001, 13000, 13004/1, 13026, 13024, 13020, İsimsiz59, İsimsiz57, İsimsiz55, İsimsiz51, İsimsiz47, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz28, İsimsiz26, 13021, 13004, 13018, 13053, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 11:00:37.988-2024-08-09 13:00:45.082 saatleri arasında Özbek; 6096 Sk., 6092 Sk., 6087/2 Sk., 6087/1 Sk., 6084 Sk., 6083 Sk., 6078/3 Sk., 6077 Sk., 6074. Sk., 6071 Sk., 6078/1, 6068. Sk., 6066 Sk., 6064, 6057/2, 6057/1, 6055/1, 6055, 6052. Sk., 6050. Sk., 6048. Sk., 6047. Sk., 6046. Sk., 6044. Sk., 6043. Sk., 6041. Sk., 6040. Sk., 6039. Sk., 6037. Sk., 6033. Sk., 6031. Sk., 6029. Sk., 6028. Sk., 6027. Sk., 6024. Sk., 6020, 6019. Sk., 6018. Sk., 6017. Sk., 6015. Sk., 6014. Sk., 6013. Sk., 6010 Sk., 6008. Sk., 6007. Sk., 6006. Sk., 6005, 6002. Sk., 6001. Sk., 6000. Sk., 6205, 2. Sk., 6201, 6106, 6026, İsimsiz145, 6003, 6109, 6055/3, 6004, 6076, 6060, İsimsiz215, İsimsiz210, İsimsiz209, İsimsiz205, İsimsiz204, İsimsiz201, İsimsiz153, İsimsiz151, İsimsiz150, 6068/1, İsimsiz148, İsimsiz146, 6079, 6123, EĞRİLİMAN, 6011, 6009, 6077, 6038/1, 6082, 6086, ÖZBEK, Özbek Cd., 6208, 6202, Yasemın, 6201/1, Tukan Sitesi, İsimsiz144, 6078, İsimsiz141, İsimsiz121, İsimsiz118, İsimsiz117, İsimsiz115, 6063, 6057, 6081, 6081/1, 6085, 6087, 6113, , Palmiye Sk., Melısa, Lale, Koca Dere Yolu Sk., Ilıksu Cd., Gulkesen, Eğri Liman Cd., Cakmak, AKKUM, ADALI, 7. Sk., 6216 Sk., 6215 Sk., 6214 Sk., 6213 Sk., 6210. Sk., 6210 Sk., 6029, 6209 Sk., 6206. Sk., 6204. Sk., 6203. Sk., 6110. Sk., 6105. Sk., 6104 Sk., 6102 Sk., 6101 Sk., 6100, 6098 Sk., 6094. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 11:00:37.988-2024-08-09 13:00:45.082 saatleri arasında Torasan; Özbek Cd., 620 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 11:00:37.988-2024-08-09 13:00:45.082 saatleri arasında Rüstem; Özbek Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 11:00:37.988-2024-08-09 13:00:45.082 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 11:00:41.044-2024-08-09 12:00:51.348 saatleri arasında Gülbahçe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 12:00:33.873-2024-08-09 13:00:48.143 saatleri arasında Gülbahçe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-09 2024-08-09 10:00:34.34-2024-08-09 12:00:00.716 saatleri arasında Yenibağarası; İsimsiz19, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz32, İsimsiz33, KAZANCILI MEVKİİ KÜME EVLER, İsimsiz39, İsimsiz44, İsimsiz47, İsimsiz1, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, ZEYTİNDEDE MEVKİİ KÜME EVLER, İsimsiz57, KAZANCILI KÜME EVLERİ, 1008/1, 1010 /1, 1020, 1054, 1001. Sk., 1001/2. Sk., 1002. Sk., 1003, 1004. Sk., 1005. Sk., 1006, 1007. Sk., 1008. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., 1010/1. Sk., 1010/2, 1011. Sk., 1011/1. Sk., 1012. Sk., KAZANCILI KÜME EVLER, İsimsiz2, İsimsiz7, 1002/1, 1013. Sk., 1014. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1017. Sk., 1018. Sk., 1019. Sk., Foça İzmir Karayolu Cd., Killik M. Yolu Kümesi Sk., , 1018, 1050, 1001/2, 1001/1, YENİ FOÇA, Zeytindede Yolu Kümesi Sk., Kazancılı Mevkii Küme Evler, 1040, 1010/1, KAZANCILI KÜME EVLERİ, ZEYTİNDEDE MEVKİİ KÜME EVLER, BAHÇECİK MEVKİİ KÜME EVLER, KİLLİK MEVKİİ KÜME EVLER, 20/4. Sk., İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 10:00:34.34-2024-08-09 12:00:00.716 saatleri arasında Mustafa Kemal Atatürk; SADULLAH SEVER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 10:00:34.34-2024-08-09 12:00:00.716 saatleri arasında Koca Mehmetler; Şehit Er Veli Yılmaz Sk., Şaht. Er Veli Yılmaz Sk., 20/4. Sk., 492, 494, 40/5 Küme Evler, 40/5, 491, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 10:00:34.34-2024-08-09 12:00:00.716 saatleri arasında Kazım Dirik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 10:00:34.34-2024-08-09 12:00:00.716 saatleri arasında Hacıveli; 20/4. Sk., 20. Sk., İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-09 2024-08-09 10:00:34.34-2024-08-09 12:00:00.716 saatleri arasında Fevzi Çakmak; Sadullah Sever elektrik kesintisi yaşanacaktır.