09 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.03.2024 - 10:39

Güncelleme: 09.03.2024 - 10:39

SAKARYA ilinde 09 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKİRPAŞA, BÜYÜKESENCE, ÇAYKISLA, ÇAYKIŞLA, EPÇELLER, HOROZLAR, KOZLUK, NAKIŞLAR, SARICALAR, SEYHKÖY, ŞEYHKÖY mahallelerinde 111 NOLU, 111 NOLU CD., 114. SK., 15 NOLU, 15 NOLU CD., 16 NOLU, 16 NOLU CD., 17 NOLU, 17 NOLU CD., 17. CD., 18 NOLU CD., 19 NOLU CD., 20 NOLU CD., 21 NOLU, 21 NOLU CD., 31 NOLU, 31 NOLU CD., 31. CD., 395 NOLU SK., 396 NOLU SK., 398 NOLU SK., 399 NOLU SK., 83. SK., 84 NOLU, 84. SK., 86 NOLU, 86 NOLU SK., 98 NOLU, 98. SK., 99 NOLU SK., ANADOLU OTOYOLU, ÇAYKISLA, ÇAYKISLA CD., ÇAYKIŞLA CD., D-100 YAN YOL, HOROZLAR, HOROZLAR CD., KADIKÖY, KADIKÖY CD., SARICALAR, SARICALAR CD., SEYHKÖY, SEYHKÖY CD., SÖGÜT, SÖĞÜT, SÖĞÜT CD., ŞEYHKÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 802. SK., BELEDİYE SK., CIHAT, DEFTERDAR KADİR BEY SK., G.HAYDAR DOĞAN SK., GAZİ HÜSAMETTİN AYBAŞ SK., HACI BAYRAM VELI, HACI BAYRAM VELİ SK., İBNİ HALDUN SK., KONYALI ALIBEY, KONYALI ALIBEY CD., MESCİDİ AKSA SK., MESCİD-İ AKSA SK., NİZAMÜLMÜLK SK., RAUF DENKTAS CD., RAUF DENKTAŞ CD., SOMUNCU BABA SK., ŞHT.ATANUR BULUT SK., TEPECİK SK., YÜKSEK OKUL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAFIBEY mahallelerinde 4202. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİ, HIRKA, ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1303., 1304., 1305., 3203., 3206., 3208., 3209., 3210., AÇMALAR SK., AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN SK., ALPASLAN SK., ANAFARTALAR SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD., ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., AY, AY SK., AZIZ GÜNEY, AZİZ GÜNEY SK., BAĞCAZ SK., BAĞLAR SK., BEKİR EFENDİ SK., CİHAN SK., CUMHUR SK., ÇAĞLAR SK., ÇAĞRI BEY SK., ÇALDIRAN SK., DEDE SK., DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DENIZLI, DENİZLİ SK., DR.SADIK AHMET SK., GAMZE SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, GÜNEY SK., HAFIZ HASAN SK., HAKAN SK., HALIT PASA- SK., HALIT PASA_1, HALİT PAŞA SK., HEDIYE SK., HEDİYE SK., HIRKA SK., İNCİKSUYU SK., İSMAİL AKÇA SK., KARAAĞAÇ CD., KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KENAN EVREN SK., KOSOVA SK., MEHTAP, MEHTAP SK., MUSTAFA KEMAL SK., NİĞBOLU SK., NİLÜFER SK., OKUL CAD. 1.ÇIKMAZ (1) SK., OKUL CAD. 2.ÇIKAR SK., OKUL CD., PREVEZE, PREVEZE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRI TARHAN SK., SABRİ TARHAN SK., STAT SK., TARLA ÇIKMAZI, TARLA ÇIKMAZI SK., TUGRUL BEY, TUĞRUL BEY SK., TURAN SK., UMURBEY CD., YÖRÜK SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, HIRKA, YÖRÜKLER mahallelerinde 1507., 2665., AKSEKİ SK., ESME- SK., HIRKA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ALIPLAR, BAYAT, BOZÖREN, CECELER, CİHADİYE, ÇENGEL, ÇINE, ÇİNE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, DEMİRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HACILAR, HALIDIYE, HALİDİYE, HISARLIK, KARACAÖREN, KOZAN, SAFIBEY, SAFİBEY, SEKIHARMAN, TASOLUK, TAŞOLUK, TEPECİKLER, UMURBEY, YAYLAK mahallelerinde 1552., 1554., 1558., 1703., 1904., 2052., 2053., 2153., 2353., 2356., 2359., 2401., 2451., 2452., 2453., 2454., 3501., 3506., 3703., 3704., 3712., 4204., 4208., 4356., 4652., 4708., 4711., 4714., 4715., 4716., 4722., 4727., 4752., AKDOGAN, AKDOGAN SK., AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ALIPLAR, ALIPLAR KÖYÜ YOLU, ALIPLAR SK., ARPASLAR, ARPAŞLAR, BAYAT, BAYAT SK., BOZÖREN, BOZÖREN SK., CECELER, CECELER SK., CİHADİYE SK., ÇENGEL, ÇENGEL SK., ÇINE, ÇİNE, ÇİNE SK., ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY SK., DEMIRLER, DEMİRLER SK., DURAKLAR, DURAKLAR SK., DURMUŞLAR, GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜNDÜZLER, GÜNDÜZLER SK., GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HACILAR SK., HACIÖMERLER SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., HISARLIK, HİSARLIK SK., İsimsiz102, İsimsiz137, İsimsiz142, KADILAR SK., KARACAÖREN, KONYALI ALİBEY CD., KOZAN, MUZAFFERİYE, SAFIBEY, SAFİBEY, SAFİBEY KÖPRÜSÜ, SAFİBEY KÖYÜ İÇ YOLU, SAFİBEY SK., SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK., TAŞOLUK SK., UMURBEY, UMURBEY SK., UMURBEY/1, UMURBEY_1, YAYLAK, YAYLAK SK., YENI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLI SAKARYA, SAKARYA mahallelerinde AÇIK, ARALIK, BAŞAK SK., BAŞAK TRAKTÖR, COSKUN, HANLI/1, MEYDAN, ONUR SK., PUMA SK., SATSO sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde 1406. SK., 1522 SK., 1530., 1532, 1544, ADLİYE, BAYIR, BAYIR/1, CAMI, CAMİ, FEVZIYE, FEVZIYE/10, FEVZIYE/3, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZIYE/8, FEVZİYE, FEVZİYE SK., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MKS, MKS SK., ORMAN YOLU, ORTA/1, ORTA/12, ORTA/2, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YESILTEPE, YESILTEPE/1, YILMAZER, YILMAZER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, KARAÇAM mahallelerinde ESKİŞEHİR YOLU SK., KESTANELİK, KESTANELİK SK., ORTA, ORTA - sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AHMEDIYE, AHMEDİYE, KIRAZCA, KİRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1002, 1002 SK., 1003, 1004, 1004/1, 1006. SK., 1030, 1032, 1401 NOLU SK., 1402 NOLU SK., 1403 NOLU, 1403 NOLU SK., 1404 NOLU SK., 1405 NOLU, 1406 NOLU, 1406 NOLU SK., 1407. SK., 1408 NOLU, 1409. SOK, 1504. SK., 1506. SK., 1507. SK., 1508. SK., 1509., 1510., 1511. SK., 1513., 1520. SK., 1522, 1523. SK., 1525, 1525 SK., 1525. SK., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 1530. SK., 201 SK., 206 SK., 207, 207 SK., 208 SK., 212, 212 SK., 215, 215 SK., 216 SK., 216. SK., 219, 222 SK., 239, ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ADLIYE-, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AHMEDIYE MERKEZ/1, AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AHMEDİYE MERKEZ SK., ÇİÇEKÇİ SK., DAĞDİBİ SK., ESKISEHIR, ESKISEHIR CD., ESKISEHIR/8, ESKİŞEHİR CD., ILIM, İLİM SK., İsimsiz145, KİRAZCA MEZARLIĞI İÇİ YOLU, ŞHT. BARIŞ KAPLAN CD., TÜRKMEN, YUKARI KIRAZCA KÖPRÜSÜ RÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1010 KÜME EVLER, 1013, 1016 SK., 1024 SK., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1014 SK., 1018, 1018 SK., 1020, 1020 SK., 1404 NOLU, DAGDIBI, DEMİRYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, KIRAZCA, KUMBASI, KUMBAŞI, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1005, 1005 SK., 1007 SK., 1009 SK., 1011, 1011 SK., 1027, 1027 SK., 1027., 1029, 1031, 1207, 1500. SK., 1501., 1501. SK., 1502., 1502. SK., 1503. SK., 1505. SK., 1510. SK., 1512., 1512. SK., 1513. SK., 1513./1, 1514., 1514. SK., 1516., 1516. SK., 1517. SK., 1518., 1518. SK., 1531, 218, 412 SK., 414 SK., 416 SK., ADLİYE SK., ÇINARDİBİ CD., SAKARYA, SAKARYA CD., SAKARYA/1, YUKARI KIRAZCA, YUKARI KIRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER mahallelerinde 8031 SK., 8033 SK., 8034 SK., 8036 SK., 8038, 8038 SK., 8039, 8039 SK., 8040, 8042 SK., 8044 SK., 8050 SK., 8066 SK., 8107 SK., ÇEŞMELER SK., KARACASU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 1004 SK., 1008, 1008 SK., 1010 SK., 1019 SK., 1023, 1023 SK., 1029 SK., 1034 SK., 1035 SK., 1036 SK., 1037 SK., 1041 SK., 1042, 1042 SK., 1043, 1043 SK., 1044 SK., 1046 SK., 1047 SK., 1048 SK., 1049 SK., 1050 SK., 1051 SK., 1055 SK., 1058 SK., 1060 SK., 1062, 1062 SK., 1063 SK., 1069 SK., 1070 SK., 1509. SK., YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİORMAN mahallelerinde 15003 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CIHADIYE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇARDAK, FEVZIYE, FEVZİYE, KOZAN, ÖZBEK, YENICE, YENİCE mahallelerinde 1, ABDULLAH ATEŞ SK., BALABAN SK., ÇARDAK, ÇARDAK SK., ÇARDAK/13, ÇARDAK/5, ÇARDAK/7, ÇARDAK_14, ÇAYIROVA, DR. FAKIH SK., DR. FEVZIYE ÇEVIK-, ESTERGON SK., FATMA HANIM, FATMACIK, FATMACIK SK., FEVZIYE-, FEVZIYE- SK., FEVZIYE/1, FEVZIYE/4, GÜNER SK., GÜNEŞ SK., HÜRRIYET, İsimsiz139, KIREMITLIK, KOZAN SK., MUHARREM ÇOGAL, MUHARREM ÇOGAL/3, MUHARREM ÇOĞAL SK., ÖZBEK, ÖZBEK/8, SALIH SK., SALİH SK., UZUN, UZUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, KONACIK mahallelerinde KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., MERKEZ/2, SAKARBOYU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE mahallelerinde BAYIR SK., HARMAN, KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARANLIKDERE MERKEZ SK., KIZILCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE, KURUDERE CD., MERKEZ SK., MERKEZ/8, MERKEZ/8 SK., MEZARLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜMÜSOLUK, GÜMÜŞOLUK, HIZAR, KARALAR, KARAPELIT, KARAPELİT, SELAHIYE mahallelerinde ABAZA DÜZÜ/6, ANBARLIK, BARAJ, CAN SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI SK., ÇOBANSAYVANT, ÇOBANSAYVANT SK., ÇOBANSAYVANT/3, ÇOBANSAYVANT/4, DERE, ESENTEPE/4., FINDIKLIK EVLERİ(3), GÖKÇELIK, GÜLTEPE, GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., HENDEK KOCAALİ YOLU, HENDEKKOCAALI, HICAZ/24, İsimsiz140, KARAPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ/12, MERKEZ/16, MERKEZ/18, MERKEZ/19, MERKEZ/22, MERKEZ/24, MERKEZ/30, MERKEZ/57, MERKEZ_25, MERKEZ_95, PANDULLU, PAPAZ ÇEŞME, SEHIT TUFAN KANSUVA, SEHIT TUFAN KANSUVA/6, SEHIT TUFAN KANSUVA/8 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPELIT, KARAPELİT, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde ABAZA DÜZÜ, ABAZA DÜZÜ/1, GÖKÇELİK, MERKEZ(SELAHİYE), MERKEZ/100, MERKEZ/55, MERKEZ_6, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDOGAN, GÜMÜSOLUK, GÜMÜŞOLUK, HIZAR, KARALAR, KARAPELIT, KARAPELİT, KOZLUK, SELAHİYE mahallelerinde ABAZA DÜZÜ/3, ABAZA DÜZÜ/4, AYDOGAN, BEKTASI, BEKTAŞI SK., ÇOBANSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, ÇOBANSAYVANT/11, ÇOBANSAYVANT/7, DERE/7, DERE_11, ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESENTEPE/2., ESENTEPE/5., FINDIKLIK EVLERI(3), FINDIKLIK KÜME EVLERI, GÖKÇELİK SK., GÜLTEPE SK., GÜLTEPE/3, GÜLTEPE/4, GÜMÜŞOLUK KÖYÜ İÇ YOLU, HENDEK KOCAALI, HIZIR REİS, HUNLUBEY SK., KOCAALİ LAHNA YOLU, KOZLUK, KOZLUK/1, MERKEZ 2, MERKEZ(KARAPELİT), MERKEZ/10_1, MERKEZ/23, MERKEZ/32, MİMAR SİNAN, PAPAZ ÇESME, PAPAZ ÇEŞME SK., SEHIT TUFAN KANSUVA/9, SEYHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NALKÖY mahallelerinde 1753, NALKÖY, NALKÖY İÇ YOLU, NALKÖY SK., OSMANLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAKIRLI, CEYLANDERE, DUMLUPINAR, NALKÖY, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde 1502, 1503, 1504/1, 1755/1, ASAGI, ASAGI/1, AŞAĞI, AŞAĞI SK., BAKIRLI KÖYÜ İÇ YOLU, BAKIRLI/16, CEYLANDERE KARADENIZ, CEYLANDERE KARADENIZ 1, CEYLANDERE KÖYÜ İÇ YOLU, CEYLANDERE/2, KIBRIS, MUHACIR, NECMETTIN ERBAKAN, NECMETTIN ERBAKAN/1, SAZLIDERE, SAZLIDERE/1, TÜRKOGLU, YENI 3, YENI/1, YENİ, YENİ SK., YENİ SK., YESILOVA MERKEZ, YESILOVA MERKEZ/10, YESILOVA MERKEZ/6, YEŞİLOVA MERKEZ, YEŞİLOVA MERKEZ 15, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AHMETLER, CUMHURIYET, CUMHURİYET, INÖNÜ, İNÖNÜ, MECIDIYE, MECİDİYE, MESUDIYE, MESUDİYE mahallelerinde 12001, 12003, 12004, 12005, 12006, 12008, 12010, 13001, 13002, 13003, 13004, 13005, 13006, 13007, 13008, 13010, 13011, 13012, 3003, 3007, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, AHMEDIYE, AHMEDIYE SK., AHMEDİYE, AHMEDİYE SK., AHMET GÜNAL, AK SK., AKÇA SK., AKÇE, AL SK., ALTINTAS, ALTINTAŞ SK., ARABACI SK., ARSLAN, ARSLAN SK., AVCILAR SK., BABALI, BAHÇE SK., CEYLAN, CEYLAN/1, CIRITÇI-, COŞKU SK., COŞKUN SK., ÇAKIRLAR SK., ÇAMURLUBAYIR, ÇAMURLUBAYIR SK., ÇIMEN, ÇIRACILAR, ÇORUHLU, ÇORUHLU SK., DEĞİRMENDERE, DOGAN, DÜGLEN, DÜĞLEN SK., GARİPLER SK., GEDIK, GEDİK SK., GÜLYAPI, GÜLYAPI SK., HACI MAHMUT, HACI MAHMUT SK., HALI SAHA SK., HANIMELİ SK., HARMANLI SK., HUZUR/1, IŞIK SK., İsimsiz138, İsimsiz146, KANLIÇAY, KARACA SK., KARTAL SK., KAYA, KEPEKLİ KÖYÜ İÇ YOLU, MARMARA, MARMARA CD., MECIDIYE, MECIDIYE CD., MECIDIYE/1, MECIDIYE/1 SK., MECİDİYE, MECİDİYE CD., MECİDİYE SK., MEHMET AKİF ERSOY SK., MENEKSE, MENEKŞE SK., MERKEZ_1, MESUDIYE, MESUDIYE SK., MESUDİYE, MESUDİYE SK., MİMAR SİNAN SK., MÜFTÜLÜK SK., OSMANLI CD., ÖZÇAKIR SK., PAPATYA SK., PARK İÇİ YOLU, PIRENLI, PİRENLİ SK., SAHIN, SAKARYA CD., SEHIT MUSTAFA ÇELIK, SIFALI, SIFALI SK., SONER, SONER CD., SONER/3, SÜLEYMANİYE SK., ŞİFALI SK., TOPÇULAR, TOPÇULAR SK., UGUR, ULU, ULUDERE SK., ULUDERE/1, ULUDERE/2, VILLA, VİLLA SK., YAGMUR, YAVUZ, YAVUZ SK., YENİYOL SK., YESIL, YESIL SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde BANMAZ SK., CİRİTÇİ SK., DEFNE, İPEK SK., KANAL SK., KÜÇÜK SK., NALBANT, SERÇE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIDEDE, YENIKÖY mahallelerinde 3188, 3188 SK., 3194, 3195, FETIH CD., FETİH CD., İsimsiz125, İsimsiz90, MERKEZ_205, MERKEZ_28, MERKEZ_28 SK., MERKEZ_77, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, ZIYA AZAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 09 Mart Cumartesi 08:30-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1149 NOLU, 1149 NOLU SK., 1159 NOLU, 1166 NOLU, 1167 NOLU SK., 1168 NOLU SK., 1170 NOLU, 1179 NOLU, 1325, 1325 NOLU, 1337 NOLU SK., 1340 NOLU SK., 1343 NOLU SK., 1350 NOLU SK., 1351 NOLU SK., 1412 NOLU, 1412 NOLU SK., 1420 NOLU SK., 1422 NOLU, 15 TEMMUZ, 1546 NOLU SK., ADAPINAR, ADAPINAR SK., AKARSU, AKARSU SK., ALPARSLAN TÜRKES/1, BERAT, BERAT SK., BÜYÜK ÇIKMAZ SK., DERYA SK., DESTAN, GEMİ SK., HURMA SK., KUMKÖY, METİN SK., OKAN SK., ŞEHİT YAKUP TÖRÜN SK., TURAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Mart Cumartesi 08:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM mahallelerinde 1137 NOLU, 1138 NOLU, 1178, HAZER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Mart Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, TEPEKUM, TUZLA, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1253 NOLU SK., 1255 NOLU SK., 1367 NOLU, 1427 NOLU SK., 5005 NOLU SK., 5006 NOLU, 5006 NOLU SK., 5052 NOLU, 5053 NOLU SK., 5054 NOLU SK., 5057 NOLU SK., 5057. SK., 5058 NOLU SK., 5059 NOLU, 5062 NOLU SK., 5063 NOLU SK., 5202 NOLU SK., 5243 NOLU SK., 5244 NOLU, KARTALLAR SK., KOŞAR SK., KUM SK., ÖZCAN, SANTIYE, SET ARKASI SK., ÜNSAL SK., YILDIRIM1 SK., YILDIRIM2, YILDIRIM-2 SK., YILDIRIM-3 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Mart Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, TEPEKUM, TUZLA, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1425 NOLU, 1425 NOLU SK., 1426 NOLU SK., 5003 NOLU, 5004 NOLU SK., 5010 NOLU SK., 5038 NOLU SK., 5059 NOLU SK., 5060 NOLU, 5060 NOLU SK., 5201 NOLU SK., 5203 NOLU SK., 5205 NOLU, 5205 NOLU SK., 5207 NOLU, 5210 NOLU SK., 5213 NOLU, 5215 NOLU SK., 5240 NOLU SK., 5242 NOLU SK., ANKARA, ATMACA, ATMACA SK., HAL, HAL CD., HAL IÇI, HAL İÇİ SK., HAL. CD., ILGAZ SK., KARASU YOLU, KARASU YOLU CD., KARTALLAR, KÖYİÇİ CD., SET ARKASI, ŞANTİYE SK., YILDIRIM-1 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Mart Cumartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1166 NOLU SK., 1169 NOLU SK., 1170 NOLU SK., 1178 NOLU, 12. SK., 1326 NOLU, 1328 NOLU SK., 1329 NOLU SK., 1330 NOLU, 1330 NOLU SK., 1331 NOLU SK., 1335 NOLU SK., 1336 NOLU SK., 1338 NOLU SK., 1339 NOLU SK., 1341 NOLU SK., 1344 NOLU, 1344 NOLU SK., 1345 NOLU SK., 1347 NOLU, 1347 NOLU SK., 1350 NOLU, 1355 NOLU SK., 1421 NOLU SK., 1423 NOLU, BARÇIN, BARÇIN SK., CÖMERT SK., DUT SK., ESER SK., GÜLŞEN SK., HÜRREM SK., KAPTAN SK., KERKÜK, KUMKÖY SK., MAHSUN SK., TURAN, ÜNLÜ SK., YENİCAMİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Mart Cumartesi 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORUCUK mahallelerinde 148. SK., 1713 KÜME EVLER, 2922 KÜME EVLER, 2923, 2923 KÜME EVLER, 2968-, 2968 KÜME EVLER, 3103, 3103 KÜME EVLER, 3106 KÜME EVLER, 3349, 404., 4040 NOLU, 4078 NOLU SK., 4079 NOLU SK., 408 NOLU, 4088 SK., 4091 NOLU SK., 4092 NOLU, 4092 NOLU SK., 4144 NOLU SK., 4148 NOLU SK., 4158 NOLU, 4159 NOLU, 4168 NOLU SK., 4181 NOLU SK., 4182 NOLU SK., 4185 NOLU SK., 4191 NOLU SK., 4192 NOLU SK., 4199 NOLU SK., CEVAT UNCUOGLU, HASTANE, KEREM COSKUN, KEREM COŞKUN CD., KONURALP, KONURALP BULVAR, KORUCUK, KORUCUK CD., KORUCUK MEZARLIĞI İÇİ YOLU, SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HA, YASAM, YASAM CD., YAŞAM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPAŞA mahallelerinde 164. SK., 191. SK., 6. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.