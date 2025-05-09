09 Mayıs İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:50

Güncelleme: 09.05.2025 - 09:50

İZMİR ilinde 09 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-09 2025-05-09 09:00:00.311-2025-05-09 15:00:00.059 saatleri arasında Özbek; , İsimsiz201, 6123, EĞRİLİMAN, Tukan Sitesi, Eğri Liman Cd., 6110. Sk., 6113, 6105. Sk., 6104 Sk., 6102 Sk., 6101 Sk., 6106, 6109, İsimsiz210, İsimsiz209, İsimsiz205, İsimsiz204 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-09 2025-05-09 09:00:00.348-2025-05-09 12:00:00.086 saatleri arasında Okçular; İsimsiz2, İsimsiz1, , Okçular Köyü İç Yolu, Okçular, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 09:00:00.348-2025-05-09 12:00:00.086 saatleri arasında Yukarıbey Kaplan; Kaplanköy Köyü İç Yolu, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 09:00:00.348-2025-05-09 12:00:00.086 saatleri arasında Hisarköy; Hisarköy Köyü İç Yolu, Hisarköy İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 09:00:00.348-2025-05-09 12:00:00.086 saatleri arasında Hacıhamzalar; Hacıhamzalar Köyü İç Yolu, Hacıhamzalar, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 09:00:00.348-2025-05-09 12:00:00.086 saatleri arasında Yukarıcuma; Yukarıcuma Köyü İç Yolu, Yukarıcuma, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 09:00:00.348-2025-05-09 12:00:00.086 saatleri arasında Göbeller; Göbeller, İsimsiz5, , Göbeller Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 09:00:00.348-2025-05-09 12:00:00.086 saatleri arasında Demircidere; Demircidere Köyü İç Yolu, Demircidere, Bergama Yolu, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 09:00:00.348-2025-05-09 12:00:00.086 saatleri arasında Çamavlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 09:00:00.348-2025-05-09 12:00:00.086 saatleri arasında Ayvatlar; AYVATALAR, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 09:00:00.348-2025-05-09 12:00:00.086 saatleri arasında Aşağıcuma; Aşağıcuma Köyü İç Yolu, Aşağıcuma, İsimsiz91, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 09:00:00.348-2025-05-09 12:00:00.086 saatleri arasında Aşağıbey; Bergama Yolu, Aşağıbey Köyü İç Yolu, İsimsiz6, İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 09:00:00.348-2025-05-09 12:00:00.086 saatleri arasında Yukarıbey; Bergama Yolu, İsimsiz91, İsimsiz69, İsimsiz68, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 09:00:00.348-2025-05-09 12:00:00.086 saatleri arasında Terzihaliller; Terzihaliller Köyü İç Yolu, Terzihaliller, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 10:00:00.03-2025-05-09 16:00:00.891 saatleri arasında Durmuşlar; İsimsiz49, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz54, İsimsiz56, Durmuşlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 12:05:00-2025-05-09 15:00:00.654 saatleri arasında Hisarköy; Hisarköy İç Yolu, , Hisarköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 12:05:00-2025-05-09 15:00:00.654 saatleri arasında Göbeller; Göbeller Köyü İç Yolu, Göbeller, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 12:05:00-2025-05-09 15:00:00.654 saatleri arasında Demircidere; Demircidere Köyü İç Yolu, Demircidere, Bergama Yolu, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 12:05:00-2025-05-09 15:00:00.654 saatleri arasında Aşağıbey; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz1, İsimsiz6, Aşağıbey Köyü İç Yolu, Bergama Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 12:05:00-2025-05-09 15:00:00.654 saatleri arasında Ayvatlar; İsimsiz3, AYVATALAR, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 12:05:00-2025-05-09 15:00:00.654 saatleri arasında Yukarıbey Kaplan; Kaplanköy Köyü İç Yolu, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 12:05:00.352-2025-05-09 15:00:00.518 saatleri arasında Aşağıcuma; İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz4, Aşağıcuma, Aşağıcuma Köyü İç Yolu, , İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-09 2025-05-09 09:00:00.354-2025-05-09 15:00:00.445 saatleri arasında Yakaköy; Kordon, Limon Sk., Melisa Sk., Meltem Sk., Mine, Reyhan Sk., Selin Sk., Sevgi Sk., Tepe, Yaka, Yaka Cd., Yalı, Yaprak Sk., Yıldız Sk., Zeytin, Özbek, Özbek Sk., ÖYKÜ, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz109, İsimsiz111, İsimsiz129, VADİ, IHLAMUR, MELİSA, POYRAZ, KİRAZ, Kiraz, Irmak Sk., Ihlamur Sk., Havuzbaşı Sk., Havuzbaşı, GÜNEŞLİ, Gündoğan Sk., Ekin Sk., Dibek, Damla Sk., Cumba Sk., Asma, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 09:00:00.354-2025-05-09 15:00:00.445 saatleri arasında Çiçekli; Yasemin Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 09:00:19.897-2025-05-09 15:00:39.265 saatleri arasında Çiçekli; Kardelen Sk., Çiçekli Cd., Akasya, , Açelya, Fulya, Fulya Sk., Çitlenbik elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-09 2025-05-09 09:00:00.354-2025-05-09 15:00:00.445 saatleri arasında Ulucak Mustafa Kemal Atatürk; , 110. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-09 2025-05-09 09:00:00.417-2025-05-09 13:00:00.826 saatleri arasında Nergiz; 1775/3. Sk., 1671. Sk., 1775. Sk., 1775/6. Sk., 2002. Sk., 2003. Sk., Girne Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 09:00:00.417-2025-05-09 13:00:00.826 saatleri arasında Bahriye Üçok; 1671. Sk., 1824. Sk., Girne Blv., Çocuk Parkı İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 09:00:00.417-2025-05-09 13:00:00.826 saatleri arasında Bostanlı; 1671. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-09 2025-05-09 09:00:00.457-2025-05-09 15:00:00.383 saatleri arasında Ataşehir; 8211/1. Sk., 8216/4. Sk., 8216/5, 8211/3, 8216/6, , 8211. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 09:00:00.699-2025-05-09 15:00:00.941 saatleri arasında Güzeltepe; 8423/1. Sk., , İsimsiz14, 8424. Sk., 8423/2. Sk., 8423. Sk., 8422. Sk., 8420/1. Sk., 8416/3. Sk., 8416/2. Sk., 8416/1. Sk., 8416. Sk., 8414, 8413. Sk., 8156/3. Sk., İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 09:00:00.754-2025-05-09 15:00:00.788 saatleri arasında Ataşehir; 8021. Sk., 8022/1. Sk., 8010/3. Sk., 8010. Sk., , İsimsiz12, İsimsiz9, 8215/1. Sk., 8213. Sk., 8212/1. Sk., 8212. Sk., 8211/4. Sk., 8211/2. Sk., 8211. Sk., 8023/1. Sk., 8023. Sk., 8022. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 09:00:00.8-2025-05-09 15:00:00.258 saatleri arasında Ataşehir; 8211/6. Sk., , 8019/21. Sk., 8211/15. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 09:00:00.849-2025-05-09 15:00:00.356 saatleri arasında Balatçık; 8786/26. Sk., 8786/7. Sk., 8786/9, 8950. Sk., 8960. Sk., 8960/1. Sk., 8960/2. Sk., 8961. Sk., 8962/1, 8962. Sk., 8963. Sk., Park İçi Yolu, İsimsiz44, 8786/17, 8960/3, MURAT KARAYALÇIN, 8960/4. SK, , 8786. Sk., 8786/19. Sk., 8786/24. Sk., 8786/27. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 09:00:00.849-2025-05-09 15:00:00.356 saatleri arasında Küçük Çiğli; 8786/6, 8786/17, Anadolu, 8786/7. Sk., 8786/16. Sk., 8786/14. Sk., 8786/1. Sk., 8786. Sk., 8785/1. Sk., 8784/1. Sk., 1671. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 10:00:00.768-2025-05-09 16:00:00.799 saatleri arasında Ahmet Taner Kışlalı; 6807/1. Sk., 6794/4. Sk., 6794/3. Sk., 6794/1. Sk., 6794. Sk., 6762/3. Sk., 6762. Sk., , 6845. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 10:00:00.768-2025-05-09 16:00:00.799 saatleri arasında Evka - 2; 6850. Sk., 6853. Sk., 6850/1. Sk., 6819. Sk., 6808, 6800. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-09 2025-05-09 09:00:09.424-2025-05-09 13:00:16.402 saatleri arasında Zafertepe; Yeşillik Cd., 540. Sk., 539. Sk., 538. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 09:00:09.424-2025-05-09 13:00:16.402 saatleri arasında Güneşli; Yeşillik Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-09 2025-05-09 09:00:11.049-2025-05-09 15:00:17.532 saatleri arasında Hürriyet; 1059. Sk., 1058. Sk., 1057. Sk., , 1176. Sk., ÇAMLIK, 1175. Sk., 1174. Sk., 1173. Sk., 1172. Sk., 1104. Sk., 1099. Sk., 1096. Sk., 1097. Sk., 1063. Sk., 1062. Sk., 1061. Sk., Vatan Cd., 1060. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 09:00:55.113-2025-05-09 15:00:01.698 saatleri arasında Hürriyet; 1078. Sk., ÇAMLIK, Plevne Cd., Plevne, 1095. Sk., 1094. Sk., 1093. Sk., 1080. Sk., 1079. Sk., 1077. Sk., 1076. Sk., 1075. Sk., 1074. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-09 2025-05-09 09:00:29.515-2025-05-09 15:00:39.292 saatleri arasında Hacıveli; 440. Sk., 416. Sk., 413. Sk., 40/2. Sk., İsimsiz12, , Foça İzmir Karayolu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 09:00:35.39-2025-05-09 12:00:46.926 saatleri arasında Yenibağarası; 1035, MOR MENEKŞE, , SÜMBÜL, İMAMTEPE KÜME EVLER, LADEN, REYHAN, ORTANCA, KORUNGA, BEGONVİL, ŞEBBOY, GARDENYA, Adaçayı Sk., GECE SEFASI, Melisa Sk., ERGUVAN, Mine Sk., PİYAN, ŞAKAYIK, Palmiye Sk., Piyan Sk., Sedir, Zerrin, Zerrın, Çuhask., İmam Tepe Yolu, 1033, 1036, FUNDA, Çuha Sk., Hezaren Sk., Şebboy, Hanımeli Sk., YENİBAHAR, Foça Köy Yolu Sk., Erguvan Sk., ADAÇAYI, Cuha Sk., Böğürtlen Sk., HEZAREN, Limon Sk., AZELYA, İRİS, 1034, KASIMPATI, ÇAY, İRİS elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 09:00:40.624-2025-05-09 15:00:09.745 saatleri arasında Kozbeyli; İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ, Kozbeyli Küme Evleri, Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, İsimsiz44, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, İsimsiz46, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, , İsimsiz30, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-09 2025-05-09 09:00:38.639-2025-05-09 13:00:05.735 saatleri arasında Hacıömerli; Huzur Sk., Dilek Sk., Cami Sk., Barbaros Sk., Atatürk Cd., ÇANAKKALE, , İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, Çanakkale Ana Yolu Cd., Sümbül Sk., Nergiz Sk., Namık Kemal Cd., Hacıömerli Köy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-09 2025-05-09 09:30:00.9-2025-05-09 17:30:00.829 saatleri arasında Taşlıyatak; DEMİRAYAKLAR, İsimsiz89, DEMİRAYAKLAR, , İsimsiz4, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz161, DEMİRAYAKLAR, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz78, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz80, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz84 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 09:30:00.9-2025-05-09 17:30:00.829 saatleri arasında Olgunlar; Avgan Sk., İsimsiz67, İsimsiz43, AVGAN, İsimsiz4, AVGAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 09:30:00.9-2025-05-09 17:30:00.829 saatleri arasında İğdeli; İsimsiz159, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz124 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-09 2025-05-09 10:00:00.324-2025-05-09 16:00:00.845 saatleri arasında Dibekçi; İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, dibekçi ara yol patıka, Dibekçi Yolu, Dibekçi Köyü İç Yolu, dibekçi dere içi yol, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, , İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 10:00:00.324-2025-05-09 16:00:00.845 saatleri arasında Çeriközü; , İsimsiz1, İsimsiz2, pınarbasşı sk, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, Çeriközü Köyü İç Yolu, GÜLTEPE, Çeriközü köyü iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 10:00:00.324-2025-05-09 16:00:00.845 saatleri arasında Küçükburun; Küçükburun Köyü İç Yolu, Küçükburun Köyü, KÜÇÜKBURUN YAYLA, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-09 2025-05-09 12:00:55.599-2025-05-09 17:00:31.465 saatleri arasında Karaorman; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-09 2025-05-09 13:00:00.053-2025-05-09 15:00:00.921 saatleri arasında Yedi Eylül; 5663 Sk., 5667. Sk., Site Yolu, AYDIN, , 5574. Sk., 5580 Sk., 5580. Sk., 5584 Sk., 5645. Sk., 5647 Sk., 5651. Sk., 5659. Sk., 5661. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 13:00:00.053-2025-05-09 15:00:00.921 saatleri arasında Atatürk; AYDIN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 13:00:00.468-2025-05-09 15:00:00.086 saatleri arasında Yedi Eylül; 5582, 5645. Sk., 5635 Sk., 5631. Sk., 5574. Sk., 5627. Sk., 5580 Sk., , 5572, AYDIN, 5572, 5574 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-09 2025-05-09 13:30:03.993-2025-05-09 16:00:09.659 saatleri arasında Çakabey; 2200. Sk., 2229/1. Sk., 2230. Sk., 2231. Sk., 2235. Sk., 2240. Sk., 2241. Sk., 2246. Sk., 2247. Sk., , 2230/1 sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-09 2025-05-09 14:00:25.067-2025-05-09 16:00:33.697 saatleri arasında Çamyayla; , İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, Soğukpınar küme evleri, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz47, İsimsiz48, YEŞİLDERE KÜME EVLERİ, İsimsiz50, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, ÇAMYAYLA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-09 2025-05-09 14:00:25.067-2025-05-09 16:00:33.697 saatleri arasında Horzum; , İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz27, İsimsiz89, İsimsiz119, İsimsiz121, İsimsiz122, İsimsiz123, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz130, GENCER YAYLASI, Horzum Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.