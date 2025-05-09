09 Mayıs KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:50

Güncelleme: 09.05.2025 - 09:50

KOCAELİ ilinde 09 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ mahallelerinde DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., HACI ŞÜKRÜ SK., HICRET, KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ CUMHURIYET CD., KARAAGAÇ GÜL SK., KARAAGAÇ KILIÇ, KARAAGAÇ KILIÇ SK., KILIÇ SK., YAĞCI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, KARADIVAN mahallelerinde AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRCAALİ mahallelerinde KOCABAYRAMLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇAĞIL, AKÇAKESE, ÇALYER, ÇARŞI, DELIVELI, DELİVELİ, ELMACIK, GONCAAYDIN, KARADIVAN, KARADİVAN, KOCAKAYMAS, SAHINLER, SARISEYH, SARIŞEYH, SEREFSUNGUR, ŞAHİNLER, ŞEREFSUNGUR, TOPLUCA, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AKÇAKESE CUMHURIYET, AKÇAKESE KÖYÜ YOLU SK, ATATÜRK., ATATÜRK. CD., AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BEREN SK., ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIFTLIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİFTLİK MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELIVELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ELMACIK SAKALLAR MEVKII, ELMACIK SAKALLAR MEVKII KÜME EVLER, ELMACIK SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ESKİ KANDIRA CD., GAZI, GAZİ. SK., GIRGIRLAR MEVKII, GIRGIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT CD., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KANLAR MEVKII KÜME EVLER, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVL, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYIPLAR YOLU SK, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAKAYMAS ATATÜRK, KOCAKAYMAS BEREN, KOCAKAYMAS KARANFIL, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, KUYULAR SK, KUZULUK SK., KÜÇÜK ÜGÜMCE MEVKII, KÜÇÜK ÜĞÜMCE MEVKİİ KÜME EVLER, NURCAN, NURCAN SK., PINAR SK., SARIOGLU MEVKII, SARIOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEYHKÖY MEVKII, ŞABANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEYHKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKEŞİNLER MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER KÖYÜ YOLU SK, TONGURLU MEVKII, TONGURLU MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT SK., ÜGÜMCE MERKEZ MEVKII, ÜĞÜMCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VEYISLER MEVKII, VEYİSLER MEVKİİ KÜME EVLER, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD., YUNUSLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDURAK, BEYCE, ÇAKIRCAALI, ÇAKIRCAALİ, DALCA, DÖNGELLI, DÖNGELLİ, EGERCILI, EĞERCİLİ, KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SARNIÇLAR, SEPETÇI, SEPETÇİ, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLI, SİNANLIBİLALLİ, TOPLUCA mahallelerinde AHCILI MEVKII, AKÇAMEMETLER MEVKII, AKÇAMEMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BESKES MEVKII, BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKII, CABBARLAR MEVKII KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, CANSIZLAR MEVKII, CANSIZLAR MEVKII KÜME EVLER, CANSIZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, CİVELEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAKALLAR MEVKII, ÇAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIGIRGANLAR MEVKII, ÇIGIRGANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, DALCA MERKEZ MEVKII, DALCA MERKEZ MEVKİİ, DALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DOĞU CD., EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU, KARAALILER MEVKII, KARAALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKIRAZ MEVKII, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARASAKALLAR MEVKII KÜME EVLER, KARASAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKII KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KATÇALI MEVKII, KATÇALI MEVKII KÜME EVLER, KATÇALI MEVKİİ, KAYALAR MEVKII, KAYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKII, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KIRKARMUT MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KORUKLAR MEVKII, KORUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÜTÜKÇÜLER MEVKII, KÜTÜKÇÜLER MEVKİİ KÜME EVLER, MANTARCILAR MEVKII, MANTARCILAR MEVKİİ, MANTARCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANPASALAR MEVKII, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, RUSENLER MEVKII, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARNIÇLAR MERKEZ MEVKII, SARNIÇLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., TAHTACILAR MEVKII, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, TATARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÜTÜK MEVKII, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKII, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPINAR mahallelerinde 2832., 2875., AGAH EFENDİ SK., KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIBLEPINAR, SARAYBOSNA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARKÖY mahallelerinde PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPINAR mahallelerinde KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, ÇAMÇUKUR, TEPEKÖY mahallelerinde 105. CD., 109. CD., 1156. SK., 116. CD., 1164. SK., 1165. SK., 1166., 1166. SK., 1167. SK., 1168. SK., 1169. SK., 1170., 1170. SK., 1171. SK., 1175. SK., 1176., 1176. SK., 119. CD., 2610., 2633, ALP, ALP SK., BAYRAMCIK, ÇAM KENT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAM SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, PAPAZ PINARI, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, UZUNBEY mahallelerinde AHIEVRAN, AKMEŞE YOLU CD., BALOĞLU SK., DENK SK., GÖK SK., GÜN SK., KIRAZOGLU, KİRAZOĞLU SK., ÜRETKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESMEAHMEDIYE, EŞMEAHMEDİYE, HASANCIKLAR, HAVLUBURUN, MESELI, ORTABURUN mahallelerinde AHMEDIYE, AHMEDİYE CD., AKTARLI, AKTARLI SK., BİÇER SK., BOSTANLAR, BOSTANLAR SK., BOZTEPE SK., DEMLİK SK., DÖRTYOL, DÖRTYOL SK., FERDA, FERDA SK., HACI OSMAN, HACI OSMAN SK., HASANCIKLAR MERKEZ MEVKII, HASANCIKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HASANCIKLAR MEVKİİ, HAVLUBURUN ISTIKLAL, HAVLUBURUN IZMIT, HAVLUBURUN İSTİKLAL CD., HAVLUBURUN İZMİT CD., HORON SK., İSU ARITMA TESİSİ YOLU SK, KARLI VADI, KARLI VADİ SK., KASIM KESER, KASIM KESER SK., KAYALI SK., KIZILCIKLI, KÖYIÇI1, MEVLEVI, MEVLEVİ SK., NARLI SK., OKUL YOLU SK., ORTABURUN ASAGI MEVKII, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, ORTABURUN KÖYÜ YOLU SK, ORTABURUN MERKEZ MEVKII, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEMIZ, TEMİZ SK., VİTAMİN SK., YONCALIK, YONCALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALPERLER ÇIKMAZI, ALPERLER ÇIKMAZI SK., ANAYURT CD., ANDAÇ SK., BLD.BSK.MUSA ÖGÜNÇ, BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., DOĞALAR, DOĞALAR SK, HASTANE SK., KIZILDERE, KIZILDERE SK., MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., OKUMUŞLAR SK., ÖĞRETMEN NECATİ ÇIKMAZI SK., SARIKAYA SK, TABAY SK., TARHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, UZUNTARLA mahallelerinde 157. SK., 201. SK., 202. SK., 203. SK., 205., 205. SK., 206. SK., 207. SK., 208. SK., 209. SK., 211. SK., 218. SK., 221. SK., 222., 222. SK., 225. SK., 227., 227. SK., 228. SK., 230., 230. SK., 231. SK., 233., 233. SK., 249., 301., 301. SK., FIRUZE, FIRUZE CD., FİRUZE CD., SULTAN BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde BEŞİK, BEŞİK SK., ÇAĞRI, DİBEKTAŞI SK., ELDIVAN, ELDİVAN, İNKILAP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖPRÜ, YAZLIK YENİ mahallelerinde 3712. sok, 580, HASAN TAHSIN, HASAN TAHSİN CD, HASAN TAHSİN CD., İSMAİL HAKKI ZEYTİNOĞLU CD., NİLAY SK., ÖZLEM, ÖZLEM SK., ULU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, SÜLEYMANIYE, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 108., 114. SK., 116., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 120. SK., 121., 121. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 126. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 13., 13. SK., 130. SK., 131., 131. SK., 132., 132. SK., 133. SK., 134., 135. SK., 136., 136. SK., 137. SK., 138. SK., 140., 140. SK., 15., 15. SK., 16. SK., 17. SK., 18. SK., 19. SK., 20. SK., 21. SK., 214., 214. SK., 22., 22. SK., 23. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247., 25., 25. SK., 26. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 3. SK., 31. SK., 32., 32. SK., 34. SK., 35., 35. SK., 36., 36. SK., 37., 37. SK., 38., 38. SK., 39. SK., 4. SK., 40. SK., 41., 41. SK., 5. SK., 7. SK., AHİEVRAN CD., HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR, İMAR CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNÇİFTLİK mahallelerinde HASANPAŞA CD., ÖZ SK., ÖZTÜRK SK., SELVİ SK., TÜRKOĞLU SK., ZİNDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAABDÜLBAKI, KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde AKMESE YOLU MEVKII, AKMEŞE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMLIK SITELERI MEVKII, ÇAMLIK SİTELERİ MEVKİİ KÜME EVLER, DENİZ KABUĞU SİTELERİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAABDÜLBAKI MERKEZ MEVKII, KARAABDÜLBAKİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNİ, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ADNAN MENDERES, BAĞDAT, BAŞKALE, BAŞKALE SK., BAYIR SK., BEKTAŞLAR, BUSE SK., DELIORMAN, DELİORMAN, DELİORMAN SK., DEMİRKIRAN SK., EBRULİ SK., GÜNDEŞ SK., HİSARCIK SK., KELEŞ SK., KIRCALİ, KIRLALESI, KIRLALESİ SK., NIZAM-I CEDIT, ÖNER, ÖNER SK., SADE, SERÇECİK SK., SÖZLÜ, SUADIYE, SUADİYE, SUADİYE CD, SUADİYE CD., SÜKUNET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLTEPE, TURGUT mahallelerinde ABİDİN ARAL SK., BAŞER SK., CAMİ ARKASI SK., CIHAN, CİHAN SK., DEMİRAĞA SK., DEREN SK., EFES SK., ERGUVAN SK., EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN SK., HACI AKŞEMSETTİN SK., HACI BAYRAM VELI, HACI BAYRAM VELİ SK., HUZUREVI, HUZUREVİ SK., KİRAZLI SK., MERIÇ, MERİÇ SK., MİRALAY MÜMTAZ CD., NAMIK KEMAL CD., ÖZ EVLİYA ÇELEBİ SK., RÜYA, SABIRLI, SABIRLI SK., SELİMİYE SK., SEMAZEN SK., SILA, SILA SK., ŞENLİK SK., TAŞTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde BOĞAZİÇİ SK., DOĞAL SK., HANEDAN SK., KÖKNAR SK., SAĞLIK SK., SAMİ SK., SARAYÖNÜ SK., SEHIT ALI IHSAN ÇAKMAK, SEHIT ERGÜN KÖNCÜ, SEVVAL, SEYMEN, SEYMEN CD., ŞEHİT ALİ İHSAN ÇAKMAK SK., ŞEHİT ERGÜN KÖNCÜ SK., ŞEVVAL SK., YAĞMUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, KADILLI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, OVACIK mahallelerinde 1082/3. SK., 3304., 3317. SK., 3318., 3340., 3341., 3342., 3343., 3344, 3344., 3353., 3354., 3355., 3360. SK., 3361. SK., 3363., 3810, 3811., 3812., 3814., 3817., 3830, 3841, 3852. SK., 4304., 4305., 4320, 4320., 4321., 4330., 4334, 4337., 4341, CUMAKÖY FATIH, ÇANAK SK., ÇAYIRLAR SK., ÇEŞME SK., ÇİĞDEM SK., DÜBEKTAŞ SK., FATİH CD., GAZİ SK., GÜL SK., İBRAHİM AĞA CD., KARA SK., KAVAK SK., KEMAL ATATÜRK, KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖRFEZ SK., KÖYSUYU SK., KUBİLAY SK., MENEKŞE SK., MERCAN SK., MEVLANA, MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUHTAR SK., NERGİZ SK., ORKİDE SK., ORMAN SK., PAPATYA SK., SANCAK, SANCAK CD., SÖĞÜT SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞEN SK., ŞİLE CD, ULUDERE CD., YAMAÇ SK., YAYLADERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, KADILLI, MUDARLI, OVACIK mahallelerinde 3840., 3852., 3853., 3854., 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4308., 4309, 4309., 4309. SK., 4321. SK, 4330. SK., 4334., 4334. SK., DEĞİRMENALTI SK., DOĞRULAR SK., ELVAN SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., KERİMOĞLU SK., MEŞE SK., OKUL SK., SADETTİN SK., SEHIT EMIN DOGAN, SILE, ŞİMŞEKOĞLU SK., YAYLADERE CD., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI mahallelerinde DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANLI mahallelerinde 1. SK., KÖMÜRCÜOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANLI mahallelerinde 10. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ, TATLIKUYU mahallelerinde 1319/2. SK., 1806., 1806. SK., 1806/1., 1806/1. SK., 1806/2. SK., 1806/3. SK., 1807., 1807/1. SK., 1808. SK., 1808/1. SK., 1827. SK., 1827/1., 1827/1. SK., 1828. SK., 1829., 1829. SK., 1830., 1830. SK., 1831., 1831. SK., 1832., 1832. SK., 1833. SK., 1834., 1834. SK., 1835., 1835. SK., 1836. SK., 1837., 1837. SK., 1838., 1838. SK., 1839. SK., 1840., 1840. SK., 1841., 1841. SK., 1842., 1842. SK., 1843., 1843. SK., 1844., 1844. SK., 1845. SK., 1846., 1846. SK., 1847., 1847. SK., 1847/1., 1847/1. SK., 1848/1. SK., 1849., 1849. SK., 1849/1. SK., 1850., 1850. SK., 1851., 1851. SK., 1852. SK., 1853., 1853. SK., 1854., 1854. SK., 1854/1. SK., 1855., 1855. SK., 1855/2. SK., 1856., 1856. SK., 1857., 1857. SK., 1859. SK., 1860., 1860. SK., AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, DR.ZEKİ ACAR CD., EZGI, EZGİ CD., HAYRI MACAR, HAYRİ MACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, KADILLI, MOLLAFENARI, MUDARLI, OVACIK mahallelerinde 3301., 3302., 3314., 3315., 3317., 3319., 3327., 3341. SK., 3342. SK., 3360., 3361., 3803., 3804., 3806., 3813., 3816., 3820., 3821., 3843., 3850., 4201. SK, 4206., 4330, 4336, 4336., AHMET AĞA SK., ALEMDAR CD., ATATÜRK CD., AYAR SK., BALKAN SK., BARBAROS SK., BOSTAN DERE SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH CD., CUMAKÖY FATİH CD., DEDECİK SK., DOKTOR SK., ELMA SK., EVREN SK., FATİH, GÜLBEN SK., GÜNEŞ SK., HAFIZ EYÜP SK., İNCİ SK., KADILLI ATATÜRK, KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KARSIYAKA, KARŞI SK., KARŞIYAKA CD., KAŞPINAR SK., KAYACIK SK., KEMAL ATATÜRK CD., KEMAL NEHROZOĞLU CD., KOCAKÖPRÜ SK., KÖSE SK., MEVLANA CD., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI ISTIKLAL CD., ORMANCI SK., PALMİYE SK., SARIÇALILIK SK., SAYGI SK., SUBAŞI SK., SULTAN SK., ŞİLE SK, UĞUR SK., ULUDERE, VİŞNE SK., YEDIYER, YEDİYER CD, YEDİYER CD., YENİ ÇEŞME SK., YILDIZ SK., ZEMZEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1312/3. SK., 1312/7., 1315/1., 1315/1. SK., 1315/2. SK., 1316/2. SK., 1320. SK., 1321. SK., 1322., 1322. SK., 1323. SK., 1325. SK., 1326., 1326. SK., 1327. SK., 1327/3. SK., 1328., 1328. SK., 1330., AHMET PEMBEGÜLLÜ, TATLIKUYU, TATLIKUYU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 11. SK., 2. SK., 4501., 4502., 4505., 4505. SK, 4508. SK., 4511, 6. SK., 9. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL mahallelerinde 1201/4. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALİL mahallelerinde 1201/3. SK., 1201/4. SK., 1203. SK., SEHIT NUMAN DEDE, ŞEHİT NUMAN DEDE CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGALI mahallelerinde 3901., 3901. SK., 3910., 3911. SK, 3912., 3912. SK., 3916., BAĞ SK., DEĞİRMENCİ SK., GÖLCÜK CD., İsimsiz59, KARGALI, KARGALI CD., KURUÇESME, KURUÇEŞME, KURUÇEŞME SK., OLUKLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 09 Mayıs Cuma 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 422/5., 448., 497., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 498., 498. SK., 499., 499. SK., 69. SK., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELBIZLI, ELBİZLİ mahallelerinde 3601., 3601. SK., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, MANİ SK., POYRAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 2. CD., 26, 26., 27, 28 SK., 3, 3. CD., 31. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 2., 23., 28, 29, 29. SK., 3., 30, 30., 30. SK., 33., 7 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZİ mahallelerinde 250. SK., 252. SK., 525., 528. SK., 529. SK., 530., 530. SK., 530/1. SK., 530/2. SK., 531., 532/2. SK., 533/1. SK., 534. SK., 534/1. SK., 536. SK., 538. SK., 538/1., 538/3. SK., 539/1. SK., 539/3. SK., 539/4. SK., 539/7. SK., 559/1. SK., 560., 560. SK., BILAL-I HABES, BİLAL-İ HABEŞ CD., HÜSEYİNBAŞ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ACAR SK., AYBÜKE, AYBÜKE SK., ÇAKIR SK., DİLAY SK., FARUK YALÇIN CD., HAVVA, HAVVA SK., NEŞENUR SK., SENGÜL, ŞENGÜL SK., TÜRKAN, TÜRKAN SK., YONCA SK., YUVA SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 09 Mayıs Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde ATATÜRK, DARI, DARI SK., EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ SK., İMRAN SK., KANARYA, MURAT SK., NANELİ SK., NERGIS, NERGİS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 09 Mayıs Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI mahallelerinde BAHÇE, BIRCAN, BİRCAN SK., CAN SK., ERENLER SK., EŞREF SK., ISTASYON, İSTASYON CD., KAVALA CD., MECIT, MELİS SK., NURGÖK SK., ONAR SK., ÖNAL, ÖNAL SK., ÖZBAY SK., SAFİNUR SK., SATIGÜL SK., SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SEYRAN SK., SOKULLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, ISTASYON, İSTASYON, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME, NENEHATUN, SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1409. SK., 1409/2. SK., 1410. SK., 1410/1., 1411., 1411. SK., 1412. SK., 1413. SK., 1414. SK., 1415., 1415. SK., 1416. SK., 1417. SK., 1418. SK., 1421. SK., 1421/2. SK., 1426/1. SK., 1426/2. SK., 1436., 1436. SK., 1437. SK., 1438., 1438. SK., 1438/1. SK., 1438/2. SK., 1439. SK., 1440. SK., 1441. SK., 1442. SK., 1443. SK., 1444., 1444. SK., 1444/1. SK., 1445. SK., 1445/10. SK., 1445/11. SK., 1445/12. SK., 1445/13., 1445/13. SK., 1445/14., 1445/14. SK., 1445/15. SK., 1445/17. SK., 1445/2., 1445/2. SK., 1445/3. SK., 1445/4., 1445/4. SK., 1445/5., 1445/5. SK., 1445/6. SK., 1445/7. SK., 1445/8. SK., 1445/9. SK., 1447. SK., 1448., 1448. SK., 1449., 1449. SK., 1450. SK., 1451. SK., 1452. SK., 1454. SK., 1456. SK., 1495. SK., 1495/2. SK., 1496/1., 1519., 1519. SK., 1520. SK., 1521. SK., 1522. SK., 1523. SK., 1523/1., 1524., 1525. SK., 1526. SK., 1527., 1527. SK., 1528. SK., 1528/1. SK., 1529., 1529. SK., 1529/1., 1529/1. SK., 1530., 1530. SK., 1530/1. SK., 1531. SK., 1532. SK., 1533. SK., 1533/1. SK., 1534. SK., 1535. SK., 1535/2. SK., 1537. SK., 1537/1. SK., 1538., 1539. SK., 1540., 1540. SK., 1541. SK., 1541/1. SK., 1542., 1542. SK., 1542/1., 1542/1. SK., 1542/2., 1543., 1543. SK., 1544/1. SK., 1545., 1545. SK., 1545/1., 1545/1. SK., 1547/1. SK., 1554/1. SK., 1601., 1601. SK., 1601/1., 1601/1. SK., 1601/2. SK., 1602. SK., 1603. SK., 1604., 1604. SK., 1604/1. SK., 1604/2. SK., 1605., 1605. SK., 1605/1., 1605/1. SK., 1605/2. SK., 1606. SK., 1607. SK., 1608., 1608. SK., 1609., 1609. SK., 1610. SK., 1611. SK., 1612. SK., 1612/1. SK., 1612/2. SK., 1613. SK., 1613/1., 1613/1. SK., 1613/2., 1613/2. SK., 1614., 1614. SK., 1614/1. SK., 1615. SK., 1616. SK., 1617. SK., 1618., 1618/1. SK., 1618/2., 1619. SK., 1619/1. SK., 1620. SK., 1621. SK., 1622. SK., 1622/1. SK., 1623. SK., 1624. SK., 1625., 1625. SK., 1626. SK., 1626/1. SK., 1626/2. SK., 1626/3., 1626/3. SK., 1627. SK., 1628., 1628. SK., 1628/1., 1628/1. SK., 1629. SK., 1630., 1630. SK., 1631., 1631. SK., 1632. SK., 1632/1. SK., 1633. SK., 1633/1. SK., 1634., 1634. SK., 1634/1., 1634/1. SK., 1635. SK., 1636., 1636. SK., 1637., 1637. SK., 1637/1. SK., 1637/2. SK., 1638. SK., 1639. SK., 1639/1. SK., 1640. SK., 1641., 1641. SK., 1642., 1642. SK., 1642/1., 1642/1. SK., 1642/2., 1642/2. SK., 1642/3. SK., 1643. SK., 1644., 1644. SK., 1645., 1645. SK., 1645/1. SK., 1646., 1646. SK., 1647., 1647. SK., 1647/1. SK., 1647/2., 1647/2. SK., 1647/4. SK., 1648. SK., 1649., 1649. SK., 1650., 1654. SK., 1654/2. SK., 1655. SK., 1655/1., 1656. SK., 1657. SK., 1657/1., 1657/1. SK., 1657/2. SK., 1658. SK., 1659. SK., 1659/1., 1659/1. SK., 1659/2., 1659/2. SK., 1660. SK., 1661., 1661. SK., 1662., 1662. SK., 1663., 1663. SK., 1663/1., 1663/1. SK., 1663/2. SK., 1663/3., 1663/3. SK., 1663/4., 1663/4. SK., 1663/5. SK., 1663/7. SK., 1664. SK., 1664/2., 1664/2. SK., 1664/3., 1664/3. SK., 1664/4., 1664/4. SK., 1665., 1665. SK., 1665/2., 1665/2. SK., 1665/3., 1665/4. SK., 1666., 1666. SK., 1666/1., 1666/1. SK., 1666/2., 1666/2. SK., 1666/3. SK., 1667. SK., 1668., 1668. SK., 1669., 1669. SK., 1670., 1670. SK., 1671. SK., 1672., 1672. SK., 563. SK., AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN CD., AYDINLAR, AYDINLAR CD., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BEYAZIT, BEYAZIT CD., BIZIM, ÇELIKOGLU, ÇELİKOĞLU CD., ESATBEY, ESATBEY CD., ETHEM BEY CD., FIRAT SK., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., GÜZERGAH, GÜZERGAH SK., HASAT SK., KARAKUŞ SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., OKUL CD., ÖKSÜZ, ÖKSÜZ SK., SEHIT GAFFAR OKKAN, SEHIT MURAT KAYA, SEHIT MÜCAHIT OKUR, SIRA SÖGÜTLER, SIRA SÖGÜTLER CD., SIRA SÖĞÜTLER CD., ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞEHİT MURAT KAYA CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, YAYLACIK mahallelerinde BAŞYİĞİT CD., EMPAY SK., FAKÜLTE CD., KANALYOLU CD., YÜCELEN, YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, CEVHER SK., DEĞİRMENLİ SK., ERKUT, ERKUT SK., GAFUR, GAFUR SK., HACIOĞLU SK., KARACAN, KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., ÖNCÜ SK., SALİM DERVİŞOĞLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., TRABZON SK., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, FATIH, FATİH, PASADAG, PAŞADAĞ, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde AKÇAKESME SK., ALAYLI SK., ALI AGA, ALİ AĞA CD., ARAPOĞLU SK., ARSLANBEY KARTEPE, ARSLANBEY KARTEPE CD., ARZUM, ARZUM SK., ASMA ALTI SK., AYLA, AYLA SK., AYŞEN SK., BABİL SK., BAĞLIK SK., BALIK, BAYRAM, BEYKOZ, BEYKOZ CD., BÖGÜRTLEN, BÖĞÜRTLEN SK., BÜSRA, BÜŞRA SK., CUDİ SK., CUMHURIYET CD., CUMHURİYET CD., ÇAĞLAYAN SK., ÇAMLIKDÜZÜ SK., ÇELIKIZ, DEĞER SK, DENİZLİ SK., DERIN, DERİN SK., DEVRAN SK., FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK, FINDIKSUYU SK., GÖKKUBBE SK., GÖNÜL, GÖNÜL SK., GÜLİSTAN SK., HASTANE, HASTANE CD., HÜNER, HÜNER SK., HÜRLER, HÜRLER CD., IFRAZIYE, İFRAZİYE, İFRAZİYE KÜME EVLER, İFRAZİYE. SK, KADİFE SK., KARANFILLI, KARANFİLLİ SK., KEKIK, KEKİK SK., KEVSER, KEVSER SK., KIRIKÇIHALA SK., KIRLANGIÇ SK., KİRAZLIK SK., KONAK, KONU, KÖRPE SK., KUTLU, KUTLU SK., LAVANTA SK., NARIN, NEBI, NEBİ, NEBİ SK., OCAK, OCAK SK., PALMIYE, PANZEHİR SK., PINARSUYU, PINARSUYU SK, SADE SK., SALKIM SÖGÜT, SALKIM SÖĞÜT SK., SANLI, SARAY, SARAY SK., SEBBOY, SEÇKİN SK., SEDEF, SEDEF SK., ŞAHİN SK., ŞEBBOY SK., TUFAN, ULUS CD., VEDA SK., YESILCE, YESILDERE, YEŞİLDERE, YEŞİLDERE SK., YİĞİT SK., YUVAKENT SİTESİ SK, YUVAMKENT SİTESİ SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR, HACI OSMAN, ILIMTEPE, İLİMTEPE, KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde 19 MAYIS, 2 HAZİRAN SK., 23 NISAN, 23 NİSAN SK., 29 EKIM, 29 EKİM SK., 30 AĞUSTOS SK., 9 EYLÜL SK., ADATEPE, ADATEPE SK., AFYONKARAHİSAR SK., AKABE, AKABE SK., ALİ NAİLİ MORAN SK., ANITTEPE SK., ATA CD., ATAMAN SK., AZİZİYE ZAFERİ SK., BAHÇE SK., BAHRİYE ÜÇOK CD., BAKÜ, BANDIRMA SK., BAYRAM SIT, BEDRETTİN KARAFAKIOĞLU CD., CABİR TOKER SK., CAMİLİ SK., CEMAL GÜRSEL CD., CEVAT YURDAKUL, CEVAT YURDAKUL CD., ÇAKABEY SK., ÇANAKKALE SK., ÇETIN EMEÇ, ÇETİN EMEÇ CD., ÇİĞİLTEPE SK., DEDE KORKUT SK., DEDEOĞLU SK., DOĞAN CD., DOĞANAY SK., DÜZGÜN SK., EFE SK., EMİROĞLU SK., ERDAL BEY, ERDAL BEY SK., ERZURUM, ERZURUM SK., ESER SK., ESKİŞEHİR SK., FARUK SÖNMEZ SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GAZİANTEP SK., GÖKSU SK., GÜNDÜZ CD., GÜZEL SK., HALE SK., HALİDE EDİP ADIVAR CD., HAMİT ÇAVUŞ SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., HASAN ALI YÜCEL, HASAN ALİ YÜCEL CD., HASAN TAHSİN SK., HAYAT, HAYDAR ZAFER SK., HAYRİ KULUMBUR CD., HAZAR, HIZIRREIS, HIZIRREİS CD., IMREN, ISMET ATLI, IŞILAY SK, IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İMREN SK., İNAN SK., İNÖNÜ CD., İSMET ATLI SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KALBURCU KÖY YOLU, KALBURCU KÖY YOLU SK., KALBURCU YOLU, KALBURCU YOLU SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KANYON SK., KAPTAN MUSTAFA SK., KARA HÜSEYIN, KARA HÜSEYİN SK., KARABEKİR SK., KARDESLER, KIRAZCI, KIŞLA SK., KIZILDAG, KIZILDAĞ SK., KİRAZCI SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., LİDER SK., M.DAGISTANLI, M.DAĞISTANLI SK., MARMARA SK., MEHMET YÜKSEL CD., MENZIL, MENZİL SK., MİNE ATALAY SK., MORLALE, MORLALE SK., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., MUSTAFA OKTAY, MUSTAFA OKTAY SK., NAME SK., NASIFLAR SK., NAZIM HIKMET, NAZIM HİKMET CD., NAZMİ OĞUZ SK., NECATİ ÖKSE CD., NEHİR SK., NURİ EFENDİ SK., OSMAN ENGİN SK., OZANLAR SK., ÖZEN SK., PİR SULTAN SK., RAŞİT BEY SK., SAMSUN SK., SEHIT KUBILAY, SELİMAĞA SK., SERHATLI SK., SİVAS SK., SÜLEYMAN DEMIREL, SÜLEYMAN DEMİREL CD., ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞEHİT ERHAN ATAŞ SK., ŞEHİT KUBİLAY CD., ŞENEL SK., ŞİNASİ KUŞ SK., ŞİRİNYER SK., TURAN DURSUN CD., UGURLU, UĞURLU SK., UYGUN SK., ÜNÜSAN SK., VATAN SK., YAKUT SK., YAŞAR KEMAL SK., YEŞİLTEPE SK., ZEYTINDALI, ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde ALİ RIZA EFENDİ SK., BAĞDATLI CD., CAHİT KAYRA SK., KARDEŞLER SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SERIF ÇANGA, ŞARK SK., ŞERİF ÇANGA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAG, ÇENEDAĞ, DENIZ, DENİZ, DUMLUPINAR, SERİNLİK, SIRRIPASA, SIRRIPAŞA, YAVUZ, YAVUZ SULTAN mahallelerinde 1641, 19 MAYIS SK., 5014, AĞRI SK., ALİM SK., AYDINLAR SK., AYNA SK., BAĞLAR YOLU SK., BARBAROS, BARBAROS CD., BAYDAR ALT SK., BAYRAKTAR, BAYRAKTAR CD., BERRIN, BEZENDI, BEZENDİ SK., BİLGE SK., BURHAN SK., CANAN CD., CANDAŞ SK., CANTEKIN, CANTEKİN SK., CEMAL YANILMAZ SK., CEVİZLİ SK., CÜNEYT SK., ÇAGATAY SK., ÇAĞATAY SK., ÇAMYAYLA KÖYÜ DEĞİRMENÖZÜ MAH, ÇIMEN, ÇINARCIK SK., ÇINARLI SK., ÇİMEN SK., ÇİMENLİ SK., DENIZ KIZI, DENIZCILER, DENİZ KIZI SK., DENİZ SK., DENİZCİLER CD., DERNEK, DERNEK SK., DILEK, DİLEK SK., DUT, ELMALI SK., EMNİYETÇİLER SK., ENGIN, ENGİN CD., ERHAN SK., ERTÜRK SK., ESAS SK., ESEN, ESEN SK., ESENTEPE CD., EŞREF BİTLİS CD, FAHRETTİN MUTAF SK., GONCA, GÖÇER, GÖÇER SK., GÜLSÜM, GÜLSÜM SK., GÜNAYDIN SK., GÜNDOĞDU SK., GÜNEY SK., H.AKAR, H.AKAR SK., HACI ÖMER SK., HAFIZ HASAN YILMAZ, HAFIZ HASAN YILMAZ CD., HARİKALAR SAHİLİ YOLU SK, HASAN GENÇ, HASAN GENÇ SK., HAYRAT, HAYRAT SK., HÜRRİYET CD., İĞDE SK., İNCİR SK., İTİMAT SK., İZGİ SK., KALEM, KALEM SK., KALYON SK., KAPADOKYA, KARABEY, KARABEY SK., KAYNAKBAŞI SK., KEKLIK, KEMALOĞLU SK., KENGER SK., KIRIM, KISA SK., KISMET, KONUK SK., KORKMAZ SK., KURNAZ SK., KUŞAKKAYA SK., KÜÇÜK SK., LALE SK., MACIDE, MACİDE SK., MACİT SK., MANOLYA SK., MARMARA CD., MEHTAP SK., MEKTEP SK., MERT, MERT SK., NALLI, NALLI SK., NASUH SK., NATO, NATO CD., NURHAYAT SK., OCAKLI SK., OK SK., ORUÇREIS, ORUÇREİS SK., OSMAN GAZI, OZAN SK., ÖZDİL SK., ÖZGEM SK., ÖZNUR, ÖZNUR SK., PARK SK., REZZAN, REZZAN SK., RIHTIM, RIHTIM CD., SANCAK SK., SANDALCI, SANDALCI SK., SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SEÇİLMİŞ SK., SEHIT RECEP KILIÇ, SERT SK., SEVGİ SK., SEVIM, SEVİM SK., SEYDA, SIMSIR, SUSAM, ŞANTİYE YOLU SK, ŞEHİT HAKAN IŞIK SK., ŞEHİT HASBİ SK., ŞEHİT NEDİM KÜÇÜK SK., ŞERMİN SK., ŞEYDA CD., ŞİMŞEK SK., ŞÜKRAN SK., TALGIR SK., TASOCAKLARI, TAŞOCAKLARI KÜME EVLER, TEZLER SK., TUĞBA SK., TURHAN, TÜNEL, TÜNEL SK., URAL SK., UZUNER SK., ÜRÜN SK., YALÇINKAYA SK., YASİN SK., YENİLİK SK., YENİYOL SK., YILDIRIM CD., YILMAZ, YILMAZ SK., YÜCE, YÜCE SK., YÜKSEL SK., ZİRAAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ mahallelerinde ATILLAHAN, ATİLLAHAN CD., ORHAN VELİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, ÇİFTLİK mahallelerinde 4068 SK., 4109. SK., 4121. SK., 4135. SK., ALİ UÇAR CD., EVREN CD., FİDANLIK CD., GÜN SAZAK CD., NENE HATUN CD., SITELER, SİTELER CD., TURAN GÜNES, TURAN GÜNEŞ CD., ZOBUOĞULLARI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.