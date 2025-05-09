09 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:50

Güncelleme: 09.05.2025 - 09:50

SAKARYA ilinde 09 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR, BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCULLU, YALI mahallelerinde 101. SK., 102., 102. SK., 103. SK., 104. SK., 105., 106. SK., 107. SK., 108. SK., 109. SK., 110., 110. SK., 111., 1272, 1272., 188, 189, 190 SK., 193, 193 SK., 194, 194 SK., 195, 196, 196 SK., 197, 198, 199, 199 SK., 201 SK., 202, 202 SK., 205, 250 SK., 250., BESEVLER, BESEVLER/7, BÜYÜK MELEN, BÜYÜK MELEN CD., MERKEZ/11 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 09 Mayıs Cuma 11:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 111. SK., 114 SK., 115. SK., 116 SK., 117 SK., 117., 118 SK., 119 SK., 119., 120 SK., 120., 121 SK., 122 SK., 123 SK., 123., 124 SK., 125 SK., 125., 126 SK., 126., 127 SK., 128 SK., 146, 154, 160., 161., 161. SK., 162., 162. SK., 163., 164., 165., 166., 167., 167. SK., 168., 168. SK., 169., 170. SK., 173. SK., 174., 176., 176. SK., 177., 178., 180. SK., 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 SK., 208 SK., 210, 211, 212 SK., 214 SK., 215, 215 SK., 216, 216 SK., 217 SK., 218 SK., 219, 219 SK., 220, 221 SK., 222, 222 SK., 223 SK., 224, 224 SK., 225 SK., 226, 233 SK., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., KÜLTÜR CD., ŞHT.YILMAZ CD., YALIKENT SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI, YAYLA mahallelerinde 138, 142, 144, 145, 147, 148, 150, 150 SK., 152, 152 SK., 153. SK., 157., 227, 227 SK., 228, 230, 230 SK., 231, 232, 234 SK., 235., 237 SK., 243 SK., 243., 246., 248 SK., 248., 248. SK., 301, 302, 302 SK., 303 SK., 338 SK., 344., 345. SK., 346., 347. SK., 348., 348. SK., 349, 350., 350/1., 351., AKÇAKOCA KARASU YOLU, BARBAROS HAYRETTINPASA, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD., BARBAROS HAYRETTİNPAŞA CD., FATIH SULTAN MEHMET CD., MELODİ SİTESİ İÇİ YOLU, PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., SEHIT YILMAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLI, KİRAZLI, KOGUTPELIT, KOĞUTPELİT mahallelerinde AKÇAGÖL, AKÇAGÖL SK., AKÇAGÖL/3, ÇAKALDAGI-, KARADERE, KOĞUKPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ_27, MERKEZ_93, SABAN/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORUCUK mahallelerinde 4111 NOLU, 4124 NOLU SK., 4141 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖY mahallelerinde KARAKÖY CD., NEVİYE CD., SETALTI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI, BAYRAKTAR, BUDAKLAR, HACILAR, ILYASLAR mahallelerinde 1302 NOLU, 1302. SK., 1307. SK., 1720 NOLU, 1720 NOLU SK., 1721 NOLU, 1721 NOLU SK., 1722 NOLU, 1723 NOLU, 1724 NOLU, 1726 NOLU, 1727 NOLU, 1729 NOLU, 2201. SK., 5700 NOLU, 5700 NOLU SK., 5701 NOLU, 5702., 5703. SK., 5704 NOLU, 5704. SK., 5707 NOLU, 5707 NOLU SK., 5711 NOLU, 5712 NOLU, 5714 NOLU, 5716 NOLU/1, 5741 NOLU SK., 5741 NOLU/1, 5742 NOLU SK., 5743 NOLU SK., 5744 NOLU, 5744 NOLU SK., 5744., 5745 NOLU SK., 5746 NOLU, 5746 NOLU SK., 5748 NOLU SK., 5749 NOLU, 5749 NOLU SK., 5750 NOLU, 5750 NOLU SK., 5751 NOLU SK., 5752 NOLU, 5752 NOLU SK., 5753 NOLU SK., 5754 NOLU, 5754 NOLU SK., 5755 NOLU SK., 5756 NOLU, 5756 NOLU SK., ABALI, ABALI CD., ABALI KÖYÜ İÇ YOLU, ABALI/1, ANKARA, ANKARA. CD., ANKARA/4, BOSTANCILAR, BOSTANCILAR/1, BOSTANCILAR/2, ÇATALKÖPRÜ YOLU, DERNEKKIRI CD., ESENCE, ESENCE CD., HACILAR, HACILAR CD., HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, ILYASLAR/1, İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, SUNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde ORHANGAZİ CD., SEDAŞ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Mayıs Cuma 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KURTULUS, KURTULUŞ, ORTA, OZANLAR, SEKER, ŞEKER mahallelerinde 421 NOLU SK., 422 NOLU, 422 NOLU SK., 426 NOLU SK., 427 NOLU SK., 428 NOLU SK., 433 NOLU SK., 503 NOLU, 503 NOLU SK., 670 NOLU SK., 808 NOLU, 810 NOLU, 812 NOLU, 812 NOLU SK., 813 NOLU SK., 814 NOLU SK., 815 NOLU SK., 816 NOLU SK., 818 NOLU SK., 840 NOLU, 840 NOLU SK., 841 NOLU SK., 842 NOLU SK., 846 NOLU, 846 NOLU SK., 850 NOLU SK., 853 NOLU SK., 854 NOLU SK., 858 NOLU SK., 860 NOLU SK., 862 NOLU, 863 NOLU SK., 867 NOLU SK., 870 NOLU SK., 875 NOLU SK., 876 NOLU, 879 NOLU SK., 880 NOLU SK., 882 NOLU SK., 883 NOLU SK., 884 NOLU SK., 887 NOLU, 898 NOLU SK., 901 NOLU SK., 905 NOLU, 907 NOLU SK., 908 NOLU SK., AHMET YESEVİ CD., AK, ASMA, AYDIN BİLER SİTESİ İÇİ YOLU, BAHTİYAR SK., BEDİR SK., BELLİ SK., BİLEN SK., BİRLİK SK., CİHAT SK., ÇIÇEK SK., DARALI SK., DEPO SK., DIBEKTAS, DİNÇ SK., DOĞA SİTESİ İÇİ YOLU, DONANMA, DONANMA SK., DSİ, DURGUN, DURGUN SK., ERBAS, ERBAS SK., ERBAŞ SK., ERKAN SK., FARABI CD., GARİP SK., GENÇ SK., GİRNE SK., GURBET SK., GÜVERCIN SK., HAMITBEY ÇIKMAZI, HUZUR SK., ISIK SK., İYİ SK., KADER SK., KALE SK., KARAAĞAÇ BULVAR, KARACA SK., KARDEŞ SK., KAYA, KAYA SK., KÖSE, KÖŞE SK., MERKEZ EVLERİ İÇİ YOLU, MESİRE SİTESİ İÇİ YOLU, MESİRE SK., NEŞE SK., OVALI SK., ÖREN SK., PEHLİVAN SK., PLATİN PARK VİLLALARI İÇİ YOLU, POSTAHANE SK., SEDAT KİRTETEPE CD., SEFA SK., SEHIT MUSA AYTAR, SEREF, SEREF SK., SIRIM SK., SONGÜL, SONGÜL SK., SULTAN AHMET SİTESİ İÇİ YOLU, SÜRAT SK., ŞAKRAK SK., ŞEHİT EKREM BAYRAMOĞLU SK., ŞEHİT SELÇUK ESATOĞLU SK., ŞEKER FABRİKASI, TARLA SK., TETIK, TETIK SK., TUNAHAN SİTESİ 9 İÇİ YOLU, TUNAHAN SİTESİ İÇİ YOLU, TÜTEN, UN SK., UYGAR SK., ÜSTÜN SK., YAZLIK CD., YILDIZ, ZARIF SK., ZENGİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Mayıs Cuma 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCILAR, ÇUKURAHMEDIYE, ÇUKURAHMEDİYE, HACIOGLU, HACIOĞLU, KÜPÇÜLER, TEPEKUM, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENICAMI, YENIGÜN, YENİ CAMİ, YENİGÜN mahallelerinde 1130 NOLU SK., 1133 NOLU SK., 1136 NOLU, 1136 NOLU SK., 1137 NOLU, 1138 NOLU SK., 1139 NOLU SK., 1141 NOLU SK., 1145 NOLU SK., 1146 NOLU SK., 1150 NOLU SK., 1151 NOLU SK., 1152 NOLU SK., 1153 NOLU SK., 1154 NOLU, 1154 NOLU SK., 1155 NOLU SK., 1161 NOLU SK., 1166 NOLU, 1166 NOLU SK., 1167 NOLU SK., 1168 NOLU SK., 1169 NOLU, 1170 NOLU, 1170 NOLU SK., 12 NOLU, 12. SK., 1325, 1326 NOLU, 1327 NOLU SK., 1328 NOLU SK., 1329 NOLU, 1329 NOLU SK., 1330 NOLU SK., 1331 NOLU, 1335 NOLU SK., 1340 NOLU SK., 1341 NOLU SK., 1342 NOLU SK., 1343 NOLU SK., 1344 NOLU SK., 1347 NOLU, 1347 NOLU SK., 1350 NOLU SK., 1351 NOLU SK., 1422 NOLU, 15 TEMMUZ, 1506 NOLU, 1515 NOLU SK., 1541 NOLU SK., 1550 NOLU, 1550 NOLU SK., 1555 NOLU SK., 1556 NOLU, 1568 NOLU SK., 1571 NOLU SK., 20 NOLU SK., 22 NOLU SK., 228 NOLU SK., 3006, 3006 SK., 3016 SK., 5001 SK., 5003 SK., 5004 SK., 5008 SK., 5010 SK., 5011 SK., 5014 SK., 5016 SK., 5025 SK., 5026, 5029 SK., 5030 SK., 5032, 5032 SK., 6 NOLU, 6 NOLU SK., 7 NOLU SK., ADA SK., ADAPINAR, ADAPINAR SK., AKAY SK., ALPARSLAN TÜRKES/1, ALTAY SİTESİ, ARA, AYRIK, BAĞIŞLAR SK., BASLAR, BAŞAK SK., BAŞLAR SK., BELGİN SK., BERNA SK., BEYAZ, BÜYÜK ÇIKMAZ, BÜYÜK ÇIKMAZ SK., BÜYÜK GEÇIT, BÜYÜK GEÇİT SK., CENGİZ, CENGİZ SK., ÇEKER SK., ÇILEK SK., DOGAN, DUT SK., EKICI, EKİCİ SK., ELİBOŞ SK., EMİN SK., EMİR SK., ENGİN SK., EREN SK., ERİŞEN SK., GEMİ SK., GONCA SK., GÜLER, GÜLŞEN SK., HAZER, HURMA SK., HÜRREM SK., İRFAN SK., KANDİL SK., KERKÜK, KESİK SK., KIR, KIR SK., KOCACIK SK., KOZA SK., KUMKÖY, KUMKÖY SK., KUS SK., MEÇ SK., MEHTAPLI SK., MELIK, MELİK SK., MEYDAN SK., MIMAR SINAN SK., NAL SK., ÖMER, ÖMER SK., PARALI SK., PAZAR, PAZAR SK., RECEP SK., SAKARYA, SAKARYA CD., SEHIT MEHMET NURI KOCABIYIK SK., SEHIT MURAT FATIH DIKTAS, SEHIT SADULLAH BENDER SK., SET ARKASI SK., SIRA, SOMUN SK., ŞEHİT MEHMET NURİ KOCABIYIK SK., ŞEHİT SADULLAH BENDER ÇOCUK VE, ŞEHİT SADULLAH BENDER SK., TATLI SK., TEKERCİ SK., TERAZİ SK., TIKIZ, TURAN, TURAN CD., ÜNLÜ SK., VEZIR, YAĞIZ SK., YAZAR SK., YEGENLER, YENİCAMİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Mayıs Cuma 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OZANLAR mahallelerinde ŞEHİT ÜST TEĞMEN CENGİZ ULUSİNAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Mayıs Cuma 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCILAR, ÇUKURAHMEDIYE, ÇUKURAHMEDİYE, HACIOGLU, HACIOĞLU, KÜPÇÜLER, TEPEKUM, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENICAMI, YENIGÜN, YENİ CAMİ, YENİGÜN mahallelerinde 1131 NOLU SK., 1132 NOLU, 1132 NOLU SK., 1134 NOLU SK., 1137 NOLU SK., 1138 NOLU, 1140 NOLU SK., 1142 NOLU SK., 1143 NOLU, 1143 NOLU SK., 1144 NOLU, 1144 NOLU SK., 1147 NOLU, 1147 NOLU SK., 1148 NOLU SK., 1149 NOLU, 1149 NOLU SK., 1156 NOLU, 1159 NOLU, 1164 NOLU, 1164 NOLU SK., 1165 NOLU SK., 1169 NOLU SK., 12 NOLU SK., 1324 NOLU SK., 1325 NOLU, 1328 NOLU, 1330 NOLU, 1336 NOLU SK., 1337 NOLU SK., 1338 NOLU SK., 1339 NOLU SK., 1340 NOLU, 1345 NOLU, 1345 NOLU SK., 1350 NOLU, 1355 NOLU, 14 NOLU, 14 NOLU SK., 1412 NOLU, 1412 NOLU SK., 1420 NOLU SK., 1423 NOLU, 15 NOLU SK., 1506 NOLU SK., 1507 NOLU SK., 1510 NOLU SK., 1511 NOLU SK., 1512 NOLU SK., 1513 NOLU SK., 1515 NOLU, 1515., 1519 NOLU SK., 1539 NOLU SK., 1540 NOLU SK., 1542 NOLU SK., 1543 NOLU SK., 1544 NOLU SK., 1545 NOLU SK., 1547 NOLU, 1548 NOLU, 1548 NOLU SK., 1549 NOLU SK., 1552 NOLU, 1552 NOLU SK., 1556 NOLU SK., 1557 NOLU SK., 1560 NOLU SK., 1564 NOLU SK., 1567 NOLU SK., 18 NOLU SK., 2 NOLU SK., 21 NOLU SK., 226 NOLU SK., 227 NOLU SK., 230 NOLU, 230 NOLU SK., 25 NOLU SK., 3002 SK., 3003, 3003 SK., 3005 SK., 3018 SK., 5 NOLU SK., 5002 SK., 5006 SK., 5012 SK., 5024 SK., 5026. SK., 5040 SK., 5042 SK., 8. SK., AKARSU, AKAY, AKINCILAR, AKINCILAR SK., ALPARSLAN TÜRKES, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ARA SK., ARI, ARI SK., AYRIK SK., BABALIK SK., BAGISLAR, BAGISLAR SK., BALA SK., BARÇIN, BARÇIN SK., BELGIN, BENT SK., BERAT, BERAT SK., BERBER SK., BEREKET SK., BEYAZ SK., BEYHEKIM, BEYHEKİM SK., BÜYÜK GEÇIT SK., BÜYÜK GEÇİT. SK., CENGIZ SK., ÇAKMAK SK., ÇAYIR SK., ÇİLEK SK., ÇUKUR, ÇUKUR SK., DAĞLI SK., DANIS, DANIŞ SK., DEGIRMEN, DEĞİRMEN SK. SOKAK, DEMIRCI, DEMIRCI SK., DEMİRCİ SK., DERYA, DERYA SK., DİLİM SK., DOĞAN SK., DÜZ, DÜZ SK., ELİF SK., EMIN SK., EMIR SK., ERISEN, GÖKHAN SK., GÜLER SK., GÜLHAN SK., HACI SADIK, HACI SADIK SK., HAYAT SK., HAZER SK., HİCRET SK., HOROZLU SK., KAPTAN SK., KARASU YOLU CD., KARE SK., KEMER SK., KESKİN SK., KIRIM SK., KIRIMLI SK., KOMŞU SK., KUŞ SK., MAHSUN, MAHSUN SK., METİN SK., MİMAR SİNAN SK., OKAN SK., ÖBEK SK., POLAT SK., SAKARBABA CD., SEHIT MEHMET NURI KOCABIYIK, SIRA SK., SÖNMEZ SK., ŞANTİYE SK., ŞEHİT MEHMET NURİ KOCABIYIK, ŞEHİT MURAT FATİH DİKTAŞ SK., ŞEHİT YAKUP TÖRÜN SK., TEPELİ SK., TERAZI SK., TIKIZ SK., VEZİR SK., YAGIZ, YEĞENLER CD., YESIL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Mayıs Cuma 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRBEY, DEMİRBEY, POYRAZLAR mahallelerinde ADAPAZARI KARASU YOLU, BEYLIK, BEYLİK SK., DEMİRBEY KÖYÜ İÇ YOLU, KARASU YOLU/1, KARDELEN, KARDELEN SK., ONUR, ONUR SK., POYRAZLI, SAYGIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLAR, ERENLER mahallelerinde 1046, 1073 SK., 1099 SK., 1101, 1103, 1103 SK., 1105, 1105 SK., 1111 SK., 1113, 1113 SK., 1115, 1123 SK., 1158 SK., 1164 SK., 1166, 1166 SK., 1175 SK., 1182, 1182 SK., 1186 SK., 1190, 1200 SK., 1202 SK., 1208 SK., 1212 SK., 182 .SOK, 7083 SK., ERKEN SİTESİ İÇİ YOLU, SEHIT ILHAN ARAS, ŞEHİT İLHAN ARAS CD., YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKIRPASA, BEKİRPAŞA, EPÇELLER, NAKISLAR, NAKIŞLAR, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER mahallelerinde 45 NOLU, 53 NOLU SK., 55 NOLU, 55 NOLU SK., 58 NOLU SK., 59 NOLU SK., 60 NOLU, 61 NOLU, 61 NOLU SK., 62 SK., 64 NOLU SK., 67 NOLU SK., 69 NOLU, 69 NOLU SK., 70 NOLU SK., 71 NOLU SK., 72 NOLU SK., 80 NOLU, 80. SK., 82 NOLU, 82 NOLU SK., 82. SK., 83 NOLU, 83. SK., 86 NOLU SK., 9 NOLU, 9 NOLU CD., AKSU, AKSU-, AKSU CD., BELEDIYE, BELEDIYE CD., BELEDİYE CD., DEMIR, DEMİR SK., ESKİ TÜRBE CD., ESKİTÜRBE CD., KADIKÖY, NAKIŞ SK., NEHİR CD., PİRAHMETLER, PİRAHMETLER CD., SARICALAR CD., SÖGÜT, SÖGÜT CD., SÖĞÜT, SÖĞÜT CD., TÜRBE CD., ZAFER CD., ZAFER_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR mahallelerinde 7077, 7077 SK., 7084 SK., 7086 SK., 7088 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HOROZLAR mahallelerinde 398 NOLU, 399 NOLU, 399 NOLU SK., HOROZLAR, HOROZLAR CD., KADIKÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KONACIK mahallelerinde KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 559, 562 SK., 564, 570 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YASSIGEÇİT mahallelerinde DEREKÖY İÇ YOLU, MERKEZ14, OKUL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PARALI mahallelerinde ORTA-, UZUN CD., YENI_7 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARDIÇBELI, YASSIGEÇIT mahallelerinde MERKEZ/14, MERKEZ/3, YENİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 09 Mayıs Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: LIMANDERE, ORTAKÖY, SUBATAGI, TEPETARLA, YASSIGEÇIT, YASSIGEÇİT, YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde ASAGI_18, AŞAĞI, AŞAĞI SK., ÇINARALTI, ÇINARALTI SK., DEĞİRMEN SK., DERE-, DERE SK., DERE/2, F.SULTAN MEHMET, FATIH1, GÜNEY TEPE, GÜNEY TEPE SK., MERKEZ SK., MERKEZ/13, MERKEZ/15, MERKEZ/15 SK., MEZARLIK SK., MEZARLIK_3, SAZ SK., YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, HARMANTEPE mahallelerinde 335, 343 SK., 344, 344 SK., 345 SK., 346-, 346 SK., 346/1, 347, 348 SK., 350, 350 SK., 353, 353 SK., 353/2, 353/2 SK., 357, 364, 374 SK., 401, 401 SK., 402 SK., 411 SK., 412, 412 SK., 413, 413 SK., 414, 414 SK., 415, 419, 419 SK., 420, 587, ANKARA CD., BANDIRMA CD., DOGU KARADENIZ, FEVZİ PAŞA CD., HUZUR, HUZUR CD., LOZAN CD., SELANIK, SELANIK CD., SELANİK, SELANİK CD., SONBAHAR, SONBAHAR CD., YUKARI/15999 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, YALI, YENI mahallelerinde 131 SK., 134, 135, 135 SK., 135/1, 135/1 SK., 136 SK., 137, 137 SK., 137/1, 137/1 SK., 138 SK., 138/1, 139 SK., 14/1, 140, 140 SK., 140/1 SK., 141 SK., 142 SK., 142/1 SK., 142/2 SK., 142/3, 143 SK., 144 SK., 145/1, 145/1 SK., 146 SK., 147 SK., 148 SK., 148/1 SK., 148/2 SK., 149, 149 SK., 15/1, 151, 153 SK., 154 SK., 155, 155 SK., 155/1 SK., 155/2, 155/2 SK., 156, 156 SK., 156/1 SK., 157 SK., 158, 158 SK., 159, 159 SK., 160, 160 SK., 161 SK., 162, 162 SK., 163 SK., 164 SK., 165 SK., 166, 166 SK., 167, 167 SK., 167/1, 168, 168 SK., 169, 169 SK., 171 SK., 172 SK., 180 SK., 226 SK., 232 SK., 234, 235, 239, 242, 242 SK., 242/1, 242/1 SK., 243, 244, 244 SK., 245 SK., 246, 246 SK., 247, 248, 249, 256 SK., 257, 262, 262 SK., 263, 264, 265, 265 SK., 266, 267, 267 SK., 268, 270, 274, 275, 275 SK., 276 SK., 277, 278, 279, 284, 284 SK., 300, 300 SK., 301 SK., 301/1, 301/1 SK., 329, 329 SK., 330, 330 SK., 330/1, 330/1 SK., 372 SK., 372/1 SK., 376, 376. SK., 377. SK., 378, 378. SK., 380, 381, 382, 382 SK., 382. SK., 383, 384, 386, 386. SK., 388, 388 SK., 389 SK., 390, 390 SK., 391. SK., 392. SK., 393, 542, 543, 545, 554 SK., 555, 556, 558, 560, 561, 563, 563. SOK, 569, 573, 627/1, 627/1 SK., AZİZİYE MAHALLESİ TOKİ KONUTLA, BARIS, BARIŞ CD., DEMOKRASİ CD., DENIZ, ERGUVAN, FEVZI PASA, FEVZİ PAŞA, ISTANBUL, ISTANBUL CD., İSTANBUL, İSTANBUL CD., KALKAN ORMAN ÜRÜNLERİ, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, MİMAR SİNAN CD., PIRI REIS, PIRI REIS CD., PİRİ REİS CD., PLAJ, PLAJ CD., SAHIL, SAHIL CD., SAHİL, SAHİL CD., SANAYI, SANAYİ CD., SEHIT ATIF ÖDÜL, ŞEHİT ATIF ÖDÜL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇATALÖVEZ, PARALI mahallelerinde ÇATALÜVEZ KÖYÜ İÇ YOLU, HEMSIN, KURUDERE CD., ORTA SK., PARALI KÖYÜ İÇ YOLU, UZUN CD. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAYKÖY, DOGANCIL, DOĞANCIL, HARKKÖY, SABIRLAR mahallelerinde 2251., 2252., 2253., ASLANLAR, ÇAYKÖY İÇ YOLU, DAVUTLAR, DOGANCIL, DOĞANCIL KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCIL SK., ESKICILER, GÜNDÜZLER, GÜNDÜZLER SK., HARKKÖY İÇ YOLU, İsimsiz77, KAYADİBİ SK., KILLER, KİLLER SK., SABIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, SEFERLER, SEFERLER SK., TASLI, VELILER, VELİLER, VELİLER SK., VEYSELLER, VEYSELLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ALIPLAR, CECELER, ÇINE, ÇİNE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, DEMİRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HALIDIYE, HALİDİYE, HISARLIK, HİSARLIK, KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY, SEKIHARMAN, SEKİHARMAN, TASOLUK, TAŞOLUK, UMURBEY, YAYLAK mahallelerinde 1552., 1558., 1561., 2153., 2356., 2361., 2451., 2452., 2454., 3002., 3006., 3154., 3501., 3504., 3506., 4202., 4208., 4214., 4216., 4356., 4652., 4701., 4708., 4709., 4711., 4714., 4716., 4722., 4724., 4727., 4727. SK., 4751., AKDOGAN, AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ALIPLAR, ALIPLAR KÖYÜ YOLU, ALIPLAR SK., ARPASLAR, ARPAŞLAR, CECELER, CECELER SK., ÇINE, ÇINE SK., ÇİNE, ÇİNE SK., ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY SK., DEMIRLER, DEMİRLER SK., DURAKLAR, DURAKLAR SK., DURMUSLAR-, DURMUŞLAR, GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HACIÖMERLER, HACIÖMERLER SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., HISARLIK, HİSARLIK SK., İsimsiz102, İsimsiz137, KARACAÖREN, MUZAFFERİYE, SAFIBEY, SAFİBEY, SAFİBEY KÖPRÜSÜ, SAFİBEY KÖYÜ İÇ YOLU, SAFİBEY SK., SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK., TASOLUK, TAŞOLUK SK., UMURBEY/1, UMURBEY/15, UMURBEY_1, YAYLAK, YAYLAK SK., YENI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AHMEDİYE, ILIMBEY, İLİMBEY, KARAÇAM mahallelerinde 1404 NOLU, 1520., 1560, 1562, 3404., 3406., 3407., 3408., 3409, 3409., 3412., 3557., 3558., 3559., 3560., 3565., 3567., 3568., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ADLIYE-, DARDAGANLAR, DARDAĞANLAR, DARDAĞANLAR SK., ESKISEHIR YOLU, ESKİŞEHİR YOLU SK., ILIMBEY, ILIMBEY SK., İLİMBEY SK., İsimsiz75, KESTANELIK, KESTANELİK, KESTANELİK SK., MOLLA MEHMET EFENDI, ORMAN YOLU, ORTA -, ORTA_1, PARSELLER, SEHIT RECEP DEMIR, ŞEHİT RECEP DEMİR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOGAN, SÜMBÜLLÜ, YARICA mahallelerinde HENDEK KARADERE YOLU, MERKEZ_26, YENI_2, YESILLER, YESILLER_3, YESILLER_6, YEŞİLLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 159. SK., 2062 SK., 2064, 2065, 2065 SK., YILDIRIM BEYAZIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMITLI, HAMİTLİ mahallelerinde AÇMALAR, HAMITLI, HAMİTLİ KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ_3 SK., UZUNCAORMAN, UZUNCAORMAN SK., UZUNCAORMAN/1, YAYALAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDİYE, KIRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1002, 1002 SK., 1003, 1004, 1004 SK., 1004/1, 1005, 1005 SK., 1012, 1029, 1030, ÇİÇEKÇİ SK., DEMİRYOLU CD., ESKISEHIR, ESKISEHIR/8, ESKİŞEHİR CD., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 05:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLIKÖY mahallelerinde ESER, YILDIRIM BEYAZIT CAD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ mahallelerinde AYVALIK, AYVALIK SK., S.H.T.SERDAR GÖKBAYRAK, SALKIM, SAVCI, TEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET mahallelerinde KIREMITLIK, MUHARREM ÇOGAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, YENICE mahallelerinde ABDULLAH ATEŞ SK., ÇARDAK, DR. FEVZIYE ÇEVIK-, MUHARREM ÇOĞAL SK., UZUN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 09 Mayıs Cuma 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ARALIK, ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, HAMITABAT, HAMİTABAT, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KEMALPASA, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, KURUÇESME, KURUÇEŞME, MESELI, RESADIYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 17. CD., 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 2128., 2141., 2202. SK., 2227., 2227. SK., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2305., 2307., 2320., 2323. SK., 2401., 2401. SK., 2405., 2405. SK., 2421. SK., 2423., 2423. SK., 2431., 302. SK., 303. SK., 304. SK., 305., 306. SK., 310., 310. SK., 314. SK., 321., 322., 324., 326. SK., 327. SK., 331. SK., 332. SK., 334. SK., 335. SK., 338. SK., 340. SK., 346. SK., 349., 357. SK., 365. SK., 367. SK., 379. SK., 381. SK., 383., 388., 4005. SK., 4028. SK., 4030., 4031. SK., 4055. SK., 4059. SK., 4061., 4063., 4063. SK., 4067., 4069., 4073. SK., 4074., 4076. SK., 4078., 4083., 409., 411., 423 SK., 431., 4600. SK., 4601., 531. SK., 539. SK., 543. SK., 546 SK., 547., 548. SK., 551. SK., 555. SK., 557. SK., 566., 566. SK., 576. SK., 578., 578. SK., 580., 580. SK., 582., 598. SK., 602. SK., 63., 63. SK., AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANDÜZÜ, ALANDÜZÜ CD., ALANIÇI SK., ALANİÇİ SK., ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ALKAN TRİO İÇİ YOLU, ALTIN EVLER İÇİ YOLU, ALTINKENT VİLLALARI İÇİ YOLU, ARALIK SK., ASIK SK., AŞIK SK., ATA EVLER İÇİ YOLU, ATLAS SK., AVCI SK., AYDINLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAĞLAR, BAĞLAR CD., BAHAR SK., BAS, BAŞ SK., BEGONYA, BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BOR, BOR SK., CAMI SK., CEYLAN, CEYLAN SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇARK CD., DEFNE EVLERİ İÇİ YOLU, DERE, DILBER, DİK, DİK SK., DİLAN, DİLBER SK., ELİT EVLER İÇİ YOLU, ENSAR SK., ESKI KAZIMPASA, ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ KAZIMPAŞA CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., FEVZİBEY CAD, FİLİZ SK., GAZI YIGIT UÇAR, GÜLLÜ SK., HALDIZOĞLU SK., HANIMELI, HANIMELİ SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, ISTIKLAL, İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İSTİKLAL CD., İŞLER SK., KARANFİL SK., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KEKLİK SK., KETEN SK., KILINÇ, KUMRU SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, KUŞBURNU SK., MANOLYA SK, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., MEHMET ALTINISIK, MEHMET ALTINIŞIK CD., MESELI, NAZAR, NAZAR SK., NİSAN 17. SK., NUR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ORHANGAZİ, ORHANGAZİ SK., SAFİR SK., SALTIKOĞLU VİLLALARI İÇ YOLU, SEHIT B.SOYBILGIÇ, SEHIT EREN BÜLBÜL, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SELAM SK., SERDİVAN PARKI İÇ YOLU, SORGUT SK., STADYUM CD., SULTAN SARAYI, SULU SK., SUSAM SK., SÜMBÜL SK., ŞAHLAN, TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, TÜRBE, TÜRBE DERESİ, TÜRBE SK., TÜRKYOLU CD., ULUDAĞ SK., UZEL SK., YASEMIN, YAZLIK SK., YILDIRIM, YÜNÜAK, ZARİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 09 Mayıs Cuma 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, ORTA, VATAN, YAZLIK mahallelerinde 4008. SK., 4033. SK., 4038. SK., 4044. SK., 4047. SK., 4051. SK., 4054. SK., 4075, 4077., 4080. SK., 4201., 4201. SK., 4203. SK., 4204. SK., 4210., 4211. SK., 4212. SK., 4213., 4215., 4215. SK., 4217. SK., 4223., 4223. SK., 4224., 4227., 4230., 4231. SK., 4233. SK., 4235., 4235. SK., 4236., 4237., 4237. SK., 4401., 4401. SK., 4403., 4403. SK., 4407., 4409., 4414., 4418. SK., 4425., 4427., 4427. SK., 4429., 4430. SK., 4432., 4435., 4440., 4445., 4445. SK., 4448., 4455., 4457., 4459., 4459. SK., 4461. SK., 4463., 4465., 4468., 4470., 4470. SK., 4471., 4472., 4474., 4476. SK., 4477. SK., 4478. SK., 4479. SK., 4480., 4480. SK., 4481., 4481. SK., 4482., 4482. SK., 4483. CD., 4484., 4489. SK., 4496. SK., 4602. SK., ALEV, ALEV SK., ALTUĞ SK., ARALIK. CD., ARMAGAN, ASLAN SK., ATMACA SK., AY SK., BAHRİYELİ, BERRAK, CANLI SK., CENNET CD., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ÇOKOL, DOĞA SK., ELA SK., ELKİN SK., ENDAM, ENDAM SK., ERMİŞ SK., FULYA, FULYA SK., GEDIZ, GÖKKUSAGI SK., GÜR SK., HASIR SK., HEYBET, HEYBET SK., İSMET OCAKLI CD., KAPLAN SK., KARABOĞAZ, KURT SK., KÜLTÜR SK., MELİK, MİLEN SK., NUH, ONUR SK., PEMBE SK., PLEVNE, SANTAŞ LOCA EVLERİ İÇİ YOLU, SAZAN SK., SEHIT MUHIDDIN ÇELIK, SÜLEYMAN BINEK CD., ŞAFAKKENT SİTESİ İÇİ YOLU, ŞEBNEM, ŞEKER CD., ŞELALE SK., TELLİ SK., TOK, ULUS, VARLIK, VARLIK SK., VATAN, VATAN CD., YAKUT, YAZLIK MEZARLIĞI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 09 Mayıs Cuma 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, SELAHIYE mahallelerinde 4240. SK., 4600 SK., 4601. SK., ARALIK, ARALIK CD., ATLAS, BH HUZUR LİVA 8 İÇİ YOLU, FERIK, GÖKÇEÖREN CD., NURLU, NURLU SK., SAHLAN, SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SORGUT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 09 Mayıs Cuma 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde ADA KONAKLARI İÇİ YOLU, BH HUZUR LİVA 7 İÇİ YOLU, ERİŞ SK., FERİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDÜRREZZAK mahallelerinde 1351, 1354, ABDÜRREZZAK 1, KONUKLU, KONUKLU 5, KONUKLU CD., KONUKLU SK., TAHIRAGA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 09 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDIL KAZANCI, BEDİL KAZANCI, KÜÇÜCEK ISTIKLAL mahallelerinde BEDİL KAZANCI YAN YOL, D-140, FABRIKALAR, MEŞEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.