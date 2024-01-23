09 nerenin plakası? 09 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 13:10

Güncelleme: 23.01.2024 - 13:10

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 09 nerenin plakası? 09 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

09 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

09 plaka kodlu şehrimiz Aydın'dır.

Aydın Merkez Plaka Harf Grupları:

09 AC 001 – 09 AZ 999

09 AAB 01 – 09 AZZ 99

09 DA 001 – 09 DZ 999

09 EA 001 – 09 EZ 999

09 FA 001 – 09 FZ 999

09 KA 001 – 09 KZ 999

09 M 0001 – 09 M 1500

09 MA 001 – 09 MZ 999

09 HA 001 – 09 HZ 999

09 N 0001 – 09 N 999

09 P 0001 – 09 P 1500

09 T 0001 – 09 T 2000

09 ÖZEL 001 – 09 ÖZEL 100

Didim İlçesi Plaka Harf Grupları:

09 D 0001 – 09 D 9999

09 M 6251 – 09 M 6750

09 P 6251 – 09 P 6750

09 T 7001 – 09 T 7500

09 YA 001 – 09 YZ 999

09 ÖZEL 451 – 09 ÖZEL 500

Bozdoğan İlçesi Plaka Harf Grupları:

09 B 0001 – 09 B 9999

09 E 0001 – 09 E 9999

09 M 7001 – 09 M 7250

09 P 7001 – 09 P 7250

09 T 8001 – 09 T 8500

09 ÖZEL 551 – 09 ÖZEL 600

Kuyucak İlçesi Plaka Harf Grupları:

09 F 0001 – 09 F 9999

09 M 7251 – 09 M 7500

09 P 7251 – 09 P 7500

09 T 8501 – 09 T 9000

09 V 0001 – 09 V 9999

09 ÖZEL 601 – 09 ÖZEL 650

İncirliova İlçesi Plaka Harf Grupları:

09 M 5501 – 09 M 6000

09 P 5501 – 09 P 6000

09 T 6001 – 09 T 6500

09 UA 001 – 09 UZ 999

09 ÖZEL 351 – 09 ÖZEL 400

Karacasu İlçesi Plaka Harf Grupları:

09 H 0001 – 09 H 9999

09 M 7501 – 09 M 7750

09 P 7501 – 09 P 7750

09 T 9001 – 09 T 9300

09 ÖZEL 651 – 09 ÖZEL 700

Kuşadası İlçesi Plaka Harf Grupları:

09 BA 001 – 09 BZ 999

09 BAA 01 – 09 BZZ 99

09 K 0001 – 09 K 9999

09 L 0001 – 09 L 9999

09 M 3501 – 09 M 4500

09 P 3501 – 09 P 4500

09 T 4001 – 09 T 5000

09 ÖZEL 201 – 09 ÖZEL 250

Çine İlçesi Plaka Harf Grupları:

09 LA 001 – 09 LZ 999

09 M 4501 – 09 M 5000

09 P 4501 – 09 P 5000

09 T 5001 – 09 T 5500

09 ÖZEL 251 – 09 ÖZEL 300

Nazilli İlçesi Plaka Harf Grupları:

09 M 1501 – 09 M 2500

09 NA 001 – 09 NZ 999

09 N 1501 – 09 N 2500

09 P 1501 – 09 P 2500

09 PA 001 – 09 RZ 999

09 RA 001 – 09 RZ 999

09 R 0001 – 09 R 9999

09 T 2001 – 09 T 3000

09 ÖZEL 101 – 09 ÖZEL 150

Söke İlçesi Plaka Harf Grupları:

09 JA 001 – 09 JZ 999

09 M 2501 – 09 M 3500

09 P 2501 – 09 P 3500

09 SA 001 – 09 SZ 999

09 S 0001 – 09 S 9999

09 T 3001 – 09 T 4000

09 ÖZEL 151 – 09 ÖZEL 200

Germencik İlçesi Plaka Harf Grupları:

09 M 5001 – 09 M 5500

09 P 5001 – 09 P 5500

09 T 5501 – 09 T 6000

09 TA 001 – 09 TZ 999

09 ÖZEL 301 – 09 ÖZEL 350

Koçarlı İlçesi Plaka Harf Grupları:

09 M 6001 – 09 M 6250

09 P 6001 – 09 P 6250

09 T 6501 – 09 T 7000

09 VA 001 – 09 VZ 999

09 ÖZEL 401 – 09 ÖZEL 450

Buharkent İlçesi Plaka Harf Grupları:

09 M 6751 – 09 M 7000

09 P 6751 – 09 P 7000

09 T 7501 – 09 T 8000

09 ZA 001 – 09 ZZ 999

09 ÖZEL 501 – 09 ÖZEL 550

Yenipazar İlçesi Plaka Harf Grupları:

09 M 7751 – 09 M 8000

09 P 7751 – 09 P 8000

09 T 9301 – 09 T 9500

09 Y 0001 – 09 Y 9999

09 ÖZEL 701 – 09 ÖZEL 750

Köşk İlçesi Plaka Harf Grupları:

09 M 8001 – 09 M 8250

09 P 8001 – 09 P 8250

09 T 9501 – 09 T 9750

09 U 0001 – 09 U 9999

09 ÖZEL 751 – 09 ÖZEL 800