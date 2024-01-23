09 nerenin plakası? 09 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyetindeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 09 nerenin plakası? 09 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 09 nerenin plakası? 09 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
09 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
09 plaka kodlu şehrimiz Aydın'dır.
Aydın Merkez Plaka Harf Grupları:
09 AC 001 – 09 AZ 999
09 AAB 01 – 09 AZZ 99
09 DA 001 – 09 DZ 999
09 EA 001 – 09 EZ 999
09 FA 001 – 09 FZ 999
09 KA 001 – 09 KZ 999
09 M 0001 – 09 M 1500
09 MA 001 – 09 MZ 999
09 HA 001 – 09 HZ 999
09 N 0001 – 09 N 999
09 P 0001 – 09 P 1500
09 T 0001 – 09 T 2000
09 ÖZEL 001 – 09 ÖZEL 100
Didim İlçesi Plaka Harf Grupları:
09 D 0001 – 09 D 9999
09 M 6251 – 09 M 6750
09 P 6251 – 09 P 6750
09 T 7001 – 09 T 7500
09 YA 001 – 09 YZ 999
09 ÖZEL 451 – 09 ÖZEL 500
Bozdoğan İlçesi Plaka Harf Grupları:
09 B 0001 – 09 B 9999
09 E 0001 – 09 E 9999
09 M 7001 – 09 M 7250
09 P 7001 – 09 P 7250
09 T 8001 – 09 T 8500
09 ÖZEL 551 – 09 ÖZEL 600
Kuyucak İlçesi Plaka Harf Grupları:
09 F 0001 – 09 F 9999
09 M 7251 – 09 M 7500
09 P 7251 – 09 P 7500
09 T 8501 – 09 T 9000
09 V 0001 – 09 V 9999
09 ÖZEL 601 – 09 ÖZEL 650
İncirliova İlçesi Plaka Harf Grupları:
09 M 5501 – 09 M 6000
09 P 5501 – 09 P 6000
09 T 6001 – 09 T 6500
09 UA 001 – 09 UZ 999
09 ÖZEL 351 – 09 ÖZEL 400
Karacasu İlçesi Plaka Harf Grupları:
09 H 0001 – 09 H 9999
09 M 7501 – 09 M 7750
09 P 7501 – 09 P 7750
09 T 9001 – 09 T 9300
09 ÖZEL 651 – 09 ÖZEL 700
Kuşadası İlçesi Plaka Harf Grupları:
09 BA 001 – 09 BZ 999
09 BAA 01 – 09 BZZ 99
09 K 0001 – 09 K 9999
09 L 0001 – 09 L 9999
09 M 3501 – 09 M 4500
09 P 3501 – 09 P 4500
09 T 4001 – 09 T 5000
09 ÖZEL 201 – 09 ÖZEL 250
Çine İlçesi Plaka Harf Grupları:
09 LA 001 – 09 LZ 999
09 M 4501 – 09 M 5000
09 P 4501 – 09 P 5000
09 T 5001 – 09 T 5500
09 ÖZEL 251 – 09 ÖZEL 300
Nazilli İlçesi Plaka Harf Grupları:
09 M 1501 – 09 M 2500
09 NA 001 – 09 NZ 999
09 N 1501 – 09 N 2500
09 P 1501 – 09 P 2500
09 PA 001 – 09 RZ 999
09 RA 001 – 09 RZ 999
09 R 0001 – 09 R 9999
09 T 2001 – 09 T 3000
09 ÖZEL 101 – 09 ÖZEL 150
Söke İlçesi Plaka Harf Grupları:
09 JA 001 – 09 JZ 999
09 M 2501 – 09 M 3500
09 P 2501 – 09 P 3500
09 SA 001 – 09 SZ 999
09 S 0001 – 09 S 9999
09 T 3001 – 09 T 4000
09 ÖZEL 151 – 09 ÖZEL 200
Germencik İlçesi Plaka Harf Grupları:
09 M 5001 – 09 M 5500
09 P 5001 – 09 P 5500
09 T 5501 – 09 T 6000
09 TA 001 – 09 TZ 999
09 ÖZEL 301 – 09 ÖZEL 350
Koçarlı İlçesi Plaka Harf Grupları:
09 M 6001 – 09 M 6250
09 P 6001 – 09 P 6250
09 T 6501 – 09 T 7000
09 VA 001 – 09 VZ 999
09 ÖZEL 401 – 09 ÖZEL 450
Buharkent İlçesi Plaka Harf Grupları:
09 M 6751 – 09 M 7000
09 P 6751 – 09 P 7000
09 T 7501 – 09 T 8000
09 ZA 001 – 09 ZZ 999
09 ÖZEL 501 – 09 ÖZEL 550
Yenipazar İlçesi Plaka Harf Grupları:
09 M 7751 – 09 M 8000
09 P 7751 – 09 P 8000
09 T 9301 – 09 T 9500
09 Y 0001 – 09 Y 9999
09 ÖZEL 701 – 09 ÖZEL 750
Köşk İlçesi Plaka Harf Grupları:
09 M 8001 – 09 M 8250
09 P 8001 – 09 P 8250
09 T 9501 – 09 T 9750
09 U 0001 – 09 U 9999
09 ÖZEL 751 – 09 ÖZEL 800
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