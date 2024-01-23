08 nerenin plakası? 08 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 13:06

Güncelleme: 23.01.2024 - 13:06

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 08 nerenin plakası? 08 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

08 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

08 Artvin plakasıdır.

Artvin Merkez Plaka Harf Grupları:

08 AC 001 – 08 AR 999

08 DA 001 – 08 DA 999

08 K 0001 – 08 K 4999

08 M 0001 – 08 M 4999

08 T 0001 – 08 T 0999

Hopa İlçesi Plaka Harf Grupları:

08 AS 001 – 08 AV 999

08 K 5000 – 08 K 7999

08 M 5000 – 08 M 7999

08 T 1000 – 08 T 1999

Şavşat İlçesi Plaka Harf Grupları:

08 HA 001 – 08 HZ 999

08 K 8000 – 08 K 8999

08 M 8000 – 08 M 8999

08 T 2000 – 08 T 2999

Yusufeli İlçesi Plaka Harf Grupları:

08 K 9000 – 08 K 9999

08 M 9000 – 08 M 9999

08 T 3000 – 08 T 3999

08 YA 001 – 08 YZ 999