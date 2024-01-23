08 nerenin plakası? 08 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyetindeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 08 nerenin plakası? 08 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 08 nerenin plakası? 08 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
08 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
08 Artvin plakasıdır.
Artvin Merkez Plaka Harf Grupları:
08 AC 001 – 08 AR 999
08 DA 001 – 08 DA 999
08 K 0001 – 08 K 4999
08 M 0001 – 08 M 4999
08 T 0001 – 08 T 0999
Hopa İlçesi Plaka Harf Grupları:
08 AS 001 – 08 AV 999
08 K 5000 – 08 K 7999
08 M 5000 – 08 M 7999
08 T 1000 – 08 T 1999
Şavşat İlçesi Plaka Harf Grupları:
08 HA 001 – 08 HZ 999
08 K 8000 – 08 K 8999
08 M 8000 – 08 M 8999
08 T 2000 – 08 T 2999
Yusufeli İlçesi Plaka Harf Grupları:
08 K 9000 – 08 K 9999
08 M 9000 – 08 M 9999
08 T 3000 – 08 T 3999
08 YA 001 – 08 YZ 999
En Çok Okunan Haberler
-
- DNA örneği eşleşti!
- Ali Babacan'dan Gaye Erkan'a çağrı!
- Fenerbahçe'ye Melissa Vargas müjdesi
- Muharrem İnce tarih verdi!
- Bankada hesabı olanlar dikkat!
- Ve Erdoğan devreye giriyor
- Yandaş şirketten 'İstanbul' anketi
- ‘Tosuncuk’ cezaevinde konuştu!
- Sahte belgelerle milyarlık ihaleler
- Kaymakam-imam tartışmasına ilk yorum