09 Nisan BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.04.2025 - 11:27

Güncelleme: 09.04.2025 - 11:27

BOLU ilinde 09 Nisan Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 09 Nisan Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLAR mahallelerinde ÇAVUS, DEMIRCILER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 09 Nisan Çarşamba 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SUSUZ mahallelerinde BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 09 Nisan Çarşamba 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SUSUZ mahallelerinde SUSUZ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 09 Nisan Çarşamba 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GERİŞLER, HİLALLER, N KENDISI mahallelerinde GERISLER KÖY YOLU, GERİŞLER KÖYÜ YOLU, HILALLER KÖY YOLU, HİLALLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 09 Nisan Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIMMETOGLU MERKEZ, KARISIKLAR mahallelerinde HIMMETOGLU KÖY YOLU, HİMMETOĞLU KÖYÜ YOLU, HİMMETOĞLU MERKEZ MAH, KARISIKLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 09 Nisan Çarşamba 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, YESILOVA MAHALLESI mahallelerinde BÖLÜCEKOVA KÖYÜ YOLU, HİMMETOĞLU KÖYÜ KÖMÜR OCAĞI ME, YESILOVA MAHALLESI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 09 Nisan Çarşamba 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINCILAR, ÇATACIK, ÇATACIK MERKEZ, ÇAYLAK, ÇAYLAK MERKEZ, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, FINDICAK, SEFERLER, SÜNNET, SÜNNET MERKEZ, YAPRAKLI mahallelerinde ALTINCILAR MAHALLE YOLU, ÇATACIK, ÇATACIK KÖYÜ YOLU, ÇATACIK MERKEZ KÖY YOLU, ÇAYLAK MERKEZ KÖY YOLU, ÇAYLAKKÖY KÖYÜ YOLU, ÇIFTLIK MAHALLE YOLU, ÇİFTLİK KÖYÜ, FINDICAK MAHALLE YOLU, SEFERLER MAHALLE YOLU, SÜNNET KÖYÜ, SÜNNET KÖYÜ YOLU, SÜNNET MERKEZ KÖY YOLU, YAPRAKLI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 09 Nisan Çarşamba 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ YAYLASI mahallelerinde YUKARIOVACIK KÖYÜ YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 09 Nisan Çarşamba 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACAKAYA mahallelerinde MERKEZ KÜME EVLER, YUKARI KARACAKAYA, YUKARI KARACAKAYA KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 09 Nisan Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACASUMANDIRA mahallelerinde ILICA KÖY YOLU, ILICA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 09 Nisan Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKYOKUŞ, KÖSELER, MERKEZ mahallelerinde AKYOKUS KÖY YOLU, AKYOKUŞ KÖYÜ YOLU, KÖSELER MAHALLE YOLU, SÜLÜKLÜ GÖL YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 09 Nisan Çarşamba 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde ORTA MAHALLE YOLU, RÜZGARLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Nisan Çarşamba 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IGDIR, IĞDIR, KUZFINDIK, MERKEZ, PELITÇIK YAYLASI, SAÇÇILAR mahallelerinde IGDIR MAHALLE YOLU, KUZFINDIK KÖYÜ YOLU, KUZFINDIK MERKEZ KÖY YOLU, PELITÇIK YAYLA YOLU, SACCILAR IĞDIR MAH, SAÇCILAR KÖYÜ YOLU, SAÇCILAR MAH KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Nisan Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: Bolu OSB, DEMİRCİLER, KARACAAGAÇ, KARACAAĞAÇ, MERKEZ, OĞULDURUK MERKEZ, RIFATLAR, SUSUZKINIKOSB, VAKIFGEÇITVEREN MERKEZ, VAKIFGEÇİTVEREN, VAKIFGEÇİTVEREN MERKEZ, YENIAKÇAKAVAK MERKEZ, YENIGEÇITVEREN MERKEZ, YENİAKÇAKAVAK, YENİGEÇİTVEREN mahallelerinde 1. CD., 3632 SoK., AHMETLER MERKEZ KÖY YOLU, ANKARA BOLU YOLU, BÜYÜK SANAYI SITESI, ÇAMYAYLA KÖY YOLU, ÇAYGÖKPINAR TAŞIRMA TESİSİ, D-100 KARAYOLU_6, DEMIRCILER KÖY YOLU, DEMİRCİLER KÖYÜ, GÖZLEME YAYLASI, İZZET BAYSAL KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ SK., KABAKÇI KIRI, KÜME EVLER, OĞULDORUK YOLU, OĞULDURUK MEVKİ D100KARAYOLU, ORGANİZE SANAYİ SİTESİ, ORGANİZE SANAYİ SİTESİ B KAPIS, RIFATLAR MAHALLE YOLU, SANAYİ SİTESİ SK., SUSUZKINIK KÖY SOKAGI, VAKIF GEÇITVEREN MERKEZ, VAKIF GEÇİTVEREN MERKEZ KÖY SOKAĞI, VAKIFGEÇITVEREN GÖZLEME YAYLASI, VAKIFGEÇİT İZZET B.K. SANAYİ S, VAKIFGEÇİTVEREN, VAKIFGEÇİTVEREN KÖYÜ YOLU, YENI AKÇAKAVAK, YENIGEÇITVEREN MERKEZ, YENİ AKÇAKAVAK KÖY SOKAĞI, YENİAKÇAKAVAK, YENİAKÇAKAVAK KÖY SOKAĞI, YENİGEÇİTVEREN KÖY YOLU, YENİGEÇİTVEREN KÖYÜ YOLU, YENİGEÇİTVEREN MERKEZ KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Nisan Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İHSANİYE, KARAMANLI mahallelerinde ADA SK., BOLU DÜZCE YOLU, KONURALP CD., STADYUM CD., YUNUS EMRE SK., YUNUS EMRE_2, YUNUSEMRE PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Nisan Çarşamba 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERECEÖREN, MERKEZ mahallelerinde ABANT YOLU, DERECEÖREN KÖYÜ, DERECEÖREN MERKEZ, DERECEÖREN MERKEZ KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Nisan Çarşamba 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAGKENT mahallelerinde CIVEKLER MEVKI TOKI KONUTLARI, CİVEKLER MEVKİ TOKİ KONUTLARI SK., CİVELEKLER MEVKİ TOKİ KONUTLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Nisan Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARISOKU mahallelerinde 712 SK., 720 SK., 722 SK., 729 SK., 745 SK., 746, 749 SK., 752 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Nisan Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALIK MÜCAVIR, ELMALIK MÜCAVİR, MERKEZ, ÖMERLER, YEŞİLKÖY mahallelerinde CAMI-4., CAMİ-4. SK., D 100 KARAYOLU, D-100 KENARI, ELMALIK KÖY YOLU, ELMALIK KÖYÜ MÜCAVİR SOK, ELMALIK MEVKI, HASAN BEY SK., KASAPLAR KÖYÜ YAYLASI, ÖMER TEPE KÜME EVLERİ, ÖMERLER KÖY YOLU, ÖMERTEPE, YENI, YESILKÖY-1., YEŞİL KÖY KÜME EVLERİ, YEŞİLKÖY 2. SOK, YEŞİLKÖY KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLKÖY KÖYÜ YOLU, YEŞİLKÖY-1., YEŞİLKÖY-1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.