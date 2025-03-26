1 ay önce kalp krizinden ölen kadının evindeki altınları çaldılar

Yayınlanma: 26.03.2025 - 13:56

Güncelleme: 26.03.2025 - 13:56

Batman’da, yaklaşık 1 ay önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Sıdıka Ekin'in evinden, altın ve televizyon çalan şüpheliler aranıyor.

Petrolkent Mahallesi'ndeki adresinde yaklaşık 1 ay önce kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Sıdıka Ekin'in evini kontrol etmek isteyen yakınları hırsızlığı fark etti. Yapılan kontrollerde, Ekin'in askerlik yapan torunu için biriktirdiği bir miktar altın ve televizyonunun olaydan sonra çalındığı belirlendi. İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri evde inceleme yaptı. Şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.