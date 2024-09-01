1 Eylül Dünya Barış Günü için bir araya gelindi: ‘Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi’
1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Kadıköy Rıhtım’da bir araya gelen sendika ve meslek odaları “Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi” sloganıyla ortak basın açıklaması yaptı.
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası (İTO) 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Kadıköy Rıhtım’da bir araya geldi. “Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi” sloganıyla bir araya gelen grup burada ortak basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına birçok parti, milletvekilleri ve yüzlerce yurttaş destek verdi.
Burada yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Adaletin, eşitliğin, kardeşliğin, laikliğin, paylaşımın, yardımlaşmanın dayanışmanın, insanca bir yaşamın kalıcı hale getirildiği bir dünya ve ülke kuruncaya kadar barış mücadelesinden bir an olsun vazgeçmeyeceğiz.”
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