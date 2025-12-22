1 hafta önce askerden dönmüştü: Murat Can, kazada öldü

Feci kaza, dün saat 18.30 sıralarında Abant Gölü Milli Parkı yolunun Ömerler köyü mevkiisinde meydana geldi.

Abant yönüne giden 81 BZ 522 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 81 BH 744 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Yaralılardan Murat Can Eğlence, tedaviye alındığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Eğlence’nin bir hafta önce askerden geldiği bildirildi.